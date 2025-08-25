Cosa dice l’oroscopo del 26 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in buon aspetto con Saturno, Nettuno e Urano accentuano il vostro fascino, la creatività, l’immaginazione e il senso dell’umorismo. Al contempo questi transiti fanno emergere alcune verità sulla lealtà e le amicizie autentiche. Potreste rendervi conto che è inutile impegnare le energie e il tempo in relazioni che sono di fatto esaurite e dare invece la priorità e rafforzare quelle che vi fanno sentire vitali, vi permettono di godere delle cose belle e buone della vita. Amore: in coppia, c’è aria di novità, cambierete alcune abitudini e aggiungerete un tocco di originalità nel rapporto. Soli: grazie alla simpatia, alle battute e alla fantasia, online attirerete parecchie persone!

Oroscopo 26 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste avere ottime intuizioni per quanto riguarda le finanze oppure arrivare dei cambiamenti inaspettati nel modo in cui guadagnate. Il denaro può arrivare in modi inaspettati, dunque non scartate quelle idee che ritenete non convenzionali o giudicate innovative. Su un altro piano: amici e familiari apprezzano più del solito il tempo che dedicate a loro con una generosità fuori dal comune. Vi mettete a disposizione per aiutarli, ascoltarli, consigliarli. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere delle preoccupazioni che lo/a spingeranno a essere meno comunicativo. Soli: potreste innamorarvi di una persona che non è interessata o è già impegnata.

Oroscopo 26 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

passaggi odierni vi dotano di buonumore e ottimismo, sarà impossibile ignorare ciò che direte poiché vi esprimerete in modo originale, ciò che direte potrebbe essere il catalizzatore di collaborazioni e progetti entusiasmanti. Acchiappate al volo le opportunità poiché potreste trarne vantaggio. Visto che non passate inosservati, è inoltre un ottimo martedì per migliorare l’immagine, cambiare il look, osare uno stile diverso (evitando di spendere una follia). Amore: in coppia, avete voglia entrambi di novità, di ravvivare il quotidiano. Allora, che aspettate? Soli: giornata favorevole ai flirt, alle avventure leggere. Seguirete la voce del cuore e non quella della ragione…

Oroscopo 26 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il vostro è un segno protettivo, con le persone care siete amorevoli, generosi e i passaggi odierni introducono inoltre entusiasmo in casa, circola gioia nelle relazioni. Nel lavoro, potrebbero esserci delle svolte importanti nell’ambito degli obbiettivi a lungo termine: meritate quanto di positivo accade dunque quando l’opportunità busserà alla vostra porta muovetevi con sicurezza. In serata, le conversazioni riguardanti il denaro e il budget vi metteranno sulla strada giusta. Amore: in coppia, potreste aver voglia di testare il vostro fascino. E non solo con il partner… Se la relazione è solida, nessun problema. Soli: siete pregati di uscire dalla tana: i passaggi odierni sono favorevoli agli incontri.

Oroscopo 26 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere nel vostro segno è in buon aspetto con altri pianeti: fascino al top, la vita sociale è brillante, ovunque attirate l’attenzione, siete al centro della scena e potreste stringere nuove relazioni che cambieranno la vostra situazione! Al contempo potreste pensare a nuove opportunità o investimenti per trasformare il vostro lavoro. E’ il momento di trasformare questi sogni in realtà. I transiti rappresentano un invito a rinnovare la vita lavorativa e vanno sfruttati al massimo. Amore: in coppia, un po’ duri con il partner che vi sembrerà scontroso. La tenerezza è l’arma vincente. Soli: analizzerete in modo critico i comportamenti di chi vi corteggia e vi sembreranno poco convincenti.

Oroscopo 26 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete la certezza che un progetto su cui state lavorando da tempo avrà successo e avete ragione. Ma non solo: potreste anche aver notato alcune opportunità di lavoro online, che vi offrono un senso di direzione per ciò che volete fare o quale percorso imboccare. Avete una rinnovata speranza riguardo al futuro! Con il buon aspetto Venere-Urano in effetti potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati nella carriera e apriranno delle porte di cui fino a oggi ignoravate l’esistenza. Amore: in coppia, osmosi totale con il partner, siete di buonumore e la vostra armonia farà invidia ad alcune persone. Soli: pianificherete un viaggio, anche da soli. Ci sono molti siti organizzati per i single…

