L’oroscopo del 26 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 26 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 26 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Sagittario è in dissonanza con Nettuno: cercate di fare tutto con calma, responsabilità comprese.Attenzione a ciò che direte ed evitate di prendere sul serio ciò che vi viene detto. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Capricorno e il vostro stato d’animo sarà un po’ pesantuccio. Se vi sentite irrequieti, visto che domani inizierà la settimana di lavoro, concentratevi su qualcosa di piacevole. Amore: in coppia, la vostra franchezza può destabilizzare il partner. Fate spazio alla gentilezza, senso dell’umorismo e tenerezza! Soli: volete vivere una passione ma prima di lanciarvi, assicuratevi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.
Oroscopo 26 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Potreste ricevere un invito a un evento e voi non avere voglia di andare, forse avvertite il bisogno di stare per conto vostro. Probabile che le persone abbiano poche cose in comune con voi e penserete che nel complesso l’evento sarà noioso. Tuttavia, potrebbe essere coinvolto il lavoro, un affare e potreste ritenere che sia giusto andare. Quanto sono importanti i contatti? Prima di accettare o rifiutare, riflettete. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni soprattutto in mattinata, vi rendono un po’ impulsivi, nervosi. Evitate di scatenare malintesi. Soli: siete poco socievoli. Se in programma c’è un appuntamento romantico, meglio rimandare.
Oroscopo 26 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la Luna in Sagittario potreste sentirvi un po’ giù di tono, le relazioni con le persone care saranno freddine ma non sarà facile capire il motivo e ciò scatenare ulteriore confusione. Nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Capricorno tornerà l’armonia con i vostri cari. In ogni caso, se iniziate a pensare a scenari catastrofici che potrebbero verificarsi nella vostra vita- non basati sulla realtà – cercate di distrarvi. Amore: potreste porvi delle domande riguardo eventuali malintesi con il partner. Se ne parlerete, chiarirete. Soli: forse siete innamorati di una persona, ma la situazione va avanti al rallentatore. Per oggi non troverete la soluzione.
Oroscopo 26 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La vostra mente volerà in luoghi lontani ma l’immaginazione potrebbe rendere difficile concentrarvi su impegni e responsabilità. Sarete più lucidi dal pomeriggio, quando la Luna entrerà nel pragmatico segno del Capricorno. Avrete una prospettiva diversa dei vostri rapporti di lavoro e dei vostri obblighi. Al riguardo potrete comunque adottare un approccio intuitivo ma senza essere sopraffatti dalle emozioni. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con l’amore. L’appuntamento è rimandato.
Oroscopo 26 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
I passaggi odierni potrebbero mettervi di fronte alla malafede di una persona cara, che forse vi mente da parecchio tempo e il fatto scatenare la vostra irritazione o meglio, la rabbia. Non avete più voglia di fingere: non è nella vostra natura e non è più tempo. Meglio una spiegazione anche accesa, così da arrivare a un definitivo chiarimento e di sicuro insisterete finché non avrete fatto luce sulla questione. Amore: in coppia, generosi, comprensivi e ciò migliorerà nettamente la relazione che ha bisogno di un nuovo slancio. Soli: in programma ci sono incontri interessanti, conversazioni piacevoli. Sfruttate al massimo le vibrazioni della serata.
Oroscopo 26 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Le responsabilità, gli obblighi vi peseranno parecchio. Anche se l’elenco delle cose da fare è corposo, evitate di mettervi sotto pressione per fare tutto allo stesso tempo e se ne avete bisogno non esitate a chiedere un aiuto. Pensate al vostro benessere! Nel pomeriggio, la Luna si sposterà nel Capricorn, vostro settore della casa, della famiglia: è il momento di riprendere fiato circondati da pace e tranquillità. Amore: in coppia, la relazione appaga entrambi, non volete cambiare nulla! A voi poco importa delle regole e delle prove, andate avanti alla grande! Soli: la scelta è vostra. Probabilmente avrete voglia di lanciare un invito e non essere invitati.
Oroscopo 26 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la dissonanza Luna-Nettuno, in mattinata fate attenzione alle spese: avrete voglia di concedervi qualche sfizio ma cercate di essere prudenti. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Capricorno e il desiderio sarà quello di socializzare, di esprimervi sfruttando il fascino così da migliorare le relazioni, anche con i familiari e gli amici, Grazie alla sicurezza in voi stessi avrete la possibilità di stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, l’amore nei confronti del partner è intenso, c’è passione e romanticismo. Soli: avete le carte in regola per conquistare. In ogni caso non prendete troppo a cuore i commenti e/o il giudizio degli altri.
Oroscopo 26 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La Luna nel vostro segno punta i riflettori sulle emozioni che avete represso e visto che è in dissonanza con Nettuno, non dovete ignorarle ma analizzarle. Fare finta di niente aggiungerebbe ulteriore confusione ma non solo, avrete difficoltà a prendere le decisioni giuste. Nel pomeriggio la Luna entra in Capricorno: le emozioni saranno più positive, sarete più tranquilli e pronti a ritagliare del tempo per voi stessi. Amore: in coppia, in mattinata sarete nervosi, insoddisfatti per cui evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: di malumore, l’amore non è nel programma della giornata. Andate in palestra o fate jogging: dovete canalizzare le energie
Oroscopo 26 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Nel corso della mattinata potrebbe essere necessario prestare attenzione a ciò che direte. Amici o familiari potrebbero per vari motivi innervosirvi, forse perché pretendete la perfezione, e rischiate di avere reazioni poco piacevoli. Distacco e mantenete la calma, di rilassarvi mentalmente. Nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno e vi doterà di ottimismo, lascerete alle spalle eventuali fastidi vissuti durante la giornata. Amore: in coppia, potreste immaginare una relazione diversa e degna di una fiaba. Ma le favole non esistono, non dimenticatelo. Soli: evitate di fantasticare su un partner ideale. Fate attenzione a non entrare nella spirale del perfezionismo.
Oroscopo 26 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la Luna in Sagittario avete una bella vitalità, la voglia è quella di muovervi, impegnare le energie ma attenzione, la dissonanza con Nettuno vi ricorda che non sono inesauribili dunque non tirate troppo la corda. Procedete con calma, elaborate dei progetti, pianificate dei miglioramenti ma non date il via a nulla di importante. Nel pomeriggio la Luna entra in Capricorno: stop alla vita sociale e concedetevi una pausa di relax. Amore: in coppia, c’è sincerità, affetto e tenerezza. Mostrate apertamente e reciprocamente i vostri sentimenti. Soli: se avete intenzione di dichiarare ciò che provate lo farete in modo brillante. L’altro/a cederà al vostro fascino.
Oroscopo 26 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con la dissonanza Luna-Nettuno in mattinata potreste avere la sensazione – sicuramente erronea – che gli altri tentino di bloccare il vostro progresso. Anziché alimentare questi pensieri negativi, cercate invece di rafforzare la vostra autostima. Nel pomeriggio con la Luna in Capricorno fate in modo di ritagliare del tempo per gli amici, anche se si tratterà solo di una breve telefonata o di un messaggio. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di sottolineare i difetti del partner. Fate pure ma non dimenticare di complimentarvi per le sue qualità. Soli: cercate di essere indulgenti con le persone che incontrate. Nessuno è perfetto, nemmeno voi.