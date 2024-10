L’oroscopo del 26 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Urano, potreste essere un po’ nervosi, più sensibili del solito alle critiche ma scoprire che vi motivano a imboccare un percorso più autentico. Fortunatamente, nel pomeriggio l’arrivo della Luna In Vergine sarà d’aiuto a bilanciare le cose e a mettere in luce le vostre qualità uniche e preziose. Ad esempio, altri potrebbero apprezzare i vostri saggi consigli o la vostra prospettiva. Le interazioni sono di sostegno, positive e sincere. Amore: in coppia, imparare a mettere da parte le preoccupazioni del quotidiano in modo che non interferiscano sulle vostre emozioni non è facile, ma non è impossibile. Soli: desiderate una relazione più seria. La solitudine vi pesa sempre di più.

Oroscopo 26 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un sabato in cui le energie non sono al top e le responsabilità pesarvi più del solito. Le situazioni o le persone potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative ma l’umore migliorerà nel corso della giornata, quando la Luna entrerà in Vergine e trarrete soddisfazione e appagamento dal vostro lavoro o da un progetto, anche personale. L’intuito per il denaro e per gli affari è eccellente e sarete in grado di prendere delle decisioni con determinazione. Amore: in coppia, potreste decidere di dividere i compiti e il partner non sarà contrario a questa idea. Soli: la Luna in Vergine protegge l’amore: a voi individuare le giuste opportunità così da dare il via a una bella storia.

Oroscopo 26 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Leone potreste sentirvi attori che mettono in scena uno spettacolo, il vostro! Sarete un po’ teatrali ma in fondo se avete intenzione di fare una buona impressione, può essere d’aiuto. Chi vi circonda apprezzerà la vostra battuta pronta. Avrete accanto persone che vorranno ridere, divertirsi e avrete una serie di battute da raccontare. Su un altro piano: la giornata rappresenta un’opportunità per dare una scossa ai vostri obiettivi e alla routine. Amore: in coppia, per il partner oggi sarete un angelo! Ve lo dirà in un orecchio, e potrebbe anche aggiungere che siete la sua anima gemella. Soli: non dovete ripetere gli stessi errori commessi in passato ma guardare al futuro!

Oroscopo 26 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Anche se sapete sempre bene come gestire le vostre finanze, con la dissonanza odierna Luna-Urano c’è la possibilità di un investimento poco saggio. Se siete tentati di lanciarvi in un piano che a voi sembra perfetto per fare soldi, riflettete. Con un’attenta ricerca, sarete in grado di distinguere il buono dal pessimo. Al contempo, se avete discusso con un amico è la giornata perfetta per affrontare la situazione, chiarire e riportare l’armonia. Amore: in coppia, avete intenzione di rilassarvi con il partner? Spegnete il telefono. Regalatevi dei momenti solo per voi! Soli: flirtare, corteggiare, conquistare, senza pensare al domani. La cosa più importante è vivere il momento!

Oroscopo 26 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un sabato piacevole. L’atmosfera è positiva e le relazioni con chi vi circonda sono armoniose. Cogliete l’occasione, se potete, per ampliare i vostri contatti, soprattutto professionali. Vi saranno utili ad aprire alcune porte riguardo a un’opportunità redditizia – ad esempio un secondo lavoro – dunque, datevi da fare. Le persone sono più disponibili e aperte, eventualmente a risolvere i conflitti e, cosa forse più importante, hanno più coraggio nell’ammettere la loro fragilità. Amore: in coppia, amate il partner come il primo giorno, dunque cercate di ricoprirlo di dolci e sincere attenzioni! Soli: se state vivendo una storia complicata, è arrivato il momento di chiarire con coraggio alcuni punti.

Oroscopo 26 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune conversazioni positive con una persona accenderanno il vostro entusiasmo e potrebbero spingere a lavorare insieme su un progetto importante. Al contempo, la dissonanza Luna-Urano indica che dovete infischiarvene del giudizio degli altri. State alla larga da chi tenta di seminare dei dubbi nella vostra mente. Se eventualmente sbaglierete potrete pur sempre cambiare rotta ma avrete comunque vissuto un’esperienza da cui trarre una grande lezione. Amore: in coppia, se siete sicuri dei sentimenti che provate per il partner, il ritorno di un/a ex non dovrebbe rappresentare un problema. Soli: la giornata è romantica. seguite la corrente senza porvi la minima domanda.

