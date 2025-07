Cosa dice l’oroscopo del 25 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui avrete voglia di divertirvi, distrarvi ma le tensioni con chi vi circonda o rispetto a un progetto potrebbero temporaneamente interferire. Fate del vostro meglio per concedervi una pausa poiché probabilmente ne avete bisogno. Con la congiunzione Luna-Mercurio retrogrado in Leone potrebbero contattarvi vecchi amici, sarà una sorta di piacevole promemoria per ricordare le vostre origini e di quanto siete evoluti nel corso degli anni. Amore: in coppia, con il partner parlerete a lungo di un progetto decisivo per il futuro della relazione. Soli: in vista c’è un importante cambiamento. E’ un venerdì in cui una conversazione romantica potrebbe cambiare la vostra vita affettiva.

Oroscopo 25 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Sole-Plutone oggi scatena forti emozioni e potreste essere spinti a parlare con estrema chiarezza, soprattutto con le persone care e sentirvi sentirvi giustificati. Ma dirne quattro, anche sul posto di lavoro, potrebbe comportare qualche serio problema. Se non vi interessa che nella relazione ci sia uno spiacevole conflitto fate pure. Ma se volete rimanere in buoni rapporti, da parte vostra sarebbe saggio mostrare un atteggiamento più gentile. Amore: in coppia, dite no alla gelosia: rischiate di entrare in una spirale in cui sareste infelici per primi voi! Soli: curiosando sui social vedrete che chi vi attrae mette parecchi like ai post di una persona e vi agiterete. Ma se fosse solo un’amicizia?

Oroscopo 25 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere dei progetti ben precisi riguardo al lavoro o alla carriera ma una persona cara esprimere la sua opinione e voi avere dei dubbi. Sarebbe un errore. Sicuramente avete accanto amici e familiari pronti a sostenervi ma se sentite che qualcuno cerca di manipolarvi o imporre le sue idee, stabilite dei limiti che non dovrà oltrepassare. Sapete bene cosa è meglio per voi. Non permettete, né ora né in futuro che altri interferiscano nei vostri piani. Amore: in coppia, un po’ aggressivi con il partner o vi divertirete a provocarlo/a. Soli: è una giornata a cinque stelle per gli incontri online o conoscere una nuova persona attraverso le amicizie, anche virtuali: potrebbe essere quella giusta!

Oroscopo 25 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vostra situazione finanziaria potrebbe essere motivo di stress ma evitate di aggravarlo spendendo più di quanto possiate permettervi. In seguito, inevitabilmente ve ne pentireste. Anziché pensarci in modo ossessivo senza prendere una minima iniziativa, esaminate con attenzione il budget e le abitudini quotidiane di spesa o di fare un piano pensando al futuro. Avrete la possibilità di risparmiare e saldare eventuali debiti e, di conseguenza, sentirvi più leggeri. Amore: in coppia, ciao ciao freddezza, benvenuta atmosfera bollente. Circola passione! Soli: ottimi contatti e relazioni positive con chi vi circonda. Un incontro potrebbe rivelarsi memorabile e darete il via a conversazioni intriganti.

Oroscopo 25 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui sarete spinti ad andare incontro agli altri, prendere cura delle loro esigenze e ciò potrebbe tirare fuori il meglio da un’amicizia o da un legame importante, rafforzare ulteriormente la relazione. Al contempo, la dissonanza Sole-Plutone vi spinge a essere schietti, diretti, a dire la vostra verità anche se gli altri non hanno intenzione di sentire. Il transito indica che non è la giornata ideale per esprimere a tutti i costi la vostra opinione. Amore: in coppia, il dialogo è il modo migliore per superare insieme piccoli disaccordi temporanei. Cercate di essere più dolci. Soli: in caso di incontro, ascoltate attentamente ciò che dirà l’altro e cercate di aprirvi un po’ di più.

Oroscopo 25 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui sarete spinti a riflettere eccessivamente sulle relazioni personali o di lavoro e sulla vostra situazione attuale ma soffermarvi sugli errori eventualmente commessi in passato potrebbe bloccarvi. Se avete bisogno di un po’ di leggerezza, distraetevi, concentrate l’attenzione su argomenti e attività che accendono la vostra curiosità. Potreste avvertire il forte bisogno di ritagliare più tempo da dedicare a voi stessi e in questo caso cercate di concedervi una pausa. Amore: in coppia, potrebbe esserci un malinteso oppure il dialogo sarà poco armonioso. Cercate di rimediare, le cose non vanno poi così male… Soli: la solitudine oggi vi pesa ma chiudendovi non migliorerete la situazione. Uscite!

