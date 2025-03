Cosa dice l’oroscopo del 25 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno in moto retrogrado e Plutone in Acquario riaccende le ambizioni, è d’aiuto a capire dove in passato avete commesso degli errori e qual è ora il percorso da imboccare per raggiungere i vostri obbiettivi. Il transito è ideale per lavorare in team o consolidare le amicizie oppure trovare nuovi alleati, per cui siate aperti e disponibili a stringere nuove relazioni poiché nel prossimo futuro ne trarrete dei vantaggi. Amore: in coppia, è una buona giornata per rivedere le vostre posizioni ultimamente un po’ troppo estreme e reintrodurre nella relazione amore e tenerezza. Soli: siete meno agitati, meno delusi il che vi restituirà speranza e un po’ di motivazione.

Oroscopo 25 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni accentuano la vostra curiosità riguardo un’idea: anche se inizialmente potrebbe sembrare irrazionale, non convenzionale, evitate di buttarla immediatamente nel cassonetto. Pensate fuori dagli schemi, fate delle ricerche, approfondite i dettagli: la cosa importante è mantenere la mente aperta. Spesso il cambiamento si presenta in modo bizzarro ma non vuol dire che vada ignorato o evitato: presto potrebbe rivelarsi una svolta. Amore: in coppia, rimproverate il partner, forse per questioni del passato. Alcuni dissidi sono duri da superare. Soli: non è aria di storie impegnative, volete avventure senza giurare fedeltà. Un incontro affascinante non vi farà cambiare idea.

Oroscopo 25 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie a una persona conosciuta di recente, potreste cogliere un’opportunità che in precedenza avete ignorato. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, un esame più approfondito potrebbe rivelare un potenziale che non avete notato e ciò avere un impatto positivo su un’iniziativa collegata alla carriera o a un affare. In serata, evitate di discutere sui social media o di fare acquisti online poiché rischiate di lasciarvi trasportare dall’impulso del momento. Amore: in coppia, dedicherete infinite e dolci attenzioni al partner. Tra voi la complicità è al massimo. Soli: negli affari di cuore, avete il pieno diritto di divertirvi e flirtare! Seguite i desideri del momento, testate il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 25 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui potreste avere la spiacevole sensazione che un progetto personale o di lavoro, si sia bloccato, non vada né avanti né indietro. E’ evidente che ciò scatena frustrazione ma non alzate le braccia in segno di sconfitta: dovete soltanto rivedere il progetto e con qualche modifica andrete avanti alla velocità della luce, otterrete i risultati desiderati. In serata, se capite che con chi vi circonda siete stati troppo gentili e disponibili, è il momento di stabilire dei limiti più solidi e non permettere che vengano superati. Amore: in coppia, il partner sarà particolarmente attento, cercate di non pretendere ancora di più. Soli: avrete solo l’imbarazzo della scelta ma fate attenzione a storie senza futuro.

Oroscopo 25 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole in Ariete vi spinge a lanciarvi in nuove avventure ma al contempo il buon aspetto Mercurio-Plutone potrebbe accendere il desiderio di scavare in profondità per trovare idee creative, soluzioni o a scoprire qualcosa che è nascosto. Il transito potrebbe spingervi a contattare persone del passato con cui avevate un forte legame. In serata, avrete voglia di vivere emozioni forti ma evitate delle avventure rischiose. Prendete invece cura di voi stessi. Amore: in coppia, è una giornata in cui dividerete equamente i compiti. L’amore si manifesta anche attraverso questi momenti. La complicità è forte. Soli: potreste dare il via a una storia ma dovrete rispettare le tappe e fare qualche concessione.

Oroscopo 25 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni annunciano al vostro segno che potreste avere intenzione di chiarire una questione con una persona. Valuterete attentamente i pro e i contro e poi deciderete di dire le cose come stanno. E fate bene: parlando con sensibilità risolverete la situazione ma non solo, avrete la possibilità di rafforzare la relazione. Al contempo, cercate di capire se è necessario modificare alcune abitudini così da seguire uno stile di vita più produttivo e sano. Amore: in coppia, se ultimamente avete avuto problemi a comunicare con il partner, la situazione si sbloccherà. Soli: siete tristi? In programma c’è un incontro che vi regalerà gioia: lasciatevi andare alle emozioni, oggi tutto è possibile.

