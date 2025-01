Cosa dice l’oroscopo del 26 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui alle 13.42 la Luna entra in Capricorno: rischiate di trasformare questioni di poco conto in un dramma. Evitate, dunque, di preoccuparvi eccessivamente. Si tratta solo di uno stato d’animo e non della realtà. Proteggetevi da queste emozioni, dalle paure: oggi rappresentano il vostro punto debole. Una serata tranquilla a casa porterà più chiarezza mentale, vi permetterà di dare un senso alle emozioni negative. Amore: in coppia, il buon aspetto Mercurio-Nettuno creerà una magica osmosi tra voi e il partner. Soli: mostrerete apertamente a una persona che vi attrae, che siete sensibili al suo fascino… È tempo di esprimervi.

Oroscopo 26 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Le amicizie che avrete la possibilità di stringere questa domenica potrebbero essere d’aiuto a sentirvi interiormente liberi. Evitate dunque di chiudervi in casa: con il buon aspetto Venere-Urano, uscire e socializzare con il mondo circostante, anche attraverso incontri casuali, farà entrare nella vostra vita dei cambiamenti positivi. Lasciate che a guidare le conversazioni sia la creatività e si apriranno nuove porte. Amore: in coppia, momenti complici e deliziosi con la dolce metà. Troverete nuove attività da praticare insieme e vi divertirete. Soli: incontro con una persona conosciuta forse online, avrete l’opportunità di approfondire la relazione.

Oroscopo 26 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui siete motivati a fare un cambiamento positivo nella professione. Se avete un sogno chiuso in un cassetto avete la possibilità di concretizzarlo attraverso il lavoro di squadra. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno lavorare insieme a qualcuno sarà d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi e potreste scoprire ambizioni di cui non eravate consapevoli. Con le persone giuste al vostro fianco tutto è possibile. Amore: in coppia, abbandonatevi alle delizie del dolce far niente così da assaporare con il partner il vero relax. Soli: se di recente avete dato il via a una relazione, prenderà una piega inaspettata e molto piacevole.

Oroscopo 26 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ la domenica ideale per pianificare un progetto: con il buon aspetto Mercurio-Nettuno grazie a intuito e razionalità siete pronti a elaborare una strategia vincente. Un sogno che fino a ieri sembrava irraggiungibile ora sembra essere a portata di mano, sentite che è possibile realizzarlo. Seguite l’intuito e imboccherete la direzione giusta. E’ il momento di sognare in grande e passo dopo passo raggiungerete l’obbiettivo che avete in mente! Amore: in coppia, il legame si rafforza, oggi farete di tutto per rendere felice la dolce metà! Soli: andate oltre alcuni dettagli di poco conto: l’amore vi tende le braccia. Godetevi il momento senza pensare ad altro.

Oroscopo 26 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se vi sentite oberati da impegni e responsabilità di lavoro, da questioni di tipo pratico, la situazione avrà una svolta nella giusta direzione. La Luna sbarcherà in Capricorno alle 13.42 e vi spingerà a sistemare le cose. Se avete documenti da firmare, cianfrusaglie da buttare e appuntamenti da fissare è il momento di dare il via, soprattutto se vi sembra che un po’ ovunque regni la confusione. Con un po’ di organizzazione, tutto diventerà chiaro. Amore: in coppia, rischiate di prendere delle decisioni senza consultare il partner e ciò creare tensioni. Soli: il vostro modo di flirtare con una persona è troppo diretto e rischiate di non concludere nulla.

Oroscopo 26 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ domenica, per cui se non lavorate, cercate di privilegiare il divertimento e la vita sociale, le uscite con gli amici. Fare ovunque una buona impressione sarà facile ma da parte vostra non mancate di mostrare affetto agli amici più cari. Su un altro piano: per quanto riguarda una questione, rischiate di essere influenzati dall’opinione di un familiare: anche se vi fidate, andateci piano, non è affatto detto che vada a vostro vantaggio. Amore: in coppia, desiderate sentirvi rassicurati dal partner. Lo farà attraverso dolci attenzioni. Soli: flirtare online non vi soddisferà e sarà durante un’uscita con gli amici che il vostro cuore batterà forte.

