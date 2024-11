L’oroscopo del 26 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Sagittario entra in moto retrogrado: fino al 15 dicembre il transito potrebbe creare problemi riguardanti un viaggio. Nella vita sociale evitate di prendere troppi impegni: non potete essere contemporaneamente in più posti. Accettate uno o due inviti che vi sembrano gratificanti. In questo periodo cercate di esaminare i progetti con attenzione: per la fretta potrebbero esservi sfuggiti alcuni dettagli importanti. Amore: in coppia, il partner potrebbe capire che qualcosa non va emotivamente e sarà pronto/a ad ascoltarvi. Soli: se avete dei dubbi su una persona che avete incontrato di recente è un buon momento per porre delle domande.

Oroscopo 26 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Sagittario entra in moto retrogrado: potreste avere nuove idee e concetti riguardanti il modo in cui vi guadagnate da vivere, il che forse causerà po’ di sconvolgimento nel vostro sistema di valori. Potreste, ad esempio, decidere di dare il via una professione completamente nuova che non avevate mai preso in considerazione. In questo momento è importante seguire la voce del cuore: fatelo! Amore: in coppia, l’eccesso di tensione è presente e non facilita l’armonia. Parlatene o esploderete. Soli: se una persona vi corteggia, fate finta di non capire o fingete di essere disinteressati…Ma è così che intendete conquistare un cuore?!

Oroscopo 26 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Sagittario in moto retrogrado fino al 15 dicembre, se state puntando alla collaborazione delle persone, valutate attentamente le relazioni di lavoro o personali: chi è normalmente affidabile ora potrebbe esserlo di meno. Il che significa che dovrete fare affidamento solo su voi stessi. Se non assumerete il comando, potrebbe volerci molto tempo o potrebbe persino non accadere mai. Amore: in coppia, spinti dal desiderio di dare nuovo slancio alla relazione e avrete la possibilità di discutere con calma di questioni serie.

Single: cercate di non idealizzare eccessivamente chi vi attrae, Accettate le qualità ma contempo i difetti!

Oroscopo 26 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nonostante la voglia di andare avanti e progredire, con Mercurio in Sagittario in moto retrogrado fino al 15 dicembre, nel lavoro potrebbero esserci ritardi, inconvenienti, rallentamenti.. Non è escluso sarete costretti a rivedere un progetto che pensavate fosse ormai finito. Le relazioni con i colleghi o altre persone con cui condividete le attività quotidiane richiederanno un po’ più di tolleranza del solito: Amore: in coppia, potrebbero esserci disaccordi o incomprensioni. Per non peggiorare la situazione, dovrete mantenere la calma. Soli: potreste aver voglia di comunicare con una persona conosciuta di recente ma per oggi è meglio rimandare.

Oroscopo 26 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio In Sagittario da oggi e fino al 15 dicembre in moto retrogrado, potrebbe essere necessario mettere in secondo piano un obbiettivo o un progetto. Le circostanze potrebbero cambiare e rischiate di non avere tempo o scoprire che ci sono troppi ostacoli per poter andare avanti. È importante non arrendervi del tutto. Se dovrete modificare qualcosa o procedere in modo diverso, rimboccate le maniche. Amore: in coppia, la vita insieme al partner è un’avventura entusiasmante. C’è romanticismo, umorismo, sensualità. Soli: le possibilità di fare un incontro importante sono alte. Con l’altro scatterà immediatamente la complicità!

Oroscopo 26 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio In Sagittario entra in moto retrogrado – fino al 15 dicembre – e alcune questioni riguardanti la casa potrebbero essere temporaneamente rallentate. Non è il momento di dare il via a progetti domestici e ristrutturazioni. A parte ciò, se state vendendo o acquistando un’abitazione potrebbero esserci problemi con le offerte. Ma nel prossimo futuro potreste rendervi conto che questo ritardo si è rivelato positivo. Amore: in coppia, i pianeti amplificano e turbano le emozioni, nella relazione circolano tensioni. Occhio a ciò che dite, datevi una calmata. Soli: siete critici, esigenti e la cosa migliore, se in programma c’è un appuntamento è rimandarlo!

