Cosa dice l’oroscopo del 27 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Vergine e Giove in Cancro, indica che è la giornata ideale per prendere cura di voi stessi, mettere il benessere al primo posto. Al contempo è una buona domenica per fare una pulizia approfondita della casa, preparare un buon pranzetto oppure tirare su il morale di un amico o un familiare che è giù di corda. Piccoli gesti di gentilezza oggi avranno un grande impatto e otterrete riconoscenza. Amore: in coppia, giornata piacevole, avrete voglia di stare vicini al partner, di trascorrere una serata romantica! Soli: se non avete ancora nessuno nel mirino, uscite! I passaggi sono molto favorevoli agli incontri.

Oroscopo 27 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Ad attendervi c’è una bella domenica, nella vita sociale brillate per la creatività, le vostre qualità e il vostro talento e avete la possibilità di divertirvi, di stringere nuove relazioni o rafforzare quelle con amici e familiari. Al contempo, sempre grazie al buon aspetto tra la Luna e Giove, è la giornata perfetta anche per migliorare qualcosa nell’abitazione, praticare il vostro hobby preferito o prendere cura di una persona cara. Amore: in coppia, avete dei dubbi o delle incertezze? Parlatene con il partner. Le soluzioni vanno trovate insieme. Soli: il vostro fascino conquista ma voi siete molto selettivi e rapire il vostro cuore sarà un’impresa ardua.

Oroscopo 27 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui avvertirete meno pressione o stress ed è dunque un ottimo momento per rilassarvi, divertirvi e ritrovare la pace interiore. Al contempo con l’armonia Luna-Giove, avete la possibilità di mettere ordine nel settore delle finanze ma non è escluso che abbiate un’idea brillante che si rivelerà redditizia. Per concludere il fine settimana in bellezza, organizzate una cena con gli amici cari. Amore: in coppia, Venere in Gemelli annuncia grande sintonia con la dolce metà, andate molto d’accordo, nessuna nuvola. Soli: possibilità di un incontro soprattutto nella cerchia delle amicizie o sui social e si tratterà di una storia importante.

Oroscopo 27 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’armonia tra la Luna in Vergine e Giove nel vostro segno, un’opportunità inaspettata vi metterà in grado di esplorare possibilità diverse da qualsiasi cosa abbiate sperimentato fino a oggi. E ciò scatenare entusiasmo per ciò che accadrà in futuro. Tuttavia, per sfruttare al meglio questa possibilità, potrebbe essere necessario un impegno mirato ma aggiungiamo che non dovrebbe essere un problema. Amore: in coppia, equilibrio perfetto, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e apprezzate la sicurezza che vi fa provare. Soli: volete incontrare l’anima gemella? Dovete osare, non limitarvi a sognare una bella storia.

Oroscopo 27 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto tra la Luna in Vergine e Giove in Cancro, per oggi la cosa migliore è staccare la spina e prestare attenzione ai vostri bisogni. Il transito amplifica le vostre emozioni e dovete ricaricare le batterie. A inizio giornata potreste anche sentirvi in forma ma entro la fine della mattinata si farà sentire la sensazione di stanchezza. Tenete presente che presto il vostro impegno porterà a risultati straordinari! Amore: in coppia, esprimete l’amore che provate per il partner, concedetevi di appagare insieme un “capriccio”. Soli: in programma c’è un incontro romantico, proverete belle emozioni! Ci sarà un’evoluzione positiva.

Oroscopo 27 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Giove in Cancro: la vostra vita sociale potrebbe avere una scintilla in più! Il transito vi spinge al divertimento, a socializzare e trascorrere del tempo in buona compagnia. Un incontro potrebbe inoltre farvi prendere in considerazione idee e opportunità che potrebbero rivelarsi redditizie. Al riguardo potreste avere un’ottima conversazione ma dovrete entrare in azione rapidamente. Amore: in coppia, con la dolcezza e la sensibilità affascinate il partner. E qualche sogno a due può diventare realtà. Soli: è un’ottima giornata per conquistare. Controllate la lista dei contatti, potreste scovare qualcuno.

