L’oroscopo del 25 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui privilegiare il compromesso: potrebbero esserci delle discussioni accese con un amico o un familiare ma mettendo da parte la testardaggine, avrete la possibilità di allentare le tensioni. Con i passaggi odierni potreste aver voglia di uscire dalla vostra zona di comfort e lanciarvi in qualcosa di inedito. Il che è positivo per lo stato d’animo, tuttavia occhio alle spese superflue, cercate di andarci piano. Amore: in coppia, se state attraversando un periodo difficile, è un buon momento per dare il via un dialogo così da capire meglio la posizione del partner. Soli: gli incontri sono favoriti e a far battere forte il vostro cuore oggi sarà una persona originale e dinamica.

Oroscopo 25 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Urano nel vostro segno aspettatevi l’inaspettato! Sarete una sorta di calamita per tutto ciò che è insolito, persino bizzarro! Se dovesse arrivare, assecondate senza se e ma la voglia di avventura. Pur avendo un effetto stimolante su familiari e amici, a un certo punto della giornata deciderete di stabilire dei limiti e darete priorità alle vostre esigenze. Ritaglierete del tempo solo per voi! Amore: in coppia, dovete solo seguire la direzione del partner e tutto andrà bene. Sorridete e approvate! Soli: potrebbe contattarvi una persona con cui avete scambiato qualche conversazione on line un po’ di tempo fa. Sarete sorpresi ma vi farà piacere.

Oroscopo 25 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui potreste cambiare idea di frequente dunque, per evitare di pentirvi e scatenare incomprensioni con chi vi circonda, è meglio non impegnarvi. E’ una giornata imprevedibile, potrebbe accadere di tutto e ciò spingervi a modificare il programma. Al contempo non è escluso che un’idea o un’informazione vi faccia imboccare una direzione completamente nuova. Amore: in coppia, farete tutto il possibile per sfuggire alla routine, agli obblighi del quotidiano: fatto che il partner approverà molto volentieri! Soli: potreste essere tentati da un’avventura esclusivamente erotica. E non c’è proprio nulla di male a concedervi puro piacere.

Oroscopo 25 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nei prossimi giorni in programma c’è un colloquio di lavoro oppure avete intenzione di fare una buona impressione, oggi potreste decidere di acquistare qualcosa che migliori la vostra immagine. Se pensate sia d’aiuto a ottenere il risultato desiderato questa spesa extra può essere un saggio investimento di denaro. Modificare il look vi permetterà di trasmettere più sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, mettere in discussione in modo costruttivo un aspetto della relazione vi consentirà di rafforzare il legame e pensare a un futuro più appagante. Soli: potreste conoscere una persona e avrete una chiacchierata significativa, sarete reciprocamente affascinati.

Oroscopo 25 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Potrebbe spuntare improvvisamente un’offerta promettente che cambierebbe radicalmente la vostra vita. Non dovete rifiutare impulsivamente ma valutarla con attenzione, anche se accettare comporterà un notevole impegno. Tenete presente tuttavia che gli aspetti positivi, compresi quelli finanziari, saranno considerevoli. Riflettete con attenzione e poi provateci: non ve ne pentirete. Amore: in coppia, riuscirete a tenere conto delle esigenze del partner e al contempo delle vostre. Vi sentirete entrambi liberi e supportati. Il che è un ottimo atteggiamento. Soli: non potete controllare tutto, rischiate di perdere la vostra spontaneità. Lasciate che le cose si svolgano in modo naturale.

Oroscopo 25 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete discusso con un amico o un familiare e detto parole forti? E’ la giornata ideale per dare il via una conversazione pacata così da lasciare alle spalle lo spiacevole episodio. Potete appianare la situazione, dunque, ma da parte vostra sarà necessario trovare un compromesso: se volete davvero introdurre un nuovo equilibrio nella relazione tenete presente che dovete accettare la persona così com’è. Amore: in coppia, l’atmosfera non è all’insegna di baci teneri e paroline dolci. Oggi guardate di traverso il partner, provate un misto di delusione e incomprensione. Soli: non è giornata di incontri ma a volerlo siete voi. Siete allergici a qualsiasi relazione sentimentale.

