L’oroscopo del 26 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili del solito, reattivi e rischiate di creare delle tensioni nelle relazioni. E’ un venerdì in cui la concentrazione non è al massimo, vi sentirete stanchi al solo pensiero di occuparvi di responsabilità, compiti e impegni di lavoro o personali. Fate attenzione: non trascurate nulla, tenete d’occhio anche i dettagli di tipo pratico. Rischiate di dimenticare qualcosa, scatenare un malinteso oppure mancare a un appuntamento. Amore: in coppia, lo stato d’animo non è al top ma dovreste fare uno sforzo e mostrare l’amore che provate per il partner. Soli: evitate di rimuginare, andate oltre lo stato d’animo negativo e all’occorrenza ricordate che accanto a voi c’è sempre la presenza delle amicizie.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno e, come sempre, potreste avvertire il bisogno di stare per conto vostro così da ricaricare le batterie. Per oggi, se possibile, rimandate eventuali conversazioni importanti. In questo momento è fondamentale trovare un aspetto piacevole nel vostro lavoro, qualcosa che mentre svolgete i compiti vi faccia sentire positivi. A quel punto sarete ancora più produttivi e gestirete tutto alla grande senza problemi. Amore: in coppia, se volete chiarire una situazione, non c’è bisogno di mostrare aggressività visto che il partner sarà disponibile al dialogo. Soli: se un incontro recente ha scatenato forti emozioni ne parlerete con un amico. Perché non farlo con il/la diretto interessato/a?

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Ariete è la giornata perfetta per socializzare, incontrare gli amici di persona od online: ovunque riscuoterete successo, vi distinguerete per la simpatia. Al contempo è un buon momento per allentare le tensioni nelle relazioni di lavoro o personali in cui sono presenti dei problemi. Affrontarli e parlare di eventuali incomprensioni pian piano e attraverso una conversazione sincera vi permetterà di chiarire e rafforzare il rapporto, renderlo più forte. Amore: in coppia, il desiderio di impegnarvi e rafforzare la relazione è accentuato, soprattutto se non siete sposati o non convivete. Soli: cercate di adottare un atteggiamento più positivo e troverete un modo per migliorare la vostra – insoddisfacente – situazione.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete vi dota delle energie giuste per entrare in azione! Fate leva sull’ottimismo e prendete l’iniziativa, dovete credere in voi stessi, prendere in considerazione le vostre esperienze e le competenze. Eliminate i pensieri o atteggiamenti che vi limitano, non pensate a eventuali errori commessi in passato poiché i pianeti fanno arrivare la fortuna nel lavoro e nelle finanze. E’ il momento di progredire, di crescere e dovete sfruttarlo al meglio! Amore: in coppia, un po’ irritabili e parecchio testardi seppure involontariamente, rischiate di offendere la dolce metà. Soli: tenete sotto controllo l’ipersensibilità, in particolare se le recenti esperienze sentimentali sono state negative. Pensate al futuro e tirate su il morale!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Ariete avete la possibilità di movimentare piacevolmente la giornata e in buon aspetto con Giove rende più facile stabilire delle alleanze o fare progetti a lungo termine. E’ tempo di uscire dalla vostra zona di comfort, andare oltre la paura del futuro e ampliare i vostri orizzonti poiché potrebbero aprirsi delle porte che vi faranno ottenere una splendida evoluzione personale e professionale. Migliorerete la vostra vita in modo significativo! Amore: in coppia, buona intesa con il partner, l’amore oggi è una priorità! Il futuro a due vi sembra più roseo che mai. Soli: avete intenzione di sfruttare le gioie del vostro status, non volete complicazioni e fate bene. I passaggi favoriscono i flirt spensierati.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Giove in Gemelli, non solo è un transito fortunato per quanto riguarda i progetti che avete intenzione di concretizzare nel prossimo futuro ma è d’aiuto anche a stringere collaborazioni importanti di lavoro o d’affari. Tuttavia, sul fronte finanze altri aspetti astrali potrebbero scatenare un po’ di stress, potreste pensare di non avere il controllo della situazione. Anziché deprimervi cercate di trovare la motivazione per migliorare. Amore: in coppia, nella relazione non sarà di casa la noia, dedicherete tempo e attenzioni al partner. Desiderio al top! Soli: In programma c’è uno splendido incontro, l’attrazione sarà immediata! Basterà uno sguardo ed entrambi vi ritroverete innamorati.