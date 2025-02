Cosa dice l’oroscopo del 24 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte in Cancro in sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, riprende il moto diretto: se al riguardo siete alle prese con un problema la situazione potrebbe sbloccarsi. Un’iniziativa o un’attività potrebbe accelerare il ritmo, raggiungere un punto di svolta o riprendere slancio. Avete le idee chiare e vi sentite più sicuri di voi stessi e pronti a dare il via a un nuovo inizio. Amore: in coppia, occhio alle reazioni e soprattutto a come vi esprimete: il partner potrebbe perdere la pazienza… Soli: con una persona che vi corteggia sarete un po’ troppo diretti o troppo duri. Ce la fate a essere più simpatici?

Oroscopo 24 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata, dunque non dovete permettere a niente e nessuno di rovinare il vostro buonumore! Dopo circa due mesi Marte in Cancro riprende il moto diretto ed è il momento ideale per dare un colpo di acceleratore ai progetti poiché andrete avanti alla velocità della luce. Se state aspettando una risposta o un documento importante, arriveranno nel giro di una settimana. Amore: in coppia. la relazione è stabile, c’è senso dell’umorismo, relax. Cosa desiderare di più? Soli: occhio a idealizzare le persone, evitate di vedere solo le loro qualità! Cercate di essere obbiettivi! Attenzione ai venditori di fumo.

Oroscopo 24 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze e da oggi riprende il moto diretto: se al riguardo ci sono stati dei ritardi, siete in attesa di una somma o alle prese con un problema, ci sarà un netto miglioramento. In ogni caso, ancora una settimana, occhio alle spese… Per oggi, sul posto di lavoro evitate di scatenare tensioni, discussioni o entrare in competizione con i colleghi. Amore: in coppia, qualsiasi occasione sarà buona per contraddire il partner. Calma: scatenare un conflitto dipende da voi. Soli: il comportamento di una persona che vi corteggia vi infastidirà. Parlatene. Rimuginare è inutile.

Oroscopo 24 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte nel vostro segno, oggi riprende il moto diretto: ritorna la determinazione e porterete avanti piani e progetti personali. Sapete bene quali obbiettivi raggiungere e i livelli di energia e motivazione aumenteranno man mano che entrerete in azione. Otterrete splendidi risultati! Per questa settimana prendete le cose con calma, non è il momento di affrettare decisioni o azioni. Amore: in coppia, c’è qualche turbolenza, forse a causa di una questione di tipo pratico. Oggi il dialogo non è al top. Soli: farete il punto della situazione: è il momento di lavorare su voi stessi e prepararvi ad amare di nuovo.

Oroscopo 24 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo circa due mesi, Marte in Cancro alle spalle del vostro segno riprende oggi il moto diretto: sfruttate questa energia del pianeta rosso per concentrarvi sulla ripresa e non piangervi addosso a causa di eventuali sconfitte vissute nelle recenti settimane. Tornerà la motivazione e presto vi sentirete in forma. Lasciate andare il passato e andrete avanti verso cose migliori. Amore: in coppia, dalla colazione allo shopping o ad altre attività, oggi farete tutto insieme mano nella mano. Soli: risponderete immediatamente al messaggio di chi vi corteggia. E’ probabile che trascorrerete la serata in sua compagnia.

Oroscopo 24 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Pronti a uscire dal letargo in cui vi siete crogiolati negli ultimi due mesi? Marte in Cancro torna in moto diretto nel vostro settore della vita sociale ed è un ottimo momento per coltivare nuove relazioni con chi nel prossimo futuro potrebbe essere utile e prendere cura delle amicizie che ultimamente potreste aver trascurato. Il rinnovato entusiasmo vi permetterà di raggiungere un obbiettivo. Amore: in copia, aprirete il cuore, lascerete che a parlare sia l’amore. Nella relazione c’è serenità! Soli: È possibile nasca una storia con una persona più grande o con più esperienza: vi offrirà una grande sicurezza emotiva.

