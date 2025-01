Cosa dice l’oroscopo del 25 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un momento in cui avete delle ottime idee e voglia di condividerle ma prima di parlarne con chi vi circonda, cercate di elaborarle al meglio. Ciò accentuerà la sicurezza in voi stessi. Al contempo con la dissonanza Luna-Venere, concedervi un po’ di tempo per rilassarvi, coccolarvi e prendere cura di voi stessi, potrebbe essere l’atteggiamento giusto. Trascorrete la serata in compagnia delle persone care, ospitate gli amici a casa vostra. Amore: in coppia, se volete realizzare un progetto a due, pianificate. All’orizzonte non si profilano ostacoli. Soli: la giornata offre possibilità di interessanti incontri romantici. L’amore farà bene al cuore e all’umore.

Oroscopo 25 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Fare sempre le stesse cose, negli stessi orari, può essere rassicurante quanto volete ma le vibrazioni astrali odierne al vostro segno consigliano di avere una mentalità aperta e provare altre opzioni. Più in generale, per trascorrere una giornata serena evitate di amplificare le situazioni: punti di vista differenti, problemi di trasporto, ritardi negli spostamenti o ordini del boss che ritenete assurdi, possono creare delle inutili tensioni. Amore: in coppia, cercate di affascinare il partner, oggi non sarà in grado di resistervi! Soli: non dovete chiudere la porta agli altri solo perché siete delusi dall’atteggiamento di alcune persone. Fate una selezione.

Oroscopo 25 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste sentirvi pronti a lanciarvi in affari con una persona o un’azienda. Tuttavia i passaggi odierni al vostro segno consigliano di prendere tempo per approfondire così da stringere accordi sicuri e precisi, garantirvi una collaborazione produttiva anche da un punto di vista finanziario. E a proposito di finanze: se oggi decidete di dare il via allo shopping siate ragionevoli, cercate di spendere lo stretto indispensabile. Amore: in coppia, il vostro dinamismo è contagioso ed è una giornata piena di abbracci e tenerezza. Soli: potreste prendere una cotta in piena regola ma non è sicuro che la persona abbia intenzione di impegnarsi.

Oroscopo 25 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avvertire un calo di energia, avere dunque bisogno di riposo, di seguire un’alimentazione equilibrata. Nel lavoro, se è vero che rimboccare le maniche e impegnarvi duramente vi permette di ottenere ottimi risultati che non mancheranno di essere notati dal boss, è pur vero che esagerando potreste sentirvi parecchio stressati e affaticati. Cercate dunque di porvi dei limiti così da poter prendere più cura di voi stessi. Amore: in coppia, evitate di prendere per distacco quello che, in realtà, è il comportamento abituale del partner. Soli: potreste essere attratti da una persona che invece sembra ignorarvi completamente. Non insistete…

Oroscopo 25 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste chiedervi se riguardo a un progetto o a un piano dovreste trovare un compromesso o per orgoglio tenere duro e ciò farvi sentire alle strette. I passaggi odierni potrebbero spingervi a persistere ma alcune persone saranno scontente del vostro atteggiamento. Forse dovreste cedere gentilmente alle richieste degli altri, ma c’è comunque spazio per modificare un piano in modo da ottenere un certo margine di manovra. Amore: in coppia, trovate un equilibrio, una nuova dinamica. Non esitate a condividere i vostri desideri con il partner. Soli: se state cercando il modo di conquistare una persona, ricordate che dovete solo essere voi stessi!

Oroscopo 25 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno, se oggi i colleghi o gli amici e familiari non vi daranno una mano – come invece fate sempre voi – proverete rancore. un senso di frustrazione o potreste persino perdere l’autocontrollo e uscire dai gangheri se vi sentirete dati per scontati. Ammetterete che dipende anche un po’ da voi ma anziché arrabbiarvi, soprattutto in famiglia, assegnate a ciascuno alcuni compiti così da stabilire un equilibrio. Amore: in coppia, vi immaginate tra le braccia del partner che sussurra dolci parole ma è solo un sogno. Dov’è finito il vostro spirito di iniziativa? Soli: metterete in discussione alcune scelte recenti. Tutti possono sbagliare.