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Giove in Gemelli è un venerdì in cui siete allegri, ottimismi, pronti a godere delle gioie che vi offre la vita. Vi concederete una tregua dallo stress e da eventuale rancore che provate nei confronti di alcune persone. Avete capito chiaramente che date sempre molto ma in cambio ricevete poco e dunque non c’è un equilibrio “dare-avere”. Di sicuro avete imparato la lezione per cui prendete più cura di voi stessi! Amore: in coppia, trascorrere del tempo di qualità insieme al partner non può che rafforzare ulteriormente la relazione. Prendete l’iniziativa e vi seguirà. Soli: il buon umore sarà contagioso e la vostra sicurezza vi renderà seducenti e attraenti. Approfittatene a tutto campo!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Ariete in buon aspetto a Giove in Gemelli, è il momento di essere pratici ed esaminare la vostra situazione, soprattutto per quanto riguarda la crescita personale e professionale. E’ probabile sia tempo di modificare qualche atteggiamento e fare qualche sacrificio ma potete star certi che sarete ripagati alla grande! Al contempo, cercate di prendere cura del vostro benessere, di introdurre senza esitare qualche cambiamento significativo. Amore: in coppia, pronti a prendere delle decisioni importanti? Avrete il sostegno della dolce metà. Soli: per oggi, gli affari di cuore, gli incontri romantici non sono una priorità. Se dunque in programma c’è un appuntamento potreste decidere di rimandare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Giove in Gemelli oggi nel lavoro e nella vita privata grazie al fascino e alla simpatia vi troverete sotto i riflettori! Avete inoltre la capacità di trovare soluzioni creative a qualsiasi problema. Determinazione, voglia di entrare in azione vi faranno ottenere ottimi risultati. E’ probabile che boss e colleghi vi facciano dei complimenti per come svolgerete compiti e responsabilità. E i superiori ne terranno conto, non temete. Amore: in coppia, riguardo una questione il partner potrebbe pensarla in modo diverso dal vostro. Per fortuna saprete come appianare la situazione senza dover arrivare a una discussione accesa. Soli: affascinanti, attraenti, un nuovo incontro potrebbe regalarvi l’amore!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un venerdì in cui avete la possibilità di appianare con delicatezza una questione spinosa nell’ambito familiare. Prendete l’iniziativa e parlate della situazione senza mostrare aggressività e facendo in modo che le persone care esprimano la loro opinione. Anche se inizialmente il dialogo potrebbe essere imbarazzante, in seguito diventerà più facile. Se è dovuto a qualcosa che vi ha ferito, lasciate tutto alle spalle così da ristabilire l’armonia e ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, rifletterete sul modo migliore per rafforzare la relazione e sarete disposti anche a concedere al partner qualche piccolo capriccio. Soli: in caso di incontro parlerete molto con la persona così da conoscerla meglio. E fisserete un altro appuntamento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui rischiate di pensare in modo ossessivo a una situazione di lavoro o d’affari che avete la sensazione possa sfuggirvi di mano. E’ un errore poiché in questo modo potreste perdere qualche altra buona occasione, ad esempio la possibilità di promuovere un progetto, cercare accordi commerciali più soddisfacenti, scovare nuove strade lavorative che vi permettano di guadagnare di più. Al contempo, evitate di trascurare doveri di tipo familiare. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio al desiderio, il partner darà il via a qualche iniziativa piccantina e voi sarete molto ricettivi. Soli: flirtate, corteggiate con spontaneità e una persona soccomberà al vostro fascino, farà battere forte il vostro cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se in questo periodo la situazione finanziaria o domestica non è esattamente quella che ritenete sia ottimale, siete sicuri che non siate proprio voi a ostacolare la stabilità? Più in generale, il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Giove in Gemelli rappresenta un invito ad apprezzare ciò che avete. Trascorrere del tempo a mettere ordine in casa, riorganizzare l’abitazione, può essere d’aiuto a sentirvi appagati da ciò che avete realizzato fino a oggi. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare delle piccole critiche al vostro atteggiamento ma non reagirete. Probabilmente è l’atteggiamento migliore. Soli: potreste ripensare con un po’ di nostalgia a una storia del passato. Guardate invece al futuro, godetevi la vita!