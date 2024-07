L’oroscopo del 25 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Vergine e fino al 26 settembre sosterà nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica, del lavoro. Il pianeta rappresenta un invito a rendere il vostro benessere una priorità: seguire una dieta, praticare esercizio fisico – yoga compreso – poiché sarà utile a mettervi al riparo dallo stress. Con questo transito sarete interessati a esaminare idee e opportunità ma seppure vi trovate in una fase dinamica e produttiva evitate di fare troppo. Amore: in coppia, se il partner vi sembra freddo, distante anziché agitarvi pensate che potrebbe essere preoccupato per il lavoro o altro. Soli: se di recente c’è stato un incontro, oggi non aspettatevi di ricevere notizie. Calma, arriveranno domani.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 26 settembre, Mercurio sosta in Vergine in buon aspetto con il vostro segno: l’atmosfera sarà piacevole, divertente, sarete circondati da persone di cui apprezzate la compagnia. Su un altro piano: il Toro è noto che desidera certezze e sicurezze, fare un salto nel buio può essere stressante. Ma il pianeta sarà d’aiuto ad abbattere i timori vi sentirete pronti a lanciarvi in un’iniziativa coraggiosa. Non c’è bisogno di premere l’acceleratore: fate piccoli passi quotidiani nella direzione degli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, improvvisate un’uscita, riscoprirete l’emozione dei primi giorni. Soli: un sorriso scambiato al supermercato o in un bar darà il via a una conversazione avvincente e ad altro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio entra in Vergine, nel vostro settore della casa, della famiglia: fino al 26 settembre la vostra priorità saranno le persone care, avrete la possibilità di parlare di questioni su cui fino a oggi avete sorvolato. Può essere un momento in cui parlerete di alcuni episodi spiacevoli che seppure vi hanno reso più forti ora vanno risolti definitivamente per ristabilire la pace. In generale, pur privilegiando la sincerità, evitate di essere troppo critici. Amore: in coppia, è una giornata romantica, condita da grandi slanci di passione che cementano la relazione! Soli: un incontro potrebbe essere quello giusto e farvi sognare. Occhi aperti, dunque, sappiate cogliere le dolci opportunità che oggi arriveranno.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Vergine sosta nel vostro settore della comunicazione e come sempre rende l’atmosfera leggera, sarete loquaci, simpatici, divertenti, dalla battuta pronta. Nel lavoro sarete molto produttivi, se avete in mente un’idea o un progetto, e avete intenzione di concretizzare, da oggi e fino al 26 settembre, troverete le informazioni giuste. Un altro aspetto del transito: il tragitto quotidiano per recarvi e tornare dal lavoro vi sembrerà sicuramente meno stressante. Amore: in coppia, torna la calma, avete un atteggiamento molto più conciliante. La relazione migliorerà in modo significativo. Soli: se volete conoscere meglio una persona, organizzate un’uscita di gruppo con gli amici durante il fine settimana.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio esce dal vostro segno ed entra in Vergine, nel vostro settore delle finanze e al riguardo sarete astuti e molto realistici: sarete intenzionati a occuparvi di cifre, ottenere fatti concreti e non sogni e speranze. Esaminare attentamente i costi di un progetto o un piano vi farà capire se è il caso o meno di andare avanti. Al contempo, nella vita sociale potrebbero arrivare ottime e numerose opportunità di lavoro. Una collaborazione potrebbe rivelarsi fruttuosa. Amore: in coppia, il quotidiano è diventato noioso, pensate di non avere tempo solo per voi? Parlatene sinceramente con il partner. Soli: cambiate metodo d’approccio, anche se pensate che sia giusto. Prendete la vita con più leggerezza.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra nel vostro segno da oggi sosta nel vostro segno – fino al 26 settembre – e sarete pronti a impegnarvi al massimo ma in modo divertente. Continuate su questa strada: più vi muoverete in varie direzioni e più ne trarrete dei vantaggi. Il vostro coinvolgimento appassionato per qualsiasi cosa deciderete di intraprendere, l’energia che trasmetterete, attireranno positivamente l’attenzione, ovunque farete un’ottima impressione. Amore: in coppia, il partner sarà più ricettivo ai vostri bisogni, la relazione si tinge di sfumature in rosa! Soli: siete divertenti, frizzanti, se necessario tuttavia migliorate la vostra presenza online e aggiornate il profilo sull’app di