Oroscopo 25 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro, riguardo alle finanze potreste lanciarvi in una iniziativa e prendere una decisione avventata. Il vostro segno prima di fare qualcosa di radicale, di solito si muove con cautela, valuta con attenzione i pro e i contro ma il transito rappresenta la spinta per correre un rischio nelle questioni di denaro. Fate dunque attenzione, eventualmente chiedete consiglio a un esperto. Amore: in coppia, il dialogo è al top, con il partner parlate soprattutto di questioni importanti. Il legame si rafforza, è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: potreste dare il via a una storia romantica e appassionata con una persona che conoscete già da tempo.

Oroscopo 25 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le conversazioni personali o di lavoro oggi potrebbero essere un po’ complicate. Chi vi circonda potrebbe avere difficoltà a esprimersi chiaramente ma se volete trascorrere una domenica serena, prima di saltare alle conclusioni e pensare che gli altri siano poco affidabili, fate un sforzo in più per capire le loro motivazioni. Evitate di lanciare accuse senza fondamento e di creare problemi inutili! Amore: in coppia, il partner ha un atteggiamento che non accettate e che vi fa innervosire. Calma, la situazione migliorerà nel corso della giornata. Soli: se con una persona che vi corteggia, avete sbagliato, ammettetelo. Per chi è innamorato niente è più toccante della sincerità.

Oroscopo 25 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica impegnativa: la congiunzione Luna-Urano in Toro indica che la lista di cose da fare, comprese le responsabilità di tipo familiare sarà abbastanza lunga. Nel corso della giornata, fate inoltre attenzione al modo in cui vi esprimerete ed evitate di dare a chi vi circonda consigli non richiesti. Potrebbero essere interpretati, seppure erroneamente, come critiche velate. Amore: in coppia, in serata cercate di organizzare un’uscita con gli amici o, se preferite, una cenetta romantica. In entrambi i casi, vi rilasserete. Soli: a sorpresa, riceverete chiari segnali di attenzione da una persona che vi attrae. Tra voi si creerà una bellissima intesa, potrebbe nascere una storia.

Oroscopo 25 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro è tempo di uscire dalla vostra zona di comfort. Solitamente portate avanti idee e progetti personali o di lavoro, seguendo le solite modalità ma a un certo punto ammetterete che può diventare noioso, soprattutto se inaspettatamente volete provare qualcosa di nuovo. Su un altro piano: tra oggi e domani, in famiglia riflettete prima di parlare, occhio a scatenare malintesi. Amore: in coppia, eros al top e oggi introdurrete un pizzico di originalità… Il partner vi aprirà la porta del suo cuore, parlerete di progetti a due. Soli: approfittate delle opportunità che la vita vi offre. Anche se sono avventure di breve durata, saranno divertenti.

Oroscopo 25 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro è una domenica in cui l’umore sarà altalenante per cui tenete sotto controllo le emozioni e le reazioni. Se vi rendete conto che con amici e famigliari vi comportate in modo un po’ scostante o aggressivo, la cosa migliore è ritagliare del tempo e stare per conto vostro, dedicarvi a un hobby o praticare esercizio fisico, così da rilassarvi e ritrovare la calma. Amore: in coppia, se pensate di aver trascurato la dolce metà, perché non cogliere l’occasione per cambiare atteggiamento? Soli: a forza di flirtare a destra e a sinistra, è molto probabile che vi innamorerete! Anche se parlate di indipendenza, desiderate impegnarvi seriamente.

Oroscopo 25 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Urano in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione: potrebbe segnalare che nonostante il vostro impegno per mantenere una relazione amichevole e positiva, una persona potrebbe dire qualcosa di spiacevole. Eppure, a fronte della sorpresa potreste scoprire che se non altro ciò avrà l’effetto di far emergere la verità. Il che non può che essere una cosa positiva. Amore: in coppia, bei momenti di felicità, siete motivati a realizzare dei progetti a due, ad esempio il prossimo acquisto di una casa, Soli: in caso di incontro romantico giocate la carta del mistero: prima di rivelare il vostro interesse prendete tempo per conoscere bene la persona.