L’oroscopo del 25 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 25 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 25 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Sagittario vi mette di buonumore, siete aperti e affettuosi, pronti a coccolare le persone care. La vita sociale sarà vivace, per molti si tratterà di una visita o di un incontro con un amico. Al contempo il buon aspetto Mercurio-Saturno vi dota di un’ottima forma mentale ideale per concentrarvi. La lucidità e le capacità organizzative sono d’aiuto a svolgere i compiti con precisione. Ma non solo: se avete bisogno di una mano, l’otterrete. Unica accortezza: con questo aspetto evitate spese inutili. Amore: in coppia, siete dell’umore giusto per sorprendere il partner. Potreste ad esempio prenotare una romantica cenetta in un buon ristorante. Soli: darete una mano a un amico e scoprirete che non siete i soli. Ci sarà un’altra persona generosa con cui scatterà qualcosa. Vi sembrerà di conoscerla da sempre.
Oroscopo 25 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Potreste sentirvi pronti a impegnarvi parecchio in un compito, il che è positivo ma occhio a occuparvi di troppe cose contemporaneamente. Se vi state destreggiando tra impegni o scadenze nel tentativo di accontentare tutti, la situazione potrebbe diventare stressante. Sapete bene che non siete persone dotate di superpoteri. Siate dunque gentili nei vostri confronti e rallentate il ritmo. Una conversazione con un amico può essere fonte di conforto, sicurezza o di buoni consigli. Amore: in coppia, brillerete per la vostra capacità di comunicare. Il partner sarà affascinato da ciò che direte, dal tono della vostra voce, si troverà sotto il vostro incantesimo, l’atmosfera sarà dolce e bollente. Soli: è una giornata in cui è d’obbligo uscire. Andate dove volete ma uscite. Potreste fare un incontro romantico e passionale molto promettente.
Oroscopo 25 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
È una buona giornata per organizzare il programma quotidiano e le abitudini. I cambiamenti nello stile di vita saranno positivi e andranno avanti nel tempo oppure sarà appagante rimettervi in carreggiata in un ambito importante. In alternativa, attraverso alcune modifiche, potreste rafforzare un progetto di lavoro. La vostra attenzione ai dettagli oggi può giovare alla vostra carriera o migliorare la vostra reputazione. L’attenzione ora è rivolta a far funzionare le situazioni concrete. Amore: in coppia, l’atteggiamento esuberante sarà la chiave del successo, o il contrario, nella relazione. Sarebbe saggio mettervi nei panni del partner, tanto per capire se ha il vostro stesso stato d’animo. Soli: attenzione: se state cercando l’anima gemella, evitate di cedere troppo in fretta alle lusinghe di chi sembra brillare.
Oroscopo 25 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con il buon aspetto Mercurio-Saturno alcune conversazioni saranno fruttuose, importanti, d’aiuto a migliorare la vostra vita e a definire il vostro percorso futuro. E’ il momento perfetto per pianificare dei viaggi, riprendere eventualmente gli studi, approfondire un argomento che vi appassiona a patto che abbiano un risvolto pratico. Con un mix di curiosità e determinazione, le vostre idee, i sogni possono trasformarsi in solidi trampolini di lancio per il successo. Otterrete splendidi risultati. Amore: in coppia, avvertite il peso delle abitudini, una certa stanchezza. Potreste anche notare che il legame non è più così sensuale come lo era all’inizio. Ma ciò vi permetterà di trovare delle soluzioni per riaccendere la fiamma. Soli: pur eliminando la possibilità di tornare con un/a ex oggi sarete inclini a un po’ di nostalgia.
Oroscopo 25 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
I passaggi odierni sono perfetti per coltivare le relazioni con i colleghi e il boss o i superiori: nel prossimo futuro potrebbero essere d’aiuto a fare progressi nel lavoro, ottenere risultati concreti. Con il buon aspetto Mercurio-Saturno c’è una maggiore attenzione alla collaborazione, anche riguardo a un socio, e questo atteggiamento può essere particolarmente costruttivo. Il passaggio è inoltre utile per fare dei progetti, studiare attentamente i dettagli e valutare realisticamente le questioni. Amore: in coppia, capirete al volo cosa si aspetta da voi il partner. Spetta a voi decidere se accettare o meno… Soli: in caso d’incontro pirete immediatamente se potrebbe essere o no, la persona giusta. Chi avete di fronte oggi è come un libro aperto. Non perderete tempo, dunque, se qualcuno non vi sembra affidabile.
