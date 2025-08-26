Cosa dice l’oroscopo del 27 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Venere-Plutone, oggi provate delle tensioni interiori, in qualsiasi circostanza non avete vie di mezzo ma al contrario l’atteggiamento “tutto o niente”. Tenete presente che le vostre reazioni probabilmente sono frutto dello stress, di paure, insicurezze o rancori. Ritagliate del tempo per distrarvi, divertirvi ed evitate che alcune amicizie pesanti, che parlano solo dei loro problemi, impediscano di rilassarvi. Amore: in coppia, voi o il partner potreste voler imporvi e ciò avere un impatto negativo sulla relazione. Dite entrambi no al braccio di ferro, non ne vale la pena. Soli: la conversazione con un amico/a vi farà capire parecchio riguardo alle vostre scelte dei partner, persone che non vi corrispondono. E’ un passo avanti.

Oroscopo 27 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Dare eccessiva importanza a ciò che fanno o dicono gli altri, colleghi compresi, oggi potrebbe scatenare spiacevoli discussioni. Concentratevi invece sui modi per migliorare la vostra produttività così da ottenere risultati eccellenti. Se, lavoro o vita privata, dovesse nascere un malinteso, chiarite con poche parole sincere e non con lunghe spiegazioni, tenendo in ogni caso presente che il compromesso per oggi è la soluzione migliore. Amore: in coppia, desiderate emozioni intense ma il rischio è che scatterete alla prima parola del partner che ritenete sbagliata. Soli: se state vivendo una relazione clandestina, forse perché l’altro/a non è libero, vi chiederete se non vi trovate in vicolo cieco. Potreste pensare che meritate di meglio ed è proprio così.

Oroscopo 27 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se l’esitazione vi ha bloccato, dovreste capire il motivo: si tratta della paura di procedere per conto vostro e sbagliare oppure di un commento negativo di una persona? E’ il momento di liberarvi da queste barriere mentali che vi impediscono di progredire, di aggrapparvi a tutto ciò che non porta alcun vantaggio. Evitate che l’insicurezza prenda il sopravvento e interferisca con i vostri progetti personali o di lavoro. Amore: in coppia, siete irrequieti, potreste mettere in discussione la relazione ma non è escluso che dietro questa riflessione ci sia il comportamento del partner. Soli: per oggi, negli affari di cuore non prendete impegni. Canalizzate le energie impegnandovi nel lavoro o praticando esercizio fisico, lo stato d’animo migliorerà.

Oroscopo 27 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere difficoltà a farvi valere e a imporvi se una persona vi mette sotto pressione perché desidera appagare una sua richiesta ma se non lo farete, lavoro o vita privata, l’altro/a otterrà ciò che vuole e a voi non rimarrà altro che cedere e subire in silenzio, provando frustrazione. La cosa migliore, dunque, è mostrare fermezza, seppure con un po’ di dispiacere e pretendere il dovuto rispetto. Non si può dire sempre sì a qualsiasi richiesta. Amore: in coppia, con gli aspetti odierni l’ultima cosa che dovete fare è entrare in guerra con la dolce metà. Ne uscireste feriti e sconfitti. Soli: l’atmosfera è un po’ tesa e negli affari di cuore prima di valutare una situazione o peggio lanciarvi alla cieca in una storia, fareste bene a riflettere con attenzione.

Oroscopo 27 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra Venere-Plutone non è una giornata emotivamente facile: potreste avere la spiacevole sensazione che ciò che fate per gli altri sia di fatto inutile. Ma potrebbe appunto trattarsi solo di una spiacevole impressione e non di una realtà a meno che non abbiate esagerato con il controllo delle situazioni e gli altri ve lo abbiano fatto notare. Il che non è negativo poiché potrebbe spingere a riflettere sul vostro comportamento. Amore: in coppia, con i passaggi odierni siete testardi, mettete in discussione tutto ciò che dirà la dolce metà. L’atmosfera è inutile aggiungerlo, sarà elettrica. Soli: non è un mercoledì favorevole agli incontri romantici. Una lunga passeggiata nella natura, vi rilasserà, vi metterà in grado di rigenerare le energie.

Oroscopo 27 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Venere-Plutone vi rende impazienti, permalosi: potreste pensare che una persona ce l’abbia con voi quando invece esprimerà la sua opinione mirata soltanto a migliorare qualcosa. Potrebbe trattarsi del boss, un cliente, un superiore ma non prendete ciò che dirà come una critica o pensare che voglia prendere il sopravvento. Al contrario se accetterete ciò che vi dirà come un buon consiglio e lo applicherete, potrebbe funzionare! Amore: in coppia, un atteggiamento del partner potrebbe offendervi. Vi sembrerà ingiusto ma evitate di reagire con rabbia. Domani sarà tutto dimenticato. Soli: tra frustrazioni, nervosismo e mancanza di stabilità, tutto sembra andare in tilt! L’amore arriverà, questo è sicuro, ma non questo mercoledì.

