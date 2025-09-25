Cosa dice l’oroscopo del 26 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Scorpione avete grande lucidità, vedete chiaramente le situazioni di lavoro e personali: sfruttate il transito per definire i vostri limiti, capire cosa siete disposti a sacrificare in cambio di qualcosa di diverso. Negoziazioni, compromessi, risorse condivise e impegno sono i temi della giornata, dunque prendete in considerazione attentamente questi aspetti della vostra vita. Amore: in coppia, non è la giornata ideale per trovare insieme al partner la soluzione ai problemi del quotidiano. Soli: le idee sono un po’ confuse, la comunicazione non è al top. Occhio a creare divergenze d’opinione.

Oroscopo 26 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione è in buon aspetto con Saturno in Pesci sono d’aiuto a rafforzare le relazioni di lavoro e personali, è il momento di dare e ricevere sostegno e offrire parole di incoraggiamento. Non è escluso che con questo transito nella vita sociale vi presentino delle persone influenti. Se, infine, state negoziando un accordo, fate tutte le domande possibili, anche quelle puntigliose. Amore: in coppia, lo sguardo intrigante del partner la dirà lunga e avrete qualche idea audace…Soli: sicuri di voi, oggi farete incontri romantici interessanti che avranno un seguito.

Oroscopo 26 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Saturno in Pesci rappresenta un invito a impressionare favorevolmente colleghi e superiori mentre portate a termine gli impegni, risolvete i problemi e proponete idee brillanti. La vostra determinazione a raggiungere il successo avrà un impatto notevole. In serata la Luna entra in Sagittario: organizzate un’uscita con gli amici fate qualcosa di insolito. Amore: in coppia, siete ottimisti e con il partner, recarvi in un posto inedito vi permetterà di trascorrere splendidi momenti. Soli: in cerca di una bella storia d’amore? Giocate bene le vostre carte!

Oroscopo 26 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un venerdì in cui più che mai dovete credere in voi stessi, di avere il talento e l’esperienza sufficienti per progredire, dedicando l’attenzione a obbiettivi che accendono la vostra passione. Nel giro di breve tempo realizzerete grandi cose! In serata la Luna entra in Sagittario, nel vostro settore dello stile di vita, del benessere: sarete pronti a trovare dei modi per gestire meglio il programma quotidiano. Amore: in coppia, a volte vi fissate su dettagli che hanno poca importanza. E’ una inutile perdita di tempo. Soli: attratti da una persona? Non è detto che ricambi. Non esponetevi.

Oroscopo 26 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con l’armonia Luna in Scorpione-Saturno in Pesci, le questioni riguardanti la casa, la famiglia potrebbero essere al centro dell’attenzione, vi spingeranno a riesaminare impegni, spese condivise o problemi di fiducia. Non si tratta di controllo, ma di capire cosa sostiene le vostre basi e cosa le prosciuga. È una buona giornata dunque per rafforzare la vostra sicurezza in questi ambiti, rispettando le vostre abitudini e assumendo le vostre responsabilità. Amore: in coppia, con il partner dite il contrario di quanto afferma. Soli: un po’ nervosi, per oggi è meglio evitare appuntamenti.

Oroscopo 26 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni sebbene la parola d’ordine sia la “moderazione”, avvertite il forte bisogno di concedervi delle gratificazioni e le prenderete dove vi sarà possibile. In fondo fate bene: il vostro senso del dovere fa più che spesso passare in secondo piano il vostro piacere personale, di qualunque tipo si tratti. Forse è arrivato il momento di modificare questo atteggiamento rigoroso. Amore: in coppia, la complicità vi spingerà a vivere una notte romantica e bollente. Soli: cambierete qualche abitudine, qualche posto che frequentate nella speranza di fare un incontro!

Oroscopo 26 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con l’armonia Luna in Scorpione e Saturno in Pesci, la vostra attenzione è puntata sul settore delle finanze, sarete ambiziosi e motivati a mettere ordine, cercare di essere più razionali su come gestire e spendere il denaro. Una volta stabilito un programma che vi faccia sentire soddisfatti, proverete grande sicurezza, anche interiore. E per il vostro segno è un fatto molto importante. Amore: in coppia, è la giornata ideale per appianare eventuali diversità di vedute e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: fascino al top! Potrebbe esserci un innamoramento a sorpresa.

Oroscopo 26 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Saturno in Pesci, è un venerdì in cui l’intuito è al top, seguitelo poiché avete l’opportunità di definire gli accordi di lavoro o d’affari che avete in cottura in modo che possano procedere senza intoppi e concludere. Al contempo, potrebbe arrivare del tutto inaspettata una proposta o un’offerta di lavoro. Evitate comunque di fare paragoni con chi vi circonda. Amore: in coppia, oggi del partner vedrete solo le qualità e non un solo difetto! Soli: vita sociale attiva e avrete la possibilità di fare un incontro promettente. Non vi farete scappare l’amore!

Oroscopo 26 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nella prima parte della giornata, se possibile ritagliate un po’ di tempo per riflettere anziché agitarvi per alcune questioni soprattutto perché soffermarvi su eventuali errori commessi non li cancellerà. Alcuni piani o progetti che avete in mente potrebbero essere e dovreste attenervi alla realtà: oggi avete la possibilità di correggere la rotta. In serata con la Luna nel vostro segno le energie saranno al top! Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa, non volendo potreste offendere in partner. Soli: prima di pensare a una storia d’amore, cercate di ritrovare la sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 26 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella vita sociale, alcune conversazioni potrebbero scatenare forti emozioni dunque fate attenzione al modo di comunicare che necessitadi cambiamenti. E’ un momento importante per parlare sinceramente ma al contempo per ascoltare attentamente, poiché il successo risiede nella sottigliezza. Quando il dialogo è sincero e aperto le relazioni vi sostengono, diventano vere fonti di forza. Amore: in coppia, un’entrata di denaro vi permetterà di dare il via a un progetto. Soli: potrebbe esserci una sorpresa romantica, ad esempio il ritorno di un/a ex. Come gestirete la situazione?

Oroscopo 26 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Luna in Scorpione-Saturno in Pesci vi permette di raccogliere i frutti del vostro impegno, potrebbe arrivare ad esempio un aumento di stipendio o una promozione o negli affari concludere con soddisfazione, tornerà la stabilità finanziaria. In serata, la Luna entra in Sagittario la vostra attenzione si sposta sul divertimento, per il fine settimana organizzerete delle uscite con gli amici. Amore: in coppia, aperti con il partner, sentite che la relazione ha imboccato la direzione giusta. Soli: giornata favorevole agli incontri, la possibilità di dare il via a una storia d’amore è molto alta.

Oroscopo 26 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’armonia tra la Luna in Scorpione e Saturno nel vostro segno è una giornata in cui avete il controllo totale delle vostre emozioni e la possibilità di appianare eventuali tensioni presenti in una relazione di lavoro o personale. Al contempo, sarete molto concentrarti sulla vostra evoluzione personale: vi rendete conto che è tempo di cambiare alcuni vecchi metodi così da cogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, desiderio e passione al top! Tuttavia, occhio a essere un po’ troppo esigenti. Soli: un’avventura potrebbe tentarvi: non girate film, potrebbe essere piacevole ma passeggera.