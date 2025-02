Cosa dice l’oroscopo del 26 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna in Acquario-Urano in Toro indica che oggi potreste sentirvi in difficoltà e incerti sul da farsi, forse avete la sensazione di aver incontrato un ostacolo insormontabile, raggiunto una situazione di stallo. E’ tempo di cambiare mentalità. Una chiacchierata con una persona conosciuta di recente potrebbe modificare la prospettiva e ne sarete entusiasti. Potrebbe sembrare un po’ strano o persino bizzarro, ma sarà la scintilla che accenderà il cambiamento. Amore: in coppia, voglia di attenzioni e tenerezza e per ottenerle con il partner sarete molto dolci. Bella serata! Soli: bei momenti con gli amici. Pur desiderando una storia, al momento l’indipendenza ha la priorità, vi calza a pennello.

Oroscopo 26 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La priorità di questa giornata è garantirvi la pace e la tranquillità non ultimo stabilendo dei chiari limiti a chi vi circonda e stare un po’ per conto vostro. Purtroppo le richieste di lavoro potrebbero cambiare questo programma, la dissonanza Luna-Urano potrebbe far arrivare delle sfide inaspettate. Se dovesse presentarsi qualche problema trovate il tempo per riflettere attentamente sulla mossa da fare, anche se avete a disposizione solo pochi momenti. Amore: per distendere l’atmosfera, parlate sinceramente con il partner e trovate un compromesso. Cercate di essere più affettuosi e di esprimere le emozioni. Soli: potrebbero riemergere alcune paure del passato e avere difficoltà a comunicare.

Oroscopo 26 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il desiderio è quello di lanciarvi in qualcosa di inedito, di provare il brivido dell’ignoto ma esitate? A frenarvi forse è la paura e oggi la dissonanza Luna-Urano mette in evidenza il motivo per cui vi è difficile dare il via. Vedrete molto chiaramente i motivi dell’incertezza e ciò potrebbe cambiare la vostra prospettiva. Se non uscirete dalla zona di comfort non saprete mai cosa siete in grado di realizzare! E in ogni caso avrete imparato qualcosa di prezioso. Amore: in coppia, giornata di messa a punto, affronterete argomenti importanti con il partner che vi ascolterà con attenzione. Soli: non esiterete a porre delle domande così da poter fare passi avanti in un flirt iniziato di recente.

Oroscopo 26 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Riguardo a un sogno nel cassetto o a un obbiettivo che vorreste raggiungere oggi prenderete una decisione coraggiosa e il fatto vi farà sentire orgogliosi di voi stessi. Una volta che avrete stabilito la linea d’azione, capirete di aver fatto la scelta giusta. E’ la vostra occasione per imboccare un percorso più appagante e ottenere il meritato successo. Nel pomeriggio evitate post e commenti on line che potrebbero scatenare discussioni accese. Amore: torna l’ottimismo, la fiducia nel futuro, soprattutto se di recente ci sono state delle turbolenze. Soli: darete prova di generosità nei confronti di una persona che vi ama in segreto. Occhio in ogni caso a dare false speranze!

Oroscopo 26 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna in Acquario-Urano in Toto avrete la sensazione che tutti siano spinti a criticare ciò che direte o avreste intenzione di intraprendere, soprattutto se qualcuno non vi supporterà riguardo un piano importante. Potreste partire in quarta e scatenare delle tensioni. Cercate invece di mantenere la calma e le persone saranno meno aggressive. Cosa importa di quel che pensano gli altri? Se sentite di essere sulla strada giusta, procedete con sicurezza. Amore: la comunicazione non è al top eppure è un buon momento per chiarire alcune questioni che minano l’intesa. Date il via a conversazioni costruttive! Soli: un flirt non è all’altezza delle vostre aspettative ma riflettete.

Oroscopo 26 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un mercoledì in cui qualche imprevisto potrebbe scombussolare il programma della giornata. E’ un fatto che detestate, ed è noto, dunque non dovrete irritarvi se qualcuno rimanderà un appuntamento o una persona vi dirà il contrario di quello che vorreste ascoltare, soprattutto se si tratta di una questione di denaro. Più in generale, concentratevi su un compito alla volta e non fissatevi sui dettagli! Meglio ancora se riuscirete a concedervi una pausa. Amore: circola un po’ di noia o insoddisfazione, potreste pensare che il partner vi trascuri, dia per scontata la vostra presenza. Soli: zero voglia di testare il vostro potere di seduzione. Pazienza, ci sono giornate come questa.

