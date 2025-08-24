Cosa dice l’oroscopo del 25 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Leone, fino al 19 settembre sosterà nel vostro settore della gioia, della creatività. E’ un ottimo transito, accentua il vostro fascino, vi rende più affettuosi e rappresenta un’opportunità per scoprire nuovi interessi, un nuovo hobby, divertirvi, far decollare la vita sociale, assaporare i piaceri della vita ed esplorare nuove esperienze. Il pianeta oggi è in buon aspetto con Saturno in Ariete: lavoro o vita personale, chi vi circonda apprezza il vostro senso di responsabilità, l’affidabilità e la maturità. Amore: in coppia, con il partner c’è un ritorno di fiamma, siete felici, organizzate una serata romantica ma originale. Vivrete splendide emozioni. La relazione ha bisogno anche di questo per mantenere la sua forza. Soli: col fascino di cui siete dotati, conquisterete, sarete conquistati e vi innamorerete!

Oroscopo 25 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 19 settembre, Venere in Leone sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: è un ottimo momento per dare all’abitazione un tocco spigliato e al contempo confortevole. Ed è in casa che potreste trovare gioia: a volte le cose semplici sono le migliori. La famiglia avrà comunque un ruolo importante forse a causa di un evento: un matrimonio, una nascita o una riunione per festeggiare qualcosa. Se in alcuni momenti, in questo periodo avvertirete stanchezza, rallentate il ritmo e rilassatevi. Amore: in coppia, vi sarà difficile tenere sotto controllo le emozioni e le reazioni. Ma se non volete discutere nonché mantenere vivo il desiderio, dovrete farlo. Soli: gli incontri non mancano, compreso il ritorno di un ex. ma giudicate una persona per ciò che fa e non per ciò che dice. Non traete conclusioni affrettate.

Oroscopo 25 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Leone, fino al 19 settembre sosta nel vostro settore della comunicazione ed è qui che sarete insuperabili, in qualsiasi conversazione – anche online – di lavoro o personale mostrerete passione ed entusiasmo. Più diplomatici del solito, attirerete situazioni e persone utili a migliorare il vostro quotidiano, ciò che direte o farete sarà molto apprezzato. Se avete intenzione di promuovere un progetto, ad esempio, o volete vendere qualcosa, non avrete problemi poiché sarete molto convincenti. Amore: in coppia, con Venere in Leone vi sentirete entrambi appagati e pronti a dare il via a un rinnovamento. Soli: negli affari di cuore oggi punterete al top: volete la passione, i sentimenti forti del tipo che fanno provare le farfalle nello stomaco. Venere in Leone favorisce uno splendido incontro romantico.

Oroscopo 25 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere esce dal vostro segno, entra in Leone e sosta nel vostro settore delle finanze: fino al 19 settembre con questo transito potreste aumentare le entrate, dare una raddrizzata alle finanze ma al contempo accenderà il desiderio di concedervi qualche gratificazione, sarete spinti a spendere più del solito. Potrebbe essere difficile resistere alla tentazione di lanciarvi nello shopping, acquistare ad esempio un oggetto che vi piace da tempo. Concedetevi quanto desiderate senza per questo provare sensi di colpa! Amore: in coppia, con Venere in Leone i vostri bisogni affettivi saranno al centro della vostra attenzione ma occhio: potreste chiedere al partner più di quanto possa dare. Soli: cercare il partner ideale, perfetto/a e avere aspettative eccessivamente alte sapete bene che porta inevitabilmente alla frustrazione.

Oroscopo 25 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 19 settembre, Venere sosterà nel vostro segno: il pianeta rosa vi dota di grande fascino, magnetismo, ovunque sarete calamite che attireranno l’attenzione positiva e la simpatia di chi vi circonda. In più settori sarà presente la fortuna, potrebbe arrivare una bella notizia nel lavoro, forse una promozione, un passo avanti nella carriera. E’, inoltre, il periodo dell’anno migliore per migliorare la vostra immagine, cambiare look. Il transito, infine, segna una fase di ripresa, migliorerà la vostra situazione anche finanziaria. Amore: in coppia, sfruttate al massimo le belle vibrazioni che invia Venere: al partner dimostrate l’amore e la passione con entusiasmo! Soli: pronti a prendere l’iniziativa, la vostra vita potrebbe cambiare grazie a un incontro significativo o a un ritorno dal passato. Vivrete momenti memorabili.

Oroscopo 25 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Leone, fino al 19 settembre sosterà alle spalle del vostro segno: nel corso del transito vi sarà difficile mantenere la concentrazione, potreste avvertire stanchezza, un po’ di pigrizia e la necessità di ricaricare più spesso del solito le batterie. Assecondate questo stato d’animo e prendete cura di voi stessi, pensate prima di tutto al vostro benessere! Al contempo potrebbe essere difficile stabilire dei limiti nelle relazioni ma dire sì e no sinceramente sarà d’aiuto a mantenere rapporti sani ed equilibrati. Amore: in coppia, potreste pensare che le vostre aspirazioni siano totalmente diverse da quelle del partner. Ma la realtà è diversa, dovete solo pensare positivo! Soli: per timore di soffrire potreste chiudere a chiave il vostro cuore. Ma potrebbe esserci un incontro e vi lascerete andare alle emozioni.