Oroscopo 24 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte in Cancro torna in modo diretto e dà una scossa positiva al vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Dopo due mesi di ristagno, in cui qualsiasi situazione era bloccata, ora sarete pronti a entrare in azione, impegnerete le energie e la passione nei vostri obbiettivi e progetti e concretizzerete ciò che davvero desiderate. Sta arrivando qualcosa di eccellente. Amore: in coppia, potreste essere scontrosi e senza un vero motivo. Non cercate il pelo nell’uovo poiché il partner potrebbe essere più scontroso di voi. Soli: con la Luna in Capricorno non è giornata di incontri: la voglia di socializzare è assente.

Oroscopo 24 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo undici settimane di moto retrogrado, Marte in Cancro torna diretto: il pianeta rosso riaccende la voglia di uscire dalla vostra zona di comfort, di vivere nuove avventure e di viaggiare. Prenderete in considerazione l’idea di fare qualcosa di inedito, ad esempio un corso di studi, e ciò vi permetterà di apprendere qualcosa di nuovo, che vi arricchirà e sarà utile anche nel lavoro. Amore: in coppia, è tempo di guardare la relazione con occhi diversi. Se ci sono divergenze vanno chiarite! Soli: avete l’opportunità di dare il via a una relazione stabile con qualcuno che vi attrae ma occhio all’impulsività.

Oroscopo 24 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte in Cancro sosta nel vostro settore della trasformazione e ritorna in moto diretto. Preparatevi a riprendere in mano il timone della vostra vita e a fare alcuni cambiamenti importanti, soprattutto se vi siete aggrappati ad alcune situazioni. Capirete che l’unico modo per progredire è chiudere quelle che non vanno. Non è escluso ci sia anche la forte possibilità di cambiare casa. Amore: in coppia, tante attenzioni per il partner e tanti progetti insieme che rafforzano la complicità. in ogni caso, mantenete una promessa fatta qualche tempo fa… Soli: dovrete scegliere tra due persone ma lo farete con calma!

Oroscopo 24 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: oggi riprende il moto diretto e se negli ultimi due mesi ci sono state delle discussioni, sarete in grado di porgere un ramoscello d’ulivo e far tornare l’armonia. Sfruttate le vibrazioni del pianeta rosso per rafforzare le relazioni e al contempo firmare un contratto o entrare in società con una persona. Amore: in coppia, per oggi eliminerete qualche impegno così da dedicarvi di più alla dolce metà! Soli: un incontro non sarà per caso ma voluto dal destino: potrebbe trattarsi della persona ideale! E la riconoscerete in un batter di ciglia.

Oroscopo 24 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se negli ultimi due mesi avete trascurato il vostro benessere, con Marte in Cancro che riprende il moto diretto nel vostro settore dello stile di vita, ora sarete pronti a rimettervi in carreggiata. E’ un ottimo momento per prendere cura di voi stessi, seguire delle abitudini sane. Nel lavoro e negli affari sarete pronti a prendere delle decisioni su cui avete riflettuto nelle recenti settimane. Infatti, potresti ottenere meravigliose seconde possibilità in questi ambiti. Amore: in coppia, troverete l’equilibrio di cui avete bisogno, vale a dire stare insieme, ma non appiccicati l’uno all’altro. Una bella giornata. Soli: l’appuntamento con l’amore per oggi è rimandato ma apprezzerete il vostro status in cui a decidere qualsiasi cosa siete voi.

Oroscopo 24 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte in Cancro dopo due mesi torna in moto diretto: entusiasmo e creatività vanno di pari passo ed è il momento ideale per lavorare su progetti artistici, dedicarvi a un hobby che vi appassiona e godervi la vita! È tempo di dare priorità anche al divertimento, alle relazioni sincere, vivere bei momenti che riscaldano il cuore. Permettete dunque che il vostro lato ludico prenda il sopravvento! Amore: in coppia, ascolterete il partner ed è l’atteggiamento giusto perfetto se avete discusso e siete un po’ irritati. Soli: lascerete esprimere la persona che vi corteggia ed è un ottimo inizio per conoscerla meglio.