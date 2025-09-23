Cosa dice l’oroscopo del 24 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Marte-Plutone, una conversazione potrebbe essere negativa ma solo perché dubiterete di ciò che dirà l’altra persona. Avrete la sensazione che voglia manipolarvi e visto che sarete fermi sulla vostra convinzione, vi metterete sulla difensiva. Evitate dunque di saltare alle conclusioni, di assecondare i vostri sospetti, peraltro senza prove, per sostenere le vostre affermazioni. Amore: in coppia, mettete l’indipendenza da parte e dedicate tante piccole attenzioni al partner. Serata bollente! Soli: accettate un invito degli amici, potreste incontrare una persona interessante. Nascerà un flirt ma, forse, qualcosa di più.

Oroscopo 24 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Marte-Plutone, alcuni aspetti del vostro lavoro potrebbero farvi perdere la pazienza. Attenzione a come reagirete. Anche se potrebbe essere liberatorio esplodere con un collega irritante o perdere la calma nel corso di una riunione, queste manifestazioni di rabbia fuori luogo potrebbero rendere il lavoro più difficile o persino farvi entrare in rotta di collisione con il boss. Amore: in coppia, evitate di voler cambiare il partner a vostro piacimento: l’amore è prima di tutto tolleranza. Soli: potreste ricevere un messaggio che sarà motivo di turbamento. Ma avrete capito chiaramente cosa c’è scritto? Potreste aver frainteso.

Oroscopo 24 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Marte-Plutone rappresenta un invito a pianificare al meglio gli impegni, dare loro una priorità e se avete bisogno di un aiuto chiedere sostegno a chi vi circonda. Potreste essere tentati di mettere altra carne al fuoco ma per garantirvi di poter portare a termine tutto, dovete prendere cura di voi stessi. Tenete inoltre presente che impuntarvi su una questione vi porterà in un vicolo cieco. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimervi con calma per cui evitate di chiedere troppe spiegazioni al partner. Soli: la tendenza è volere troppo e troppo in fretta. Fate attenzione a non spaventare l’altro/a. Sarebbe un peccato rovinare tutto.

Oroscopo 24 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Marte-Plutone vi rende irrequieti e rischiate di esagerare, voler agire con forza, senza tener conto delle conseguenze che potrebbero essere più pesanti di quanto da previsto. Per oggi, se incontrare resistenza da parte di chi vi circonda, cercate di rivedere le vostre aspettative, evitate di agitare le acque, rimanete a bocce ferme così da schiarire le idee. Lanciarvi a capofitto non è una soluzione. Amore: in coppia, la vita a due vi appaga, il dialogo si arricchisce continuamente e insieme al partner fate dei progetti. Soli: un invito a una serata con gli amici vi permetterà di fare degli incontri intriganti. Non saprete chi scegliere…

Oroscopo 24 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con la dissonanza tra Marte in Scorpione e Plutone in Acquario oggi potreste essere più emotivi e irritabili del solito. La tendenza sarà quella di prendervela con le persone care, soprattutto se avete impegnato molto del vostro tempo a soddisfare i loro bisogni oppure se di recente avete dovuto ingoiare qualche rospo. Anziché litigare, state un po’ per conto vostro e coccolatevi. Amore: in coppia, l’atmosfera già un po’ agitata potrebbe degenerare per un imprevisto. Cercate di affrontare la situazione con elasticità. Soli: chiusi a riccio, oggi avete difficoltà a socializzare. Va da sé che non è una giornata di incontri romantici.

Oroscopo 24 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Marte-Plutone, avete un surplus di energie ma siete spinti a occuparvi di più impegni contemporaneamente e alla fine essere stressati. Il transito potrebbe far emergere il perfezionista che è in voi e vi spingerà a criticare o giudicare in modo ingiusto i colleghi e le persone care. E’ pur vero che potreste essere tesi per alcune prossime scadenze che non potete rimandare. Amore: in coppia, se avrete la saggezza di riflettere prima di parlare i battibecchi non sfoceranno in una lite. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma sarà passeggera. Non appagherà dunque il vostro bisogno di vivere una relazione stabile.

