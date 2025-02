Cosa dice l’oroscopo del 27 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra Mercurio-Urano potrebbe spingervi ad apprendere qualcosa di nuovo così da poter concretizzare un’idea, un progetto o raggiungere un obbiettivo. Il transito vi rende impazienti di realizzare quanto avete in mente ma la cosa migliore è aspettare il momento giusto. In questa giornata prima del Novilunio in Pesci è importante non lanciarvi in qualcosa di nuovo e ritagliare del tempo per riflettere. Amore: in coppia, tendenza ad andare contro l’opinione del partner. Cercate di mettervi nei panni dell’altro/a che avrà difficoltà a esprimersi! Soli: con l’espressione accigliata non attirerete l’attenzione.

Oroscopo 27 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto tra Mercurio in Pesci e Urano nel vostro segno oggi vi ritroverete al centro della scena con buone possibilità di mostrare il vostro talento. Anche se il desiderio sarebbe quello di lavorare dietro le quinte per conto vostro tenete presente che è il vostro momento di brillare. E’ una giornata eccellente, rappresenta un’opportunità d’oro per mostrare ciò che sapete fare meglio. Amore: in coppia, bisogno di essere rassicurati dal partner e insisterete. La sua reazione vi darà la risposta. Soli: aspettate che la persona che vi attrae faccia qualche passo avanti? Siate pazienti, non ci vorrà molto tempo.

Oroscopo 27 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie al buon aspetto Mercurio-Urano è una giornata in cui sarete in grado di affrontare un problema che ti tormenta. E mentre rifletterete arriveranno delle intuizioni che vi permetteranno di risolvere. Potreste anche rendervi conto che vi siete illusi riguardo alla linea d’azione per raggiungere un obbiettivo e che molto semplicemente non funzionerà. Vedrete con maggiore chiarezza le mosse da fare per renderlo un successo. Amore: in coppia, trattate il partner come vorreste essere trattati voi. Sperimentate e vedrete! Soli: Ripensate al passato? Forse non avete sistemato alcune cose. Non perdete altro tempo!

Oroscopo 27 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Mercurio-Urano è un ottimo giovedì per sviluppare nuove idee, pianificare un progetto e le amicizie sono stimolanti e vivaci. Il networking può portare a scoperte preziose e piacevoli. È tempo di andare in cerca di opportunità che potrebbero permettervi di guadagnare di più o migliorare l’attività di lavoro. Al contempo, è un buon momento per eliminare dalla vostra ciò che non serve più. Amore: in coppia, più concilianti e avete tutto da guadagnare. Cercate di esprimere apertamente i sentimenti. Soli: più ottimisti e toccherete con mano che è l’approccio giusto per stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 27 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se vi trovate di fronte a piccoli ostacoli, riflettete con calma poiché sarete in grado di risolvere. Ma non solo potreste accogliere idee che in precedenza avete ignorato o trascurato. E’ il momento di entrare in contatto con persone d’aiuto a realizzare i vostri sogni e obbiettivi. Unica accortezza: prendere posizione su una questione oppure cambiare idea ogni secondo per risolverla, potrebbe ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, rischiate di dire tutto ciò che vi frulla nella mente e se nella relazione circolano tensioni, scatenare delle discussioni. Soli: stesso discorso: se una persona vi attrae, cercate di misurare le parole.

Oroscopo 27 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui vi sarà utile contrastare l’eccessiva riservatezza o timidezza che impedisce di imporvi su chi vi circonda: avete invece le carte in regola per farlo! Al contempo potreste aver voglia di introdurre nella vostra vita qualcosa che potrebbe fare una differenza positiva o provare qualcosa di diverso dal solito. Il desiderio di entrare in azione potrebbe essere difficile da controllare. Amore: in coppia, è meglio evitare di cercare il pelo nell’uovo. Siate meno esigenti. Soli: l’atteggiamento di una persona che vi corteggia vi sembra ambiguo e potrebbe scatenare diffidenza. Non saprete se credere o meno a ciò che dice.

