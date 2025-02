Cosa dice l’oroscopo del 25 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Mercurio-Saturno in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: oggi rischiate di essere i peggiori critici di voi stessi. E’ probabile che una recente battuta d’arresto scateni dei dubbi sulle vostre capacità. Riguardo alla situazione dovete essere obbiettivi. Qualunque cosa sia accaduta non è giusto dubitare di voi stessi. Dovete mantenere la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di reagire in modo esagerato o, al contrario, chiudervi nel silenzio. Le preoccupazioni incidono sulla relazione. Soli: vorreste innamorarvi ma le paure sono forti. Pian piano ci sarà un cambiamento.

Oroscopo 25 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni siete molto intraprendenti e avete la forte possibilità di essere notati dalle persone giuste. Se deciderete, dunque, di parlare di un’idea brillante con qualcuno che conta, potreste avere la possibilità di concretizzarla. La cosa importante è non lasciare che i dubbi prendano il sopravvento poiché rappresenterebbero un freno. Lanciatevi senza timore. Amore: in coppia, il partner finalmente vi darà le prove d’amore che stavate aspettando! Soli: nel corso di un incontro o appuntamento avrete bellissime conversazioni, emozioni straordinarie! Innamorarvi non vi spaventa più.

Oroscopo 25 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un progetto o qualcosa su cui state lavorando da molto tempo oggi potrebbe bloccarsi a causa di circostanze al di fuori del vostro controllo. È probabile che ciò scateni frustrazione, poiché sembra non possiate fare nulla per accelerare le cose. Evitate di fissarvi o peggio tormentarvi: la situazione tornerà a funzionare. Fino a quando gli ostacoli non saranno eliminati la cosa migliore è impegnarvi su altro. Amore: in coppia, se con il partner la pensate in modo diverso, ora non vi alterate più. Lo avete fatto in passato ma ora siete cambiati. Soli: incontrate persone, comunicate facilmente, tutto sembra andare bene.

Oroscopo 25 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Mercurio-Saturno in Pesci siete molto concentrati, spinti ad apprendere qualcosa di nuovo, riprendere a studiare, frequentare un corso anche online oppure essere attratti da una nuova opportunità. Tenete presente che entrambi, nella vostra vita, potrebbero fare una differenza sostanziale o in qualche modo persino rivoluzionarla. Amore: in coppia, atmosfera equilibrata e molto coccolosa. Ognuno ha bisogno dell’altro e i sentimenti sono sinceri. Soli: grazie ad alcuni gesti romantici, a ciò che direte con gentilezza riuscirete a sorprendere positivamente la persona che vi attrae. Bingo!

Oroscopo 25 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Acquario odierna quando si tratta della vostra sicurezza finanziaria, siete pronti a pensare fuori dagli schemi. Mentre riflettete sulle vostre opportunità, chiedetevi quali sono davvero utili per i vostri piani e obiettivi a lungo termine. Potreste scoprire che un’opportunità unica o all’apparenza poco credibile potrebbe trasformare drasticamente in meglio le vostre finanze. Amore: in coppia, il desiderio è quello di avere un po’ più di intimità con il partner. Organizzate una serata solo per voi due: in caso contrario vi sentirete un po’ frustrati. Soli: intenzionati a sbloccare una storia ambigua? Siete sulla strada giusta.

Oroscopo 25 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Mercurio-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o vita privata. Sfruttate le vibrazioni del transito per chiarire una situazione spiacevole con un amico o un collega che sembra abbia preso le distanze. Il chiarimento richiederà del tempo per cui fissate un incontro in un momento in cui potete entrambi parlare con calma e soprattutto con sincerità. Amore: in coppia, prenderete le distanze non dal partner ma da persone invadenti che mettono becco nella relazione. Soli: deciderete di dare una bella occhiata alla rubrica telefonica. Potrebbe riemergere un contatto dimenticato.

Oroscopo 25 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Ci sono momenti, come oggi, in cui anziché stare in compagnia è meglio rimanere per conto vostro, pensare al vostro benessere e introdurre abitudini più sane. In questo modo sarete più produttivi e meno agitati. Avete bisogno di un attimo di tregua e della possibilità di orientarvi. E’ un buon momento per rimanere dietro le quinte e riflettere anche sulla vostra situazione di lavoro. Amore: in coppia, se il partner vi ha riservato una piccola delusione, voltate pagina. Vi amate, ecco cosa dovete ricordare. Niente è mai tutto roseo. Soli: non dovete confrontare due persone poiché ognuna ha la sua specificità. Andate oltre.

Oroscopo 25 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro potreste ottenere un bel riconoscimento, al vostro segno i transiti parlano di progresso. Al contempo, potreste voler rendere la vita più interessante e soddisfacente, avrete voglia di esplorare qualcosa che potrebbe portare un cambiamento positivo. Potreste ad esempio scoprire con soddisfazione che dedicarvi a un’attività creativa, artistica accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, dimostrazioni d’amore nei confronti del partner, sarete molto generosi. Farete un regalo ma non è escluso che ne riceverete uno… Soli: in vena di conquistare e sfrutterete abilmente il fascino e l’astuzia.

Oroscopo 25 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Mercurio-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e punta i riflettori su una delle situazioni che state attualmente vivendo. Potrebbe trattarsi di una questione immobiliare, dell’acquisto di un terreno o di una casa o, se siete in affitto, di un trasloco in un’altra abitazione. In generale mostrate il vostro affetto ad amici cari e familiari che vi sostengono! Amore: in coppia, la relazione si rafforza, c’è maggiore comprensione. Avete capito che dovete concentrarvi sull’essenziale. Soli: è arrivato il momento di prendere il toro per le corna, ovvero farvi avanti con chi vi attrae.

Oroscopo 25 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Mercurio-Saturno vi spinge a dire ciò che pensate, siete determinati a smuovere le acque. In questo modo, in effetti, troverete nuove opportunità e le porte si apriranno più velocemente. Aiuta in ogni caso avere un atteggiamento diplomatico: un approccio schietto potrebbe farvi ottenere il risultato contrario da voi desiderato. Siate sinceri ma senza esagerare. Amore: in coppia, si profilano dei progetti, la relazione si stabilizza e dovreste essere rassicurati. Notate una bella evoluzione. Soli: fascino al top e oggi ne farete di conquiste… Avete deciso di vivere il presente e non pensare al futuro.

Oroscopo 25 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Mercurio-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze: se al riguardo avete intenzione di raggiungere degli obbiettivi, investire del denaro, è il momento di risparmiare o comunque tenere sotto controllo le spese personali superflue. Per ottenere buoni risultati mentre stabilite un budget siate realistici senza tuttavia sconfinare nel pessimismo. Farete le scelte giuste. Amore: in coppia, avete grandi progetti per il futuro, dunque è il momento di mettere un po’ di ordine e pianificare con attenzione. Soli: non esiterete a dire ciò che pensate: sia per esprimere i sentimenti oppure per chiudere un flirt.

Oroscopo 25 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Mercurio-Saturno nel vostro segno vi permette di unire in modo armonioso l’immaginazione e la praticità. Se dunque avete intenzione di concretizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo oppure introdurre al riguardo dei miglioramenti è il momento perfetto per entrare in azione. Tenete presente che piccoli passi possono contribuire a gettare solide basi. Amore: in coppia, voglia di vivere qualcosa di più eccitante, di entusiasmante e ne parlerete con il partner. Soli: conquisterete una persona un po’ diversa dal solito tipo che scegliete. E chissà, potrebbe finalmente rivelarsi quella giusta per voi.