Oroscopo 25 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Che si tratti di un’amicizia del passato o di un vecchio interesse, prima di tornare sui vostri passi pensateci due volte. Il passato è passato e ora dovete guardare avanti! Più in generale oggi le conversazioni tendono a concentrarsi su questioni passate e questo può essere un po’ complicato, ma facendo leva sulla pazienza, ascoltare chi avete di fronte più che parlare, potete uscirne vincenti e migliorare una relazione, anche di tipo professionale. Amore: in coppia, avete l’opportunità di risolvere alcune difficoltà con il partner e troverete buoni compromessi. Soli: l’inizio di una nuova elazione sentimentale vi farà sentire felici e realizzati! Se state vivendo una storia ambigua, oggi chiarirete!

Oroscopo 25 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui potreste dare il via a una conversazione su un vecchio problema e chiarire in modo definitivo. Al contempo è un ottimo momento per organizzare meglio la vostra vita domestica, familiare e le abitudini quotidiane così da eliminare l’inutile o il frivolo e migliorare la produttività. Se con una persona cara, nella relazione sono presenti delle tensioni oggi avete la possibilità di fare pace. Semplificate la vostra vita e la cambierete in meglio. Amore: in coppia, avete fiducia nella vostra storia d’amore, siete il vero motore della relazione a cui darete un nuovo slancio. Soli: uscite, iscrivetevi a un club o a una palestra… L’amore può nascondersi ovunque ma è molto vicino.

Oroscopo 25 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui nel lavoro mostrate grande risolutezza e la vostra competenza, siete molto convincenti ma al contempo sentirvi supportati vi darà la piacevole sensazione di poter superare gli ostacoli e gestire al meglio qualsiasi situazione. In serata, uscite con gli amici cari, organizzate una cena nel ristorante preferito o a casa vostra. Se al contrario non avete voglia di socializzare, dedicatevi a un hobby che vi entusiasma. Amore: in coppia, desiderate partire per un fine settimana romantico? Pianificate oggi insieme al partner. Soli: desiderate che una persona mostri un po’ più di attenzione. Mandate un messaggio. La sua risposta potrebbe sorprendervi piacevolmente.

Oroscopo 25 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, un oggetto potrebbe attirare la vostra attenzione e il prezzo farvi pensare che si tratti di un buon affare. Potrebbe essere così oppure il contrario per cui prima di mettere mano al portafoglio, leggete le scritte in caratteri minuscoli, fate domande mirate e fidatevi della vostra leggendaria razionalità. Ciò vi metterà al riparo da eventuali pentimenti. Al contempo, valutate la possibilità di vendere cose che non usate più. Amore: in coppia, sapete bene come trascorrere la serata, ovvero a suon di coccole, baci e abbracci! Soli: negli affari di cuore torna la speranza, grazie a una visione più positiva di alcune persone che vi corteggiano e che avevate ignorato.

Oroscopo 25 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra Mercurio in Ariete e Plutone nel vostro segno, oggi potreste sentirvi pronti ad affrontare un problema esistente in una relazione personale o di lavoro, di affari e che richiede un’attenzione speciale. Forse c’è qualcosa che voi e l’altro avete omesso di dire ed è necessario parlarne. E’ il momento di farlo, vi sentirete meglio soprattutto se è da parecchio tempo che la questione vi pesa sulle spalle e vi fa sentire giù di morale. Amore: in coppia, l’intesa è sempre forte, ma volete prendere tutte le decisioni e il partner potrebbe irritarsi. Soli: è una giornata piena di colpi di scena e alcune sorprese! In programma c’è una cotta basata sull’attrazione fisica reciproca.

Oroscopo 25 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una bella giornata, i progetti su cui avete lavorato dietro le quinte o che avete lasciato in sospeso oppure persino chiusi in un cassetto, nel giro di poco tempo potrebbero concretizzarsi. Al contempo, oggi e nei prossimi giorni avrete ottime intuizioni riguardanti le finanze o d’aiuto a risolvere un problema pratico. Al riguardo riceverete inoltre buoni consigli, dunque ascoltate ciò che vi diranno con la massima attenzione. Stasera ritagliate un po’ di tempo solo per voi. Amore: in coppia, eventuali tensioni si appianano. Siete gentili, sensibili, dolci: il partner toccherà il cielo con un dito. Soli: martedì che potrebbe essere memorabile! È ora di tornare su quel sito di incontri che avete abbandonato.