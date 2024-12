Cosa dice l’oroscopo del 27 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La giornata parte in modo difficile: potreste essere irrequieti e fuori fase. Fortunatamente, questa energia svanirà quando la Luna nel pomeriggio entrerà in Sagittario: vi scrollerete di dosso qualsiasi malumore, sarete decisamente più sereni. Queste vibrazioni sono eccellenti anche per rafforzare i legami professionali e di lavoro e, non ultimo ampliare i vostri orizzonti o prenotare un viaggio. Amore: in coppia, ritagliarete più tempo da dedicare al partner, alla relazione. Soli: le delusioni d’amore fanno parte dell’Amore! Come dice Saint-Exupéry:”È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto”.

Oroscopo 27 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste percepire che, nonostante il sorriso piacevole, una persona sta cercando di manipolarvi: sa esattamente cosa fare o dire affinché facciate ciò che ha in mente. Fidatevi dell’istinto. Marte in Leone vi lancia un allarme rosso. Se sentite che sta accadendo qualcosa agite immediatamente. Dite no finché l’altro/a non si renderà conto che non l’avrà vinta. Amore: in coppia, sarete particolarmente sensibili ai piccoli gesti d’amore del partner e ne sarete conquistati! Soli: è il momento di voltare pagina. Dite addio al passato, cambiate le abitudini ed eliminate le amicizie tossiche …

Oroscopo 27 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il desiderio di rilassarvi può scontrarsi con la necessità di fare qualcosa (che evitereste volentieri). Non si tratterà di una cosa importante motivo per cui potreste tendere a distrarvi con messaggi, e-mail, navigare online in modo da rimandare il momento di affrontarla. Ma iniziando a lavorare proprio partendo da ciò che vorreste eludere, questa giornata potrebbe rivelarsi un successo. Amore: in coppia, è il momento di affrontare insieme il futuro. Acquistare casa o avere un figlio potrebbe far parte dei vostri desideri. Soli: il vostro cuore può oscillare tra due persone con personalità diverse ma entrambi molto attraenti.

Oroscopo 27 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Scorpione se avete avuto dei problemi nella vita personale, li risolverete. Avete, ad esempio litigato con un caro amico o un familiare? Sfruttate le belle vibrazioni e appianate la situazione anche nel caso il conflitto si fosse scatenato perché l’altro/a era agitato, nervoso e vi aveva provocato. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Sagittario: modificare qualche abitudine sarà positivo! Amore: in coppia, il partner troverà leggermente eccessive le vostre reazioni. Calma… Soli: un incontro casuale potrebbe sconvolgere cuore ed emozioni. Potete scegliere tra lasciarvi trasportare o erigere barriere per proteggervi.

Oroscopo 27 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete intenzione di prendere un’iniziativa? Evitate di esitare troppo a lungo: i passaggi odierni indicano che potrebbe aprirsi uno spiraglio ma chiudersi velocemente. Bloccandovi lo perderete. Non appena lo vedrete buttatevi a pesce, anche se probabilmente vi porterà in un nuovo territorio. Ricordate il vecchio detto: chi non risica non rosica. Allora, al posto di partenza, pronti, via! Amore: in coppia, prendetevi una pausa anziché prendervela con il partner e criticare. E’ necessaria una tregua per chiarire i sentimenti. Soli: stop alla diffidenza e uscite, entrate in contatto con gli altri, apritevi al mondo circostante.

Oroscopo 27 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di lavoro o vita privata, chi vi circonda potrebbe avere dei problemi ma oggi sarebbe impossibile accontentare tutti come sempre, dunque cercate di gratificare voi stessi. Visto che inoltre un vostro gesto generoso non sarebbe apprezzato, fate il possibile per rilassarvi e concedervi qualcosa che vi piace. Cosa è che ultimamente vi ha attratto? Lanciatevi e dite a voi stessi di farlo più spesso. Amore: in coppia, amore che si rafforza, complicità, belle emozioni: siete entrambi felici. Soli: atmosfera sentimentale superba: la sicurezza in voi stessi vi permette di conquistare una persona e l’intesa sarà eccellente!