Oroscopo 25 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Siete entusiasti, pronti a concretizzare nuove idee, a lanciarvi in nuove iniziative – anche per aumentare le entrate – o a fare passi consistenti nella carriera ma a causa della fretta rischiate di complicare le cose e sabotare il vostro impegno. Sarebbe un errore: evitate di mettervi sotto pressione, studiate un piano d’azione ragionevole e andate avanti compiendo un passo dopo l’altro. Con la costanza e la determinazione otterrete ottimi risultati, avrete la possibilità di arrivare in alto. Amore: in coppia, nella relazione c’è una svolta importante. Avete trovato le risposte che cercavate e potete andare avanti senza timore di deludere la dolce metà. Soli: l’amore è in programma: potrebbe trattarsi della nascita di una storia o la continuazione seria di un flirt iniziato da poco. In entrambi i casi, toccherete il cielo con un dito!
Oroscopo 25 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Saturno in Pesci è ideale per comunicare, condividere ed esprimere le vostre idee e convinzioni. Ma non solo: le informazioni che ottenete in questo momento, sia attraverso le conversazioni che le ricerche, possono essere particolarmente utili a ottenere chiarezza in alcune situazioni. Le vostre parole oggi hanno un forte impatto: chi vi circonda ascolta attentamente ciò che dite, ne fa tesoro, soprattutto se offrirete dei consigli. Amore: in coppia, con il buon aspetto Luna-Venere la serata sarà molto romantica e sensuale, vi ritroverete coinvolti in un vortice di passione. Soli: un
un complimento ben fatto avrà più effetto di discorsi infuocati o sguardi intriganti. È con la mente, con parole mirate che potete segnare punti e conquistare chi vi attrae.
Oroscopo 25 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
L’armonia tra la Luna nel vostro segno e Venere, annuncia una bella giornata, qualsiasi incontro con gli amici, sarà divertente. Al contempo il buon aspetto Mercurio-Saturno è eccellente per riflettere ed elaborare, e particolarmente fortie per risolvere un problema grazie alla saggezza e all’esperienza. È un ottimo momento infatti per notare e gestire i dettagli. Se, infine, avete bisogno di una mano, mettete da parte l’orgoglio e chiedete senza esitare agli amici cari o ai familiari. Amore: in coppia, voglia di coccolare il partner che ricambierà con la stessa tenerezza. Soli: le amicizie vi permetteranno di dimenticare la delusione per non aver ricevuto risposta a un messaggio mandato a una persona che vi corteggia. Ma siete proprio sicuri di aver premuto il tasto “invia”? L’emozione a volte gioca brutti scherzi.
Oroscopo 25 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
E’ un sabato in cui le conversazioni con gli amici, i fratelli o i colleghi potrebbero essere determinanti, ossia d’aiuto a vedere i progetti e le idee con maggiore chiarezza. Il buon aspetto tra Mercurio in Scorpione e Saturno in Pesci, annuncia che le vostre parole hanno peso per cui cercate di esprimervi senza fretta, perfezionate il messaggio che volete far passare. È un ottimo momento per scrivere, negoziare o pianificare con precisione obiettivi a lungo termine. Amore: in coppia, il partner potrebbe parlare di cambiamenti ma a voi piace la vostra routine e non siete fan degli sconvolgimenti! Tuttavia ponetevi le domande giuste. Soli: il vostro cuore esita tra due persone che vi corteggiano. Le valuterete con attenzione per analizzare le possibilità che entrambi vi offrono. Non è una buona base di partenza…
Oroscopo 25 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Il buon aspetto tra Mercurio in Scorpione e Saturno in Pesci vi permette di essere maestri nell’arte della negoziazione e nelle questioni riguardanti le finanze. E fintanto che non otterrete l’aumento, il rimborso o il denaro che avete prestato o, ancora, concluderete un affare, non mollerete la presa! Tenete presente che oltre che determinati sarete molto convincenti. E stasera concedetevi un po’ di relax. Amore: in coppia, farete di tutto per rendere felice il partner, siete in perfetta sintonia! Serata molto romantica. Soli: ottimisti, il morale è al top e ovunque attirate sguardi di ammirazione. Conquisterete in un batter di ciglia. Se da tempo siete attratti da una persona, oggi penserete che è arrivato il momento di fare un passo avanti e dichiarare i vostri sentimenti. Ed è una buona idea.
Oroscopo 25 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Evitate di lasciarvi coinvolgere in un progetto o accettare una proposta di cui non siete completamente sicuri, anche se una persona dovesse insistere. Prima di prendere un impegno, concedetevi tutto il tempo che occorre per riflettere e cercare tutte le informazioni di cui avete bisogno per capire bene la situazione. La seconda parte della giornata sarà molto favorevole: in serata, un invito ad uscire insieme agli amici avrà il potere di distrarvi e permettervi di uscire dalla routine! Amore: in coppia, sfruttate le belle vibrazioni Luna-Venere per flirtare con la dolce metà così da accrescere il desiderio nell’eros, la passione! Soli: esprimervi e ascoltare l’altro/a è importante, soprattutto all’inizio di una relazione. In ogni caso, nelle conversazioni evitate di essere troppo seri, puntate sulla leggerezza.