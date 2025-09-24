Cosa dice l’oroscopo del 25 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Chi vi circonda oggi sembra sia intenzionato a litigare dunque se siete nervosi decidete se reagire o scegliere di tacere. Tenete presente che partire in quarta, che si tratti di lavoro o vita personale, potrebbe scatenare lotte di potere dannose e difficili da risolvere. Fortunatamente, nel pomeriggio, Venere renderà l’atmosfera armoniosa e avrete la possibilità di impegnare le energie in modo produttivo. Amore: in coppia, qualche difficoltà a capirvi con il partner oppure penserete che vi trascuri. Ma è davvero così? Soli: poca sicurezza in voi stessi: non è una giornata favorevole agli incontri, alle conquiste.

Oroscopo 25 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi astrali odierni annunciano delle tensioni nelle relazioni con le persone care: che siate stati alle prese con alcuni problemi o vi siate fatti in quattro per dare una mano a un amico in difficoltà, oggi avrete la sensazione di trovarvi in un vicolo cieco. Forse è arrivato il momento di stabilire alcune regole ma dovrete anche ammettere il sostegno che a suo tempo gli altri vi hanno offerto. Amore: in coppia, solo parole dolci, gesti teneri. Con il partner in serata sarà felicità allo stato puro! Soli: in programma c’è una nuova storia e l’accoglierete senza reticenza, vi lascerete andare alle emozioni.

Oroscopo 25 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui provate forti emozioni e potrebbero avere un impatto sul lavoro, il benessere e il programma quotidiano. Piccoli compiti vi sembreranno pesanti e potrebbero emergere delle tensioni con i colleghi. Esaminate con attenzione il vostro stato d’animo e chiedetevi se le abitudini di sempre aumentano le energie o le prosciugano e muovetevi di conseguenza. Amore: in coppia, parlerete dei vostri sentimenti, dei desideri con il partner: in programma c’è una splendida serata. Soli: se una persona vi attrae è una buona giornata per fare il primo passo, aprirvi un po’ di più.

Oroscopo 25 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se di recente avete provato frustrazione, oggi penserete che quando è troppo è troppo e deciderete che questa volta le cose saranno diverse. E lo direte sul serio. Questa grande determinazione vi permetterà di ottenere ottimi risultati, soprattutto se avete intenzione di concretizzare un progetto. In precedenza non avete avuto fortuna? La musica cambia e presto volerete alto, raggiungerete la vetta! Amore: in coppia, con il partner tutto procede al meglio ma quando le cose vanno bene, temendo che non duri, cercate il pelo nell’uovo. Soli: stufi della solitudine? Se qualcuno vi attrae non dovete fingere indifferenza!

Oroscopo 25 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Fate leva sulla pazienza, mantenete la calma e anche se ne avrete voglia, evitate di ruggire tanto forte da causare discussioni inutili. E’ probabile che in determinate situazioni sarete costretti a difendervi ma cercate di non esprimervi in modo brusco. Esaminate il modo in cui comunicate, anche sui social media, seppure dovesse solo trattarsi di conversazioni leggere e divertenti. Amore: in coppia, Amore: in coppia, sarete pure nervosi ma la dolce metà è pronta a a coccolarvi. Lasciatevi andare, abbracciatelo/a con passione! Soli: è la giornata ideale per mostrare il sex-appeal! Bando ai pensieri negativi.

Oroscopo 25 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete entusiasmo, belle energie ma soprattutto avete le idee chiare, sapete quale direzione imboccare, quali progetti concretizzare per progredire in particolare nel lavoro e nella carriera. Se sentite di voler realizzare qualcosa di più è il momento di attingere al vostro talento, all’esperienza! Avete la possibilità di farvi notare, di risplendere e ciò vi farà sentire ancor più realizzati. Amore: in coppia, non ci sono nuvole ma evitate che i problemi riguardanti altri familiari incidano negativamente sulla relazione. Soli: non è aria di incontri, ma a volerlo siete voi. L’intenzione è quella di stare per conto vostro.

