L’oroscopo del 25 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui la capacità di concentrarvi non è ai massimi livelli. vi sentite stanchi al solo pensiero di occuparvi di responsabilità, compiti e impegni di lavoro. Ma con la dissonanza Mercurio-Nettuno dovete fare attenzione: non trascurate nulla, tenete d’occhio anche i dettagli di tipo pratico. Rischiate di dimenticare qualcosa, scatenare un malinteso oppure mancare a un appuntamento. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione. Vi sentite intrappolati? Ponetevi le domande giuste: è un’impressione o è una realtà? Soli: è impossibile mantenere una relazione stabile con una vita come la vostra piena di impegni. Gli incontri non mancano ma rischiate che passino inosservati.

Oroscopo 25 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Mercurio-Nettuno sottolinea l’importanza di trovare un aspetto piacevole nel vostro lavoro oppure affinare un talento o un’abilità. Di qualsiasi cosa possa trattarsi, è importante trovare qualcosa che vi faccia sentire positivi mentre svolgete i compiti: tutto vi sembrerà più gestibile e meno ripetitivo. E d’altra parte è noto che uno stato d’animo positivo spinge a essere più produttivi. Amore: in coppia, c’è qualche turbolenza nella relazione ma ricordate che a volte una piccola discussione può rendere l’atmosfera più piccantina! La Luna in Cancro invita al dialogo sincero. Soli: apritevi ai nuovi incontri senza pensare ai fallimenti del passato. L’amore potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

Oroscopo 25 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Mercurio-Nettuno, vi spinge a concentrare l’attenzione sul vostro percorso lavorativo. Tenete presente che mentre puntate a migliorare, a fare passi avanti nella carriera, dietro di voi ci sono gli amici, i familiari, che vi seguono e vi supportano in ogni fase. Sia quando il gioco si fa duro oppure volete condividere un bel risultato: saranno presenti, pronti a sostenervi o a felicitarsi! Amore: in coppia, la passione è presente ma fate attenzione alle piccole frustrazioni che potrebbero scatenare delle tensioni anche se per fortuna di breve durata. Privilegiate il dialogo e tutto andrà meglio. Soli: tenete sotto controllo l’ipersensibilità, in particolare se le recenti esperienze sono state negative. Pensate al futuro!

Oroscopo 25 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’aspetto Mercurio-Nettuno spinge il vostro segno a progredire nel lavoro, a chiudere i vostri progetti. La presenza di Marte nel vostro segno vi dota delle energie giuste per entrare in azione! Potreste sentirvi pronti a prendere l’iniziativa, soprattutto se prenderete in considerazione le esperienze e le competenze. La voglia di andare avanti c’è tutta ma prima di agire, valutate con attenzione. Amore: in coppia, giornata piena di amore e tenerezza. Potrebbero esserci delle piccole sfide ma il vostro fascino farà superare tutto. La parola d’ordine è dialogo! Soli: è la giornata ideale per fare incontri romantici. Attenzione soltanto a causare qualche malinteso. Mantenete la calma e lasciate che ad agire sia il vostro irresistibile fascino.

Oroscopo 25 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Cautela sul fronte denaro: se avete intenzione di acquistare un oggetto che ai vostri occhi sembra perfetto, vi entusiasma e non vedete l’ora di farlo vostro, esaminate a fondo: potrebbe infatti nascondere dei difetti ma scoprirli solo in seguito. In ogni caso, se vi lancerete nella spesa, per ogni evenienza tenete da parte ricevute e scontrini. Al contempo, state alla larga da discussioni che non vi riguardano. Amore: in coppia, potreste mettervi in testa una serie di strane idee o mostrare un’eccessiva gelosia. Siete sicuri di essere abbastanza lucidi da poter criticare il partner? Soli: gli incontri non mancano ma non sarete un esempio di simpatia anzi, potreste essere scortesi. In poche parole, questo mercoledì sarà difficile conquistare un cuore.

Oroscopo 25 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete molto intraprendenti, pronti a entrare in azione ma con la dissonanza Mercurio-Nettuno, oggi potrebbe essere difficile affrontare una conversazione su un argomento importante, prendere una decisione oppure negoziare un accordo, Cercate di dire chiaramente ciò che desiderate ottenere, esaminate con attenzione i dettagli, prima di firmare leggete attentamente anche le scritte in minuscolo. Amore: in coppia, atmosfera appassionata, eros al top! Approfittate di questa giornata per rafforzare l’ intimità e assaporare pienamente questi momenti. Siate spontanei, esprimete i sentimenti! Soli: fascino magnetico! Gli incontri sono sorprendenti per cui prendete l’iniziativa e date il via alla conquista! Farete centro.

