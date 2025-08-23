Cosa dice l’oroscopo del 24 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Luna-Giove è una domenica in cui prendere cura della casa, svolgere quelle attività che migliorano la qualità della vostra vita. Mettere al primo posto la famiglia e il benessere vi farà provare gioia! L’importante è che non pensiate eccessivamente alle responsabilità, agli impegni di lavoro che che vi aspettano domani. Rilassatevi e godete di questa giornata in compagnia delle persone care. Amore: in coppia, spesso le discussioni hanno il potere di ravvivare i sentimenti e la passione. Soli: la pazienza non è il vostro forte e se state corteggiando una persona vorrete vedere risultati immediati. Ma non è detto che accada.

Oroscopo 24 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Per il vostro segno forse è arrivato il momento di prendere quelle decisioni che potrebbero avere un notevole impatto sui vostri progetti. Per farlo, tuttavia, sarà utile equilibrare il lato razionale con quello emotivo, prestando attenzione ai suggerimenti che vi lancia l’intuito. Su un altro piano: oggi avete la lingua affilata e se avete sopportato una situazione per troppo tempo, partirete in quarta per sfogarvi. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ d’insoddisfazione, vorreste che la relazione con il partner fosse più entusiasmante, con più passione. Soli: una persona potrebbe conquistare definitivamente il vostro cuore.

Oroscopo 24 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Luna-Giove avete uno stato d’animo leggero e aperto, belle energie per le attività sociali, legate al divertimento. Vedete più chiaramente ciò che è meritevole della vostra attenzione a livello professionale e personale, il che porta a prendere decisioni sagge o a trovare le risposte. E’ una buona giornata per allentare eventuali tensioni con amici e familiari, parlare sinceramente. Amore: in coppia, il partner non potrà che apprezzare i vostri gesti di dolcezza e tenerezza. Soli: rispetto agli affari di cuore siete sempre un po’ irrequieti ma una persona oggi potrebbe catturare totalmente la vostra attenzione!

Oroscopo 24 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui i pianeti vi invitano a mostrare un atteggiamento aperto, ottimista così da attirare l’attenzione positiva di chi vi circonda. E’ una giornata in cui ci sono attività interessanti, condita da bei momenti ma la vostra attenzione a un certo punto potrebbe essere catturata da altro. La dissonanza Sole-Urano potrebbe coincidere con una opportunità. Afferratela, prima che l’altro cambi idea. Amore: in coppia, comunicare è importante, per cui in caso di divergenze di vedute, evitate di chiudervi a riccio. Soli: se riuscirete a tenere sotto controllo agitazione e nervosismo, oggi avete la possibilità di conquistare un cuore.

Oroscopo 24 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Sole-Urano potrebbe scatenare dei problemi nell’ambito delle amicizie, tenete presente che forse riponete la vostra fiducia in qualche persona sbagliata, che approfitta della vostra generosità. E oggi ne sarete consapevoli. Al contempo, un’idea originale potrebbe permettervi di guadagnare di più: non scartatela immediatamente poiché l’innovazione ora vi farà trarre dei vantaggi concreti. Amore: in coppia, c’è comprensione, risolverete eventuali problemi con la dolcezza. Soli: negli affari di cuore, la serata vi riserva una dolce sorpresa.

Oroscopo 24 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Cercate di avere più fiducia in voi stessi e negli altri: il buon aspetto Luna-Giove al vostro segno ricordo i vantaggi che ne derivano. È un buon momento per esprimere affetto a una persona a cui tenete in modo particolare oppure aprire la porta a una nuova conoscenza. Al contempo, grazie a una opportunità inaspettata, potreste essere spinti a dare una scossa positiva agli obiettivi di lavoro. Amore: in coppia, siete affettuosi e allegri ma sembra che il partner non sia sulla vostra lunghezza d’onda. Soli: in generale non amate il rischio ma oggi sarete tentati di lanciarvi. Il consiglio astrale è quello di procedere con cautela.

Oroscopo 24 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ noto quanto il vostro segno detesti il confronto ma oggi potreste essere spinti ad affrontare quella che sapete sarà una discussione accesa e che speravate non fosse necessario. Purtroppo, sebbene siate sempre diplomatici con l’altro parlerete in modo chiaro e tondo, con grande sincerità con il rischio di offendere. Aspettatevi che la persona reagisca con altrettanta sincerità ma siete pronti ad accettarla? Amore: in coppia, sarà una bella domenica a patto siate disposti a scendere a un compromesso per preservare l’armonia. Soli: cercate di capire i veri bisogni, i desideri e tutto ciò che impedisce di realizzarvi pienamente.

Oroscopo 24 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Luna-Giove è la domenica ideale per uscire, rafforzare la vostra reputazione di persone disponibili, empatiche ma non solo, anche per sostenere chi vi circonda nella stessa misura in cui vorreste essere supportati. Tuttavia con la dissonanza Sole-Urano fate attenzione a chi offrite la vostra disponibilità e prendete le distanze da chi pensate non ricambierebbe la vostra gentilezza. Amore: quando si tratta di esprimere le emozioni, i sentimenti siete abbastanza riservati ma soli o in coppia oggi lo farete senza riflettere troppo.

Oroscopo 24 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un ottimo momento per realizzare insieme a un amico o ad un collega, un progetto, un sogno che avete da tempo in un cassetto. Il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un’opportunità per fare progressi riguardo ai vostri obbiettivi professionali e personali a patto dare la priorità agli accordi a lungo termine rispetto alla gratificazione immediata. In serata, con le persone care evitate di essere ostinati. Amore: in coppia, c’è una bella armonia, il partner vi ricopre di attenzioni! Soli: sapete come sfruttare il fascino, in programma c’è una piacevole serata.

Oroscopo 24 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui siete un po’ insicuri, potreste pensare di non essere all’altezza di un progetto su cui state lavorando. Per fortuna si tratta solo di una sensazione: sul fatto che siate altezza di tutto, non c’è alcun dubbio. Cercate di non accordare troppa importanza a questa sensazione, ditevi che non è il vostro stato d’animo abituale. All’occorrenza per avere chiarezza, chiedete un consiglio a un amico. Amore: in coppia, c’è fiducia reciproca, condivisione e ciò rende l’amore più forte. Soli: dimenticate i dispiaceri del passato, le storie senza un futuro e la solitudine. Oggi potreste avere un incontro importante!

Oroscopo 24 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Sole-Urano oggi potrebbe scatenare una divergenza di opinioni cui seguirà un’accesa discussione: punterete i piedi e non sarete disposti a cedere di un milimetro, a scendere a un compromesso. Invece di arrivare a uno scontro, la cosa migliore sarebbe quella di parlarne con calma. Potreste, chissà, accorgervi che alla fine le rispettive idee non sono poi così distanti e trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Amore: in coppia, alcuni aspetti della relazione cambieranno ma in meglio! Soli: un incontro casuale, ad esempio mentre vi recate in un bar, potrebbe rendere la giornata emozionante.

Oroscopo 24 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra la Luna in Vergine e Giove in Cancro fa pensare che i rapporti con gli amici e i familiari saranno ottimi oppure sarete particolarmente soddisfatti dei vostri programmi e progetti. Ma non solo: ovunque sarete ben accolti, vi ammireranno per lo stile, il modo di fare. In ogni caso, siate aperti a nuovi modi di relazionarvi, soprattutto se capite che i vecchi schemi sono superati. Amore: in coppia, sapete prevenire i desideri del partner, è quasi una magia! Soli: come Pesci, provate sempre intense emozioni ma a volte possono offuscare il giudizio su una persona. Parlare con un amico/a sarà di grande aiuto.