Cosa dice l’oroscopo del 24 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Plutone potrebbe far arrivare delle opportunità che vi faranno trovare di fronte a una svolta positiva. Se, ad esempio avete avuto intenzione di promuovere un progetto o scovare nuove possibilità oggi il semaforo è verde, avete via libera! Al contempo, se avete in ballo un trattativa, grazie all’eccellente aspetto Marcurio-Giove, sarete in grado di concludere alla grande! Unica accortezza, se avete dei segreti per il momento non ne parlate. Amore: in coppia, un disaccordo ha lasciato una sensazione spiacevole? Parlate apertamente con il partner così da riconciliarvi. Soli: un’amicizia è un legame forte e oggi potreste porvi delle domande sui sentimenti che provate.

Oroscopo 24 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste avvertire tensione interiore ma evitate di mettervi sotto pressione e stressarvi inutilmente per appagare le esigenze di chi vi circonda: è una giornata in cui dovete pensare prima di tutto ai vostri bisogni, ai desideri e stabilire dei limiti. Per fortuna, il buon aspetto tra Mercurio e Giove, nel corso della giornata fa tornare il buonumore, vi permette di guardare il lato positivo di alcune situazioni. È un buon momento per liberarvi dai problemi o parlarne con una persona che per voi è speciale. Amore: in coppia, avete un solo desiderio: evadere ma rischiate di essere un po’ troppo aggressivi con il partner, per cui misurate le parole. Soli: il vostro status non vi pesa, vi direte che almeno nessuno oggi potrà imporvi nulla.

Oroscopo 24 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le divergenze di opinioni oggi potrebbero scatenare più del solito frustrazioni, se ci sono problemi legati alla mole di lavoro o alle dinamiche nelle relazioni oggi vi peseranno parecchio. Tenete presente che con i passaggi astrali odierni potreste essere spinti a trasformare le piccole cose in un dramma. La buona notizia è che grazie al transito positivo Mercurio-Giove, nel corso della giornata potreste trarre grandi benefici e divertirvi a fare progetti relativi alle finanze, al lavoro e al benessere. Amore: in coppia, puntate sul senso dell’umorismo e sarà una serata sicuramente leggera. Il partner vi seguirà… Soli: l’umore è un po’ mutevole ma saprete come reagire: con una battuta umoristica. E pochi/e vi resisteranno!

Oroscopo 24 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Plutone, accende la motivazione a vivere al meglio la vostra vita, a pensare al vostro benessere. Sarete pronti a mollare abitudini malsane con altre più salutari e sarete soddisfatti di ogni decisione che prenderete. Al contempo con il buon aspetto Mercurio-Giove, è una giornata in cui pensare anche al divertimento, ad avere conversazioni piacevoli e leggere con gli amici, a dedicare l’attenzione a progetti che accendono il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, un progetto pianificato da tempo sta per concretizzarsi oggi! Il vostro amore reciproco vi permette di guardare al futuro con serenità. Soli: uscite e osate! Potrebbe esserci un incontro meraviglioso.

Oroscopo 24 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La dissonanza odierna Sole-Plutone scatena emozioni forti e le relazioni con i familiari potrebbero diventare conflittuali e mettere a dura prova la vostra pazienza. La cosa migliore è allentare la pressione così da risolvere immediatamente il problema e mantenere la pace. Il buon aspetto Mercurio-Giove rappresenta un’opportunità per avere conversazioni positive: con maggiore elasticità, volontà e l’impegno potete risolvere qualsiasi questione anche spinosa. Amore: in coppia, le cose non vanno sempre come vorreste, potreste avere la sensazione che il partner stia facendo di testa sua senza tener conto della vostra opinione. Soli: un po’ di malinconia? Tiratevi su, potreste incontrare una persona speciale.