Cosa dice l’oroscopo del 25 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con le geometrie stellari attuali sarà un Natale all’insegna del divertimento, del piacere, potreste ricevere qualche piacevole sorpresa, con ospiti e chiamate inaspettate. Tuttavia un consiglio astrale: rispettate i vostri limiti fisici e finanziari. Oggi rischiate di essere parecchio autoindulgenti – bere, mangiare troppo – e in seguito avere problemi. Se possibile, fate una passeggiata o jogging. Amore: in coppia, dal partner vi sente supportati e spalleggiati e la cosa toccare il vostro cuore. Soli: vi sentite soli e abbandonati? Tutto ciò che dovete fare è chiamare un amico che può tirare su il morale.

Oroscopo 25 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Scorpione, cercate di trascorrere un Natale riposante e rilassante. Al vostro segno piace il calore e la morbidezza nelle relazioni. Vi troverete in compagnia dei vostri cari in un accogliente bozzolo e godrete dei momenti semplici con la famiglia senza troppe persone. Il telefono in ogni caso squillerà parecchio: farete e riceverete gli auguri che vi scalderanno il cuore. Amore: in coppia, in programma c’è una certa pigrizia che vi appaga pienamente! E questo relax con l’altra metà vi si addice perfettamente! Soli: potreste provare un po’ di malinconia ma reagirete! Uscirete con gli amici.

Oroscopo 25 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Anche se quando arriva il Natale tornate bambini e tutto è motivo di stupore, oggi non siete esattamente in forma, avvertite un po’ di stress. Forse nella mente pensate e ripensate a qualche problema di lavoro o siete preoccupati perché avete speso troppo per i regali. Tuttavia non è una giornata in cui rimuginare ma quella giusta per trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari in totale relax. Amore: in coppia, qualche sbalzo d’umore da tenere sotto controllo ma nel complesso con il partner è una giornata gioiosa. Soli: potreste pensare a una persona ma assicuratevi che voglia impegnarsi.

Oroscopo 25 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Tenete sotto controllo le emozioni! E’ una giornata in cui vi sarà difficile essere simpatici o concilianti se è stato invitato qualcuno che non sopportate. Eppure i pianeti al vostro segno consigliano di sorridere ed essere gentili, concentrare su chi merita la vostra attenzione. Anche se sotto sotto avreste voglia di rilassarvi, rimanere tranquilli per conto vostro senza rinunciare ovviamente alle tradizionali golosità del Natale. Amore: in coppia, con il partner l’atmosfera molto piacevole. Forse oggi sarete più amici che amanti ma rimedierete il prima possibile! Soli: con una persona che vi corteggia ci sarà uno scambio di sms e per stasera fisserete un appuntamento, ma siete sicuri che ci andrete?

Oroscopo 25 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Scorpione potrebbe scatenare dei problemi nelle relazioni ma perché rovinarvi la giornata? Sarete ossessionati dalla perfezione, puntigliosi su qualsiasi dettaglio soprattutto se ospiterete le persone in casa vostra. Fate attenzione a non ferire le persone a cui volete bene e rafforzate i legami. Cercate di rilassarvi e godere di tutto ciò che di bello e buono vi regala la vita e che non è poco! Amore: in coppia, cercate di essere il più possibile affettuosi con il partner! Sapete che siete fortunati ad averlo/a accanto? Soli: siete attratti da due persone? Un amico vi aiuterà a chiarire la situazione.

Oroscopo 25 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Come sempre, avrete sicuramente organizzato il pranzo di Natale nei minimi dettagli e amici e familiari saranno deliziati dalle vostre attenzioni. Tuttavia, mettete da parte il perfezionismo: le feste per essere memorabili non devono essere perfette! Tenete presente che un approccio più disteso vi permetterà di evitare delle tensioni. Sorridete, dite no all’ansia e trascorrete una splendida giornata. Amore: in coppia, coltivate la serenità, tanto per evitare litigate con il partner. Soli: cercate di essere meno critici nei confronti di voi stessi. Sarete pronti ad aprirvi alle novità!

