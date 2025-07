Cosa dice l’oroscopo del 26 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Venere in Gemelli, oltre ad accentuare il vostro fascino, annuncia una giornata in cui mostrare apertamente il vostro affetto ed essere premurosi nei confronti di amici e familiari. E’ il sabato ideale anche per socializzare, promuovere le vostre idee, mostrare il vostro talento! In serata, la Luna entra in Vergine: rappresenta un invito a pensare al vostro benessere psicofisico. Amore: in coppia, è passione totale! I sentimenti sono al top, vi amate con lo stesso entusiasmo del primo giorno! Soli: avete le carte in regola per conquistare: fascino, sex appeal e tanta simpatia.

Oroscopo 26 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Luna-Venere, con i familiari sarete spinti a stabilire alcune regole di base. Queste vibrazioni sono ideali per delegare le faccende domestiche, rivendicare il vostro spazio personale, migliorare l’abitazione, così da rimettervi in carreggiata. Potrebbe essere utile a guardare più a fondo il costo della gestione domestica e trovare il modo per ridurre le spese. Per oggi, evitate acquisti impulsivi. Amore: in coppia, è il momento di sognare in grande con la dolce metà! I pianeti vi aiuteranno a realizzare le reciproche ambizioni. Soli: nella vita affettiva c’è un rinnovamento: un’amicizia può trasformarsi in una storia!

Oroscopo 26 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone è in armonia con Venere nel vostro segno: il transito è perfetto per prendere decisioni brillanti riguardanti il lavoro e gettare le basi per un progetto. E’ un buon momento inoltre, per ampliare la cerchia delle conoscenze a livello personale o professionale. Nel secondo caso, cercate di contattare persone che contano, colleghi che stimate. Al contempo, potreste stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, in serata potreste sentirvi un po’ soli, incompresi ma voi fate qualche sforzo per capire il partner? Soli: se darete il via a una storia romantica non abbiate timore di abbassare la guardia!

Oroscopo 26 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con gli aspetti astrali odierni la vostra tendenza potrebbe essere quella di mettere gli altri al primo posto e voi all’ultimo. Ciò comporterà che per compiacere chi vi circonda correrete a destra e sinistra cercando di destreggiarvi tra faccende e compiti. Non dovete nemmeno provarci! Semmai date una mano affinché possano organizzarsi e voi avere del tempo libero e pensare al vostro benessere. Amore: in coppia, potere di seduzione al top, con il partner sarete intraprendenti e rimarrà vittima del vostro fascino! Soli: spontanei e audaci, tenterete alcuni approcci che non lasceranno indifferenti…

Oroscopo 26 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Venere in Gemelli: al centro della scena c’è l’amicizia e la solidarietà. Potreste avere conversazioni costruttive che avranno un forte impatto: una persona vi darà la motivazione per raggiungere un obiettivo o un’ambizione o sarà pronta a dare un aiuto concreto. In serata, la Luna entrerà in Vergine e sarà in dissonanza con Urano: evitate di offrire consigli non richiesti. Amore: in coppia, oscillerete tra il bisogno di maggiore affetto e il bisogno di più libertà. Non sarà facile starvi accanto. Soli: non vi ponete domande. Il vostro status vi va bene.

Oroscopo 26 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: potreste avvertire il bisogno di rilassarvi e di rallentare ritmo, per cui con chi vi circonda cercate di stabilire dei limiti. In questo modo avrete la possibilità di occuparvi di problemi irrisolti o questioni lasciate in sospeso o di esaminare un progetto .In serata, la Luna entrerà nel vostro segno e sarà in dissonanza con Urano: avrete energie da vendere e uscirete dal guscio! Amore: in coppia, avete costruito un legame forte, tale da superare le avversità. Il reciproco amore è sincero. Soli: una persona entrerà nella vostra vita e proverete emozioni forti, vivrete momenti indimenticabili.

