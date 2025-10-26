Cosa dice l’oroscopo del 27 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno rappresenta un invito a fare leva sul vostro lato concreto. Se, ad esempio, avete intenzione di intraprendere qualcosa è tempo di capire se sia realistico. Prima di firmare un documento o un contratto, assicuratevi che tutto sia limpido. Detto questo, il buon aspetto tra Marte e Giove, indica che potrebbe esserci un accordo in cui voi e un’altra persona potreste fare affari insieme. Amore: in coppia, alcune incomprensioni nasceranno perché siete molto polemici. Soli: se non siete disposti a essere meno esigenti, a essere calmi e gentili la cosa migliore è rimanere per conto vostro.

Oroscopo 27 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Capricorno il desiderio è quello di ampliare gli orizzonti, avere un po’ più di libertà. Avvertite il bisogno di spezzare il noioso quotidiano e trovare dei modi per rivitalizzare la giornata. Oggi siete spinti a condividere idee, opinioni e a prendere in considerazione degli obbiettivi, dei progetti che vi intrigano e che fino a ieri pensavate fossero al di fuori della vostra portata. Amore: in coppia, il partner sarà dolcissimo/a e pronto ad appagare qualsiasi desiderio, sarà pieno di tenere attenzioni. Soli: un incontro sfocerà in un reciproco innamoramento. Toccherete entrambi il cielo con un dito!

Oroscopo 27 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno può far emergere delle questioni che coinvolgono lotte di potere e denaro. Al vostro segno consiglia di fare investimenti sicuri in termini di tempo e risorse. Potreste infatti essere tentati di impegnarvi in una situazione che richiederà più di quanto avevate inizialmente pianificato. Se non volete che ciò accada, vale la pena fare un bilancio e perfezionare la strategia. Amore: in coppia, accantonate i pensieri negativi e seguite i desideri. Con il partner cercate di gustare i bei momenti! Soli: se avete dato il via a una storia, un’informazione vi spingerà a prendere le distanze. No alle decisioni impulsive.

Oroscopo 27 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno vi rende più accomodanti del solito, nella vita sociale siete particolarmente attivi anche se ciò significa mettere temporaneamente in secondo piano i vostri piani personali. È una buona giornata per andare d’accordo con chi vi circonda e da una conversazione o una collaborazione nasceranno delle ottime idee o nuovi obbiettivi da raggiungere per progredire. Amore: in coppia, la relazione potrebbe risentire della routine, stasera fate una sorpresa al partner proponendo un’uscita romantica. Soli: è una giornata in cui potreste avere incontri inattesi e vivere una nuova ed esaltante storia d’amore.

Oroscopo 27 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro: è un lunedì in cui siete spinti a mettere ordine nella vostra vita ed è un buon momento per concentrarvi su quelle aree che in un’altra giornata potreste trascurare ma che invece richiedono un’attenzione speciale. Organizzare il programma quotidiano in piccoli ma essenziali modi oggi potrebbe essere un forte richiamo. Amore: in coppia, avete la sensazione di dover gestire tutto ma in fondo non vi dispiace: avere il controllo vi rassicura. Soli: una persona vi intrigherà parecchio ma non saprete cosa fare: se lanciare segnali o mollare.