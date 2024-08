L’oroscopo del 27 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se riguardo al lavoro provate un senso di insicurezza poiché le cose non vanno come da voi previsto oppure vi sentite immersi nella monotonia, non è il momento di bloccarvi ma quello di andare avanti! Per progredire senza timori o incertezze dovete ritrovare la passione, la motivazione! Buona notizia: potrebbe arrivare un’offerta inaspettata quanto redditizia che dovrete cogliere al volo oppure potreste entrare in contatto con qualcuno che vi darà una mano per raggiungere un obiettivo. Amore: in coppia, con il partner non sarete d’accordo su piccoli dettagli ma non direte nulla. Capirete che è pronto a esplodere alla minima cosa… Soli: non è giornata d’incontri né di conversazioni romantiche. Rimanete dietro le quinte.

Oroscopo 27 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste provare incertezza riguardo agli impegni, le responsabilità di lavoro. Riflettete su ciò di cui avreste bisogno per sentirvi finanziariamente e professionalmente rassicurati. Potrebbe essere necessario avere un colloquio con il boss così da chiarire la situazione: probabilmente otterrete una risposta positiva. È inoltre possibile che un incontro faccia nascere un’idea che fino a oggi non avevate mai preso in considerazione. E’ il momento di osare, provarci senza timore. Amore: in coppia, potrebbe emergere il vostro lato ribelle che coglierà di sorpresa il partner. Soli: anche se avete voglia di chiamare un/a ex e saldare i conti e dirne quattro, non è la giornata giusta. Voltate pagina, prendere l’iniziativa sarebbe inutile.

Oroscopo 27 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Venere-Nettuno potreste capire che il vostro impiego o una collaborazione non vi regala nessuna gratificazione né contribuisce al vostro equilibrio interiore. Cercate di mantenere una visione chiara di ciò a cui dovrebbero portare i vostri impegni nella carriera. Su un altro piano: potreste dare il via a una nuova amicizia con una persona sulla vostra stessa lunghezza d’onda, con cui avete molti interessi in comune: sarà un legame che nel tempo diventerà sempre più forte. Amore: in coppia, anche se avete dei dubbi sull’amore che la dolce metà prova per voi, smettete di lamentarvi. L’immaginazione a volte gioca brutti scherzi. Soli: non avete molta voglia di parlare d’amore, preferirete trascorrere la serata con gli amici.

Oroscopo 27 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La direzione imboccata nel lavoro oggi non vi sarà del tutto chiara, potreste provare incertezza riguardo ai risultati che state ottenendo e che vi aspettavate fossero migliori. Contrastate la dissonanza Venere-Nettuno odierna con il pensiero positivo così da eliminare i pensieri negativi e poter progredire! Tanto più che potreste ricevere significativi elogi e attenzioni dal boss o un collega oppure un cliente che vi permetteranno di cambiare idea riguardo alla vostra situazione, la guarderete in modo diverso. Amore: in coppia, moltiplicate i gesti di tenerezza e all’occorrenza sarete pronti a scendere a dei compromessi. Soli: perderete la testa per una persona e vi lancerete tra le sue braccia senza porvi troppe domande sul futuro. Non ci penserete…

Oroscopo 27 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ tempo di affrontare l’investimento che impegnate riguardo il lavoro, le idee, i vostri progetti. Tuttavia con la dissonanza Venere-Nettuno, dovrete avere un’idea chiara dei pro e dei contro. Idealmente, qualsiasi impegno dovrebbe ripagare e non esaurire il tempo e le energie. Tenete presente che oggi potreste attirare l’attenzione di qualcuno che ammira il vostro talento: potrebbe essere un’ottima opportunità per dare il via a una collaborazione o offrirvi un nuovo ruolo nel lavoro. Sarete soddisfatti. Amore: in coppia, l’attaccamento al partner è forte, la relazione è equilibrata: ciascuno è più incline a soddisfare le aspettative e i desideri dell’altro. Soli: è il momento di chiudere con alcune persone negative e frequentare quelle positive!

Oroscopo 27 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o vita personale non è il momento di assumere dei rischi, fate in modo di mettervi e mettere dei limiti a chi vi circonda. Qualunque cosa accada, prendete tempo: la dissonanza Venere-Nettuno potrebbe creare confusione e agire di fretta non andrà a vostro vantaggio. E’ invece la giornata ideale per elaborare delle strategie, apportare delle modifiche a qualsiasi piano o progetto che avete a cuore. Nel pomeriggio, se in una relazione circolano tensioni avrete la possibilità di appianare la situazione. Amore: in coppia, chi meglio di voi conosce la dolce metà? Appena la malinconia prende il sopravvento cercate di farlo/a sorridere. E funziona alla grande! Soli: per oggi è meglio rimanere per conto vostro: eviterete incontri con persone poco affidabili.