Oroscopo 25 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I familiari oggi saranno presenti, pronti a dare una mano. Dovrete solo chiedere. Cosa che d’altra parte chi vi circonda fa sempre e anche nel lavoro, generalmente puntate a soddisfare tutti. Ma i passaggi odierni hanno un consiglio: se volete fare significativi progressi nella carriera dovete essere un po’ meno disponibili e più egoisti e assecondare il desiderio di cambiamento. Amore: in coppia ,è un momento importante, quello di prendere decisioni serie. In questa svolta lo stress può essere uno degli ostacoli da superare insieme. Soli: potrebbe tornare un/a ex. Dovrete scegliere se seguirlo/a o restare da soli. Ascoltate l’istinto e non sbaglierete.

Oroscopo 25 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Luna-Saturno potrebbe avere un impatto sul vostro settore delle finanze. Ponete la massima attenzione agli affari o a prestare dei soldi agli amici: rischiate di perdere sia il denaro che l’amico… Potreste inoltre dover far fronte a spese impreviste. In questo momento evitate di aprire il portafoglio o quanto meno acquistate solo ciò di cui avete davvero bisogno. Aspettate domani quando termineranno queste vibrazioni planetarie. Amore: in coppia, regalatevi momenti romantici e lasciatevi andare tra le braccia del partner. Soli: smettete di farvi mille domande oppure continuerete a rimuginare! Ma la situazione non cambierà.

Oroscopo 25 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno e vi impedisce di fare ciò che vorreste, ossia prendere le distanze dal solito quotidiano. Se vi sentite pigri, un po’ apatici, non avete ancora nemmeno iniziato la lista delle cose da fare ma siete già esausti, pianificate la giornata in modo tale da poter soddisfare il desiderio di vivere qualcosa di entusiasmante. Cosa vi spingerebbe fuori dalla vostra zona di comfort? Trovatela e distraetevi! Amore: in coppia, avete entrambi capito che il dialogo è fondamentale. Per saldare ulteriormente la relazione cercate di mantenerlo vivo! Soli: vivete il presente senza proiettarvi in un futuro lontano.

Oroscopo 25 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In qualsiasi situazione e circostanza siete chi sa sempre cosa fare e ciò può essere una responsabilità. Le persone si aspettano che prendiate il comando e risolviate tutto. Se già siete sotto pressione per motivi personali è il momento di comunicarlo agli altri e chiedere di fare la loro parte. E di sicuro, accetteranno: i prossimi giorni potrebbero anche essere frenetici, ma per fortuna non dovrete affrontare tutto da soli! Amore: in coppia, se la situazione è tesa, oggi avrete la possibilità di appianare le cose. Continuate in questa direzione. Soli: tendenza a sottovalutare i sentimenti di chi vi attrae. Eppure sono sinceri. Fidatevi, ne vale la pena.

Oroscopo 25 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per oggi concedetevi una pausa così da pensare solo a voi stessi e trovare un po’ di pace interiore. In questo momento, con le persone care, anche se spiacevole, dovreste stabilire dei limiti. La dissonanza Luna-Saturno rappresenta un invito a rilassarvi. In serata le acque si saranno calmate e potrete dedicarvi con maggiore serenità ai familiari, agli amici cari soprattutto se pensate che di recente li avete trascurati. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei battibecchi. Fate attenzione a come vi esprimete. Soli: prima di lanciarvi in un nuovo amore farete il punto della situazione. E’ una giornata di riflessione che porterà al rinnovamento.

Oroscopo 25 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Accantonate dubbi e timori, evitate che impediscano il vostro progresso e successo! Con la dissonanza Luna-Saturno dovete seguire la voce del cuore così da imboccare la strada giusta. Pensate alla vostra situazione attuale e prendete in considerazione i vecchi, cari sogni che potreste aver abbandonato. Gli obiettivi e gli interessi potrebbero infatti cambiare. Intrapreso questo nuovo percorso, non potrete più tornare indietro. Amore: in coppia, per entrambi è una giornata all’insegna della franchezza. Esprimete apertamente le opinioni e i sentimenti. Soli: ascolterete con attenzione chi vi corteggia e l’altro sarà conquistato dalla dolcezza.