Oroscopo 25 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Leone fino al 19 settembre sosterà nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie. Il periodo sarà all’insegna della reciproca solidarietà. Con alcune persone potreste dare il via a un progetto che da soli non riuscireste a realizzare e non ci saranno problemi di alcun tipo. Anzi al contrario: essere coinvolti sarà molto gratificante e vi permetterà di contribuire al meglio delle vostre capacità. Avrete inoltre la possibilità di sistemare con grande sollievo una questione di denaro. Amore: in coppia, con l’arrivo di Venere in Leone guarderete solo i lati positivi del partner e della relazione. Vivrete momenti intensi, dolcissimi! Soli: amore e passione bussano finalmente alla vostra porta! Ad attendervi c’è un periodo splendido in cui grazie a un incontro romantico vi sentirete al settimo cielo.

Oroscopo 25 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere in Leone, da oggi e fino al 19 settembre nel vostro settore della carriera, delle ambizioni annuncia il periodo migliore dell’anno per salire la scala del successo. Sarete in grado di attirare le persone giuste pronte a dare una mano e migliorare la vostra reputazione. E’ il momento ideale per chiedere al boss quello che volete! Fatevi notare, mettetevi al centro della scena, tenete presente che i vostri sforzi non passano inosservati. Dovete essere orgogliosi delle vostre capacità, dell’abilità, dei risultati che ottenete. Amore: in coppia, con Venere in Leone, l’amore fa rima con romanticismo! La relazione con il partner sarà la vostra priorità. Soli: l’amore potrebbe rappresentare un problema ma solo perché avrete a che fare con diverse persone contemporaneamente. Tranquilli, alla fine farete una scelta.

Oroscopo 25 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il transito di Venere in Leone, da oggi e fino al 19 settembre, per il vostro segno è eccellente anzi a dirla tutta, decisamente fortunato, vi spinge a vivere nuove entusiasmanti esperienze e non è escluso che pianificherete un bel viaggio. E’ un buon periodo per entrare in società con una persona esperta nel vostro settore lavorativo. Al contempo sfruttate la tecnologia per ampliare il raggio d’azione. Potreste, ad esempio, frequentare un corso online oppure se siete in grado di insegnare un argomento, creare un sito. Amore: in coppia, una buona notizia riguardante il lavoro accenderà il vostro entusiasmo e il desiderio. Con il partner le emozioni saranno bollenti. Soli: con Venere in Leone siete super affascinanti, negli affari di cuore avrete un successo dietro l’altro, conquistare sarà davvero un gioco da ragazzi.

Oroscopo 25 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Leone, fino al 19 settembre sosta in un vostro settore delle finanze: in questo periodo è possibile un guadagno, l’entrata di una somma, potrebbe arrivare ad esempio un bonus, un’eredità o un risarcimento. Un collega potrebbe parlarvi di un’idea che accenderà la vostra curiosità e aprirà un mondo di possibilità riguardo alle entrate. Un’operazione finanziaria potrebbe concludersi inoltre a vostro vantaggio. Non abbiate dunque paura di prendere alcune iniziative: cambieranno in meglio la vostra vita. Amore: in coppia, ammirerete le qualità del partner ma al contempo sarete un po’ tormentati. Potreste essere gelosi oppure a provare questo sentimento sarà la dolce metà. Soli: potrebbe scattare una forte attrazione ma non è escluso che una relazione chiusa di recente, riprenda con intensità.

Oroscopo 25 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Leone, fino al 19 settembre sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Il transito rappresenta il momento ideale per concludere trattative importanti, ottenere un accordo o firmare dei contratti. In generale avrete la possibilità di migliorare le relazioni presenti nella vostra vita. Ma non solo: una relazione potrebbe imboccare una direzione per voi inaspettata ma comunque positiva e ne trarrete entrambi grandi vantaggi. Potrebbe trattarsi di un’amicizia con cui darete il via a una società. Amore: in coppia, il desiderio e la passione sono al massimo ma non solo, riuscirete a stabilire nella relazione un buon equilibrio. Soli: grazie al fascino avete la possibilità di essere notati e ammirati nonché corteggiati. Gli incontri saranno promettenti (ma cercate di essere meno selettivi).

Oroscopo 25 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Leone, fino al 19 settembre sosterà nel vostro settore dello stile di vita, del quotidiano, del lavoro: è qui che avrete voglia di introdurre qualche novità nel programma della giornata e al contempo stabilire maggiore armonia sul posto di lavoro anche attraverso l’organizzazione e i rapporti con i colleghi.. Potreste migliorare la vostra immagine e dare il via ad esempio a una dieta mirata o praticare più esercizio fisico. Il che peraltro inciderà positivamente sulla produttività e vi metterà al riparo dallo stress. Amore: in coppia, se desiderate entrambi riaccendere la passione, uscite dalla zona di comfort, date una scossa al quotidiano. Non ripetete tutti i giorni gli stessi gesti. Soli: cercate di cambiare il vostro modo di considerare l’amore, è importante: meno idealizzerete le persone e tanto meglio andranno le cose.