Oroscopo 26 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Prendere l’iniziativa riguardo a un progetto o un obbiettivo potrebbe davvero cambiare la vostra vita ma se comporta un salto nel buio, potrebbe anche mettervi paura. Ogni cambiamento comporta un rischio ma se volete che la situazione sia diversa, dovete andare oltre! Venerdì, con il Novilunio in Pesci capirete chiaramente il motivo per cui è necessario fare dei passi avanti. E’ una giornata in cui dovete stare alla larga da persone invidiose e competitive. Amore: per comprendere la situazione cercate di leggere tra le righe, privilegiate il dialogo ed entrambi, accantonate l’orgoglio! Soli: se navigherete su un sito di incontri, occhio ai venditori di fumo e mantenete la lucidità.

Oroscopo 26 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riguardo a un progetto o un piano vi siete bloccati a causa di ritardi o intoppi inaspettati? Ciò di cui avete veramente bisogno è vedere la situazione in una prospettiva diversa. Agire seguendo le modalità di sempre non vi porterà a nulla, non ne verrete fuori. Cercate di trovare invece nuove idee, nuove opzioni e le soluzioni arriveranno prima di quanto pensiate! In serata, se possibile, evitate battibecchi con le persone care, potrebbero degenerare in una lite. Amore: buttate nel cassonetto le paure, le ansie. All’orizzonte non ci sono delusioni né tradimenti! Abbiate fiducia nel vostro futuro. Soli: i pianeti vi fanno riflettere. E’ dunque una giornata di messa a punto della vostra situazione affettiva.

Oroscopo 26 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Acquario, conversazioni e incontri sono sotto i riflettori ma visto che il luminare è in dissonanza con Urano qualcosa oggi sarà motivo di irritazione. Una persona contesterà ciò che direte e capirete che ha ragione. Il che vi farà innervosire: è noto che il vostro segno detesta che gli altri abbiano ragione… Distacco, si tratterà di una situazione che potete tranquillamente gestire, capirete che non è il caso di farne un dramma. Amore: l’amore c’è tutto ma la relazione è immersa nella routine. Fate il punto senza per questo stressarvi. Soli: a sorpresa, una persona vi farà un’appassionata dichiarazione: non può più tacere i sentimenti che prova nei vostri confronti.

Oroscopo 26 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sul fronte finanze il vostro segno solitamente è cauto ma con la dissonanza Luna-Urano l’idea di correre un piccolo rischio spendendo del denaro per qualcosa che desiderate, potrebbe rendervi felici. Al contempo potreste pensare che qualsiasi piccolo lusso dovrebbe essere evitato in modo da poter mantenere la sicurezza finanziaria. Tenete presente che essere troppo duri con voi stessi non funzionerà. Per mantenere alto il morale avete bisogno anche di gratificarvi! Amore: in coppia, mettete le carte in tavola, parlate sinceramente evitando reciproche offese. Soli: non presterete attenzione a chi vi corteggia, avete ben altro per la testa. Eppure l’amore arriva proprio quando meno ci si pensa…

Oroscopo 26 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano in Toro: l’aspetto scatena inquietudini, pensieri cupi. Per fortuna è un transito veloce e i timori svaniranno nell’arco di poche ore. i passaggi astrali sono globalmente positivi e avete la possibilità di fare dei passi avanti positivi. Cercate di distrarvi in buona compagnia e pensare con ottimismo agli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Infine, evitate di scaricare sulle persone care, lo stress e il nervosismo. Amore: in coppia, dedicate del tempo a parlare dei reciproci sogni e desideri: sarà d’aiuto a comprendervi meglio. Soli: incontro con una persona che condivide le vostre passioni e interessi. Aprite il vostro cuore.

Oroscopo 26 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Un’idea che avete in mente vi sembrerà brillante poiché potrebbe risolvere un vostro problema e al contempo essere d’aiuto a chi vi circonda. Non buttatela nel cassonetto ma condividetela poiché ha tutto per fare la differenza. In ogni caso, con la dissonanza Luna-Urano alcuni pensieri negativi potrebbero distrarvi dal presente e sarà fondamentale evitare di riflettere su possibili scenari catastrofici che sicuramente non si concretizzeranno mai! Pensate positivo. Amore: in coppia, potreste essere spinti a fare qualcosa di speciale per il partner. Una sorpresa o un piccolo regalo, potrebbe ravvivare la relazione. Soli: un incontro casuale potrebbe trasformarsi in una storia d’amore significativa.