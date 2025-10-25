Cosa dice l’oroscopo del 26 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Nettuno: cercate di fare tutto con calma, responsabilità comprese.Attenzione a ciò che direte ed evitate di prendere sul serio ciò che vi viene detto. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Capricorno e il vostro stato d’animo sarà un po’ pesantuccio. Se vi sentite irrequieti, visto che domani inizierà la settimana di lavoro, concentratevi su qualcosa di piacevole. Amore: in coppia, la vostra franchezza può destabilizzare il partner. Fate spazio alla gentilezza, senso dell’umorismo e tenerezza! Soli: volete vivere una passione ma prima di lanciarvi, assicuratevi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 26 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste ricevere un invito a un evento e voi non avere voglia di andare, forse avvertite il bisogno di stare per conto vostro. Probabile che le persone abbiano poche cose in comune con voi e penserete che nel complesso l’evento sarà noioso. Tuttavia, potrebbe essere coinvolto il lavoro, un affare e potreste ritenere che sia giusto andare. Quanto sono importanti i contatti? Prima di accettare o rifiutare, riflettete. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni soprattutto in mattinata, vi rendono un po’ impulsivi, nervosi. Evitate di scatenare malintesi. Soli: siete poco socievoli. Se in programma c’è un appuntamento romantico, meglio rimandare.

Oroscopo 26 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Sagittario potreste sentirvi un po’ giù di tono, le relazioni con le persone care saranno freddine ma non sarà facile capire il motivo e ciò scatenare ulteriore confusione. Nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Capricorno tornerà l’armonia con i vostri cari. In ogni caso, se iniziate a pensare a scenari catastrofici che potrebbero verificarsi nella vostra vita- non basati sulla realtà – cercate di distrarvi. Amore: potreste porvi delle domande riguardo eventuali malintesi con il partner. Se ne parlerete, chiarirete. Soli: forse siete innamorati di una persona, ma la situazione va avanti al rallentatore. Per oggi non troverete la soluzione.

Oroscopo 26 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vostra mente volerà in luoghi lontani ma l’immaginazione potrebbe rendere difficile concentrarvi su impegni e responsabilità. Sarete più lucidi dal pomeriggio, quando la Luna entrerà nel pragmatico segno del Capricorno. Avrete una prospettiva diversa dei vostri rapporti di lavoro e dei vostri obblighi. Al riguardo potrete comunque adottare un approccio intuitivo ma senza essere sopraffatti dalle emozioni. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con l’amore. L’appuntamento è rimandato.

Oroscopo 26 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Nettuno potreste pensare di non avere il controllo su una situazione. Non è escluso che riguardi una relazione e potrebbe tornare a galla una questione importante e rimasta irrisolta. Evidentemente dovete affrontarla un volta per tutte con una conversazione approfondita, andando al cuore della situazione. Ci sono buone probabilità che possiate trovare una soluzione che vi farà sentire sollevati. Amore: in coppia, oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è molto spazio per l’amore…