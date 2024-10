L’oroscopo del 25 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Qualcosa per cui avete un talento naturale, potrebbe essere visto sotto una luce nuova e più positiva. Con Marte, vostro pianeta governatore, in buon aspetto con Urano, potrebbe persino avere un impatto notevole sul vostro settore delle finanze, permettendovi di guadagnare di più. E’ possibile che questa abilità fino a oggi sia rimasta in secondo piano poiché l’avete sottovalutata. Una volta che vi renderete conto che è richiesta cambierete atteggiamento! Amore: in coppia, esprimetevi liberamente, parlate con il cuore affinché il passato non rovini il vostro presente e il futuro. Soli: evitate di fare false promesse e siate voi stessi. E’ possibile costruire solo partendo da una base chiara e sana.

Oroscopo 25 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Mercurio se provate delle tensioni interiori procedete con cautela, soprattutto perché la tendenza sarà quella di agitarvi per un nulla e prendervela con le persone care. Al contempo, il buon aspetto Marte-Urano, oltre a indicare che avete la possibilità di ampliare le relazioni di lavoro, annuncia che è il momento giusto per risolvere un problema che vi preoccupa, non ultimo attraverso il consiglio di un amico o di un collega. Amore: in coppia, siete molto legati al partner, ma se prende decisioni che non vi piacciono oggi partirete in quarta… Soli: incontri romantici inaspettati vi regalano molte speranze. Conquisterete solo mostrando più sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 25 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Mercurio è un venerdì in cui nel vostro territorio circola un po’ di agitazione e confusione, anche lo stress causato dal lavoro potrebbe rendere difficile la concentrazione. Ricordate che il fine settimana è ormai alle porte e avrete dunque modo di rilassarvi e divertirvi con gli amici e i familiari. Per oggi, occhio a parlare a ruota libera dicendo verità che forse dovreste tacere: potreste rovinare una relazione di lavoro o personale. Amore: in coppia, siete poco motivati e la dolce metà dovrà farsi in quattro per vivere una serata all’insegna della passione. Lasciatevi andare alle emozioni! Soli: potrebbe esserci un bellissimo incontro ma oggi il desiderio non è al top.

Oroscopo 25 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento nella vostra vita stanno entrando nuovi interessi e ciò potrebbe farvi sentire meno in sintonia con alcuni amici che saranno gelosi di questo cambiamento. Potrebbero mettere in discussione le vostre scelte e proverete rancore ma d’altra parte è anche vero che non si può sempre andare d’accordo con tutti. Forse è tempo di chiudere quelle relazioni che tentano di limitare la vostra capacità di cambiare e progredire. Amore: in coppia, una frase interpretata male potrebbe far nascere un dissidio. Ma c’è un’alternativa: parlare entrambi con sincerità. Soli: giornata un po’ complicata avete difficoltà a tornare in pista. Ma la situazione da domani migliorerà.

Oroscopo 25 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Bella giornata, i neuroni brillano, potreste sviluppare delle splendide idee per realizzare nuovi progetti di lavoro o personali. Siete motivati, coraggiosi e qualsiasi cosa decidiate di intraprendere tenete presente che gli amici, i contatti potrebbero svolgere un ruolo importante. Andate avanti, con cautela ma andate avanti. Un evento inatteso ma fortunato, infine, vi permetterà di progredire nel lavoro, nella carriera o negli affari. Acchiappate questo vantaggio. Amore: in coppia, anziché guardare le lacune presenti nella relazione dovete gioire dei punti di forza! Soli: criticare il/la ex non è affatto positivo; anche voi avete la vostra parte di responsabilità, evitate l’atteggiamento da vittime.

Oroscopo 25 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui siete molto sensibili e nel lavoro la minima critica o commento che riterrete siano negativi vi metteranno in crisi, penserete che il boss o i colleghi ce l’abbiano con voi e la tendenza sarà quella di rimuginare. Considerato questo stato d’animo decisamente poco positivo, per oggi evitate chiarimenti, riunioni o di lavorare in team. Portate a termine impegni e compiti per conto vostro pensando che domani andrà meglio. Amore: in coppia, prenderete di traverso alcune parole del partner e rischiate di scatenare una litigata. Cercate di essere più razionali. Soli: anche voi rischiate di interpretare alcuni sms nel modo sbagliato. Prima di rispondere, leggeteli due volte.

