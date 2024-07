L’oroscopo del 27 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna sosterà fino a questa sera nel vostro segno: come ieri sarete più sensibili, reattivi ma al contempo distratti, potreste commettere un errore o una gaffe. Potreste inoltre porvi parecchie domande sul vostro percorso di lavoro e provare ansia, il che vi renderà un po’ permalosi, reagirete aggressivamente ai commenti di chi vi circonda o avrete degli sbalzi d’umore. Perché rovinarvi la giornata? Rilassatevi ed evitate discussioni. Ancora meglio se impegnerete le energie con un po’ di movimento. Amore: in coppia, la passione è al top, con il partner è sempre amore folle! Soli: attrazione irresistibile per una persona che ricambierà, sarà vittima del vostro potere di seduzione.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: forse avete lavorato più del solito e oggi vi sentite stanchi, privi delle solite energie. Evitate dunque di cedere a qualsiasi richiesta, dite no a tutto che non volete fare e ricaricate le batterie. Non è escluso che sarete spinti a fare un passo indietro per rivedere attentamente un progetto o un problema e avvertirete la necessità di stare un po’ per conto vostro. Tranquilli, prenderete le decisioni giuste. Stasera distraetevi ma in compagnia degli amici. Amore: in coppia, presterete poca attenzione a ciò che dirà il partner. La posta in gioco è alta, dunque ascoltate! Soli: una persona con cui avete un flirt, oggi potrebbe deludervi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Ariete accende il desiderio di ampliare la cerchia delle conoscenze, stringere nuove relazioni e sarà ancora meglio se accadrà attraverso la presentazione di un amico caro. In generale, è una giornata in cui avete parecchie energie psicofisiche e sarete anche parecchio polemici: lavoro o famiglia, avrete da ridire su tutto e tutti. Con questo atteggiamento rischiate di scatenare discussioni anche inutili ma non dispiacerà, anzi sarà il contrario. Ma non sarebbe meglio praticare uno sport? Amore: in coppia, bei momenti con il partner, all’insegna della gioia e buon umore. Soli: uscirete con gli amici, volete scoprire nuovi posti e nuove persone. Affascinanti, conquisterete.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete vi rende permalosi, nervosi, molto emotivi e vi arrabbierete se non potrete fare ciò che avete in mente, ovvero vivere nuove esperienze, uscire dalla vostra zona di comfort. Vi sembrerà che amici o familiari siano tutti indecisi mentre voi avete le idee chiare, sapete bene dove dirigervi. Non è escluso che alla fine deciderete di muovervi per conto vostro. Meglio così, fate bene a prendere le distanze, a stare da soli poiché questo atteggiamento vi eviterà di essere un po’ aggressivi. Amore: in coppia, un po’ ribelli ma evitate di mandare tutto e tutti in un certo paese. Pensate positivo! Soli: un appuntamento sarà rimandato e vi irriterete. Non ne fate una tragedia!

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete rappresenta un invito a mantenere qualsiasi conversazione in una direzione di leggerezza. E’ una giornata in cui siete irrequieti e dopo una settimana impegnativa di lavoro avvertite un po’ di stanchezza. Il che potrebbe spingere a esprimervi con estrema franchezza e sincerità. Il consiglio astrale è di parlare con diplomazia e tatto poiché alcune persone accetteranno eventuali critiche ma altre potrebbero offendersi. Per cui privilegiate la compagnia di amici dotati di senso dell’umorismo. Amore: in coppia, avete la possibilità di modificare un progetto con il partner. Bei momenti di complicità. Soli: incontri, contatti e uscite nonché la possibilità di conquistare.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni scatenano emozioni forti, nervosismo e a farvi arrabbiare potrebbe essere l’atteggiamento di un familiare o di un amico. Avrete la sensazione che sia tentando di manipolarvi oppure che prenda di traverso tutto ciò che dite. Evitate di discutere poiché si rivelerebbe solo una gran perdita di tempo, non risolvereste nulla. L’arma più efficace è mostrare totale indifferenza nei confronti di chi vuole provocarvi. Impegnate le energie per promuovere i vostri progetti, le vostre idee! Amore: in coppia cercate di accettare il fatto che non può essere tutto perfetto. Trovate una via di mezzo! Soli: lancerete con coraggio un invito. Ma l’altro/a potrebbe darvi un due di picche!