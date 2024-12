Cosa dice l’oroscopo del 26 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste provare un senso di instabilità ma sapete che non è frutto delle vostre azioni bensì di alcune situazioni che creano confusione nel vostro quotidiano. Con la presenza del Sole in Capricorno la cosa migliore è aspettare così da evitare ulteriori difficoltà. Entrare in azione impulsivamente sarebbe un errore. Pazientate. Concentratevi sui vostri obiettivi e sulle aspirazioni da concretizzare nel 2025. Amore: in coppia, farete di tutto per evitare conflitti. Sarà facile essere più pazienti, più tolleranti e più attenti ai desideri del partner. Soli: l’atmosfera è quella ideale per avere un incontro importante che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 26 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Capricorno vi regala un senso di comfort e benessere, il che compensa parte dell’intensità di questo periodo. Allora, visto che la Luna in Scorpione vi rende emotivamente sensibili rendete chiare le vostre regole di base e mantenete tutto il più semplice possibile. In ogni caso, anche oggi attenzione a un eccesso dei peccati di gola: avvertireste una gran pesantezza. Amore: in coppia, se avete qualche lamentela da fare, esprimetevi in modo diplomatico. Evitate rancore o frustrazione. Soli: se darete il via a una storia non trascurate quei dettagli che sembrano banali ma sono fondamentali per vivere una bella relazione.

Oroscopo 26 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Chi vi circonda a volte vi rimprovera di indossare delle maschere ovvero nascondere le preoccupazioni dietro un’apparente leggerezza. I passaggi odierni, tuttavia annunciano che oggi avete ragione da vendere: per affrontare gli imprevisti dovete puntare proprio sull’elasticità e la leggerezza. Meglio ridere che piangere è il proverbio da tenere a mente per superare eventuali le prove. Amore: in coppia, potreste porvi alcune domande e prima o poi dovrete discuterne insieme. Le aspettative reciproche potrebbero essere differenti. Soli: è una giornata in cui organizzare la vostra vita in base a ciò che avete deciso.

Oroscopo 26 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’empatia è al centro della vostra personalità, il che vi mette potenzialmente in grado di gestire situazioni complesse che riguardano gli altri. E’ un momento in cui vi addentrerete in alcune questioni e qualcuno chiederà il vostro saggio nonché prezioso consiglio. Al contrario di voi, tra chi vi circonda, infatti, c’è chi non riesce a capire cosa sta succedendo o come affrontarlo. Amore: in coppia, il vostro benessere passa attraverso la complicità con il partner. Qualche reciproca dolce coccola farà salire la temperatura amorosa. Soli: avete l’effetto calamita e attirerete un/a nuovo/a partner che illuminerà il vostro futuro!

Oroscopo 26 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Scorpione se volete mantenere rapporti armoniosi cercate di essere diplomatici e pazienti. Per dare il meglio di voi, fate appello alla vostra naturale generosità e benevolenza senza risparmio e senza aspettarvi nulla in cambio.. Tenete presente che a sorpresa sarete ripagati con gli interessi: Giove in Gemelli promette fortuna, la realizzazione di qualche sogno. Amore: in coppia, nella relazione c’è intesa. Non mancano piccoli litigi, ma niente di grave tornerà subito il sereno. Soli: come pensate di conquistare una persona se non credete nel vostro fascino? Dovete avere più sicurezza in voi stessi.

Oroscopo 26 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui siete mentalmente inquieti, stanno tornando a galla alcuni eventi ed esperienze vissuti di recente. I vostri neuroni sono in ebollizione, è sicuro, tuttavia cercate di mettere da parte alcune questioni ed essere presenti per chi vi circonda e vi vuole bene. E’ praticamente impossibile raggiungere la perfezione assoluta ma in ciò che è imperfetto può esserci ugualmente bellezza. Amore: in coppia, se ci sono stati attriti è il momento di fare il primo passo e sistemare la situazione. Troverete le parole giuste che toccheranno il cuore del partner. Soli: travolti dalla passione! Vivrete un meraviglioso sogno d’amore.