Oroscopo 26 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui potreste risolvere un problema riguardante una relazione di lavoro o personale o correggere il tiro rispetto a un’idea sbagliata. Avete una bella energia per apprendere dagli errori o dalla diversità di vedute. Al contempo è una giornata in cui liberarvi di un vecchio rancore nei confronti di una persona, perdonare e dimenticare. Con la Luna in Vergine alle spalle del vostro segno, elaborare le emozioni vi permetterà di stabilire un equilibrio nelle relazioni. Amore: in coppia, le dolci parole dei primi tempi non sono in programma. Chiarite per trovare la radice del problema. Soli: una persona incontrata di recente potrebbe deludervi. Forse l’avete giudicata troppo in fretta.

Oroscopo 26 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nei giorni scorsi potreste aver scoperto che le persone a volte sorprendono, non agiscono nel modo che vi aspettate. Se avete bisogno del via libera di una persona riguardo a un piano o a un progetto, potreste essere nervosi poiché chiedendo non sarete sicuri di quale sia la sua reazione. La cosa migliore è parlarne. Su un altro piano: con Venere in Sagittario è probabile abbiate voglia di concedervi un acquisto che vi gratifichi. Fate pure, lo meritate ampiamente. Amore: in coppia, non esitate a prendere il toro per le corna. Non c’è bisogno di comportarvi come se tutto andasse bene. Date il via al chiarimento. Soli: abbiate pazienza, presto la situazione cambierà a vostro vantaggio.

Oroscopo 26 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui desiderate evadere dal solito quotidiano, ritrovare la libertà di agire, di pensare o semplicemente di scoprire nuovi orizzonti. E con la dissonanza Luna-Urano avrete difficoltà a concentrarvi, soprattutto se oggi lavorate, le responsabilità quotidiane, gli impegni vi sembreranno più pesanti del solito. E’ indispensabile, dunque, che troviate delle soluzioni mirate a rilassarvi e distendervi, fate qualcosa che restituisca la chiarezza mentale! Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per concentrarvi, insieme al partner sui futuri progetti a due. Soli: Venere permette molti incontri. Potete scegliere tra avventure di una notte, flirt o relazioni a lungo termine.

Oroscopo 26 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Aprirete la giornata con la netta tendenza a rimuginare su eventuali problemi di lavoro o personali ma dal pomeriggio, grazie alla Luna in Vergine, avrete la possibilità di andare oltre, rilassarvi mentalmente e trovare delle soluzioni. Al contempo, oggi potreste prendere le distanze da alcuni amici o familiari che di recente vi hanno appesantito, soprattutto se il loro atteggiamento è stato manipolativo o negativo. Una pausa vi farà un gran bene. Amore: in coppia, qualche sbalzo d’umore, rischia di alimentare situazioni difficili ed esplosive. Se il partner vi provoca, ignoratelo/a. Soli: tendenza a rimanere per conto vostro eppure uscendo avreste la possibilità di fare uno splendido incontro.

Oroscopo 26 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Urano scatena emozioni forti, tensioni interiori e sarete spinti a focalizzare l’attenzione su una situazione che vi stressa. Forse state affrontando un cambiamento che ritenete non vada bene per voi; anche se emotivamente è difficile da accettare tenete presente che sicuramente migliorerà la vostra situazione. Per cui, evitate di isolarvi, accettate gli inviti degli amici, organizzate una riunione familiare così da rafforzare i legami. Amore: in coppia, circola un po’ di frustrazione. E’ la stanchezza che vi rende lunatici? Forse è il momento di rallentare il ritmo lavorativo e dedicarvi un po’ di più alla relazione. Soli: chiusi in voi stessi ma non è una soluzione. Non è da voi, tiratevi su!

Oroscopo 26 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Luna-Urano potrebbe far arrivare alcuni cambiamenti inaspettati per cui riguardo al programma quotidiano sarà importante mostrare flessibilità. Se, inoltre, una relazione di lavoro o personale attraversa un momento un po’ complicato potreste avere dei problemi a dire ciò che provate. Ma se non volete che la situazione peggiori dovreste parlarne apertamente. Esprimere ciò che pensate sarà un sollievo e al contempo, l’unico modo per trovare una soluzione! Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della comprensione: comunicate i vostri desideri e le vostre aspettative. Il partner vi ascolterà. Soli: ritagliate del tempo per uscire e incontrare nuove persone.