Oroscopo 26 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Capricorno, dalle 13.42, al vostro segno chiede di eliminare qualsiasi stress emotivo o mentale che abbia avuto un impatto negativo sul vostro corpo. E’ il momento di eliminare alimenti, abitudini o persone che sapete bene sono malsane e in famiglia ridefinire alcune regole per lasciare spazio al relax. Nel lavoro, con l’armonia Mercurio-Nettuno, condividendo le vostre idee nei prossimi giorni avrete la possibilità di fare notevoli progressi. Amore: in coppia, non osate esprimere determinati desideri al partner. Prendete il coraggio a due mani e parlate! Soli: non sempre vi sentite a vostro agio dove ci sono coppie. Arriverà anche il vostro turno.

Oroscopo 26 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete dotati di forza, coraggio, determinazione e la capacità di concretizzare qualsiasi cosa abbiate in mente. Per quanto, dunque, alcune idee che avete possano sembrarvi poco fattibili, vale comunque la pena di provare a realizzarle. Con la Luna in Capricorno, se al riguardo avete dei dubbi, parlatene con un amico o un familiare: vi darà un buon consiglio. Affrontare qualcosa di inedito renderà la vostra vita interessante e gratificante. Amore: in coppia, è una domenica passionale e sfrutterete al massimo questa atmosfera. Soli: negli affari di cuore, riscuoterete successo. Una persona vi lusingherà ma non abbassate la guardia!

Oroscopo 26 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, è una domenica in cui attraverso alcune conversazioni con i familiari, avete la possibilità di sistemare alcune questioni importanti, riguardanti ad esempio le finanze. Trovare un nuovo equilibrio sarà d’aiuto a creare in casa un’atmosfera all’insegna dell’armonia e serenità Al contempo tenete presente che l’intuito per il denaro o gli affari è eccellente e le idee per fare soldi in questo momento possono valere oro. Amore: in coppia, non sopportate più la routine. Probabilmente avete ragione, ma non c’è motivo di prendervela con il partner. Soli: volete conquistare un cuore? Cambiate approccio!

Oroscopo 26 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui la comunicazione è al top, siete aperti, più spontanei del solito e ciò vi darà l’opportunità di approfondire una conoscenza oppure, se avete avuto una discussione, appianare le divergenze. Tendere una mano sarà gratificante. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno avete inoltre splendide idee, una dose in più di immaginazione e prendere le distanze da alcuni problemi vi permetterà di vedere le situazioni in un modo nuovo. Amore: in coppia, consolidate la relazione e farete in modo che vada nel verso da voi desiderato. Farete grandi progetti. Soli: tanti incontri e uno in particolare vi permetterà di dare il via a una storia importante.

Oroscopo 26 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno dalle 13.00 circa sosta alle spalle del vostro segno: concedetevi di rallentare il ritmo – senza per questo sentirvi in colpa – trascorrere del tempo con le persone care e pianificare con ottimismo anche il futuro. Tenete presente che grazie al buon aspetto Mercurio e Nettuno, qualsiasi progetto di lavoro o personale su cui lavorerete in questi giorni vi farà ottenere risultati positivi e un ottimo ritorno finanziario. Amore: in coppia, nella relazione circolano piccole tensioni ma sarete in grado di appianare la situazione. Soli: avete un fascino irresistibile, tutto ciò che dovete fare è guardarvi intorno: scoverete una persona speciale.

Oroscopo 26 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica eccellente, rappresenta una ventata di freschezza: con il buon aspetto tra Mercurio in Capricorno e Nettuno nel vostro segno, siete molto convincenti, nella vita sociale potreste incontrare persone con cui condividere le vostre idee, che la pensano come voi e, cosa importante, saranno d’aiuto a concretizzare un progetto o a raggiungere un obbiettivo personale o professionale. Insieme potreste realizzare qualcosa di straordinario. Amore: in coppia, di buon umore e innamorati! È una giornata piena di dolci sentimenti reciproci. Soli: vi renderete conto che la persona che vi attrae è molto più intrigante di quanto avevate immaginato.