Oroscopo 26 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Al vostro segno non piacciono le discussioni, i conflitti e siete infatti maestri nel mantenere la pace. E oggi è una qualità che dovrete sfoderare: alcune persone intorno a voi sono tutt’altro che tranquille, potrebbero creare confusione nonché agitazione e rischiano di rovinarvi la giornata. Non sarete, è sicuro, in grado di risolvere tutti i problemi ma potete calmarle con la dolcezza e l’esempio. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere poco comunicativo ma voi capirete cosa desidera e sarete attenti alle sue esigenze. Soli: pronti a lanciarvi nella conquista? Tenete presente che è’ una giornata di incontri romantici.

Oroscopo 26 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno accende emozioni intense e trovare un po’ di pace interiore non è una cosa facile. Eppure, qualunque cosa accada potete aprirvi a quei momenti significativi che fanno provare felicità. In questa giornata ciò che per voi conta di più diventa sempre più lampante. Soprattutto quando si tratta delle persone care a cui volete bene e che ricambiano il vostro affetto. Amore: in coppia, cercate di essere attenti i alle esigenze, ai desideri del partner e dimostrate il vostro attaccamento. Soli: nessuno ha mai detto che esiste un’età per sognare un grande amore. Veloci, dunque, esprimete il vostro desiderio!

Oroscopo 26 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Concentrarvi sugli aspetti positivi delle situazioni per il vostro segno è facile e infatti non sopportate chi sofferma solo ed esclusivamente su quelli negativi. Se l’atmosfera generale odierna vi sembra carica di tensione, potete tranquillamente sottolineare che c’è un altro modo di vedere le cose. Con i passaggi odierni dove mettere distanze chilometriche tra voi e i problemi. Amore: in coppia, la passione è latitante ma solo perché volete trascorrere una giornata tranquilla e all’insegna della pace. Soli: corteggiatissimi ma poco intenzionati a impegnarvi. Sfrutterete la vostra libertà e non saprete a chi dare i resti!

Oroscopo 26 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole nel vostro segno in buon aspetto con la Luna in Scorpione vi regala ancora più forza, belle energie e vitalità. E’ un momento importante inoltre per capire bene ciò che veramente volete dalle relazioni di lavoro o personali, i vostri valori e bisogni. Tenete presente che con i passaggi attuali dovete bandire dal vostro vocabolario la parola “sconfitta” poiché nel 2025 sarete vincenti. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, coccole sensuali chiuderanno questa bella giornata. Soli: anche se non ci credete più, sappiate che l’anima gemella è dietro l’angolo. Proverete delle emozioni travolgenti.

Oroscopo 26 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anziché mettervi al posto di guida, sarebbe consigliabile sedervi comodamente sul sedile posteriore così da prendere le distanze da una situazione potenzialmente burrascosa con una persona. E’ una giornata in cui non desiderate trovarvi alle prese con una tempesta emotiva. Avete bisogno di spazio per respirare, per riflettere con calma e pensare ai vostri bisogni. Amore: in coppia, in amore è necessario trovare qualche compromesso. Voi l’avete compreso ma è così anche per il partner? Soli: capirete che è tempo di smettere di vivere flirt, avventure senza futuro. Ora desiderate impegnarvi seriamente.

Oroscopo 26 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per disinnescare situazioni difficili, anziché aggiungere benzina sul fuoco sfruttate la vostra attitudine da leader. Gli scontri e le preoccupazioni del 2024 al momento rimbombano e in alcuni settori della vostra vita stanno arrivando al culmine ma ovunque andiate illuminate la stanza. Irradiate una splendida energia che ha un impatto sugli altri e li spinge a muoversi in modo positivo. Amore: in coppia, passo dopo passo la relazione si rafforza e insieme ritrovate il consueto dinamismo. Soli: un incontro è vicino ma evitate di prendere decisioni affrettate: tutto a tempo debito. Non rimarrete delusi da ciò che accadrà.