appuntamenti. Incontrerete chi fa per voi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 26 settembre, Mercurio in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: avvertirete il bisogno di rigenerare le energie, rilassarvi mentalmente. Cercate di trascorrere meno tempo davanti al pc – salvo per motivi di lavoro – e fare qualche rilassante passeggiata così da entrare in contatto con le vostre emozioni. Il vero cambiamento deve iniziare a livello interiore profondo. A quel punto scatteranno delle forti motivazioni che vi permetteranno di plasmare gli eventi esterni. Amore: in coppia, il lavoro non è l’unica cosa che conta, dunque dedicare attenzioni al partner. Anche se siete molto impegnati ritagliate del tempo per l’amore. Soli: gli incontri sono favoriti: non finirete la serata da soli ma in buona compagnia.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’arrivo di Mercurio in Vergine è un ottimo momento per scoprire o tirare fuori dal cassetto un progetto interessante. Siete molto convincenti, pronti a entrare in contatto con le persone giuste e molto motivati. Chi vi circonda è attratto dalle vostre idee, dalle intuizioni uniche. Fino al 26 settembre il transito rappresenta un’opportunità per proporre ciò che avete in mente: chi conta sarà interessato a ciò che direte e vi darà una mano per raggiungere il vostro obbiettivo. Amore: in coppia, fare di tanto in tanto il punto della relazione è un bene ma evitando di criticare alcuni aspetti della relazione. Soli: avrete parecchi incontri ma dovete ammettere che non sapete cosa volete veramente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra in Vergine, rappresenta un invito a rimboccare le maniche e mettervi al lavoro. Avete le carte in regola per “attaccare” frontalmente gli obbiettivi importanti e uscirne vincenti! Se volete fare dei progressi nella carriera è il momento di darvi da fare: otterrete ciò che avete in mente. Non è escluso che riguardo ai vari progetti arrivino delle occasioni fortunate. Il che sarà un notevole aiuto a fare in modo che le cose si snodino nel migliore dei modi. Amore: in coppia, romanticismo e passione al top, la relazione è solida e insieme vi sentite più forti. Soli: tutti gli sguardi saranno puntati su di voi. L’attesa è finita e farete una conquista, ma in ogni caso evitate di parlare soltanto di voi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Vergine per il vostro segno è un transito eccellente, rappresenta una grande opportunità per esplorare settori di cui sapete poco o addirittura nulla, ampliare gli orizzonti mentali anche frequentando un corso di studi o un viaggio all’estero. Oltre ad acquisire nuove informazioni, imboccherete dei percorsi che accenderanno il vostro entusiasmo e andare oltre i soliti limiti, uscire dalla zona di comfort vi piacerà. La vita potrebbe passare a un nuovo e più positivo livello. Amore: in coppia, riaccenderete la fiamma dell’amore e condividerete momenti passionali, intrisi di tenerezza e di complicità. Soli: incontro con una persona sensibile, empatica e disposta ad accendere definitivamente il vostro cuore!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Mercurio in Vergine, fino al 26 settembre, sarete spinti a studiare una strategia per trasformare il vostro settore delle finanze. Il pianeta, in questo segno, vi metterà in grado di migliorare la stabilità! E’ possibile che abbiate in corso una trattativa inerente una vendita o un acquisto: la cosa migliore sarebbe quella di concludere entro il 5 agosto, prima che il pianeta da quel momento entri in moto retrogrado fino al 28 agosto e a causa delle ferie tutto sarà rimandato. Amore: in coppia, circola armonia, passione, comprensione. Se avete avuto dei problemi deciderete di sistemare la situazione. Soli: desiderio di conquistare e vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella. Riuscirete a stabilizzare la vita affettiva.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Vergine da oggi e fino al 26 settembre sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Entrate in una fase in cui concludere negoziati e accordi sarà più facile. Più in generale sarete molto coinvolti nelle conversazioni riguardanti progetti a lungo termine. Al contempo la vita sociale potrebbe essere piacevolmente movimentata, avrete la possibilità di stringere nuove amicizie, incontri stimolanti con persone che hanno molto di positivo da dare. Amore: in coppia, fascino irresistibile e molto romantici. Con il partner navigherete in un oceano di felicità. Single: desiderate stabilità e impegno. Darete il via a una storia solo se riuscirete a immaginare una vita insieme all’altro/a.