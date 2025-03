Cosa dice l’oroscopo del 24 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno continuate a mettervi in gioco! Che si tratti di ottenere una promozione o assumere il ruolo di leader in un progetto, è il momento ideale per affascinare le persone in qualsiasi situazione Se desiderate davvero qualcosa, entrate in azione e fatela vostra! Dal pomeriggio, con l’arrivo della Luna in Acquario c’è la possibilità di avere incontri piacevoli. Amore: in coppia, l’intesa sarà ottima! Soprattutto perché saprete toccare le corde sensibili della dolce metà. Soli: potreste desiderare di conquistare una persona e rischiate che diventi una vera ossessione…

Oroscopo 24 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete alle spalle del vostro segno, oggi potreste avere una conversazione con un amico e potrebbe portare a galla alcuni segreti che giurerete di mantenere. Teneteli per voi senza rivelare i vostri. Il silenzio è la parola chiave. Al contempo il transito a voi chiede di capire se nel lavoro ci sono abitudini e schemi ormai obsoleti da eliminare così da poter raggiungere il successo. Amore: in coppia, sapete perché avete scelto il partner e ciò a volte è sufficiente per sentirsi appagati. Soli: rischiate di essere attratti da chi vi sfugge o, ancora peggio, non mostra alcun interesse.

Oroscopo 24 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata positiva, in cui cercare di essere più che mai presenti sui social, incontrare gli amici. Con la congiunzione Sole- Mercurio in Ariete, nel vostro settore della vita sociale, online o di persona, avrete molto di cui parlare. Comunicare è la vostra qualità e ora andate al massimo! Se di recente avete incontrato persone interessanti e stimolanti è il momento di riprendere i contatti! e approfondire la conoscenza. Amore: in coppia, avrete bisogno che il partner mostri il suo amore con slancio ed entusiasmo. Soli: siete in cerca di novità e potreste incontrare una persona intrigante. Ma evitate di giurare amore eterno…

Oroscopo 24 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’odierna congiunzione Sole-Mercurio in Ariete nel vostro settore della carriera, delle ambizioni rappresenta un invito a essere chiari su ciò che volete ottenere. E’ il lunedì ideale per fare una presentazione, esprimere le vostre idee in modo più professionale e creare contatti di lavoro d’aiuto a progredire. Forse non vedrete risultati alla velocità della luce ma sicuramente arriveranno nel giro di poco tempo. Amore: in coppia, avete capito che la fiamma dell’amore va alimentata giorno dopo giorno. Soli: lunedì positivo per fare vostro un cuore: fatevi belli, rinnovate il look. Fa parte del gioco della conquista.

Oroscopo 24 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avere la possibilità di collaborare con una persona che ha più esperienza di voi: fate vedere cosa siete in grado di fare, mantenete una mentalità aperta e un approccio diverso poiché nel prossimo futuro questa relazione potrebbe offrire molte opportunità. Più in generale, con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete, nel lavoro è tempo di accelerare il passo e ottenere il successo. Amore: in coppia, dopo alcuni giorni un po’ deprimenti, ritroverete leggerezza e allegria. Soli: in programma non ci sono incontri importanti ma se volete provarci, uscite (non concedete immediatamente la vostra fiducia).

Oroscopo 24 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete è la giornata ideale per rafforzare i legami di lavoro o personali. E’ un periodo di rinascita, di trasformazione: le vostre parole vi metteranno in grado di annodare nuove relazioni, cambiare e consolidare i legami di sempre. Al contempo, se qualcosa è motivo di preoccupazione, parlarne con amici o familiari vi metterà in grado di dare il via a un positivo cambiamento. Amore: in coppia, sarete molto più vicini, vorrete godere del comfort della casa e rilassarvi. Soli: se avete dei dubbi su una persona, oggi troverete le risposte. In ogni caso, state alla larga da situazioni complicate.

Oroscopo 24 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le ultime settimane forse sono state impegnative ma oggi la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro o della vita privata, è un’ottima giornata per trovare un accordo con una persona, nel lavoro stipulare un contratto o semplicemente affinare le vostre capacità di negoziazione. Presto ci sarà una svolta e ne avrete bisogno, dunque iniziate a esercitarvi. Amore: in coppia, la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione sarà per entrambi la priorità! Soli: affascinanti, con tanta voglia di piacere e conquistare: gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste!

Oroscopo 24 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete, avete la possibilità di recuperare un ritardo su qualsiasi lavoro abbiate lasciato indietro oppure dare il via a un nuovo progetto. Il transito per il vostro segno rappresenta un’opportunità per pensare a voi stessi e ai vostri bisogni. Avete bisogno di un aiuto o di un supporto per qualcosa? Chiedete e troverete chi sarà pronto a dare una mano concreta. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa ma in alcuni momenti sarete ostinati, vorrete fare a modo vostro. vostro. Soli: tante conquiste ma attenzione a impegnarvi con leggerezza, accertatevi che siano persone affidabili.

Oroscopo 24 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se di recente il vostro lavoro vi è sembrato noioso, avete perso l’entusiasmo, la creatività, oggi tornerà il dinamismo e l’ottimismo. Qualcosa che vedete, leggete o ascoltate vi restituirà lo slancio e avrete voglia di tuffarvi con passione nei progetti che avete a cuore. Sfruttate al massimo le vibrazioni astrali di questa giornata se non volete rischiare di ricadere nello stato d’animo apatico dei giorni passati. Amore: in coppia, potrebbero riemergere alcuni vecchi problemi. Andate oltre, lasciate il passato alle spalle e amatevi! Soli: il consiglio è di stare alla larga da chi gioca coi sentimenti o cerca di manipolarvi. Occhi aperti!

Oroscopo 24 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, ed è la giornata ideale per godere della compagnia delle persone care, offrire sostegno a chi pensate ne abbia bisogno, forse sta vivendo un momento di difficoltà. Al contempo, potreste arrivare a una nuova comprensione di una questione familiare del passato e ciò permettervi di andare avanti in modo positivo. Amore: in coppia, stabilirete una vera complicità, vorrete entrambi maggiore intimità e rafforzerete la relazione! Soli: un incontro nell’ambito professionale vi destabilizza in modo molto positivo: arriva l’amore?

Oroscopo 24 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione: è un’ottima giornata per chiamare gli amici e programmare un’uscita per la serata o se vivono in un’altra città, pianificare un viaggetto per andare a trovarli nel fine settimana. Il transito segna inoltre segna un punto di svolta nel lavoro o affari: vi permette di riprendere quei contatti che hanno presentato dei problemi. Amore: in coppia, il desiderio nei confronti del partner sarà al top! Sperimenterete nuovi modi per esprimere il vostro amore. Soli: per oggi sarete molto concentrati sul lavoro, sulla carriera, sulle ambizioni.

Oroscopo 24 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui credere in voi stessi vi permetterà di ottenere grandi risultati. In ogni caso, dovrete prendere sul serio la vostra situazione finanziaria. La congiunzione Sole-Mercurio in Ariete rappresenta un ottimo momento per dare un’occhiata alle spese – all’occorrenza stabilire dei limiti al budget così da avere una maggiore stabilità – e riflettere su come guadagnare del denaro extra attraverso un secondo lavoro. Amore: in coppia, la complicità è forte, c’è empatia, comprensione. Siete appagati dalla reciproca presenza. Soli: per una persona provate solo attrazione o qualcosa di più? Parlarne porterà a sviluppi sorprendenti.