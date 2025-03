Cosa dice l’oroscopo del 27 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere torna in Pesci e si congiunge a Nettuno alle spalle del vostro segno: potreste essere immersi nel sogno anziché nella realtà. Il che va bene se ne siete consapevoli ma in caso contrario, potreste lanciarvi in un’iniziativa che, una volta passato il transito, vi farà sentire destabilizzati. In generale, una situazione misteriosa può essere particolarmente attraente ma occhio a idealizzarla soprattutto se coinvolge il denaro. Amore: in coppia, non permettete a nessuno di mettere becco nella relazione. Se ritenete che il comportamento vostro o del partner sia giusto, fate come meglio credete. Soli: volete conquistare ma evitate di essere originali a tutti i costi. Rischiate di confondere gli altri.

Oroscopo 27 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Sfruttate le vibrazioni – positive per il vostro segno – della congiunzione Venere-Nettuno in Pesci per riprendere i contatti con le amicizie che ultimamente vi sono sembrate distanti così da ristabilire l’armonia. Con questo transito avete la possibilità di condividere, anche online, le vostre idee con successo. Tuttavia, la congiunzione vi rende idealisti per cui accertatevi in ogni caso che siano realistiche e fattibili. Amore: in coppia, fusione totale, siete inseparabili! Vivete queste belle emozioni, non pensate a niente, godetevi la giornata. Soli: irresistibili, avete voglia di conquistare. Siete di buon umore e chi vi circonda è ammaliato. Con una persona sarà amore, il cuore di entrambi batterà forte.

Oroscopo 27 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: se dovesse arrivare una proposta, un’offerta per fare soldi o avere successo in tempi velocissimi, evitate di accettare in tutta fretta poiché forse non è eccezionale come sembra. Prima di dire “sì” fate delle ricerche, cercate di ottenere informazioni credibili. Il transito offusca il vostro giudizio per cui fate attenzione, piedi per terra. Amore: in coppia, pensate che il partner sia distratto, i suoi sentimenti sembrano tiepidi? Sbufferete ma per oggi andrà così. Soli: avete intenzione di dichiararvi finalmente a una persona? Non è la giornata giusta, non troverete le parole d’amore che cattureranno il suo cuore!

Oroscopo 27 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci vi rende sognanti, potreste provare il desiderio di lanciarvi in una situazione del passato, provare nostalgia. Occhi aperti: tornare indietro potrebbe essere un freno al vostro progresso. Il passato è passato e lo sapete bene. Siete evoluti e pronti a scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. E’ un momento in cui perdonare chi vi ha ferito ma soprattutto cercare di fare pace con il passato. Amore: in coppia, sempre innamorati della dolce metà, sfruttate le idee piccantine che avete in mente per rendere la serata bollente…Soli: l’atmosfera è romantica e potreste innamorarvi. Evitate di idealizzare l’altro/a così da avere voi il controllo della situazione.

Oroscopo 27 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta in un vostro settore della trasformazione: è il momento di rivedere i vostri impegni professionali, ammettere che attualmente i sogni sono cambiati, accettare i cambiamenti che vi spingono a imboccare una direzione diversa. Seguite l’intuito e farete le mosse giuste. In serata, fate attenzione alla sovrastimolazione mentale, prendete una pausa dai social. Amore: in coppia, il dialogo riprende, partite con il piede giusto, avete capito dov’è che avete sbagliato. Soli: desiderate una storia d’amore e oggi ci sarà un incontro. In ogni caso tutto vi sembrerà bello, perfetto ma in seguito la situazione potrebbe cambiare e far emergere la realtà.

Oroscopo 27 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali, per due o tre giorni nei confronti di chi vi circonda comprese le nuove conoscenze, sarete un po’ confusi, vi sarà difficile giudicarle in modo razionale. Qualcuno vi sembrerà da ammirare, vorrete frequentarlo, approfondire la conoscenza ma è davvero così come appare? Prima di investire il vostro tempo, riflettete. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di essere rassicurati dal partner, che dimostri il suo attaccamento. Perché non lo dite apertamente? Soli: in fase di riflessione, non sapete bene nemmeno voi cosa volete davvero. Ma presto tornerà la chiarezza e troverete l’amore giusto per voi.

