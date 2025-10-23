L’oroscopo del 24 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 24 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 24 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Plutone potrebbe far arrivare delle opportunità che vi faranno trovare di fronte a una svolta positiva. Se, ad esempio avete avuto intenzione di promuovere un progetto o scovare nuove possibilità oggi il semaforo è verde, avete via libera! Al contempo, se avete in ballo un trattativa, grazie all’eccellente aspetto Marcurio-Giove, sarete in grado di concludere alla grande! Unica accortezza, se avete dei segreti per il momento non ne parlate. Amore: in coppia, un disaccordo ha lasciato una sensazione spiacevole? Parlate apertamente con il partner così da riconciliarvi. Soli: un’amicizia è un legame forte e oggi potreste porvi delle domande sui sentimenti che provate.
Oroscopo 24 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Potreste avvertire tensione interiore ma evitate di mettervi sotto pressione e stressarvi inutilmente per appagare le esigenze di chi vi circonda: è una giornata in cui dovete pensare prima di tutto ai vostri bisogni, ai desideri e stabilire dei limiti. Per fortuna, il buon aspetto tra Mercurio e Giove, nel corso della giornata fa tornare il buonumore, vi permette di guardare il lato positivo di alcune situazioni. È un buon momento per liberarvi dai problemi o parlarne con una persona che per voi è speciale. Amore: in coppia, avete un solo desiderio: evadere ma rischiate di essere un po’ troppo aggressivi con il partner, per cui misurate le parole. Soli: il vostro status non vi pesa, vi direte che almeno nessuno oggi potrà imporvi nulla.
Oroscopo 24 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Le divergenze di opinioni oggi potrebbero scatenare più del solito frustrazioni, se ci sono problemi legati alla mole di lavoro o alle dinamiche nelle relazioni oggi vi peseranno parecchio. Tenete presente che con i passaggi astrali odierni potreste essere spinti a trasformare le piccole cose in un dramma. La buona notizia è che grazie al transito positivo Mercurio-Giove, nel corso della giornata potreste trarre grandi benefici e divertirvi a fare progetti relativi alle finanze, al lavoro e al benessere. Amore: in coppia, puntate sul senso dell’umorismo e sarà una serata sicuramente leggera. Il partner vi seguirà… Soli: l’umore è un po’ mutevole ma saprete come reagire: con una battuta umoristica. E pochi/e vi resisteranno!
Oroscopo 24 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Oroscopo 24 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
La dissonanza Sole-Plutone scatena delle tensioni, potreste essere pronti a parlare con estrema chiarezza con un collega o un amico e sentirvi giustificati. Ma dirne quattro comporterà qualche serio problema, ovvero una discussione accesa. Tenete presente che se utilizzate in modo sbagliato le parole possono trasformarsi in un’arma pericolosa: se volete rimanere in buoni rapporti, evitate di fissarvi su dettagli di poco conto e da parte vostra sarebbe saggio mostrare un atteggiamento gentile. Amore: in coppia, dite no alla gelosia o al sospetto, non solo sarà inutile, ma rischiate di essere infelici per primi voi! Soli: un po’ demotivati, cercate dunque di essere amichevoli, originale e aperti, mostrate le vostre qualità.
Oroscopo 24 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la dissonanza Sole-Plutone, la vostra situazione finanziaria potrebbe essere motivo di preoccupazione, di stress, evitate di aggravare questo stato d’animo spendendo inutilmente. In seguito ve ne pentireste, per cui tenete i piedi per terra. Al contempo, nella seconda parte della giornata con il buon aspetto Mercurio-Giove, che si tratti di una nuova amicizia o di un contatto di lavoro, una conversazione può riempire il vostro cuore di speranza ed essere entusiasti riguardo al futuro. Amore: in coppia, potreste voler rimproverare il partner per alcune cose. Fate pure ma senza provocare. Soli: il ritorno di un ex potrebbe turbarvi, vorrete dare una seconda possibilità. Dopotutto, se siete cambiati entrambi perché non provarci?