Oroscopo 26 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Sagittario entra in moto retrogrado, nel vostro settore della comunicazione. Fino al 15 dicembre avrete alcune serie conversazioni, scambi di mail e potreste essere pronti a mettere in moto grandi idee. Non dovrete avere fretta: potrebbero emergere dei problemi a cui non avevate pensato. Potrebbero ad esempio chiedervi di rivedere i vostri piani in modo molto più dettagliato e approfondito. Amore: in coppia, per oggi, cercate di non prendere alla lettera tutto ciò che dirà il partner. Più leggerezza. Soli: non saprete come interpretare un segnale o un sms che avete ricevuto da una persona e piomberete nell’incertezza.

Oroscopo 26 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Sagittario in moto retrogrado da oggi e fino al 15 dicembre, per il vostro segno rappresenta un invito a riflettere nel dettaglio ai vostri piani finanziari futuri e, se necessario, apportare delle modifiche importanti o trovare delle soluzioni adeguate. È anche un’occasione per mettere ordine nelle questioni in sospeso e prima di procedere con qualsiasi impegno di tipo finanziario, porre delle domande mirate. Amore: in coppia, molto romantici, coccolerete la dolce metà, abbracci fin dal mattino, dolci sms… Soli; se avete una persona nel mirino, non esitate a lanciarvi. È tempo di dichiarare apertamente ciò che provate.

Oroscopo 26 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio nel vostro segno che oggi entra in moto retrogrado – fino al 15 dicembre – qualcosa su cui avete contato potrebbe presentare un rallentamento. Sarà dunque necessario attendere con pazienza, senza agitarvi inutilmente, Ma non sarà un’attesa vana. Quando il pianeta riprenderà il moto diretto avrete le risposte che aspettate, le situazioni si sistemeranno. tutti i pezzi del puzzle andranno al loro posto. Amore: in coppia, tutto fa pensare a un rinnovamento se non a una ripartenza da zero. Vi amate come il primo giorno! Soli: un incontro potrebbe farvi pensare di aver trovato la persona giusta. E probabilmente non sbaglierete

Oroscopo 26 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Da oggi e fino al 15 dicembre, avvertirete il forte bisogno di rimanere dietro le quinte, di un po’ di tranquillità. Mercurio in Sagittario in moto retrogrado sosta infatti alle spalle del vostro segno. Potrebbero riemergere alcuni problemi del passato e vorrete chiuderne alcuni definitivamente. Esaminare il passato, in questo periodo si rivelerà giusto ma cercate di non accantonare quelle che sono le vostre attuali priorità. Amore: in coppia, è possibile che siate arrabbiati con la dolce metà, per ragioni che non sono abbastanza chiare. Ma esprimervi sembrerà troppo complicato! Soli: la giornata non è favorevole agli incontri. Avete difficoltà a comunicare. .

Oroscopo 26 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la sosta di Mercurio in Sagittario in moto retrogrado, fino al 15 dicembre, potreste avere la sensazione che un’amicizia non stia andando nella direzione giusta e chiedervi se sentirete ancora la persona in questione. E’ possibile che l’altro/ sia alle prese con qualche problema inaspettato. Date un po’ di tempo e probabilmente scoprirete che le cose torneranno alla normalità prima di quanto abbiate immaginato. Amore: in coppia, siete in una fase costruttiva, il partner vi parlerà di progetti importanti a cui voi non avete mai pensato! Dite sì, non rifiutate nulla! Soli: potreste incontrare una persona che vi darà ciò che sognate. Prima di tutto la stabilità.

Oroscopo 26 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 15 dicembre, Mercurio in Sagittario sosta in moto retrogrado: evitate programmi complessi e cercate di semplificare il più possibile la vostra vita. Nonostante le migliori intenzioni, potreste commettere degli errori. Non è detto che dipenda necessariamente da voi ma, comunque, potrebbero frenare il progresso. Inoltre, occhio poiché rischiate di smarrire qualcosa proprio quando ne avrete bisogno. Amore: in coppia, se nella relazione c’è qualcosa che vi soddisfa, fare come gli struzzi non paga. Parlatene con sincerità! Soli: fatevi trovare pronti: Cupido oggi è intenzionato a scoccare la freccia e con una persona sarà amore a prima vista.