Cosa dice l’oroscopo del 27 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno oggi fa emergere il vostro lato concreto: se dunque avete intenzione di intraprendere qualcosa è tempo di capire se sia davvero fattibile. Potreste ad esempio essere sul punto di firmare per concludere, ad esempio, un affare o un contratto ma la situazione essere diversa da come sembra in apparenza. Il che ovviamente non esclude che troverete un accordo con l’altro. Amore: in coppia, piccole incomprensioni non vi permetteranno di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: se non siete disposti ad avere un approccio gentile la cosa migliore è rimanere a casa. Domani andrà meglio.

Oroscopo 27 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno accende il desiderio di ampliare gli orizzonti, sentirvi più liberi. Avete bisogno di uscire dalla vostra zona di comfort, dal quotidiano e trovare dei modi per rivitalizzare la giornata. Oggi siete spinti a condividere idee, opinioni e a prendere in considerazione degli obbiettivi, dei progetti che vi intrigano e che fino a ieri pensavate fossero al di fuori della vostra portata. Amore: in coppia, il partner sarà dolcissimo e pronto ad appagare qualsiasi desiderio, sarà pieno di tenere attenzioni. Soli: un incontro sfocerà in un innamoramento reciproco. Toccherete entrambi il cielo con un dito!

Oroscopo 27 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno punta i riflettori su alcune vostre questioni che coinvolgono potere e denaro. Al vostro segno consiglia di fare investimenti sicuri in termini di tempo e risorse. Potreste infatti essere tentati di impegnarvi in una situazione che richiederà più di quanto avevate inizialmente pianificato. Se non volete che accada, vale la pena fare un bilancio e perfezionare la strategia. Amore: in coppia, accantonate i pensieri negativi e seguite la voce del cuore. Soli: se avete dato il via a una storia, un’informazione spiacevole potrebbe spingervi a mettere tutto in discussione. Dite “no” alle decisioni impulsive.

Oroscopo 27 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni vi rendono più accomodanti del solito, nella vita sociale siete particolarmente attivi anche se ciò significa mettere temporaneamente in secondo piano i vostri piani personali. È una buona giornata per andare d’accordo con chi vi circonda e da una conversazione o una collaborazione nasceranno delle ottime idee o nuovi obbiettivi da raggiungere per progredire. Amore: in coppia, se la relazione risente della routine per stasera pianificate un’uscita romantica! Soli: Venere in Pesci è il transito perfetto per uscire di casa: potreste avere incontri inattesi e dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 27 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Capricorno che sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro, è una giornata in cui siete inclini a mettere ordine nella vostra vita ed è un buon momento per concentrarvi su quelle aree che in un’altra giornata potreste trascurare ma che invece richiedono un’attenzione speciale. All’occorrenza sarà utile anche introdurre nuove e sane abitudini. Amore: in coppia, desiderate apportare alcuni cambiamenti nella relazione e ne parlerete con il partner. Soli: una persona vi intrigherà parecchio ma non saprete come muovervi, sarete esitanti se lanciare segnali o tirarvi indietro.

Oroscopo 27 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui il vostro approccio a qualsiasi questione o situazione è più realistico del solito ed è quel che ci vuole per superare l’indecisione che al contrario mostra chi vi circonda. Sarete la persona che pianifica in anticipo e prende gli accordi, in buona sostanza dovrete fare tutto voi! Ma nulla vi peserà, sarete accompagnati per l’intera giornata da ottimismo ed entusiasmo! Amore: in coppia, con il partner sarete molto esigenti. Provate a vedere cosa fa per voi, anziché il contrario… Soli: potreste decidere di chiudere un flirt che si sta rivelando tossico. Seppure dispiaciuti dovete aprirvi ad altri incontri,

Oroscopo 27 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui sarete molto sensibili alla confusione, al disordine per cui vorrete strutturare un programma quotidiano diverso, introdurre nuove abitudini che migliorino il vostro benessere psicofisico. Stabilire dei limiti a voi stessi e con gli altri vi permetterà di avere un buon equilibrio. In ogni caso, piccoli passi possono avere un impatto significativo, dunque non dovete fare tutto in una volta. Amore: in coppia, è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Il partner pianificherà un viaggetto e sarete entusiasti! Soli: se inizierete una storia non mostrate totalmente il vostro interesse: lasciate un po’ di mistero.

Oroscopo 27 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno annuncia che da una conversazione con una persona potrebbe nascere un’amicizia o una collaborazione di lavoro che rappresenterà una svolta. Al contempo alcuni incontri potrebbero essere meno chiari e fidarvi dell’intuito sarà il modo migliore per gestirli. Sul posto di lavoro potreste essere un po’ sospettosi: la cosa migliore è affrontare qualsiasi eventuale questione. Amore: in coppia, con il partner siete sempre innamorati, è fusione totale. Ma tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: cautela prima di lanciarvi in una nuova storia d’amore. Seppure intrigati, cercate di mantenere la consueta lucidità.

Oroscopo 27 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’esigenza di acquistare degli oggetti per la casa, potrebbe spingervi a recarvi nei negozi ma senza avere un’idea precisa di cosa potrebbe davvero essere utile. Prima di sborsare denaro fate qualche ricerca poiché potreste tornare a casa con un oggetto inutile e che vi è costato un occhio della testa. Vale la pena leggere alcune recensioni per evitare di sentirvi confusi di fronte a troppa scelta. Amore: in coppia, di fronte a una questione finanziaria, il partner vi sarà di grande aiuto poiché mostrerà un po’ più di obiettività. Soli: che succede? Non osate dire a qualcuno che è finita o non vi sentite pronti a dire che siete innamorati?

Oroscopo 27 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno è d’aiuto ad avere maggiore consapevolezza delle vostre emozioni, soprattutto quelle che ultimamente avete represso. Al contempo, potreste avvertire il bisogno di rilassarvi e uscire con gli amici. Il desiderio di stare in loro compagnia e distrarvi è positivo: significa che passerete meno tempo a rimuginare. Tornerete a casa più sereni e ottimisti! Amore: in coppia, tutto procede bene, dunque che senso ha cercare il pelo nell’uovo? Pianificate invece dei progetti a due. Soli: i passaggi astrali odierni indicano un incontro importante ma dovete mettervi in gioco ed essere meno esigenti.

Oroscopo 27 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: oggi potreste avvertire un po’ di stanchezza ed essere distratti, non avere voglia di interagire con chi vi circonda. Potreste ricevere una telefonata o una mail in cui una persona, dopo aver sentito parlare bene di voi, vorrà coinvolgervi in un progetto. L’interesse nei vostri confronti oltre che gratificante, è utile a riconoscere il vostro talento. Amore: in coppia, riuscirete a trasmettere i sentimenti e le emozioni nel modo giusto e il partner recepirà totalmente. Soli: è una bella giornata per fare una dichiarazione in piena regola a chi fa battere forte il vostro cuore.

Oroscopo 27 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni, interagire con gli amici oggi sarà la vostra priorità. Vi farà bene ma non permettete che vi distolga troppo dagli impegni di lavoro, dalle responsabilità personali e abbia un impatto sulla concentrazione. Al contempo potrebbe arrivare un’opportunità che brilla di promesse. Qualcosa che potrebbe essere a vostro vantaggio e sicuramente vale la pena di approfondire. Amore: in coppia, è un lunedì all’insegna del romanticismo e delle reciproche, amorevoli attenzioni. Soli: pronti a fare una dichiarazione piena di passione: siete decisi a dare il via a una storia! In generale, ci sono nuovi incontri.