Oroscopo 26 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avvertire l’urgenza di prendere delle decisioni riguardo a un progetto, a un obbiettivo o a una relazione ma prima di agire riflettete con attenzione così da assicurarvi di fare le scelte giuste. Ancora meglio se ne parlerete con alcune persone di cui vi fidate: vi offriranno dei consigli, saranno pronti a dare una mano. Oggi inoltre siete in sintonia con chi vi circonda per cui sfruttate queste vibrazioni per scambiare gentilezze con colleghi, amici anche lontani. Amore: in coppia, il vostro è un amore sempre forte. Ci sono dolci emozioni e tanta passione. La relazione è appagante per entrambi. Soli: gli incontri si moltiplicano e potreste trovare una nuova amicizia, un nuovo amore.

Oroscopo 26 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se ultimamente avete mollato la dieta, l’esercizio fisico, da oggi dovreste pensare a rimettervi in carreggiata. I passaggi odierni rappresentano un invito a riflettere sulle vostre abitudini, quali sono buone e quali malsane. Stabilire un ritmo quotidiano salutare vi doterà di maggiore energia, di uno stato d’animo più positivo e di chiarezza mentale. In ogni caso evitate di mettervi sotto pressione per apportare immediatamente delle modifiche drastiche. Passo dopo passo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di sentirvi rassicurati dal partner e lo farà. In ogni caso, fate la vostra parte. Soli: è probabile darete il via a una storia: due cuori solitari si uniranno e rimarranno insieme a lungo.

Oroscopo 26 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete di buon umore, socievoli, simpatici e questo approccio estroverso vi permette di rompere il ghiaccio e stringere con facilità nuove stimolanti relazioni di lavoro o personali. La compagnia di alcune persone, potrebbe persino portare a nuove idee e opportunità. In ogni caso, piedi per terra, saggezza ed evitate di inseguire le illusioni. Potrebbe inoltre riaccendersi l’interesse per qualcosa che avevate accantonato, soprattutto se lascerete spazio alla curiosità. Amore: in coppia, avete il coraggio di affrontare il negativo e siete pronti ad accogliere novità e sorprese. Soli: non aspettate più che gli eventi accadano ma li provocate. A chi vi attrae potreste proporre un appuntamento.

Oroscopo 26 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro potrebbero esserci degli ostacoli ma dovete andare avanti poiché a ingigantirli forse siete voi, sono meno grandi di quanto siano nella realtà. Al contempo, Venere in buon aspetto con altri pianeti potrebbero spingere a ristrutturare il budget familiare. E’ inoltre la giornata ideale per rafforzare le relazioni con le persone care e insieme trovare buone soluzioni a eventuali problemi domestici o per migliorare l’arredamento dell’abitazione. Amore: in coppia, voglia di fare progetti a due e avete una bella immaginazione. I pianeti vi sostengono. Soli: avete la possibilità di incontrare l’anima gemella! Ma occhio a idealizzare troppo la persona. Siate realistici.

Oroscopo 26 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali odierni vi dotano di ottimismo, di una splendida forma fisica e il vostro bisogno di piacere, di sentirvi ammirati sarà appagato, lo capirete dallo sguardo degli altri che vi vedranno in una luce più favorevole del solito. L’attenzione extra che riceverete da parte dei vostri amici e colleghi vi farà sentire al top. È una splendida giornata inoltre per liberarvi da un peso o per superare il rancore che covate da tempo nei confronti di una persona. Amore: in coppia, l’armonia con il partner è totale. Sfruttate questo periodo per fare progetti futuri importanti! Soli: negli affari di cuore, siete in grado di far progredire la vostra situazione. Prendete l’iniziativa e conquisterete.

Oroscopo 26 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Venere-Nettuno rappresenta l’occasione perfetta per trascorrere la giornata facendo il meno possibile, entro ovviamente limiti ragionevoli! Questo aspetto sognante può spingere a prendere la vita a un ritmo molto più lento e ad essere autoindulgenti. Il che non è una cosa negativa a patto di non esagerare… In ogni caso non rinunciate ai vostri desideri per compiacere una persona. Impegnare infine le energie in un progetto che vi appassiona potrebbe essere gratificante. Amore: in coppia, non importa quali siano i vostri desideri o le aspettative, con il partner non ci sono segreti. Soli: oggi accadrà qualcosa di speciale, un incontro cambierà in meglio la vostra vita.