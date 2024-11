L’oroscopo del 25 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia annuncia un inizio della settimana armonioso, siete dotati di un buon equilibrio personale e avete la possibilità di rafforzare le relazioni con i colleghi. La Luna in buon aspetto con Plutone segnala che siete entrati in una nuova ed entusiasmante fase di crescita sociale e professionale. Nel lavoro, più in generale, sarete sicuri di voi stessi e potete imporvi senza essere aggressivi. Amore: in coppia, nutrire dei dubbi è la garanzia di notti insonni. Parlate pure delle paure senza dare colpe al partner. Soli: è da troppo tempo che covate rancore nei confronti di un/a ex. Mollate: il passato non deve più avere una presa sul presente.

Oroscopo 25 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni se nel lavoro ci sono alcune questioni in sospeso, ad esempio vi sentite sottovalutati o retribuiti in modo poco adeguato oppure vi devono degli arretrati, è tempo di parlare chiaramente con il boss o i superiori e dire ciò che tenete dentro da tempo, una volta per tutte! I transiti odierni vi spingono a prendere delle decisioni, a essere particolarmente determinati a imporre il vostro valore di professionisti e a migliorare la sicurezza finanziaria. Amore: in coppia, tra un po’ di malumore e qualche battibecco, addio armonia! Guardate la situazione con distacco. Soli: occhio ad avere aspettative troppo alte, non aderenti alla realtà.

Oroscopo 25 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui brillate, la comunicazione scorre senza intoppi e migliora la vostra capacità di esprimervi con chiarezza e fascino. È una giornata ideale per impegnarvi in conversazioni personali o di lavoro, trattative o promuovere le vostre idee. Se qualche relazione, di recente ha attraversato un periodo difficile, con i passaggi odierni avete la possibilità di cambiare la situazione. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per dare il via a una conversazione importante: sarete molto attenti a ciò che dirà il partner. Farete un passo avanti. Soli: modificate qualche abitudine! Rimanere chiusi in casa non è certo un modo per incontrare l’amore.

Oroscopo 25 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e al riguardo potrebbe mettervi di fronte a una decisione: in entrambi i casi sarà necessaria un’attenta riflessione a non dovete sentirvi in dovere di assumere tutta la responsabilità. Parlatene con le persone coinvolte poiché uno scambio di idee renderà tutto più semplice e offrite il vostro supporto dove capite che è necessario. Amore: in coppia, entrambi avete voglia di cambiare qualche abitudine e darete un tocco di originalità alla relazione. Soli: conquiste on line! La simpatia, le battute divertenti accentuano il fascino e sono la vostra carta vincente della giornata

Oroscopo 25 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nelle conversazioni di lavoro o personali oggi non ci sono intoppi né discussioni, dunque approfittatene e fate sentire la vostra voce. In questo momento è importante stabilire contatti, anche nuovi, con chi vi circonda. Le vostre parole e il tono di voce sono molto convincenti, potreste vendere a chiunque qualsiasi cosa! Nel lavoro, tenete presente che le vostre idee innovative catturano l’attenzione, dunque cogliete l’attimo per presentare i progetti o lanciare proposte. Amore: in coppia, pronti ad accogliere le novità e con il partner oggi andrete al massimo! Soli: non aspetterete che gli eventi accadano ma li provocherete. E lancerete un invito.

Oroscopo 25 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali sono positivi, annunciano che è arrivato il momento di mostrare quanto valete! Evitate che a bloccarvi sia il timore del fallimento o del successo. Rimanere dietro le quinte e imboccare il percorso che vi è familiare attualmente non vi gioverebbe. Anziché seguire il leader diventate voi dei leader! Mollate qualsiasi paura e prendete in mano le redini del vostro destino. Amore: in coppia, pianificherete un viaggetto romantico o, più semplicemente, oggi organizzerete una serata piccantina per ravvivare la relazione. Soli: bando alla voglia di chiamare un/a ex così da organizzare un incontro. Guardatevi intorno…