Oroscopo 27 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro oggi è importante rimanere neutrali rispetto a qualsiasi questione. La dissonanza Venere- Plutone indica che potrebbero esserci delle tensioni e discussioni accese. Anziché buttarvi sul ring per imporvi o controllare la situazione, fate un passo indietro poiché non è detto che dal conflitto ne uscireste vincenti, l’altro potrebbe rivelarsi un osso duro… Non sarà facile ma prima di parlare per frustrazione o rabbia, riflettete. Amore: in coppia, se il partner ha un’opinione diversa dalla vostra non si tratta di alto tradimento ma solo di una opinione. Non ne fate una tragedia! Soli: con gli aspetti astrali odierni, gli affari di cuore non sono al top. Meglio stare alla larga: rischiate incontri e appuntamenti con persone poco affidabili.

Oroscopo 27 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un mercoledì in cui potreste essere spinti a manipolare una situazione personale o di lavoro a vostro vantaggio oppure al contrario, rischiate di consentire a un’altra persona di farvi imboccare, seppure riluttanti, una determinata direzione. Con la dissonanza Venere-Plutone, l’impulso di forzare le situazioni è forte ma farlo sarebbe un errore. La cosa migliore è lasciare che tutto si snodi in modo naturale ed equilibrato. Amore: in coppia, è possibile che senza nemmeno rendervene conto ripetiate un comportamento che crea disagio nella relazione. Soli: evitate di perdere tempo ed energie nel tentativo di conquistare una persona che non va bene per voi. In fondo ne siete consapevoli dunque perché insistere inutilmente?

Oroscopo 27 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Venere-Plutone potrebbe avere un impatto su un vostro progetto di lavoro. Potreste essere costretti a rivedere da cima a fondo un aspetto, dei dettagli che avete ignorato oppure a realizzarlo con una persona diversa da quella a cui avete pensato inizialmente ma fate in modo che non si trasformi in un chiodo fisso! In seguito potreste scoprire che è una cosa positiva, dunque l’importante è che ne trarrete entrambi vantaggio. Amore: in coppia, se vi sentite provocati dal partner, anziché partire in quarta mostrate pazienza e gentilezza. Evitate di arrabbiarvi e rovinarvi la giornata! Soli: potreste avere una cotta, essere attratti da una persona che conoscete bene, forse un amico/a, ma è probabile che non ricambi il vostro interesse. Andate oltre.

Oroscopo 27 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In questo momento avete la tendenza a mettervi sotto pressione. La voglia di portare a termine alcune cose è accentuata e siete impazienti di fare progressi. Per oggi, rallentate il ritmo, i passaggi odierni rappresentano un invito a concedervi una pausa. Fare un piano anziché muovervi alla cieca vi consentirà di realizzare di più! Al contempo, occhio alle spese: indipendentemente dal costo potreste lanciarvi in un acquisto. Amore: in coppia, se sono presenti delle incomprensioni e delle tensioni è il momento di appianare la situazione ed essere più comprensivi. La situazione migliorerà nettamente. Soli: è probabile che un incontro vi destabilizzi, risvegli alcune paure. Il che vi farà muovere con i piedi di piombo. Riflettere non è un errore.

Oroscopo 27 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Lavoro o affari, sfruttate le vostre qualità di leader poiché avete la possibilità di apportare un cambiamento positivo e prendere le redini della situazione! Ma prima di tutto dovete credere in voi stessi, capire con chiarezza quali iniziative intraprendere poiché la dissonanza Venere in Leone con Plutone nel vostro segno potrebbe scatenare delle incertezze. Prendete il tempo necessario per riflettere e poi muovetevi di conseguenza. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere nervoso/a e cercare la lite. In questo caso, non reagite alle provocazioni, uscite e fate una passeggiata! Al ritorno si sarà calmato/a. Soli: pur sapendo che tra voi e un’altra persona non nascerà mai una storia, provate dei sentimenti forti. Non potete farci niente, anche se lo vorreste.

Oroscopo 27 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro e negli affari è il momento di farvi valere! Non dovete dubitare, nemmeno per un secondo del vostro talento, le abilità o pensare che le vostre idee e progetti siano inadeguati. La dissonanza Venere-Plutone indica che dovete avere più sicurezza in voi stessi, affermare il vostro valore senza peraltro preoccuparvi di ciò che pensano gli altri. Parlare di ciò di cui avete bisogno sarà estremamente vantaggioso. E stasera, rilassatevi! Amore: in coppia, le dissonanze odierne potrebbero creare insoddisfazione e sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Sono necessarie alcune modifiche, pensateci e poi parlatene con il partner. Soli: placate il senso di frustrazione. Per oggi la solitudine vi pesa ma l’amore è assente.