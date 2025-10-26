L’oroscopo del 27 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 27 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 27 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Capricorno rappresenta un invito a fare leva sul vostro lato concreto. Se, ad esempio, avete intenzione di intraprendere qualcosa è tempo di capire se sia realistico. Prima di firmare un documento o un contratto, assicuratevi che tutto sia limpido. Detto questo, il buon aspetto tra Marte e Giove, indica che potrebbe esserci un accordo in cui voi e un’altra persona potreste fare affari insieme. Amore: in coppia, alcune incomprensioni nasceranno perché siete molto polemici. Soli: se non siete disposti a essere meno esigenti, a essere calmi e gentili la cosa migliore è rimanere per conto vostro.
Oroscopo 27 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la Luna in Capricorno il desiderio è quello di ampliare gli orizzonti, avere un po’ più di libertà. Avvertite il bisogno di spezzare il noioso quotidiano e trovare dei modi per rivitalizzare la giornata. Oggi siete spinti a condividere idee, opinioni e a prendere in considerazione degli obbiettivi, dei progetti che vi intrigano e che fino a ieri pensavate fossero al di fuori della vostra portata. Amore: in coppia, il partner sarà dolcissimo/a e pronto ad appagare qualsiasi desiderio, sarà pieno di tenere attenzioni. Soli: un incontro sfocerà in un reciproco innamoramento. Toccherete entrambi il cielo con un dito!
Oroscopo 27 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La Luna in Capricorno può far emergere delle questioni che coinvolgono lotte di potere e denaro. Al vostro segno consiglia di fare investimenti sicuri in termini di tempo e risorse. Potreste infatti essere tentati di impegnarvi in una situazione che richiederà più di quanto avevate inizialmente pianificato. Se non volete che ciò accada, vale la pena fare un bilancio e perfezionare la strategia. Amore: in coppia, accantonate i pensieri negativi e seguite i desideri. Con il partner cercate di gustare i bei momenti! Soli: se avete dato il via a una storia, un’informazione vi spingerà a prendere le distanze. No alle decisioni impulsive.
Oroscopo 27 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Capricorno vi rende più accomodanti del solito, nella vita sociale siete particolarmente attivi anche se ciò significa mettere temporaneamente in secondo piano i vostri piani personali. È una buona giornata per andare d’accordo con chi vi circonda e da una conversazione o una collaborazione nasceranno delle ottime idee o nuovi obbiettivi da raggiungere per progredire. Amore: in coppia, la relazione potrebbe risentire della routine, stasera fate una sorpresa al partner proponendo un’uscita romantica. Soli: è una giornata in cui potreste avere incontri inattesi e vivere una nuova ed esaltante storia d’amore.
Oroscopo 27 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Il vostro approccio a qualsiasi questione o situazione oggi è realistico ed è quel che ci vuole per superare l’indecisione che al contrario mostra chi vi circonda. Sarete la persona che pianifica in anticipo e prende gli accordi, in buona sostanza dovrete fare tutto voi! Ma i pianeti vi sostengono per cui nulla vi peserà sarete accompagnati per l’intera giornata da motivazione, ottimismo ed entusiasmo! Amore: in coppia, i passaggi odierni sono positivi ma con il partner sarete molto esigenti. Provate a vedere cosa fa per voi, anziché il contrario. Soli: avete aspettative molto alte ma in questo modo potreste farvi scappare una bella storia.
Oroscopo 27 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
I pianeti in Scorpione puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze e potrebbero rendervi consapevoli di come impegnate il tempo e il denaro e quanto bene funzioni per voi. Se da un lato potreste essere spinti a dare a piene mani a chi vi circonda senza pensare a un ritorno oggi sarete spinti a mettere in discussione questo atteggiamento. È tempo di creare più equilibrio e pensare anche a voi stessi! Amore: in coppia, è tempo di dare nuovo slancio alla relazione e deciderete di fare un viaggetto. Soli: potrebbe iniziare una storia ma non mostrate totalmente il vostro interesse: per ora lasciate un pizzico di mistero.
Oroscopo 27 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Grazie ai passaggi odierni, da una conversazione con una persona potrebbe nascere un’amicizia o una collaborazione di lavoro che rappresenterà una svolta. Più in generale, la Luna in Capricorno vi spinge a prendere delle iniziative coraggiose ma ponderate. Unendo concentrazione, razionalità e sicurezza in voi stessi nonché l’autostima, potreste superare persino le vostre aspettive. Amore: in coppia, con il partner siete sempre innamorati, è fusione totale. Tuttavia, occhio a chiedere l’impossibile. Soli: se oggi con una persona inizierete una conversazione, sarete molto romantici. Sfruttate il momento!
Oroscopo 27 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Potreste avvertire l’esigenza di acquistare degli oggetti per la casa e recarvi nei negozi ma con una vaga idea di cosa potrebbe davvero essere utile. Prima di sborsare denaro fate qualche ricerca poiché potreste comprare un oggetto inutile e che vi è costato un occhio della testa. In questo caso, prima vale la pena leggere alcune recensioni per evitare di sentirvi confusi di fronte a troppa scelta. Amore: in coppia, di fronte a una questione finanziaria farete fronte comune. Il partner vi sarà di grande aiuto poiché mostrerà un po’ più di obiettività. Soli: vi troverete di fronte a una situazione un po’ complicata: non osate dire a qualcuno che è finita?
Oroscopo 27 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna nel vostro segno vi mette in grado di avere maggiore consapevolezza delle vostre emozioni, soprattutto quelle che ultimamente avete ignorato. Con il buon aspetto Marte-Giove, potreste avvertire il bisogno di rilassarvi e uscire con gli amici. Il desiderio di stare in loro compagnia è positivo: significa che passerete meno tempo a rimuginare. Tornerete a casa più sereni e ottimisti! Amore: in coppia, vento in poppa, tutto procede bene, dunque che senso ha cercare il pelo nell’uovo? Soli: i passaggi astrali indicano un incontro importante ma dovete mettervi in gioco ed essere meno esigenti.
Oroscopo 27 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio
La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: è un lunedì in cui potreste avvertire un po’ di stanchezza ed essere distratti. La buona notizia: con il buon aspetto Marte-Giove, potrebbe arrivare una telefonata o una mail in cui una persona, dopo aver sentito parlare bene di voi, vorrà coinvolgervi in un progetto. L’interesse nei vostri confronti oltre che gratificante, insegna a riconoscere il vostro talento. Amore: in coppia, la serata sarà dedicata a conversazioni profonde. Sarete soddisfatti e rassicurati. Soli: cosa dovete cambiare per migliorare la situazione affettiva? Siate sinceri e troverete la risposta giusta.
Oroscopo 27 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale, interagire con gli amici oggi sarà la vostra priorità. Vi farà bene ma non permettete che vi distolga troppo dagli impegni di lavoro e diminuisca la concentrazione. Al contempo potrebbe arrivare un’opportunità che brilla di promesse. Qualcosa che potrebbe essere a vostro vantaggio e sicuramente varrà la pena di approfondire. Amore: in coppia, è un lunedì all’insegna del romanticismo e delle reciproche, amorevoli attenzioni. Soli: vi sentite pronti a fare una dichiarazione piena di passione: con chi vi attrae, siete determinati a dare il via a una storia!