Oroscopo 27 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita, del benessere: se di recente avete accantonato l’esercizio fisico e altre abitudini salutari, è il momento di rimettervi in carreggiata. Stesso discorso riguardo alle relazioni di lavoro: se un collega dovesse chiedere una mano correrete in suo aiuto ma voi quando vi rilasserete? Potrebbe essere che stia approfittando di voi. Occhi aperti. Amore: in coppia, non esitate a parlare delle piccole cose che non vanno bene. Il partner è comprensivo e attento ai vostri suggerimenti e insieme troverete una soluzione. Soli: la vita amorosa sembra un campo di battaglia, ma non durerà a lungo. Vi farete notare!

Oroscopo 27 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci la creatività è al top! Se nelle ultime settimane non avete avuto voglia di dedicarvi ai vostri hobby preferiti o lavorare sui progetti che avevate a cuore, li avete trascurati, oggi tornerà l’ispirazione. Qualcosa che ascolterete, vedrete o sperimenterete vi spingerà a ritrovare il consueto ritmo e riprendere in mano i progetti per portarli a termine. In ogni caso, siate realistici. Amore: in coppia, difficile resistere al sorriso e allo sguardo intrigante del partner quando vi inviterà a fare la pace. Serata hot! Soli: avete sicurezza in voi stessi, dunque uscite, cercate di tirare fuori le emozioni sensuali. Troverete sicuramente chi non saprà resiste al vostro fascino.

Oroscopo 27 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: fino a domenica circola confusione, avrete tante cose da fare ma difficoltà a capire quali sono le priorità. Avrete voglia di concedervi una pausa, chiudervi nel dolce nido e rilassarvi. Il lato B del transito: le vibrazioni sono perfette per condividere dei bei momenti con la famiglia e gli amici cari, vi sentirete appagati da ogni conversazione. Amore: in coppia, proponendo alla dolce metà di cambiare alcune abitudini nella relazione farete entrare una ventata di aria fresca. Soli: potreste essere indecisi tra due persone ma se dovesse cercarvi un/a ex prima di tornare sui vostri passi, cercate di essere prudenti.

Oroscopo 27 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una conversazione stimolante o notizie in arrivo al momento giusto è il regalo al vostro segno della congiunzione Venere-Nettuno in Pesci nel vostro settore della comunicazione. In ogni caso cercate di separare la realtà dalla fantasia. Sul posto di lavoro con i colleghi cercate di intrattenere conversazioni leggere, concedetevi delle piccole pause di relax condite dal senso dell’umorismo così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, dolci conversazioni vi porteranno a sviluppare insieme alcuni progetti a due molto importanti: casa, figli, uscite… Soli: in questo momento potreste anche non aver voglia di conoscere nuove persone ma Venere vi rende irresistibili. Sarebbe un peccato non approfittarne.

Oroscopo 27 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Non è la giornata ideale per concludere affari, firmare contratti o prendere delle decisioni importanti: la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci fa sembrare tutto migliore o peggiore di quanto non sia in realtà. Invece di insistere per ottenere delle conferme, rischiando delle discussioni, rallentate il ritmo, fate un passo indietro, riflettete e aspettate che passi la confusione. Fatto che accadrà a partire da domenica. Amore: in coppia, i pianeti rappresentano un invito a cambiare la vostra vita: le paure sono infondate e insieme al partner avete semaforo verde per dare il via a nuovi progetti. Soli: pur provando un po’ di dispiacere forse è arrivato il momento di chiudere un flirt senza futuro.

Oroscopo 27 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Venere-Nettuno nel vostro segno vi dota di grande fascino e chi vi circonda sarà attratto da voi. Avete la possibilità di convincere chiunque, in modo gentile, dunque gestite al meglio questo potere così da ottenere ciò che desiderate, ma attenendovi alla realtà. Generosi più di sempre, il transito potrebbe spingervi lavoro o vita personale ad aiutare le persone ma fate attenzione a chi tenta di manipolarvi. Amore: in coppia, di fronte a una decisione, non dovete temere di scatenare una lite: parlatene con il partner, la sua reazione sarà più positiva di quanto possiate immaginare. Soli: circola confusione: tra un/a ex e una persona che vi piace non saprete cosa fare.