Oroscopo 25 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro, l’armonia tra Marte e Urano può innescare una reazione inaspettata. Potreste essere un po’ stufi di ciò che svolgete nel quotidiano e agire a sproposito. Calma: è una giornata in cui rallentare, non quella di fare mosse impulsive e, almeno per il momento, chiudere le ambizioni e progetti in un cassetto. Fateli maturare e in seguito vedrete chiaramente quali iniziative prendere. A volte è utile fare un passo indietro e aspettare. Amore: in coppia, siete inquieti, senza un motivo particolare e l’immaginazione potrebbe prendere il sopravvento. Fate leva sul buon senso. Soli: oggi rischiate di credere a tutto e al contrario di tutto. Non lasciatevi ingannare da false impressioni.

Oroscopo 25 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Luna in Leone e Mercurio nel vostro segno è un venerdì in cui potreste sentirvi un po’ giù di corda. Probabilmente non c’è un motivo preciso, forse avete soltanto dormito male e avete bisogno di riposare di più, ricaricare le batterie. Il lato B della giornata è che nel pomeriggio qualche buona notizia tirerà su il morale. Non è escluso che inoltre arrivi un invito ad andare a cena fuori con amico. Stasera sarete di nuovo pimpanti! Amore: in coppia, la passione è latitante, forse siete preoccupati per una questione di lavoro, ma c’è comunque dolcezza. Soli: volete uscire dalla routine, stringere nuove relazioni e stasera potreste conoscere un/a potenziale partner.

Oroscopo 25 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un’ottima giornata per eliminare vecchi rancori: tenete presente che più a lungo li covate e tanto più sono tossici. Le energie astrali odierne rappresentano un invito ad andare oltre, favorire il cambiamento e la liberazione: è il momento ideale per lasciare alle spalle qualcosa di negativo, difficile o malsano. Cercate di sviluppare uno stato d’animo lungimirante e vivace e, se vi sentirete motivati, sarete in grado di spostare le montagne, realizzare le ambizioni! Amore: in coppia, non dovete cercare di convincervi che va tutto bene. Lasciarvi andare alle emozioni vi permetterà di riprendere la grande avventura dell’amore. Soli: fatevi guidare dalla voce del cuore, vi porterà sulla direzione giusta.

Oroscopo 25 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Mercurio, lavoro o vita personale per oggi la cosa migliore è lasciare fuori dalle conversazioni alcune questioni imbarazzanti: vi mettere al riparo dallo stress. Se dovessero comunque emergere, cercate di essere il più possibile obbiettivi. Le vostre idee, i valori stanno subendo un grande cambiamento e qualche conflitto è dunque possibile ma ricordate che qualunque cosa diranno gli altri andrà ignorata. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è dolce e tenero. Avete bisogno di evadere dal quotidiano e la dolce metà è sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: incontro in programma, sarete piacevolmente sorpresi dall’interesse di una persona nei vostri confronti.

Oroscopo 25 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un buon momento per introdurre qualche novità nel vostro stile di vita, nel lavoro e in questo secondo caso il desiderio di cambiare qualcosa è notevole. Tuttavia, mentre riguardo alle abitudini quotidiane avete via libera – dieta ed esercizio fisico – prima di prendere una decisione radicale riguardo alla professione o gli affari pur essendo come sempre intraprendenti, proteggetevi da eventuali futuri rischi. Dovete valutare a fondo la situazione. Amore: in coppia, emozioni tiepide, non farete nulla per rendere romantica la serata. Anzi, in alcuni momenti la presenza del partner potrebbe anche infastidirvi. Soli: non sono previsti incontri. L’appuntamento con l’amore per oggi è rimandato.

Oroscopo 25 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Mercurio, oggi siete meno inclini del solito a capire lo stato d’animo di chi vi circonda e più propensi a mettervi sulla difensiva: ciò potrebbe comportare un malinteso con conseguente discussione accesa. Se le parole di una persona vi spingeranno a partire in quarta, prima di reagire con veemenza, fermatevi e riflettete. Un approccio più razionale potrebbe farvi capire che non è nulla di importante e andare oltre. Amore: in coppia, irritati da alcuni commenti del partner avrete difficoltà a mantenere la calma. Sapete che sono giustificati ma a ferirvi sarà il modo in cui si esprimerà. Soli: l’amore vi manca ma non al punto di imbarcarvi a occhi chiusi in una relazione.