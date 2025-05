Cosa dice l’oroscopo del 24 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe far arrivare delle notizie riguardanti un contratto o delle entrate di denaro che stavate aspettando. Ma non solo: un’idea imprenditoriale di cui vi parlerà un amico, accenderà il vostro entusiasmo e non vedrete l’ora di dare il via. E di sicuro avrete successo. Avrete infine la possibilità di acquisire delle informazioni che vi consentiranno di gestire le finanze in un modo nuovo e innovativo. Amore: in coppia, passione al top! Con il partner c’è un ritorno di fiamma, vivrete splendide emozioni. Soli: con il fascino di cui siete dotati conquisterete, sarete conquistati e vi innamorerete!

Oroscopo 24 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio e Urano si abbracciano nel vostro segno: il transito potrebbe spingervi a prendere un’iniziativa coraggiosa, permettervi di sviluppare un’idea originale o di prendere velocemente una decisione fuori dal comune ma comunque perfetta. Al vostro segno non piacciono le sorprese, ma questa volta uscire dai soliti schemi potrebbe portare a un risultato inaspettato ma per voi vantaggioso. Infine, se desiderate un pizzico di sicurezza in più cambiate qualcosa nel look! Amore: in coppia, vi sarà difficile tenere sotto controllo le emozioni e le reazioni. Ma se non volete discutere dovrete farlo. Soli: gli incontri ci sono ma giudicate una persona per ciò che fa e non per ciò che dice.

Oroscopo 24 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta alle spalle del vostro segno: è il momento in cui elaborare e di conseguenza mollare alcune forti emozioni. Fatelo scrivendo un diario o praticando un’attività creativa. È una giornata importante per comprendere quali elementi del passato vi hanno impedito di raggiungere il vostro massimo potenziale. Dovete infine accogliere quelle idee che vi permettono di uscire dalla solita routine o dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, vi sentite entrambi appagati e pronti a dare il via a un rinnovamento. Soli: volete la passione, i sentimenti forti che fanno provare le farfalle nello stomaco: ci sarà uno splendido incontro.

Oroscopo 24 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potreste essere spinti ad apprendere qualcosa di nuovo di tipo tecnologico. Potreste, ad esempio, seguire un corso su come pubblicare dei post sui social media, un CV online o come proteggere il pc dai virus informatici. Una nuova idea, inoltre, potrebbe anche concretizzarsi improvvisamente, potreste ritrovarvi impegnati in una direzione diversa che vi permetterà di vivere una nuova avventura professionale. Amore: in coppia, i bisogni affettivi saranno al centro della vostra attenzione ma potreste chiedere alla dolce metà più di quanto possa dare. Soli: cercare il partner perfetto e avere aspettative alte porta inevitabilmente alla frustrazione.

Oroscopo 24 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Mercurio-Urano sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: mettevi al centro della scena, anche online, e promuovete ciò che fate. Sfruttate le vostre idee e la vostra personalità audace per distinguervi dalla massa. Per fare passi avanti, assicuratevi di affascinare le persone che contano così da ottenere il loro sostegno! Non abbiate timore di andare per la vostra strada e mostrare la vostra genialità. Non è il momento di rimandare. Amore: in coppia, al partner dimostrate l’amore e la passione con entusiasmo! Soli: molto attraenti e pronti a prendere l’iniziativa. La vostra situazione potrebbe cambiare grazie a un incontro. Vivrete momenti memorabili.

Oroscopo 24 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Mercurio-Urano in Toro potrebbe accendere un improvviso desiderio di fare un viaggetto fuori città e probabilmente vi muoverete. Potreste anche semplicemente pianificare la prossima vacanza ma in entrambi i casi, proverete una sensazione di benessere, avrete la possibilità di rigenerare le energie. Ma questo stato d’animo potrebbe riguardare anche il lavoro: vi sentirete pronti a intraprendere nuovi viaggi e avventure professionali. Amore: in coppia, potreste pensare che le vostre aspirazioni sono totalmente diverse da quelle del partner. Ma la realtà è diversa… Soli: per timore di soffrire chiuderete a chiave il vostro cuore. Ma potrebbe arrivare un colpo di fulmine.

