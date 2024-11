L’oroscopo del 27 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Sole-Marte l’atmosfera è leggera, siete di buon umore ed è un’ottima giornata per partecipare a eventi nella vita sociale o avere conversazioni interessanti con gli amici di sempre, condividere consigli e idee oppure stringere nuove relazioni, anche online. Se avete dei compiti difficili da portare a termine, il transito vi dà il coraggio e la sicurezza per superare qualsiasi sfida. Amore: in coppia, affrontando sinceramente quei problemi che turbano la relazione, troverete un terreno d’intesa e ripartirete su basi migliori. Soli: una storia d’amore sembra meno possibile? Non dovete arrendervi troppo in fretta. Potrebbe valere la pena di aspettare.

Oroscopo 27 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Sole-Marte odierno è ideale per sbarazzarvi di oggetti o abbigliamento che non usate da tempo, mettere ordine negli armadi e nei cassetti e, non ultimo, anche per affrontare quei problemi che vi bloccano e risolverli definitivamente.. Proverete un senso di sollievo a livello emotivo e fisico. Potreste sentirvi molto motivati a prendere una decisione o a mettere in pratica un’idea. Amore: in coppia, evitate di cadere nelle trappole del quotidiano, coltivate l’amore ogni giorno con tenerezza, come una pianta delicata che se non riceve acqua o luce, appassisce. Soli: trovate l’armonia con voi stessi e in seguito potrete condividerla con un’altra persona.

Oroscopo 27 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Sole-Marte indica una giornata ricca di incontri, di telefonate, uscite e di contatti. Il transito vi dota di grande sicurezza in voi stessi e se avete intenzione di concretizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo – entrambi di lavoro o personali – ce la farete a patto che entriate in azione! Rimboccate le maniche, dunque, e pensate fuori dagli schemi: avrete idee davvero brillanti! Amore: in coppia, sfruttate il transito per impegnare al meglio le energie. Con il partner parlate di progetti a due, di desideri e sarete ancora più complici. Soli: non passerete la giornata ad aspettare un messaggio che non arriva. Non accettate una relazione traballante…

Oroscopo 27 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un mercoledì in cui dovete assolutamente ricordare che non siete responsabili dei problemi degli altri e trovare una soluzione. Concentratevi invece sui vostri bisogni, sulle vostre esigenze! Con il buon aspetto Sole in Sagittario e Marte in Leone, se dovete acquistare un dispositivo elettronico o recuperare una somma di denaro o aumentare le entrate, è il momento giusto. Amore: in coppia, non permetterete che eventuali ansie offuschino la relazione. Un atteggiamento che vi permetterà di andare avanti nella giusta direzione. Soli: se una persona vi corteggia bando alle paure e ai dubbi. Tenete presente che il fascino e il potere di seduzione sono molto presenti.

Oroscopo 27 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’armonia tra il Sole in Sagittario e Marte nel vostro segno, vi dota di buon umore, siete allegri, ottimisti, pronti a entrare in contatto con chi vi circonda con maggiore sicurezza. Oggi e nei prossimi giorni non esiterete a sfruttare il fascino per fare colpo sulle persone e ottenere il risultato desiderato. Sarete ultra motivati a raggiungere i vostri obbiettivi e, forse, anche grazie al sostegno di un amico. Amore: in coppia, giornata all’insegna del comfort, del piacere, l’amore è dolce come il miele! A prendere il timone delle situazioni siete voi e al partner non dispiacerà… Soli: Non vi lancerete in una storia con leggerezza, valuterete i pro e i contro…

Oroscopo 27 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sole-Marte rappresenta un invito a parlare con un amico di qualcosa che vi preoccupa. Vi permetterà infatti di avere una nuova prospettiva della situazione e a trovare una via d’uscita. Nel giro di un giorno o due sarete meno agitati e più disposti a ricevere dei consigli e a trovare le risposte di cui avete bisogno. Grazie alle utili informazioni e alle intuizioni, sarete in grado di andare avanti. Amore: in coppia, è una serata come piace a voi! Tra buon umore e romanticismo organizzate un programma su misura per entrambi. Soli: grazie al fascino, ovunque siete notati! Accetterete un invito degli amici pensando che farete un incontro e avete ragione!