Oroscopo 25 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Gli aspetti astrali odierni indicano che una situazione personale o di lavoro potrebbe non essere così complicata come sembra in apparenza. Non trasformarla in una montagna insormontabile vi permetterà di trovare una soluzione. E’ pur vero che con la dissonanza Sole-Plutone le emozioni sono intense: impegnarle, ad esempio, nell’esercizio fisico vi permetterà di prendere buone decisioni. In caso contrario questo stato d’animo potrebbe portarvi fuori strada. Amore: in coppia, riuscirete a risvegliare la passione, la relazione oggi è all’insegna del reciproco benessere e felicità. Soli: grazie al fascino irresistibile, ovunque riscuotete successo e l’amore può arrivare in qualsiasi momento della giornata.

Oroscopo 25 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste sentirvi pronti a prendere l’iniziativa e sicuri di poter portare a termine qualsiasi compito e impegno di lavoro ma la dissonanza Sole-Plutone indica che non sarà proprio facile. Alcuni ostacoli imprevisti potrebbero frenare il progresso, dunque meno complicati saranno gli obbiettivi da raggiungere, meglio sarà. E’ possibile che siate concentrati su questioni più entusiasmanti come un lavoro, la carriera o un’opportunità e, in tal caso, quando possibile, delegate. Amore: in coppia, un niente potrebbe scatenare una litigata: entrambi siete testardi e ciò comporterà una valanga di reciproci rimproveri. Soli: cercate di essere più flessibili, di cambiare qualcosa nel vostro atteggiamento.

Oroscopo 25 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Procedete con calma: oggi potreste avere la tentazione di forzare qualcosa prima che sia pronta ma non è una buona idea. Con la dissonanza Sole/Plutone pur sapendo che un’iniziativa di questo tipo è sbagliata, potreste comunque insistere e andare avanti rischiando di imboccare una direzione che non porterà al risultato desiderato. E’ invece la giornata ideale per andare oltre vecchi rancori, perdonare una persona che vi ha offeso e ritrovare la perduta armonia. Amore: in coppia, è la giornata giusta per stabilire un dialogo: se con il partner ci sono problemi, andrete oltre. Ma dovrete essere concilianti. Soli: negli affari di cuore un incontro potrebbe rivelarsi una delusione. E sarete molto irritati.

Oroscopo 25 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni potrebbe scattare il desiderio di eliminare qualcosa dalla vostra vita. Avvertirete l’urgenza di mollare questo fardello una volta per tutte così da sentirvi meno sopraffatti. In ogni caso, visto che potreste avvertire stanchezza oppure siete irritabili, evitate di prendere decisioni impulsive. Per eliminare ciò che avete in mente dovete lasciare alle spalle qualsiasi risentimento o aspettative eccessivamente alte poiché amplificano una situazione. Amore: in coppia, avvertite l’esigenza di introdurre maggiore fantasia nella relazione. Che aspettate a concretizzare qualche idea? Soli: se avete intenzione di riconquistare un/a ex? Prima di lanciarvi mandate un sms e vedete la sua reazione…

Oroscopo 25 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sul piano delle relazioni è una giornata positiva: che si tratti di una nuova amicizia o di un contatto di lavoro, una conversazione può riempire il vostro cuore di speranza ed essere entusiasti riguardo al futuro. Al contempo, la dissonanza Sole-Plutone potrebbe coincidere con delle tensioni rispetto al denaro e il costo di un progetto. La nota positiva è che se avete davvero intenzione di concretizzare ciò che avete a cuore, niente e nessuno vi fermerà. Amore: in coppia, una bella notizia vi permetterà di far evolvere positivamente la relazione. Soli: in programma ci sono belle sorprese, compreso un amore a prima vista ma per incontrarlo dovete uscire, muovervi, stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 25 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il vostro segno solitamente è sempre incline ad andare d’accordo con chi vi circonda ma con la dissonanza Sole-Plutone oggi con una persona potreste avere punti di vista diversi e mantenere con testardaggine la vostra posizione. Vi sarà difficile capire perché non la pensa come voi e chiedervi se l’avete mai conosciuta bene. E’ un aspetto temporaneo, è vero, ma potrebbe causare un allontanamento a meno che sarete disposti a risolvere la situazione. Amore: in coppia, è difficile prevedere esattamente cosa vi aspetta, ma senza dubbio accadrà qualcosa di importante e sorprendente. Soli: uscite dalla tana, cercate di stringere nuove conoscenze: con i passaggi odierni non avrete delusioni.