Oroscopo 24 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Alcune preoccupazioni potrebbero mettervi sotto pressione, con una persona è possibile che ci siano tensioni o disaccordi legati al denaro. Con la dissonanza Marte Plutone attraverso questi dissidi, potrete capire molto su voi stessi e sulla vostra situazione e dare il via a una trasformazione. E’ una giornata in cui rischiate di interpretare male ciò che dicono gli altri e inalberarvi. Calma. Amore: in coppia, per appianare le tensioni vorreste parlare con il partner E’ l’iniziativa giusta poiché riporterete la serenità. Soli: volete conquistare una persona ma esitate? Fate il primo passo, dite chiaramente le vostre intenzioni per eliminare qualsiasi ambiguità.

Oroscopo 24 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte nel vostro segno è in dissonanza con Plutone in Acquario, potreste provare un po’ di frustrazione, essere risentiti con una persona cara che, secondo voi, antepone sempre le sue priorità alle vostre. Occhio all’impulsività e all’impazienza, in qualsiasi circostanza anziché litigare cercate di esprimervi con calma. Se vi siete aggrappati eccessivamente a una situazione, cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, se non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo, riuscirete a mantenere l’armonia. Soli: potrebbe esserci un incontro importante con una persona che corrisponderà alle vostre aspettative! Cosa chiedere di più?

Oroscopo 24 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Marte-Plutone qualcosa o qualcuno scatenerà la vostra rabbia ma non è escluso che sia dovuta a una decisione che non è di vostro gradimento, avrete la sensazione che sia un’imposizione. L’altro/a vi sembrerà troppo esigente e molto invadente. Tenete, per quanto vi è possibile, sotto controllo le emozioni ed evitate di dire cose che avranno un effetto boomerang. Amore: in coppia, se capite che l’atmosfera sta diventando elettrica, per evitare discussioni, prendete saggiamente le distanze. Soli: è una giornata in cui siete selettivi: perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i/le difficili…

Oroscopo 24 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Marte-Plutone potreste aver bisogno di stare un po’ per conto vostro, la confusione, la presenza di molte persone potrebbero essere difficili da gestire emotivamente. Interagire con chi vi circonda, soprattutto se testardo o rigido, oggi esaurirà le vostre energie per cui se iniziate a sentirvi eccessivamente stimolati o agitati, trovate un posto tranquillo dove riprendere fiato. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi dei rimproveri: mantenete la calma e difendetevi, nessuno è perfetto. Soli: la situazione affettiva non va come vorreste e siete esasperati. Ma siete sicuri che dipenda solo da un destino che rema contro?

Oroscopo 24 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra Marte in Scorpione e Plutone nel vostro segno potrebbe far emergere la sensazione che gli altri non vi rispettino quanto meritereste. Anche se in questo momento le vostre parole sembreranno non avere molto peso con i familiari o i colleghi oppure il boss, mantenere l’ottimismo sarà d’aiuto a superare l’ansia e il disagio. Spostate l’attenzione sugli obbiettivi da raggiungere. Amore: in coppia, la serata promette molto bene: per ravvivare la passione, vi divertirete a giocare al gatto e al topo. Soli: con una persona scatteranno giochi di sguardi, di seduzione: è un bel mix per vivere una grande avventura d’amore.

Oroscopo 24 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le vostre idee, il talento, le abilità sono preziosi ma oggi potreste pensare che non siano riconosciuti in modo adeguato. La dissonanza tra Marte in Scorpione e Plutone nel vostro segno potrebbe scatenare delle tensioni, delle frustrazioni e potreste voler parlare apertamente con il boss o un superiore della vostra insoddisfazione. In ogni caso cercate di essere determinati ma evitando l’aggressività. Amore: in coppia, progetti a due molto importanti… Per molti, non è escluso il desiderio di concepire un bebè. Soli: flirt, avventure: i pianeti mettono in primo piano la vita affettiva, ci sono colpi di scena e il vostro cuore batterà forte!