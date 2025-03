Cosa dice l’oroscopo del 26 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un mercoledì in cui potrebbero circolare delle tensioni interiori, forse perché non riuscite a capire ciò che volete davvero oppure sono scatenate dalla sensazione che tutto si stia snodando velocemente. Non è escluso che se avete ignorato alcune questioni riguardanti la casa o la famiglia, oggi potrebbero emergere con forza ma evitate di perdere la calma. E’ un buon momento per esaminare in che modo alcuni atteggiamenti siano dannosi per voi stessi o le persone care. Amore: in coppia, desiderio reciproco di libertà e ciascuno svolgerà le attività per conto proprio ma in serata tra le lenzuola, sarete vicini vicini…Soli: farete un passo indietro nella ricerca dell’anima gemella e seguirete l’istinto.

Oroscopo 26 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con gli aspetti astrali odierni potreste trovarvi di fronte ad alcuni ostacoli imprevisti o avere dei problemi con persone che detengono l’autorità. Piedi per terra, sangue freddo così da evitare che reazioni impulsive vi facciano andare fuori strada, non ultimo dicendo cose di cui in seguito pentirvi. Le tensioni svaniranno nel tardo pomeriggio con l’arrivo della Luna in Pesci: se nel lavoro o nella vita personale avete avuto delle discussioni cercate di tendere una mano. Amore: in coppia, il vostro lato testardo è accentuato ma con un po’ di impegno riuscirete ad ammorbidirvi! Soli: è possibile un incontro ma con l’umore che avete oggi fissate un appuntamento a quando sarete meno agitati!

Oroscopo 26 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un buon mercoledì per esaminare con attenzione una relazione di amicizia o professionale che ultimamente scatena inquietudine. Vi fa sentire bene, vi trasmette belle energie o vi sta appesantendo? Forse vorreste parlarne con l’altro in modo schietto ma l’atteggiamento migliore è quello di mostrare comprensione. Potreste inoltre esitare tra andare avanti a tutta velocità su una questione o aspettare, e l’indecisione può essere esasperante! Per oggi, non prendete iniziative. Amore: in coppia, con il partner sarete più comprensivi. Avete capito che a volte vi arrabbiate per delle sciocchezze! Soli: un incontro romantico significativo cambia il vostro quotidiano. Ma abituarvi richiederà del tempo…

Oroscopo 26 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui riflettere sulle vostre attuali ambizioni. State muovendovi eccessivamente sul sicuro o al contrario puntate così in alto da essere stressati ed esauriti? Non è una giornata in cui prendere velocemente delle decisioni importanti ma evitate che vecchi dubbi e conflitti interiori vi impediscano di progredire. Se un progetto o un obbiettivo sembra troppo piccolo, ampliatelo. Se invece sembra troppo grande e ambizioso, suddividetelo in diversi passaggi. Amore: in coppia, farete il punto della situazione e capirete più chiaramente cosa da voi si aspetta il partner. Appianerete le difficoltà. Soli: una persona incontrata da poco potrebbe allontanarsi. Vi sentirete rifiutati ma tornerà indietro…

Oroscopo 26 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Le persone care oggi vi sembreranno distaccate, indifferenti, penserete che stiano alzando un muro oppure più permalose e ciò scatenare delle tensioni. Le diversità di vedute potrebbero essere più evidenti del solito. Tuttavia, anche se qualcuno non è d’accordo con la vostra opinione, in qualche modo non vi rispetta o non si preoccupa delle vostre esigenze, evitate di cadere nella trappola delle discussioni accese. In serata sarete meno agitati, meno stressati. Amore: in coppia, non dovete dubitare delle parole che vengono dal cuore del partner, fate leva sull’intuito e non sui vostri complessi. Soli: se una persona vi corteggia in modo insistente, non vi lascerete pressare e prenderete tempo.

Oroscopo 26 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro è una giornata in cui rimboccherete le maniche e sarete orgogliosi di quanto realizzerete, potreste essere anche più diretti riguardo alle vostre aspettative. Non volete più che venga dato per scontato ciò che fate e parlerete con il boss per affermare il vostro valore! Nonostante ciò potreste guardare i risultati ottenuti dagli amici e provare una punta di invidia. Ma perché pensare che l’erba del vicino sia più verde? Pensate a voi e guardate avanti senza fare confronti! Amore: in coppia, con il partner cercate di essere meno permalosi, non prendete le osservazioni come una critica! Soli: dovete cedere al richiamo dell’amore! Se avete un appuntamento, recatevi con sicurezza poiché andrà alla grande.