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: l’umore di chi vi circonda, soprattutto delle persone con cui lavorate o frequentate quotidianamente, su di voi potrebbe avere un impatto negativo. Tenteranno di provocarvi e l’atteggiamento migliore è proteggervi ma evitando ovviamente di chiudervi a riccio. Dovete solo gestire sensibilità e ricettività. Se avete a che fare con una persona negativa, prendete semplicemente e senza timore le distanze. Amore: in coppia, evitate conflitti. Valutando i rischi sarà più facile essere concilianti. Soli: i momenti complici con un amico/a potrebbero trasformarsi in un sentimento ambiguo. Ma sarete entrambi cauti.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Date la priorità all’armonia nelle relazioni: i passaggi odierni potrebbero scatenare dei problemi e rendervi molto emotivi. Potrebbero farvi mille richieste e le persone offendersi se direte un no. Se proprio capite di non poter fare a meno date pure una mano ma tenendo presente che le vostre energie sono limitate ed è importante impegnarle per voi stessi e i familiari, gli amici più cari. Se lavorate, cercate invece di chiedere voi un aiuto, delegare qualcosa a un collega, anche se non vi sarà facile. Amore: in coppia, se un atteggiamento del partner vi ha deluso, è il momento di parlarne. Troverete insieme un compromesso. Soli: un vecchio flirt riemerge a sorpresa e nascerà l’amore!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ la giornata ideale per dare il via a conversazioni sincere con le persone care, se nei loro confronti avete avuto un atteggiamento sbagliato chiedere scusa e da parte vostra, se sono state loro ad aver commesso un errore, mostrare comprensione. Al contrario di quanto pensate non è una manifestazione di debolezza ma di forza. Su un altro piano: pensate al vostro benessere, cercate di eliminare qualche abitudine che sapete bene è nociva: attirerete nella vostra vita più positività. Amore: in coppia vi aspettate dimostrazioni di amore e oggi ne avrete più che a sufficienza! Soli: al momento l’amore fa rima con cautela così da evitare altre delusioni. A breve la situazione affettiva migliorerà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui siete nervosi, agitati, è probabile che ce l’abbiate con voi stessi per un dettaglio che vi è sfuggito e vi ha indotto a commettere un errore oppure perché avete concesso la vostra fiducia a una persona che vi ha dato una notizia falsa. Ma in questo caso, sapete bene che non si può sempre diffidare di tutti! Qualunque cosa vi abbia turbato, tenete presente che non avrà conseguenze. Visto che avete un surplus di energie, canalizzarle nell’esercizio fisico placherà il nervosismo. Amore: in coppia, non siate rigidi sulle vostre posizioni, meglio un buon compromesso. Soli: negli affari di cuore oggi ammetterete con voi stessi che in questi giorni siete stati molto esigenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni accendono le emozioni – negative – siete un po’ nervosi e rischiate di dare il via a una discussione accesa da cui, tuttavia, potreste uscirne perdenti. Se ciò che dice una persona oppure il suo atteggiamento sarà motivo di irritazione, evitate comunque che le emozioni prendano il sopravvento. Nel giro di qualche giorno capirete perché è stato importante avere un atteggiamento pacato. Su un altro piano: in casa, eliminate gli oggetti di cui non avete più bisogno! Amore: in coppia, con il partner la sintonia è totale ed è probabile che asseconderete i suoi desideri, prima ancora che ne parli! Soli: oggi non c’è posto per l’esitazione e Cupido scoccherà la freccia!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Questo sabato non sarà una passeggiata di piacere, nelle relazioni con le persone care potrebbe circolare parecchia aggressività e visto che il vostro segno detesta litigare sarete spinti a eludere la situazione. Tuttavia non è detto sia una strada praticabile e, inoltre, affrontare la questione a viso aperto è nel vostro interesse, anche se si tratterà di un argomento delicato che scatena emozioni intense. E’ solo in questo modo che potrete finalmente e definitivamente lasciarla alle spalle! Amore: in coppia, desiderio di coccolare più del solito la dolce metà. Dovete farvi perdonare qualcosa? Soli: desiderate conquistare! In ogni caso occhi aperti, non fatevi intortare da paroline dolci.