Oroscopo 24 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Grazie alla congiunzione Mercurio-Urano in Toro, oggi o nei prossimi giorni nel lavoro potreste ricevere un bonus o fare degli straordinari che a fine mese rimpolperanno lo stipendio. Se lavorate in proprio potrebbe arrivare un ottimo cliente che vi permetterà di far lievitare i guadagni. E’ una buona giornata per fare vendite – anche online – di tutti i tipi! In generale il lavoro potrebbe improvvisamente sembrare più luminoso, più entusiasmante e promettente. Amore: in coppia, guarderete solo i lati positivi del partner e della relazione. Vivrete momenti intensi, dolcissimi! Soli: amore e passione bussano alla vostra porta! Grazie a un incontro vi sentirete al settimo cielo!

Oroscopo 24 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni ed è un ottimo momento per esprimervi. Che si tratti di sviluppare dei contatti di lavoro o d’affari o mettere la parola fine a eventuali litigate così da trovare un nuovo equilibrio, è la giornata in cui mettere le carte in tavola. Non è escluso che un amico vi esorti a inviare il CV a un posto di lavoro per il quale non vi sentite qualificati o a lanciare un vostro sito web. Vi metterà sulla strada del successo. Amore: in coppia, l’amore fa rima con passione! La relazione sarà la vostra priorità. Soli: l’amore potrebbe essere un problema ma solo perché dovrete fare una scelta tra due persone (ma la farete).

Oroscopo 24 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro: rappresenta un invito ad apportare alcune modifiche al programma quotidiano e alle abitudini. Rifletterete molto su ciò che pensate sia giusto per voi in questa fase della vostra vita, potreste avere belle intuizioni e sarete disposti a introdurre nuove abitudini, non ultimo, per essere più produttivi. Assecondate la curiosità e non abbiate paura di sperimentare. Amore: in coppia, una buona notizia di lavoro accenderà il vostro entusiasmo e il desiderio. Soli: negli affari di cuore ottenete un successo dietro l’altro, conquistare le persone sarà un gioco da ragazzi.

Oroscopo 24 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro assumere dei rischi (calcolati) è la chiave per la crescita personale e professionale, dunque nei prossimi giorni prenderete in considerazione un modo per uscire dalla routine. Ad esempio frequentando un corso, stringendo nuovi contatti o semplicemente cambiando il percorso per andare al lavoro. Potete sfruttare le vibrazioni del transito per dare il via ai progetti di lavoro oppure per trarre vantaggi finanziari da un vostro hobby. Amore: in coppia, ammirerete le qualità del partner ma al contempo sarete un po’ tormentati. Soli: potrebbe scattare una forte attrazione ma non è escluso che riaprirete una relazione chiusa di recente.

Oroscopo 24 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta nel vostro settore della casa e della famiglia. E’ probabile che riguardo all’abitazione cambierete qualcosa: potreste fare dei lavori di ristrutturazione oppure rinnovare l’arredamento o, ancora, forse siete sul punto di traslocare. È tempo di tenere in maggiore considerazione il vostro spazio, soprattutto se lavorate da casa. Per quanto riguarda le persone care, avete la possibilità di migliorare il dialogo. Amore: in coppia, il desiderio e la passione sono al massimo ma non solo, riuscirete a stabilire nella relazione un buon equilibrio. Soli: grazie al fascino sarete notati, ammirati e corteggiati. Gli incontri saranno promettenti.

Oroscopo 24 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro, siete più loquaci e vivaci del solito, la comunicazione sarà al top, dunque parlate e distinguetevi, fate sentire la vostra voce! E’ una grande giornata per esprimere la vostra opinione e condividere le vostre idee anche se potrebbero sembrare un po’ bizzarre, fuori dai soliti schemi, troverete chi vi ascolterà con attenzione e ammirazione. Divertitevi e date una benefica scossa alle situazioni personali o di lavoro! Amore: in coppia, se entrambi desiderate riaccendere la passione, mettete un po’ di pepe nel quotidiano. Soli: tenete presente che meno idealizzerete le persone e tanto meglio andranno le cose nella vita affettiva.