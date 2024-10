L’oroscopo del 24 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone è in buon aspetto con Venere ed è un giovedì in cui siete di buon umore, ottimisti, attraenti e tutto sembra andare a meraviglia. Qualsiasi cosa farete, penserete o immaginerete avrà buone ripercussioni, sarete soddisfatti di voi stessi e capirete che gli altri vi guardano con ammirazione. Una volta concluso il lavoro, uscite con gli amici, concedetevi un po’ di divertimento! Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di novità, i pianeti parlano di futuro. E’ una giornata d’azione, con la dolce metà prenderete nuove decisioni. Soli: cercate di andare oltre le apparenze e prendete il tempo per approfondire la conoscenza con le persone: di sicuro non vi annoierete.

Oroscopo 24 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Leone, è una giornata in cui essere più flessibili del solito, con la mente aperta e prendere le questioni e le situazioni con maggiore leggerezza, seguire la corrente, fare qualcosa di diverso. Anche perché in positivo, potrebbe accadere qualcosa di improvviso che non avete previsto: potrebbe trattarsi di un’offerta, un incontro o un’opportunità che in ogni caso apprezzerete molto! Amore: in coppia, l’intesa sarà ottima a patto che impegnerete le energie in conversazioni armoniose. Evitate di cedere alle discussioni se il partner mostra impazienza. Soli: non avete intenzione di lanciarvi alla cieca in una storia: preferirete passeggiare o prendere un aperitivo, anche da soli/e.

Oroscopo 24 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Gli amici oggi potrebbero rivelarsi una miniera di informazioni preziose e idee brillanti per cui è bene contattarli, dare il via a qualche conversazione poiché potrebbe emergere qualcosa di positivo. Tenete presente che qualsiasi consiglio sarà eccellente. Qualcosa che scoprirete, inoltre, potrebbe cambiare la vostra prospettiva di una situazione e far nascere il desiderio di nuovi sviluppi. Amore: in coppia, molto vicini al partner, cercherete di appagare anche i più piccoli desideri. Soli: evitate di concentrarvi esclusivamente sulla vita amorosa. Cercare l’amore è una cosa, pensarci tutto il tempo è un’altra. Non aspettatevi nulla e potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 24 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete intenzione di promuovere le vostre idee e contattare le persone giuste per concretizzare? La Luna in Leone vi mette in posizione di vantaggio e riuscirete, in base alla vostra situazione, a ottenere ciò di cui avete bisogno. Potreste entrare in società con un amico per dare il via a un progetto e in questo caso due teste saranno meglio di una. E man mano che andrete avanti vi motiverete a vicenda. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di stare da soli con il partner così da condividere qualche momento complice, tenero e sensuale. Soli: state cercando una relazione più profonda e più sincera? Sbarazzatevi dunque il prima possibile, delle relazioni totalmente superficiali.

Oroscopo 24 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Venere: un transito eccellente, rappresenta un invito a dare una rinfrescata al look: vi sentirete più in sintonia con voi stessi. Al contempo, è una giornata in cui seguire l’istinto. A volte prendere l’iniziativa impulsivamente può essere positivo. Se qualcuno vi offre un’opportunità che favorisce un progetto personale o di lavoro, dovete coglierla sul momento! Amore: in coppia, atmosfera molto romantica, mollerete alcuni impegni e dedicherete più tempo e attenzioni al partner. Volete ri-conquistarlo/a! Soli: vi sentite liberi da obblighi e responsabilità, ottimizzate gli appuntamenti e uscite con le persone che vi vanno a genio.

Oroscopo 24 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno e avrete voglia di rimanere le quinte, stare per conto vostro, forse per risolvere una questione lasciata in sospeso, così da dedicarvi ad altro. Ma amici e familiari probabilmente non vi lasceranno in pace e a quel punto sarete costretti a stabilire dei limiti. Non dovrete sentirvi in colpa ma far capire in modo gentile che avete bisogno di tranquillità. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a capire le aspettative del partner. Ma oggi le esprimerà chiaramente: un po’ di romanticismo, più tenerezza e di evadere dalle abitudini. Soli: una persona farà di tutto per conquistarvi. Ma voi siete pronti a dare il via a una storia d’amore?