Oroscopo 25 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna nel vostro segno le emozioni sono forti, la tendenza è quella di amplificare le situazioni su cui non avete il controllo e ciò scatenare sbalzi d’umore e un generale senso di frustrazione. Attenzione: con il buon aspetto tra la Luna e Marte in Leone, riuscirete a superare qualsiasi ostacolo, ritroverete l’ottimismo e la perseveranza. E i complimenti di una persona riaccenderanno il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio di realizzare un sogno o qualche fantasia piccantina… A voi metterle in pratica. Soli: per proteggervi da un eventuale innamoramento oggi vi divertirete a flirtare. Romanticismo assente.

Oroscopo 25 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: se vi trovate di fronte a una decisione e non sapete che pesci prendere, vi sentite confusi sulla direzione da imboccare, la cosa migliore è fermarvi. Voler decidere a tutti i costi non sarà utile. Ritagliate invece del tempo per ricaricare le batterie, date priorità al benessere: vedrete che le risposte arriveranno e vi garantirete il progresso. Amore: in coppia, trovate il tempo per parlare con il partner così da mettere fine al conflitto tra desideri, esigenze e sentimenti. Soli: è una giornata favorevole agli incontri o per dare il via a una storia d’amore con una persona che conoscete da un po’ di tempo.

Oroscopo 25 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata piacevole, siete ottimisti, con la Luna in Bilancia la vita sociale è ricca di incontri di lavoro o personali e favorevole alla realizzazione dei progetti in entrambi i settori. Il buon aspetto tra il Sole nel vostro segno e Marte in Leone, indica che potreste ricevere un aiuto e si rivelerà provvidenziale. E’ inoltre il momento giusto per pianificare un viaggio o una piacevole gita. Amore: in coppia, alcuni sogni vi sembrano così grandi che non osate parlarne. È un errore. Insieme al partner, tutto è possibile! Soli: imparate a lasciare spazio agli altri, quello in cui ognuno è libero di esprimersi. Il vostro lato impositivo allontana gli altri, va corretto.

Oroscopo 25 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Bilancia odierna sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: se avete intenzione di migliorare il percorso lavorativo cercate ampliare la cerchia dei contatti! Il collegamento con le persone giuste può fare una significativa differenza sulla vostra reputazione professionale. Nella vita sociale, avete la possibilità di entrare in contatto con chi vi metterà in grado di progredire. Amore: in coppia, non volete ammetterlo ma a scatenare le discussioni siete voi e il partner potrebbe perdere la pazienza… Soli: anche se avete buone ragioni per rifiutare un invito, ad esempio l’atteggiamento di chi vi corteggia., siate più tolleranti.

Oroscopo 25 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Gli aspetti astrali odierni sono positivi, sulla vostra strada non incontrerete ostacoli né difficoltà. Si prospetta un’ottima giornata per quanto riguarda lo sviluppo di un progetto, una conversazione per ottenere una promozione o la conclusione di una trattativa oppure una vostra proposta sarà accettata. Se dovesse presentarsi un’opportunità, coglietela al volo poiché non ci sarà una seconda volta. Amore: in coppia, va tutto bene, troverete un equilibrio. Per mantenere l’armonia sarete entrambi più altruisti e pronti a impegnarvi! Soli: è una giornata ricca di splendide emozioni. Un incontro romantico che farete non vi lascerà indifferenti!

Oroscopo 25 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della trasformazione e potreste essere costretti a prendere una decisione difficile, riguardante il lavoro o la vita personale. Sebbene possa essere utile confidarvi con gli amici cari e chiedere un consiglio, tenete presente che le risposte le troverete dentro di voi. Fidatevi dell’istinto. Prudenza, infine sul fronte finanze, potrebbero esserci delle spese impreviste. Amore: in coppia, il quotidiano migliora, con il partner avete voglia di nuovi progetti, di ristrutturare la casa o cercarne una nuova dove amarvi per sempre. Soli: appuntamento con l’amore! Con l’altro scatterà una splendida intesa e non sarà un fuoco di paglia.