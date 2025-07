Cosa dice l’oroscopo del 24 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore del tempo libero, del divertimento. Il transito accentua la creatività e rappresenta anche un invito a dedicarvi a un hobby o un’attività piacevole che avete chiuso in un cassetto così da rigenerare le energie. Queste vibrazioni sono perfette per dare il via a un progetto o a un’idea imprenditoriale. Questa fase lunare è in aspetto positivo con Saturno, Nettuno e Urano: dare il via a qualcosa di nuovo potrebbe comportare più decisioni del solito. Amore: in coppia, di buonumore, più aperti e più disposti a trovare dei compromessi. Parlate anche d’amore! Soli: la Luna Nuova annuncia una nuova storia d’amore e nel giro di breve tempo sarete inseparabili!

Oroscopo 24 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e accenderà il desiderio di dare il via a quei progetti domestici rimasti in secondo piano con un approccio di tipo pratico. Il transito accentua il vostro attaccamento alla famiglia, ai parenti per cui provate affetto. Se ci sono stati dei problemi con una persona cara è il momento ideale per risolvere. L’attenzione su questo settore può anche essere un invito a ospitare gli amici in casa e un’occasione per rivedervi e rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, che si tratti di progetti per il futuro o a breve termine, lasciate che a parlare siano i vostri desideri. Soli: è possibile un incontro e sarà all’insegna della stabilità e non solo dell’attrazione..

Oroscopo 24 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Leone crea un’atmosfera piacevole, avete la possibilità di esprimervi ed essere ascoltati. Le vostre parole, il modo in cui comunicate, vi faranno notare. Il transito accentua la possibilità di concludere un accordo o di lanciare con successo un progetto o un prodotto. Pronti a imparare una nuova abilità? Ora è il momento! Esaminate con attenzione gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere nell’arco dei prossimi sei mesi e in seguito cercate chi potrebbe offrirvi il sostegno di cui avete bisogno. Amore: in coppia, fate in modo che la serata sia indimenticabile e se necessario, aggiungete un po’ di piccantino alla relazione. Soli: le app di incontri e i social media oggi potrebbero riservare belle sorprese.

Oroscopo 24 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore delle finanze: è un ottimo momento per fare delle modifiche mirate a risparmiare e a mantenere in equilibrio il budget. Il luminare è in buon aspetto con Saturno e Nettuno in Ariete e Urano in Gemelli: avete più consapevolezza del vostro valore e dunque la possibilità di imporvi in una situazione, ad esempio cogliere un’opportunità o negoziare un accordo oppure riprendere il controllo su una situazione che pensavate vi fosse sfuggita di mano. Amore: in coppia, siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme, dunque ditelo senza riserve! Soli: bando alla diffidenza, apritevi agli altri con fiducia: oggi potreste incontrare l’amore!

Oroscopo 24 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova nel vostro segno rappresenta un nuovo inizio e l’opportunità per liberarvi dai vecchi schemi e lanciarvi in qualcosa di diverso. Avete le carte in regola e siete pronti a fare quanto è necessario per far decollare i vostri piani. Sfruttate al massimo queste vibrazioni stabilendo un obiettivo per i prossimi sei mesi e prestando attenzione ai segnali che possono rivelare potenziali vittorie e ostacoli. Il luminare è in dissonanza con Plutone: impegnate le energie in quelle relazioni per voi importanti ma che avete trascurato. Amore: in coppia, lo sguardo del partner vi farà capire che il vostro fascino ha sempre un grande effetto! Soli: fatevi belli/e e uscite: in programma c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 24 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Novilunio in Leone sosta alle spalle del vostro segno, siete più sensibili e riservati del solito, avvertite un forte bisogno di riposo. Al contempo, se una situazione o una persona è motivo di stress, potreste decidere di iniziare una pratica, ad esempio lo yoga o la meditazione, che sia d’aiuto a ridurre l’ansia e a ritrovare la pace interiore. Il Novilunio odierno è il momento perfetto per dare il via e andare avanti con perseveranza. E’ importante anche mollare l’analisi eccessiva di qualsiasi questione di lavoro o personale. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere ciò che provate ma è un errore: non tenete tutto dentro! Soli: metterete uno stop a una storia sbagliata. Ora siete determinati a essere felici.