Oroscopo 24 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Leone in buon aspetto con Venere in Sagittario, vi rende ottimisti, siete entusiasti riguardo ai vostri obbiettivi e probabilmente avete la sicurezza che li raggiungerete. Questo atteggiamento positivo incide anche sulle relazioni personali: è una buona giornata per le amicizie e l’aiuto reciproco. Su un altro piano: una richiesta per un finanziamento potrebbe andare a buon fine. Amore: in coppia, moltiplicate i gesti di tenerezza e dolcezza, la relazione vi regala gioia. Il partner è felice, l’amore è al top. Soli: avvertite ancora più del solito il bisogno di amare ed essere amati, di avere accanto una persona e ciò vi motiverà a lanciarvi nella conquista dell’anima gemella.

Oroscopo 24 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Leone cercate di rilassarvi, evitate di puntare al perfezionismo e di essere eccessivamente esigenti e critici nei confronti di voi stessi. Anche se, lavoro o vita personale, in qualsiasi circostanza volete dare il meglio e offrire un’immagine perfetta, cercate di mantenere la consueta riservatezza. Non passerete comunque inosservati, progetti e idee saranno ben accolti. Amore: in coppia, oggi non accettate alcun compromesso proposto dalla dolce metà e che avrà difficoltà a capirvi. Rischiate di partire in quarta alla minima contrarietà. Relax, Scorpione! Soli: fate attenzione a mettere su un piedistallo una persona che non conoscete bene. Eviterete una delusione.

Oroscopo 24 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone annuncia una bella giornata. ideale per sviluppare una strategia che vi permetta di raggiungere velocemente il vostri obbiettivi. Ma prima di poter andare avanti forse dovrete risolvere una questione riguardante la casa o la famiglia che state rimandando: cercate di affrontarla immediatamente poiché prima troverete la soluzione e prima imboccherete la strada del successo lavorativo. Amore: in coppia, atmosfera romantica, il partner farà di tutto per dimostrare l’amore e l’impegno nella relazione. E voi, ovviamente, ricambierete. Soli: negli affari di cuore i pianeti vogliono la vostra felicità: arriva l’amore. Un incontro romantico e inaspettato regala gioia.

Oroscopo 24 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Leone è sicuro che oggi più del solito, non avrete problemi a imporre il vostro punto di vista, tuttavia evitate di esagerare e in qualsiasi circostanza, che si tratti di lavoro o vita personale mantenete un atteggiamento diplomatico. Al contempo le novità entrano dalla porta principale a patto che prenderete l’iniziativa, parlerete dei vostri progetti, delle idee, delle opinioni! Amore: in coppia, la relazione è al centro delle vostre priorità. Ma oggi non parlerete di progetti e ambizioni, sussurrerete solo parole di tenerezza e dolcezza. Soli: motivati a trovare l’amore che cambierà per sempre la vostra vita. Accettare un appuntamento potrebbe concretizzare questo sogno.

Oroscopo 24 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra Luna in Leone e Venere in Sagittario rende armoniose le vostre relazioni personali o professionali e inoltre, potreste ricevere una proposta di lavoro o di affari allettante. A meno che non siate voi a chiedere qualcosa o essere sul punto di negoziare un contratto. In questo caso, a patto che siate flessibili, con gli altri troverete un terreno d’intesa con estrema facilità. Amore: in coppia, se avete chiesto al partner più gesti d’affetto, più attenzioni oggi vi dimostrerà il suo attaccamento. Mostrate la vostra gioia. Soli: è una giornata favorevole ai nuovi incontri d’amore. Non è escluso che un/a ex torni a bussare alla vostra porta. A voi decidere se riprendere la relazione.

Oroscopo 24 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Leone vi dota di parecchie energie ma non dovete esaurirle e al contrario cercare invece di mantenere l’equilibrio e dare la priorità a obbiettivi specifici. Nel corso della giornata, fortunatamente avrete la possibilità di mettere ordine anche se sarebbe saggio sviluppare un programma quotidiano più organizzato così da poter concretizzare le vostre ambizioni e raggiungere il traguardo che avete in mente. Amore: in coppia, l’amore reciproco vi rende più forti, più orgogliosi di voi stessi e accentua la vostra autostima e quella del partner. Belle energie. Soli: è possibile che nasca una splendida e totale passione. Fatevi belli, uscite con gli amici e Cupido scoccherà la freccia.