Oroscopo 27 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una collaborazione o un contratto di lavoro potrebbero non essere così chiari come inizialmente da voi previsto. Con la dissonanza Venere-Nettuno, potreste scoprire che mancano dei dettagli importanti! Se volete evitare qualsiasi futuro problema dovete immediatamente sgombrare il campo dagli equivoci. Più in generale, fino a venerdì occhio, inoltre a credere a tutto ciò che vi dicono: se l’intuito o vi suggerisce che qualcosa non quadra dovete seguirlo, andare a fondo così da scoprire la verità. Amore: in coppia, spesso riuscite a farvi perdonare con uno sguardo intrigante a cui il partner non può resistere ma oggi sembra tutto più complicato! Soli: la dissonanza Venere-Nettuno rischia di creare delle illusioni. Cercate di proteggervi un po’ di più.

Oroscopo 27 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che vi succede? Evitate di avere dei dubbi sul vostro talento, le competenze e le idee. Cercate di ritrovare sicurezza in voi stessi, le incertezze buttatele nel cassonetto dei rifiuti. Circondatevi di persone che mettono in risalto le vostre qualità e tirano fuori il meglio di voi! E’ inoltre la giornata ideale per introdurre un po’ di brio nelle amicizie e i contatti in generale. Eventi ed emozioni che emergono ora saranno d’aiuto a capire quali limiti inutili avete imposto a voi stessi e correggere il tiro. Amore: in coppia, evitate di essere sospettosi nei confronti del partner. Se avete dei dubbi, probabilmente infondati, rimandate le conversazioni alla fine della settimana. Soli: un nuovo incontro vi entusiasma. Tuttavia cercate di rimanete con i piedi per terra!

Oroscopo 27 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un martedì in cui la cosa migliore è fare leva sulla razionalità evitando che qualche illusione o delusione offuschi la vostra percezione. Se avete intenzione di portare a termine un progetto, concluderete molto se non permetterete agli altri di distrarvi. Anche se impegnati, con la dissonanza Venere-Nettuno potreste avere difficoltà a dire “no”. Ma è ciò che dovete fare se volete completarlo. Non dovrete sentirvi in colpa. Andate avanti con impegno e dedizione e sarete orgogliosi di voi stessi. Amore: in coppia, nella relazione circola confusione, con il partner siete in disaccordo. Evitate di prendere decisioni avventate. Soli: di solito vi piacciono le novità ma oggi preferite stare per conto vostro: non volete problemi di alcun tipo!

Oroscopo 27 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o vita personale in qualsiasi conversazione siate chiari e concisi: oggi potrebbe essere difficile spiegare il vostro punto di vista, mancate di chiarezza e ciò creare una gran confusione, come minimo dei malintesi. Al contempo potreste pensare che una persona stia parlando alle vostre spalle nel tentativo di danneggiare voi o i vostri piani. Potreste avere ragione oppure torto. Ma in entrambi i casi non vi toccherà dunque non sprecate tempo ed energia dietro questa situazione. Andate oltre. Amore: in coppia, se la relazione è nata di recente ci vorrà del tempo per adattarvi alle reciproche abitudini ma ce la farete. Soli: c’è una lotta tra il cuore e la ragione, forse perché vi siete innamorati di una persona già impegnata o che comunque non è disponibile.

Oroscopo 27 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per qualche ragione è un martedì in cui potreste pensare che sia impossibile realizzare ciò che avete in mente. Potreste ad esempio non sentirvi all’altezza oppure non avere il denaro necessario. Ma accanto a voi ci sarà una persona, forse un amico o un familiare, che vi incoraggerà, vi permetterà di sgombrare il campo dalla confusione. Ma non solo: oggi avrete delle conversazioni positive che faranno emergere delle ottime opportunità, restituiranno fiducia, vi faranno ottenere dei vantaggi. Amore: in coppia, con la dissonanza odierna evitate di prendere delle decisioni per conto vostro, soprattutto riguardanti il budget familiare. Soli: avete la possibilità di vivere delle avventure, dei flirt ma è meglio non crederci troppo. Testa sulle spalle.

Oroscopo 27 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di fare molta attenzione a ciò che direte, ovvero oggi dovete esprimervi con la massima cautela. La dissonanza tra Venere e Nettuno potrebbe scatenare qualche malinteso. Non è escluso inoltre che una persona vi dica qualcosa e la prenderete sul personale. Evitate che le parole degli altri scatenino tensione e agitazione. Visto che l’atmosfera è confusa, potreste aver frainteso, non aver capito bene cosa aveva intenzione di dire. La cosa migliore è rimandare le conversazioni importanti. Amore: in coppia, avete difficoltà a gestire le tensioni che oggi aleggiano sulla relazione. Non è la giornata giusta per parlarne. Soli: vi sentite bloccati, mettete tutto in discussione e non sapete cosa fare. Rilassatevi, dovete solo aspettare un po’.