Oroscopo 26 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui la vostra pazienza è latitante soprattutto nei confronti di persone o situazioni che vi fanno perdere tempo ed energie, pensate si tratti di questioni che ritenete inutili. Di conseguenza sarete spinti a bacchettare gli altri senza porvi problemi. Se deciderete di stabilire dei limiti poiché avete bisogno di spazio, la cosa migliore sarà quella di adottare un approccio diplomatico. In caso contrario in seguito potreste sentirvi in colpa per aver offeso qualcuno. Amore: in coppia, esprimete i vostri desideri in modo chiaro, ma con tenerezza. Il partner sarà ricettivo. Soli: dopo un incontro recente la sicurezza farà la differenza e una conversazione sincera aprirà la porta a una storia seria.

Oroscopo 26 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i transiti odierni vi è più difficile tollerare la routine quotidiana e potreste avvertire l’esigenza di rinnovare il vostro stile di vita, renderlo piacevolmente movimentato e dunque meno noioso. Procedete passo dopo passo poiché mettendovi inizialmente sotto pressione sarete tentati di abbassare le braccia e rinunciare. Trarrete dei vantaggi apportando piccoli cambiamenti. In serata, l’arrivo della Luna in Pesci rappresenta un invito a uscire dai soliti schemi e divertirvi. Amore: in coppia, per placare le ansie, più che mai sentite il bisogno di rifugiarvi tra le braccia tenere e rassicuranti della dolce metà. Soli: una bellissima storia d’amore farà battere il vostro cuore a mille! Emozioni forti.

Oroscopo 26 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riguardo a una relazione di amicizia, potrebbero emergere alcune questioni spiacevoli e irrisolte: potrebbe sembrare stressante ma la giornata rappresenta un’opportunità per affrontarle così da poter andare oltre. Trovare una soluzione non è impossibile. Evitare il passato non lo cancellerà, ma accettare quanto è accaduto vi farà sentire liberi. Su un altro piano: non dovete cadere nella trappola della provocazione, scendere al basso livello di qualcuno che probabilmente è soltanto invidioso. Amore: in coppia, in casa regna l’armonia, guarderete con distacco le banalità del quotidiano. Soli: non sono esclusi degli incontri ma dovreste frequentare dei posti diversi da quelli in cui vi recate abitualmente.

Oroscopo 26 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni le questioni familiari hanno la priorità: se dovete affrontare un problema, e avrete la sensazione che eluderlo sembrerà la strada più semplice, il dialogo calmo e sereno, dove regna la comprensione vi permetterà di risolvere. Se al momento con le persone care sono presenti delle tensioni oppure di recente c’è stata una discussione accesa, in serata con la Luna in Pesci vi sarà più facile parlarne: facendo leva sulla pazienza ritroverete l’armonia. Amore: in coppia, con il partner sarete concilianti e al contempo farete bei complimenti. Dovreste farlo più spesso! Soli: guarderete chi vi corteggia con occhi diversi ma soprattutto sarete più tolleranti e meno criticoni.

Oroscopo 26 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano: l’aspetto potrebbe scatenare incertezza, delle paure irrazionali che vi spingeranno a prevedere qualcosa che potrebbe o meno accadere ma il fatto comunque agitarvi. Lavoro o affari o vita personale, qualcuno potrebbe toccare un nervo scoperto oppure le situazioni che avete sopportato e di cui non siete soddisfatti potrebbero arrivare a un punto di non ritorno: in entrambi i casi esploderete con il/la diretto/a interessato/a. Amore: in coppia, è un mercoledì in cui è difficile stabilire un dialogo sereno con il partner. I sentimenti sono presenti ma a creare attriti è la diversità di opinioni. Soli: giornata favorevole agli incontri ma con gli amici…

Oroscopo 26 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ tempo di pensare a voi stessi e dare la priorità a tutto ciò che vi regala gioia e piacere! Il vostro è un segno che tende a essere accomodante perché volete piacere a chi vi circonda ma ciò può portare gli altri a superare alcuni limiti. E’ la giornata giusta per cambiare atteggiamento affinché chi vi circonda, colleghi compresi, non vi metta i piedi in testa. Stabilite dei confini, le vostre aspettative, con un tono della voce che non lascia spazio a equivoci! Sarete più rispettati. Amore: in coppia, potreste avere problemi a trovare un terreno d’intesa. Qualcosa o qualcuno si frappone tra voi e il partner… Tranquilli, sistemerete tutto. Soli: anziché navigare su un app di appuntamenti, amplierete le conoscenze.