Oroscopo 25 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Circola un po’ di agitazione ma se un problema è diventato uno spiacevole chiodo fisso, cercate di scacciarlo! Almeno oggi concentratevi sulla famiglia e gli amici cari: sono loro che vi regalano benessere. Giove, Venere, Mercurio e Marte schierati al vostro fianco vi motivano se c’è bisogno di dare una mano in casa di chi vi ospita o preparare voi stessi il pranzo per festeggiare il Natale. Amore: in coppia, vorreste parlare di alcune questioni ma siate pazienti e aspettate il momento giusto. Soli: a parte qualche momento di malinconia riuscirete a distrarvi con amici e familiari.

Oroscopo 25 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il desiderio di questa giornata? Stare in pace! Potreste avere dei problemi a organizzare o partecipare ai festeggiamenti. Non siete di malumore, assolutamente, ma con la Luna nel vostro segno la priorità è rilassarvi e riposare. E qualsiasi impegno, anche con i familiari, potrebbe rappresentare un peso. Allora: andate oltre l’orgoglio e se siete stanchi, avete bisogno di una mano, chiedete! Amore: in coppia, tenerezza e coccole nel programma della di questa giornata speciale La dolce metà vi dedicherà mille attenzioni. Soli: c’è chi vi corteggia ma prima di accettare prenderete tempo per riflettere.

Oroscopo 25 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione alle spalle del vostro segno non avete voglia di grandi festeggiamenti o recarvi da parenti e amici. Anche se sicuramente in fatto di regali siete stati generosi come sempre e avete scelto quelli giusti. Tuttavia non mancherete di osservare attentamente chi vi circonda. Sia chiaro non per giudicare ma per capire meglio come posizionarvi in relazione a certi parenti. Rilassatevi! Amore: in coppia, al mattino potreste essere un po’ tesi ma in seguito andrà tutto a posto. In ogni caso, aprite il dialogo e cercate di non essere troppo esigenti. Soli: evitate di rimuginare sulla mancanza di un partner.

Oroscopo 25 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno non si tira certo indietro di fronte alle responsabilità e sebbene il Sole in Capricorno vi doti di belle energie, i preparativi per questo Natale sono stati impegnativi e potreste sentirvi un po’ stanchi. Allora: oggi lasciate che siano gli altri a pensare a tutto – senza sentirvi in colpa – la priorità della giornata siete voi! Relax e godetevi i bei momenti con le persone care, lasciatevi coccolare. Amore: in coppia, lo spirito natalizio regna sovrano e con il partner c’è una bella armonia, reciproca comprensione. Soli: la solitudine vi pesa ma riuscirete comunque a trascorrerete una giornata serena. L’amore arriverà…

Oroscopo 25 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui accogliere con piacere, l’affetto delle persone a cui volete bene! Ne avete bisogno: è stato un anno in cui le relazioni, la carriera o le finanze potrebbero avervi costretto a un confronto con la realtà. Guardando indietro, vi rendete conto che ogni sfida è stata una preziosa lezione e ne avete fatto tesoro. Come ricompensa, i pianeti si impegnano a restituire più di quanto avete perduto. Amore: in coppia, molti attenti nei confronti del partner, volete appagare ogni suo desiderio. Soli: cercare l’amore è una cosa, fissarvi è un’altra. Agite come se non dovesse arrivare nulla e rimarrete piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 25 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Scorpione desiderate vivere al meglio questa magica giornata di Natale. Avete voglia di partecipare con la gioia nel cuore ai momenti affettuosi con amici e familiari. E se li ospiterete in casa vostra farete il possibile per creare e mantenere l’armonia: è un atteggiamento che vi ripagherà ampiamente. Ovunque riscuoterete un gran successo e l’affetto di chi vi circonda. Amore: in coppia, avete il reciproco desiderio di stare vicini condividendo dolci e bei momenti. Soli: penserete a una persona che avete respinto oppure a un/a ex e sarete contenti di aver chiarito alcuni malintesi.