Oroscopo 25 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giovedì in cui siete particolarmente esitanti, anche riguardo a progetti e piani che sembrano andare bene: fate un passo avanti e due indietro. Sfruttate questa giornata per concedervi una pausa, riflettere e riesaminare. Alcuni approfondimenti potrebbero farvi ottenere una maggiore comprensione su come migliorare progetti e obbiettivi o qualsiasi cosa sulla quale state lavorando. Amore: in coppia, in serata sarete aperti al dialogo e potreste parlare di un importante progetto a due che rafforzerà la relazione. Soli: non ve l’aspettate ma oggi nella vostra vita potrebbero entrare l’amore, la passione!

Oroscopo 25 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ la giornata ideale per affrontare quei problemi di lavoro o personali che da un po’ appesantiscono la vostra vita. Se con una persona avete bisogno di chiarire fatelo con sincerità, determinazione ma al contempo con grande diplomazia: vi consentono di essere fermi ma giusti. Al contempo, potreste “perdere la testa” per un’idea, qualcosa a cui sarà difficile resistere. Tentazione in vista! Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner non vi capisca e scatenare una discussione. Calma… Soli: un incontro online potrebbe essere annullato: è un segnale che potrebbe essere la persona sbagliata.

Oroscopo 25 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il vostro segno ha la splendida capacità di immaginare obbiettivi futuri ideali ma a volte è meglio riesaminare ciò a cui volete puntare. E’ il momento di rivedere aspirazioni e speranze per un futuro migliore, impegnare le energie su tutto ciò che fattibile. Quando avrete le idee chiare, cercate amici, conoscenti, gruppi che apprezzino il vostro obbiettivo e possano dare una mano. Amore: in coppia, volete esprimere ciò che vi pesa ma non lo farete in modo diplomatico e ciò potrebbe creare malintesi e tensioni. Soli: non è giornata di conquiste e incontri. La tendenza è quella di criticare tutto e tutti.

Oroscopo 25 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In caso di divergenze di opinioni riguardo una questione di lavoro o personale, la cosa migliore è gestirla il più possibile con sensibilità. Con i passaggi odierni rischiate che le vostre parole siano simili al sale su una ferita: evitate dunque di infiammare le tensioni. Fate in modo che ciò che direte sia un balsamo così da appianare la situazione. Domani sarete felici di aver agito in questo modo. Amore: in coppia, tenerezza, passione, grande complicità. La relazione ha una nuova svolta! Soli: voglia di fare qualcosa di diverso? Non esitate: può essere l’occasione per fare un incontro interessante.

Oroscopo 25 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni sarebbe saggio tenere a freno la lingua. Evitate di criticare i familiari, gli amici o i colleghi, dire loro cosa fare o sminuire il loro impegno poiché ciò potrebbe comportare dei conflitti inaspettati. Cercate di essere il più possibile gentili, anche quando dovrete mostrare fermezza. Su un altro piano: attenzione a dove mettete i piedi, usate le lame con cautela: potreste farvi male. Amore: in coppia, se desiderate gesti di tenerezza, perché non ne parlate o, ancora meglio, fare voi il primo passo? Soli: potrebbe nascere un flirt, scattare un’attrazione. La voglia di passione, sarà appagata…

Oroscopo 25 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui siete spinti a sognare in grande, siete auto-indulgenti ma non è necessariamente una cosa negativa anzi, esattamente il contrario! Avete voglia di trascorrere più tempo in buona compagnia o concedervi un trattamento benessere oppure vivere nuove esperienze. E in effetti spezzare le solite abitudini quotidiane, uscire dalla vostra zona di comfort vi farà un gran bene! Amore: in coppia, cautela quando vi esprimete. Potreste dire qualcosa di cui in seguito pentirvi. Soli: in programma c’è una storia molto coinvolgente. Il lato B: potrebbe trattarsi di una relazione clandestina. Evitate problemi…