Oroscopo 25 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo alle relazioni e agli impegni professionali, oggi potreste essere agitati, forse siete stressati per il carico di lavoro o perché vorreste dire delle cose ma non potete. Prima di andare avanti in qualsiasi conversazione con il boss, un collega o un cliente, fate un respiro profondo, contate fino a dieci. Evitate inoltre di dire “sì” impulsivamente nel caso vi chiedano di assumere altri obblighi. Amore: in coppia: vi sarà difficile esprimere i sentimenti ma rimanere in silenzio non renderà le cose più facili. Se pretendete che il partner vi legga nel pensiero rimarrete delusi. Soli: se vi comportate in modo evasivo, o peggio ambiguo, chi vi corteggia non capirà cosa provate veramente. E sarebbe un peccato.

Oroscopo 25 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno siete più veloci della luce e nel lavoro avete voglia di agire. Potreste, ad esempio, voler cogliere al volo qualsiasi opportunità che vi permetta di entrare in azione, dire sì a ulteriori responsabilità senza tener conto che le energie non sono inesauribili. Siete al massimo della produttività, dunque concentratevi su quelle attività che richiedono la vostra attenzione. Amore: in coppia, riguardo una questione importante il partner potrebbe pensarla in modo diverso dal vostro. Per fortuna saprete come appianare la situazione senza dover discutere. Soli: affascinanti, attraenti, magnetici, un nuovo incontro romantico e passionale potrebbe regalarvi la felicità che aspettate da tempo.

Oroscopo 25 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui siete inarrestabili, nel lavoro grazie alla capacità di trovare soluzioni creative a qualsiasi problema, vi troverete al centro della scena. Determinazione, voglia di entrare in azione vi faranno ottenere ottimi risultati. E’ probabile che boss e colleghi vi facciano dei complimenti per il modo eccellente in cui svolgete compiti e responsabilità. E non si tratterà solo di gratificazioni verbali. Amore: in coppia ,è una giornata in cui stabilire con il partner un dialogo aperto e sincero. In questo modo eviterete eventuali tensioni. Puntate sulla tenerezza e il romanticismo! Soli: se state vivendo un flirt muovetevi passo dopo passo. Abbassate le aspettative poiché non conoscendo bene la persona potreste prendere un abbaglio.

Oroscopo 25 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un buon momento per appianare con delicatezza una difficoltà familiare. Prendete l’iniziativa e parlate della questione, facendo in modo che le persone care esprimano la loro opinione. Anche se inizialmente potrebbe essere imbarazzante, in seguito diventerà più facile. Se è dovuto a qualcosa che vi ha ferito, prendete in considerazione l’idea di lasciarlo alle spalle così da ristabilire l’armonia. Amore: in coppia, rifletterete sul modo migliore per rafforzare la relazione e sarete disposti anche a concedere al partner qualche piccolo capriccio. Soli: sedi recente c’è stato un incontro, anche on line, parlerete molto con la persona così da conoscerla meglio. Sarete entrambi entusiasti e presto avrete voglia di fissare un appuntamento.

Oroscopo 25 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno evitate di complicare le situazioni, le conversazioni, soprattutto se riguardano le finanze. Più semplificherete le cose e tanto meno correrete il rischio di creare confusione, di scatenare dei malintesi che in seguito per essere chiariti richiederanno del tempo. In generale, per oggi gestite il denaro con prudenza, non è il momento di lanciarvi in qualche acquisto costoso. Amore: in coppia, è un mercoledì all’insegna della passione. Attenzione tuttavia a scatenare discussioni che potreste evitare. Comunicare con empatia vi permetterà di superare gli ostacoli. Soli: se una persona vi attrae, sapete cosa dovete fare. Smettete di prendere tempo e di girarci intorno, parlate in modo esplicito.

Oroscopo 25 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che si tratti di lavoro o vita privata, riguardo a una persona oggi potreste avere dei dubbi o credere a scatola chiusa a ciò che dice. In questo secondo caso, fate attenzione: con la dissonanza Mercurio-Nettuno può essere facile attribuirle aspetti del carattere o qualità che potrebbe invece non avere. Non è escluso che un amico vi apra gli occhi e vi consigli di essere cauti anziché troppo fiduciosi. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per dialogare e rafforzare il legame. La Luna in Cancro accentua la vostra sensualità. È il momento di riscoprire il partner nell’intimità e assaporare insieme momenti speciali. Soli: è la giornata ideale per incontrare persone affascinanti quanto voi! Siate audaci, uscite e apritevi alle gioie dell’amore.