Oroscopo 27 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali odierni sono positivi, potrebbe entrare del tutto inaspettata una somma di denaro o ricevere un bel regalo. Con il buon aspetto Mercurio-Urano di sicuro potrebbero esserci delle ottime sorprese. Il transito, inoltre, avrà un impatto positivo sugli affari finanziari e commerciali. Alcune notizie inattese potrebbero dare una spinta positiva o incoraggiare a provare un’opportunità che metterà su una nuova direzione. Amore: in coppia, provate il bisogno di far entrare un po’ d’aria fresca nella relazione, qualcosa che dia nuovo slancio Soli: divisi tra la voglia di avere una storia e quella di essere liberi. Riflettere vi farà bene.

Oroscopo 27 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un giovedì in cui siete molto impazienti e pensare che un’idea o un progetto stia impiegando troppo tempo per realizzarsi. Con il buon aspetto Mercurio-Urano sarete tentati di premere l’acceleratore per velocizzare la situazione. Evitate, poiché potreste compromettere tutto il duro lavoro svolto finora. Per quanto riguarda un progetto il tempismo può essere fondamentale, soprattutto se lavorate con un’altra persona. Amore: in coppia, circola un po’ di frustrazione. Se non avete abbastanza tempo da trascorrere con il partner considerate di cambiare qualcosa. Soli: uscite dalla tana. Potrebbe esserci un incontro!

Oroscopo 27 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La creatività vi permette di sviluppare delle idee brillanti e risolverete in breve tempo quei problemi che avete trascurato per parecchio tempo. A quel punto vi chiederete perché non ci avete pensato prima… Con il buon aspetto Mercurio-Urano, non è escluso inoltre che avrete voglia di rendere più confortevole la casa con qualche cambiamento. spendendo una piccola somma di denaro otterrete un buon risultato. Amore: in coppia, il lavoro vi allontana e per trovare un equilibrio dovrete fare delle reciproche concessioni. Soli: è possibile che oggi non abbiate tempo per cercare l’anima gemella. Tiratevi su!

Oroscopo 27 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore della comunicazione: se in mente avete dei progetti e vi serve un aiuto per realizzarli, è arrivato il momento di entrare in contatto con chi che sapete può dare una mano. E’ la giornata giusta per dare il via alle conversazioni, anche se dovesse soltanto trattarsi di chiedere dei consigli. Se, infine, siete alle prese con un problema confidarvi con un amico sarà un sollievo! Amore: in coppia, sarete sulla difensiva e dubiterete di tutto ciò che dirà il partner. Occhio a come vi esprimerete. Soli: per saperne di più sulla persona che vi attrae sbirciate ovunque sia possibile. Ma è utile?

Oroscopo 27 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Urano, grazie a un consiglio eccellente di un amico o a un’intuizione che avrete esaminando una questione finanziaria che si sta trascinando da tempo, avrete la possibilità di risolvere e ritrovare l’ottimismo. Dopo una giornata emotivamente un po’ complessa, l’altra buona notizia è che in famiglia o con gli amici trascorrerete una bella serata, avrete conversazioni affettuose e costruttive. Amore: in coppia, farete una sorpresa al partner organizzando una cenetta romantica. L’atmosfera sarà bollente… Soli: volete conquistare una persona? Puntate sulla simpatia, fatela ridere e sarà vostra!

Oroscopo 27 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo a un progetto anche se ci rifletterete, potrebbe mancarvi la motivazione necessaria per prendere l’iniziativa. Ma una conversazione con amico sarà d’aiuto a vedere il lato positivo e redditizio e incoraggiarvi a provare. Allora, è il momento di chiudere le questioni lasciate in sospeso, vincere la tentazione di rimandare e tenere presente che una entrati in azione sarà un viaggio entusiasmante. Amore: in coppia, i reciproci sentimenti sono forti, sinceri e profondi. Vi impegnerete a realizzare un progetto. State entrando in una nuova fase. Soli: amore a prima vista, con una persona l’attrazione sarà immediata.