Oroscopo 24 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Plutone in Acquario, potreste avere dei progetti ben precisi riguardo al lavoro o alla carriera oppure pensare a un cambiamento riguardo alla casa ma una persona cara sarà contraria e voi avere dei dubbi. Sarebbe un errore. Eliminate ciò che non vi sta più bene! Dal pomeriggio, con il buon aspetto Giove-Mercurio sarete molto convincenti: se stavaste aspettando il momento giusto per chiedere un favore, una promozione o un’opportunità, ora è arrivato. Amore: in coppia, il fascino e il modo di fare conquista la dolce metà. E’ un momento eccellente per coinvolgere il partner in qualche desiderio piccantino. Soli: l’amore a prima vista è nell’aria, potrebbe verificarsi un incontro insolito.
Oroscopo 24 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la dissonanza Sole-Plutone potrebbe scattare il forte desiderio di eliminare qualcosa dalla vostra vita. Avvertirete l’urgenza di mollare questo fardello una volta per tutte così da sentirvi meno sopraffatti. Per portare a termine questa “missione” dovreste prima di tutto lasciare alle spalle qualsiasi risentimento o aspettative eccessivamente alte nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda. In entrambi i casi hanno l’effetto di amplificare una situazione. Per oggi, mantenete un atteggiamento riservato. Amore: in coppia, avvertite l’esigenza di introdurre maggiore fantasia nella relazione. Che aspettate a concretizzare qualche idea? Soli: se volete riconquistare un/a ex provate a mandare un sms e vedere la sua reazione.
Oroscopo 24 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La dissonanza Sole-Plutone potrebbe coincidere con un po’ di inquietudine, incertezza rispetto al denaro e il costo di un progetto personale o di lavoro. Aggiungiamo che se avete davvero intenzione di concretizzarlo, niente e nessuno vi potrà fermare. Nella seconda parte della giornata con il buon aspetto Mercurio-Giove, avrete splendide energie: sfruttatele per stare in compagnia di persone positive, che vi sostengono e al contempo cercate di ampliare il giro delle conoscenze. Amore: in coppia, a relazione oggi è ricca di passione, vi lascerete entrambi travolgere dai sentimenti. Serata bollente. Soli: una persona cambierà la vostra visione dell’amore. Scoprirete alcuni aspetti che avevate ignorato o dimenticato.
Oroscopo 24 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la dissonanza tra il Sole in Scorpione e Plutone nel vostro segno, le emozioni sono intense, le preoccupazioni riguardo a un progetto o a un impegno di lavoro potrebbero essere amplificate. Eppure la situazione potrebbe non essere così complicata come sembra in apparenza. Nel pomeriggio il fortunato aspetto tra Mercurio e Giove indica che non trasformarla in un dramma e fare leva sul pensiero positivo vi permetterà di trovare una valida soluzione e di tornare in carreggiata. Amore: in coppia, un niente potrebbe scatenare una litigata: entrambi siete testardi e ciò comporterà una valanga di reciproci rimproveri. Soli: se di recente avete iniziato una storia, oggi potreste accorgervi che manca qualcosa di importante.
Oroscopo 24 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
In mattinata, evitate di pensare troppo, di rimuginare su problemi del passago o su questioni rimaste in sospeso: in caso contrario, rischiate di sentirvi poco produttivi, provare frustrazione e con il morale a terra. La giornata non è negativa e dal pomeriggio con il buon aspetto Mercurio-Giove, tornerete mentalmente in forma, avrete conversazioni piacevoli, belle energie per condividere le vostre idee e promuoverle, fare progetti per il prossimo futuro così da migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, se ultimamente avete avvertito il bisogno di sentirvi rassicurati, il partner invierà dei piccoli segnali, la dimostrazione che vi ama sempre tanto. Soli: questo venerdì non è molto favorevole agli incontri ma, chissà, tutto è possibile…