Oroscopo 27 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: è la giornata ideale per rilassarvi, rigenerare le energie e le emozioni. Evitate di mettervi mentalmente sotto pressione, meglio ancora se accantonerete inutili preoccupazioni ed eventuali sensi di colpa. Concedervi del tempo tranquillo vi farà sentire più forti e più sicuri di voi stessi. Il buon aspetto Luna-Giove, indica inoltre che il vostro impegno nel lavoro sarà apprezzato e riconosciuto. Amore: in coppia, il partner è in grado di vedere il meglio di voi ed è una dolce carezza all’ego! Soli: fate caso alle persone con cui sentite di poter essere totalmente voi stessi, a vostro agio: è un buon segnale!

Oroscopo 27 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una splendida domenica, siete ottimisti, positivi e il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un invito a uscire, vivere nuove esperienze, accettare gli inviti poiché avrete la possibilità di partecipare a eventi che accenderanno il vostro entusiasmo. Le conversazioni offriranno molti e interessanti spunti di riflessione. Assecondate la curiosità, il notevole intuito poiché potrebbero farvi imboccare una direzione molto gratificante. Amore: in coppia, il desiderio è quello di trascorrere del tempo con il partner. E non solo per parlare… Sfruttatelo al meglio! Soli: pronti a tutto pur di non tornare a casa da soli… Avete un solo obbiettivo: godervi la vita!

Oroscopo 27 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vostra mente è lucida, veloce e piena di idee. Le conversazioni con le persone fanno arrivare notizie utili che potrebbero aprirvi nuove porte per cui cercate di trarne il massimo vantaggio. In questo momento, inoltre, se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo date la priorità al lavoro di squadra. A fine giornata, non è escluso che avrete la testa piena di informazioni. Rilassatevi altrimenti non riuscirete a dormire. Amore: in coppia, la tendenza è dire o fare troppo. E se il partner non è sulla stessa lunghezza d’onda non vi capirà. Soli: numerosi incontri ma una persona si distinguerà. Tuttavia per il momento non prendete iniziative.

Oroscopo 27 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Luna-Giove, è una domenica in cui buttare nel cassonetto dei rifiuti la riservatezza ed entrare in sintonia con gli amici e le persone care vi farà un gran bene, vi sentirete appagati. Concedetevi di abbassare la guardia con le persone di cui vi fidate, cercate il sostegno di cui avete bisogno così da eliminare lo stress e smettere di preoccuparvi. Non temete, riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi! Amore: in coppia, vi sentite più forti del solito grazie alla vostra relazione, ai reciproci sentimenti. Soli: potere di seduzione al top, fascino, oggi potete conquistare chi volete. Avete la possibilità di cambiare notevolmente la vita affettiva.

Oroscopo 27 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie al buon aspetto Luna-Giove, avrete tantissime idee che potrebbero contribuire positivamente a una questione di lavoro o finanziaria per voi è importante. Al contempo, i vostri bisogni, le esigenze sono in primo piano: cibo, denaro o affetto. Il problema è che chiederete troppo e vi sentirete limitati. Non potete pretendere dagli altri più di quello che possano dare ma oggi volete sempre di più. E a volte funziona… Amore: in coppia, non esitate a modificare il programma della giornata: anche le belle sorprese fanno parte della vita a due. Soli: è la domenica ideale per dichiarare i vostri sentimenti! Inoltre, le possibilità di incontri oggi sono alte.

Oroscopo 27 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Luna-Giove è una bella domenica, il transito vi rende più socievoli e disponibili del solito, se in programma ci sono riunioni con amici e familiari, trascorrerete bei momenti. Non è escluso che una persona chieda il vostro sostegno: le vostre parole saranno un balsamo per il suo cuore, più di quelle di chiunque altro. Una chiacchierata affettuosa e partecipe farà un gran bene alla persona cara… Amore: in coppia, andrete oltre le banalità e i rapporti saranno dunque migliori. Troverete un accordo su un progetto. Soli: tutti gli sguardi sono puntati su di voi. Non parliamo di una relazione seria, per il momento preferite flirtare.