Oroscopo 27 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Al mattino le situazioni forse non andranno per il verso giusto. Fate del vostro meglio per affrontare con calma qualsiasi turbamento emotivo e tenete presente che dal pomeriggio sarete decisamente più ottimisti. Stasera, fatevi i complimenti per aver superato la difficile giornata e concedetevi il vostro cibo preferito accompagnato eventualmente da un bicchiere di buon vino. Amore: in coppia, un po’ chiusi, distaccati nei confronti del partner ma in serata tornerà l’armonia. Soli: ci sarà chi vi corteggerà, e oggi eviterete di alzare un muro. Sembra abbiate l’intenzione di innamorarvi e di impegnarvi seriamente.

Oroscopo 27 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza odierna tra Mercurio e Saturno, rischiate di ritrovarvi a immaginare gli scenari peggiori per cui fate un respiro profondo e magari una passeggiata nella natura. Vi riprenderete nel pomeriggio e vi libererete di qualsiasi turbamento emotivo. Stasera, con la Luna in Sagittario fate qualcosa di carino per voi stessi così da allontanare qualsiasi stress residuo. Amore: in coppia, il partner penserà che siete freddini ma sapete recuperare. Per stasera avete pronto un programma seduzione. Soli: in caso di incontro romantico avete la possibilità di fare colpo. La vostra sensualità è decuplicata.

Oroscopo 27 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione, alle spalle del vostro segno evitate di farvi risucchiare dai problemi degli altri, di farvi coinvolgere nei loro drammi. Non dovrete inoltre sentirvi in colpa se mentre lavorate non risponderete al telefono. Andate avanti e più tardi, nel pomeriggio, quando la Luna entrerà nel vostro segno queste vibrazioni svaniranno, richiamerete gli amici con uno stato d’animo diverso e più disponibile. Amore: in coppia, non fate orecchie da mercante, ascoltate i consigli del partner. Non comportatevi come se foste ancora single. Soli: non è collezionando un flirt dietro l’altro che vi sentirete meglio, meno soli…

Oroscopo 27 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste fraintendere l’osservazione di una persona e prenderla – sbagliando – come una frecciatina. Con gli aspetti odierni potrebbero farvi un complimento meraviglioso e voi prenderlo per il verso sbagliato. Prima di reagire chiedetevi cosa vi dà veramente fastidio. Una volta capito di cosa si tratta sarete più tranquilli a vostro agio con le persone che avrete di fronte. Amore: in coppia, un po’ più emotivi ma in senso buono e sarete più sensibili a ciò che dirà il partner. Soli: voglia di cambiare la vostra situazione affettiva e concentrarvi su una storia più sincera, affidabile.

Oroscopo 27 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Scorpione è una giornata in cui riguardo a un affare o a un lavoro immaginerete gli scenari peggiori, penserete che sia destinato a fallire. Eppure i fatti vi smentiranno totalmente. Nel pomeriggio con l’arrivo della Luna in Sagittario, la situazione potrebbe ribaltarsi positivamente: un piccolo successo tira l’altro come le ciliegie e presto andrete al massimo. Amore: in coppia, atmosfera eccellente, il partner vi ama e dialogo è facile… È tempo di esprimere i desideri e guardare nella stessa direzione. Soli: il modo di fare, la simpatia, rafforzano il vostro potere di seduzione. Colpo di fulmine in agguato!

Oroscopo 27 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Capricorno e la Luna in Scorpione creano le condizioni favorevoli per gli incontri nella vita sociale, soprattutto nelle amicizie. Visto che la vigilia di Capodanno è ormai alle porte, è probabile che pianificherete la serata del 31 dicembre contattando i vostri amici, sia che li ospiterete a casa vostra o, se siete invitati chiedendo in che modo collaborare per rendere splendida la serata. Amore: in coppia, grazie ai reciproci sforzi e a qualche compromesso tutto sta andando per il meglio! Soli: vivete il momento, tutto ciò che vi regala benessere senza proiettarvi nel futuro e in una nuova relazione.