Oroscopo 24 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Leone punta i riflettori sul vostro settore della vita sociale, dei progetti e le relazioni, anche di amicizia. E’ una fase positiva in cui dovete uscire, accettare gli inviti e socializzare al massimo, ampliare la cerchia delle conoscenze, non ultimo online! Visto che sarete molto convincenti, più gentili del solito – evitate in ogni caso di essere eccessivamente compiacenti – troverete sicuramente chi sarà pronto a dare una mano a dare il via o far progredire un progetto e andrà alla grande! Amore: in coppia, aprite la porta al miglioramento e godere di ogni momento senza porvi domande, siate presenti. Soli: organizzate meglio il quotidiano così da avere più tempo per uscire e fare nuovi incontri.

Oroscopo 24 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Leone odierna, rappresenta il momento perfetto per ritagliare del tempo così da esaminare i vostri obbiettivi riguardanti la carriera, le ambizioni da raggiungere nell’arco dei prossimi sei mesi. Questa fase lunare invita il vostro segno a prendere il merito del vostro lavoro, mettere in mostra il vostro talento! Siete in cerca di un impiego? Prima di mandare il vostro CV aggiornatelo, presto si apriranno nuove porte. Più in generale, per quanto riguarda i progetti importanti evitate decisioni impulsive. Amore: in coppia, evitate di dire cose poco piacevoli: la dolce metà dovrà fare molti sforzi per non reagire. Soli: per conquistare chi vi attrae deciderete di cambiare strategia. E’ una buona idea.

Oroscopo 24 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Leone è in armonia con Saturno e Nettuno in Ariete: è il momento ideale per uscire dalla routine e trovare dei modi per ricaricare le batterie e ritrovare lo slancio eventualmente perduto, anche partendo per un bel viaggio o vivendo nuove esperienze. Al contempo qualcosa nel lavoro o nella vita personale vi regalerà enorme soddisfazione, proverete piacere e gioia. Il transito è perfetto per dare il via a un progetto personale o di lavoro: rispolverate le vostre abilità e mantenete intatto l’ottimismo. Amore: in coppia, progetti, conversazioni, dolci momenti di intimità, tutto oggi vi sorride! Soli: avrete la possibilità di incontrare persone simpatiche, probabilmente in un contesto diverso dal solito.

Oroscopo 24 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore della trasformazione e rappresenta un’opportunità per prendere le distanze da situazioni e persone malsane. I giorni e le settimane a venire potrebbero essere emotivamente intensi, ma fondamentali per dare il via a un nuovo ciclo: potrebbe coincidere con decisioni importanti che porteranno a un cambiamento, anche se questa parola scatena la vostra apprensione. Andate oltre le paure, eventuali blocchi e resistenze e favorite la trasformazione. Amore: in coppia, parlerete di progetti, un po’ meno d’amore ma il partner sa che siete innamorati. Soli: oggi con una persona non sarà amore a prima vista, ma una complicità che evolverà passo dopo passo.

Oroscopo 24 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Leone è in buon aspetto con Saturno e Nettuno in Ariete: potreste ricevere una proposta di accordo o avere comunque la possibilità di parlarne. Il transito infatti indica che avrete l’opportunità di stringere nuovi rapporti di lavoro e firmare dei contratti. Gli eventi nella vita sociale potrebbero coincidere con incontri positivi e stimolanti, non è escluso che insieme a una persona darete il via a un progetto. In generale, all’occorrenza non esitate a chiedere una mano: troverete chi sarà ben disposto ad aiutarvi. Amore: in coppia, perdonate sempre il partner che lo sa e forse ne approfitta. Cambiate registro. Soli: potreste dare una seconda possibilità a una persona, il che è molto positivo.

Oroscopo 24 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Leone sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e lavoro: è tempo di fare un bilancio e capire se il quotidiano, la routine vi fanno sentire soddisfatti: in caso contrario è arrivato il momento di introdurre abitudini più salutari. Al contempo sarete pronti più che mai a dedicare attenzioni alle persone care, penserete al loro comfort. L’altruismo è lodevole ma fate in modo che ciò non vada a detrimento della vostra tranquillità: pensate dunque anche a voi e al vostro benessere psicofisico. Amore: in coppia, complicità, dolcezza, avete voglia entrambi di amare ed essere amati. Soli: potreste dare il via a una bella storia completamente inaspettata. L’amore sarà al centro di questo giovedì.