Oroscopo 27 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ la giornata ideale per uscire dalla vostra zona di comfort ed evadere, vivere momenti di divertimento, provare qualcosa di nuovo. Con il buon aspetto Sole-Marte, siete intraprendenti, pieni di belle energie e potreste – anche nei prossimi giorni – prendere delle decisioni riguardanti il denaro, il lavoro o il benessere personale. Avete il pieno controllo delle situazioni! Al contempo, se arriva un’opportunità cercate di coglierla al volo. Amore: in coppia, non avete dubbi sui vostri sentimenti né su quelli del partner che passerà la serata tra le vostre braccia protettive. Soli: grazie a Marte farete un passo decisivo che aprirà una pagina importante della vostra vita affettiva.

Oroscopo 27 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’armonia tra Sole e Marte sarà attiva anche la prossima settimana. Se dovete prendere una decisione importante è il momento giusto poiché siete dotati di un’eccellente chiarezza, non avete timore di correre piccoli rischi o di investire più energia in un progetto o un’impresa. Non c’è niente e nessuno che possa bloccarvi e impedire di imporre le vostre opinioni o raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, avete voglia di cambiare le vostre abitudini, vivere la relazione in modo più originale. Parlatene con il partner: potrebbe essere entusiasta o al contrario rifiutare. Soli: evitate di voler incontrare qualcuno a tutti i costi. Seguite la corrente.

Oroscopo 27 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole nel vostro segno è in armonia con Marte in Leone: il transito vi dota di splendide energie, forza di volontà, determinazione e sicurezza in voi stessi. Oggi e nei prossimi giorni che si tratti di un obbiettivo o di un progetto sarete molto intraprendenti e avrete la possibilità di concretizzare ciò che avete a cuore! Le situazioni di lavoro o personali che si erano bloccate ora riprendono velocità. Amore: in coppia, innamorati e complici guardate al futuro con sicurezza. Insieme farete progetti in cui credete: e fate bene poiché li realizzerete. Soli: desiderate impegnarvi in una relazione importante e oggi avete la possibilità di incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 27 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Sole-Marte vi spinge a impegnarvi più del solito per raggiungere un obiettivo di tipo finanziario o per risolvere un problema riguardante la casa o la famiglia. In ogni caso, temi come la sicurezza e il comfort sono in cima ai vostri pensieri e siete molto produttivi. Fidatevi dell’intuito, seguite i suoi suggerimenti: andrà tutto bene e potreste persino ottenere qualcosa che desiderate da tempo. Amore: in coppia, con Venere nel vostro segno la relazione è al top! Il partner vi sostiene, vi rassicura e mostra ampiamente il suo amore. Soli: farete piazza pulita di regali od oggetti di un/a ex e ciò vi i permetterà di aprirvi a una nuova storia.

Oroscopo 27 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La vita sociale oggi è piacevolmente movimentata, ci sono incontri, telefonate, uscite con gli amici, avete la possibilità di stringere nuovi contatti. Con il buon aspetto Sole-Marte, ovunque vi troverete sotto i riflettori! Oggi e nella prossima settimana potrete imporvi: sia chiaro, senza discutere e tenendo conto della volontà e dei desideri di chi vi circonda. La cosa importante è trovare sempre un terreno d’intesa. Amore: in coppia, siete più dolci del solito. Attraverso mille piccole attenzioni, vivrete momenti magici, di piena felicità! Soli: è un’ottima giornata per uscire e conquistare o, se preferite, navigare in una app di incontri e fare un’autentica strage di cuori.

Oroscopo 27 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Sole-Marte, di certo sarete più intraprendenti che mai, è una buona giornata dunque per riesaminare e inviare il CV per ottenere un posto a cui ambite oppure chiedere una promozione o fare una proposta a un potenziale socio per concludere insieme degli affari. In generale, sentite che farete progressi! Il transito vi rende molto positivi, determinati, pronti ad entrare entrare in azione. Amore: in coppia, se il partner di recente ha chiesto più pepe e passione nella relazione, oggi lo sorprenderete con proposte molto piccantine! Soli: potreste incontrare una persona romantica, passionale e che corrisponde al vostro ideale. Aprite gli occhi!