Oroscopo 26 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Luna-Venere è il sabato ideale per rendere brillante la vita sociale, condividere le vostre idee e stringere delle relazioni con persone stimolanti. rende questa giornata perfetta per socializzare, condividere idee che ispirano e magari entrare in contatto con qualcuno che ammirate da lontano. Chi vi circonda sarà attratto dalla vostra energia, le conversazioni si snoderanno in modo piacevole! Amore: in coppia, coinvolgerete il partner in un vortice di tenerezza e amore. Evitate di soffocarlo… Soli: è attraverso un invito inaspettato che oggi potreste avere un incontro. L’importante è evitare di rimuginare sul passato.

Oroscopo 26 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Leone e Venere in Gemelli, è un’ottima giornata per acquisire maggiore fiducia e sicurezza in voi stessi. In che modo? Facendo progressi nei progetti e nelle ambizioni che avete a cuore. Troverete il sostegno delle persone care! In serata, la Luna entra in Vergine ed è in dissonanza con Urano: alcune relazioni saranno messe alla prova per cui fate leva sulla pazienza. Amore: in coppia, desiderate che il partner dimostri i suoi sentimenti? Iniziate voi a essere teneri e disponibili. Soli: se non volete rimanere soli ancora a lungo, cercate di avere maggiore apertura mentale.

Oroscopo 26 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Luna in Leone-Venere in Gemelli siete pronti a prendere seriamente, in modo responsabile e maturo, un impegno per un progetto o altro e ottenere dei risultati! Vi sentirete soddisfatti poiché sarete in grado di partire su una solida base. In serata, la Luna entra in Vergine in dissonanza con Urano: potreste essere nervosi, soprattutto se le persone care si comporteranno in modo imprevedibile. Amore: in coppia, se in serata sarete giù di corda, il partner vi sosterrà. Parlate delle vostre preoccupazioni: vi ascolterà e darà preziosi consigli. Soli: cercate di lasciarvi andare, non chiudete a chiave il vostro cuore!

Oroscopo 26 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni al vostro segno ricordano che rimboccare le maniche, lavorare sodo va bene ma se avete mille cose da svolgere non è il momento di fare acrobazie per portare avanti tutto. Pur impegnandovi cercate di semplificare il programma e stabilire delle priorità: vi renderete più facile la vita e sarete molto più produttivi! In serata con la Luna in Vergine, sarete ben contenti di accogliere dei cambiamenti! Amore: in coppia, potreste pensare che nella relazione manchi qualcosa. No al panico e cercate di trovare delle soluzioni. Soli: è un buon momento per fare il punto su ciò che volete veramente.

Oroscopo 26 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’armonia tra la Luna in Leone e Venere in Gemelli è ottima per rafforzare le relazioni personali o di lavoro, per concludere un accordo importante, una trattativa o una negoziazione oppure per trovare qualche compromesso. In serata, la Luna entrerà in Vergine e sarà in dissonanza con Urano: prima di prendere impegni o concedere la vostra fiducia, evitate che le le emozioni forti prendano il sopravvento. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle turbolenze ma i pianeti vi aiutano a mantenere lo slancio passionale! Soli: gli incontri sono favoriti, negli affari di cuore avete carta bianca per affascinare e conquistare.

Oroscopo 26 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Venere in Gemelli, rappresenta un’opportunità per prendere cura dei vostri bisogni psicofisici e creare un’atmosfera che spinga le persone care ad avere maggiore attenzione nei vostri confronti. E’ un buon momento per migliorare inoltre il comfort della casa. In serata, con la dissonanza Luna-Urano avrete degli sbalzi d’umore e vedrete le relazioni in modo poco razionale. Amore: in coppia, in serata, il vostro stato d’animo potrebbe pesare sulla relazione. Il partner sarà paziente ma non cambierà nulla. Soli: se una persona vi attrae fate il primo passo: eviterete false speranze.