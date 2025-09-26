Cosa dice l’oroscopo del 27 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

È possibile conciliare le questioni familiari e finanziarie con la vita sociale e il desiderio di divertirvi, rilassarvi ma potrebbe richiedere impegno. A voi dispiace dire dei “no” e a quel punto troppe persone e problemi chiederanno la vostra attenzione. Se volete fare progressi positivi ed essere più gentili con voi stessi, dovrete mostrare fermezza nei confronti degli altri e pensare a voi. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Venere scatena insoddisfazione. Esprimete le vostre emozioni, puntate sul dialogo. Soli: più sicurezza in voi stessi e agite. Smettete di pensare che le cose non andranno nel verso giusto.

Oroscopo 27 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna-Venere, potrebbe rendervi distratti, un po’ confusi e disorganizzati. Fate del vostro meglio per contrastare queste vibrazioni, ad esempio scrivendo una lista di cose da fare così da non dimenticare i compiti importanti da gestire. Evitate inoltre di lanciarvi in nuovi progetti con l’obbiettivo di guadagnare di più: per oggi sono sconsigliate iniziative rischiose. Amore: in coppia, con il partner, l’atmosfera è un po’ tesa. Cercate di trovare dei compromessi. Non affrettate le decisioni. Soli: come tutti, anche voi avete tante possibilità di innamorarvi. Dovete solo credere nell’amore!

Oroscopo 27 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Anche se le avete sopportate per lungo tempo oggi vi sarà difficile tollerare situazioni e attività soffocanti che vi limitano e finché non andate totalmente contro le regole e mantenete i piedi per terra può essere una giornata stimolante. Se, ad esempio, all’improvviso penserete di mollare un lavoro o un progetto in corso, considerate che domani potreste cambiare idea, dunque prendete tempo per riflettere. Amore: in coppia, cercate di favorire l’equilibrio, tra desideri e sentimenti: è la giusta direzione da imboccare. Soli: una semplice avventura può trasformarsi in una storia sincera.

Oroscopo 27 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nel fine settimana pensate di rilassarvi non è così: i passaggi odierni al vostro segno chiedono di darvi da fare. La cosa migliore è scrivere una lista di cose da fare che avere lasciato in sospeso o ignorato, affrontare tutto ciò a cui non avete dato la precedenza. Prendete in considerazione l’idea di chiedere a una persona cara di dare una mano o farvi compagnia: il tempo passerà velocemente. Amore: in coppia, firmerete entrambi un nuovo patto dal contenuto semplice: ascolto, complicità, autenticità e amore a tutte le ore del giorno. Soli:

potrebbe nascere un flirt: cogliete l’attimo, lanciatevi e farete bei progressi.

Oroscopo 27 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

E’ un bel sabato, siete di buon umore e siete spinti a prendere l’iniziativa per organizzare delle uscite divertenti. Anche se in mente non avete un’idea precisa sul programma, iniziate contattando gli amici e trascorrerete sicuramente dei bei momenti. In ogni caso, anche se dopo una settimana di lavoro avete diritto a distrarvi, evitate di spendere un occhio della testa, compreso lanciarvi nello shopping. Amore: in coppia, è una giornata magica, in vista c’è un rinnovamento, troverete un nuovo slancio. Soli: l’amore oggi è proprio dietro l’angolo, dovete solo guardarvi intorno e lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 27 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: invia le vibrazioni perfette per mettere ordine in casa, organizzare una riunione con amici e familiari. Unica accortezza: evitate di inseguire la perfezione poiché diventerebbe troppo impegnativa e rovinare il divertimento. Se una persona cara si offre di dare una mano, accettate senza poi criticare poiché rischiate di creare delle tensioni. Amore: in coppia, riflettete prima di parlare o di prendere una decisione poiché avranno delle conseguenze. Soli: prima di giudicare negativamente una persona, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 27 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete in ottima forma, entusiasti, avete la possibilità di stringere nuovi contatti con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. E’ un sabato in cui siete comunicativi, affascinanti, le conversazioni portano speranza oppure fanno arrivare belle opportunità. In serata con la dissonanza una-Venere, avvertirete il bisogno di ritagliare del tempo per prendere cura di voi stessi, stare un po’ per conto vostro. Amore: in coppia, sulla relazione soffia una ventata di freschezza. Avete capito che è un po’ ridicolo fissarvi su cose banali.Soli: uscite e andate in posti diversi dal solito. Potrebbero riservare un incontro meraviglioso.

Oroscopo 27 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze: è un sabato in cui siete più generosi del solito. Anche se rendere felici le persone care, vederle sorridere per le attenzioni nei loro confronti – leggi acquisti – così da mostrare il vostro affetto,, ricordate di non oltrepassare i limiti del budget. Oggi rischiate di esagerare. In serata, spegnete i dispositivi e cercate di rilassarvi in piena tranquillità. Amore: in coppia, rispetto agli ultimi giorni, oggi sarete più attenti verso il partner che ricambierà con slancio. Soli: potreste sentirvi un po’ disconnessi dal mondo reale e, stranamente, ne sarete quasi felici.

Oroscopo 27 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno vi mette al centro della scena, riscuotete successo e riceverete molti complimenti. Sebbene mantenere una vita sociale attiva per voi sia importante, cercate di non lasciare che i pettegolezzi o le chiacchiere ostacolino la vostra immagine. Al contempo, evitate di promuovere idee che non avete ancora completamente sviluppato o rischiate di minare la vostra credibilità. Amore: in coppia, l’atmosfera sarà un po’ elettrica e la minima scintilla potrebbe causare un’esplosione. Cercate di essere più dolci e gentili. Soli: gli incontri non sono favoriti. I pianeti vi invitano a riflettere sulle aspettative amorose.

Oroscopo 27 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: più riservati del solito, avrete voglia di rimanere dietro le quinte e, dopo una settimana di lavoro impegnativa, ricaricare le batterie. Se nel programma della giornata c’è qualcosa che non vi entusiasma, rimandate senza sentirvi in colpa per non aver assecondato chi vi circonda. La priorità, oggi, è pensare prima di tutto a voi stessi. Amore: in coppia, i passaggi astrali garantiscono stabilità e longevità alla relazione. Soli: determinati a voltare pagina, continuate nella ricerca dell’amore vero e oggi la fortuna è dalla vostra: potrebbe esserci l’incontro giusto.

Oroscopo 27 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni la vita sociale brilla, avete la possibilità di interagire con persone affidabili su cui potete contare in caso di emergenza o di problemi. Occhio dunque a chi vi fa sorrisi esagerati, vi fa belle promesse. Non è detto sia degno della vostra fiducia. Circondatevi di persone pronte a sostenervi, vi fanno sentire al sicuro e vi metteranno in guardia ma nel vostro interesse e nel modo più sincero. Amore: in coppia, con la dissonanza Luna-Venere, in serata evitate di scaricare il malumore sul partner. Non dovete scatenare battibecchi. Soli: non siete obbligati a recarvi a un appuntamento. La cosa migliore, oggi, è quella di rimandare.

Oroscopo 27 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se ne avete la possibilità, fate una gita oppure dedicatevi a un’attività che tenga occupata la vostra mente. In questo modo non vi preoccuperete di situazioni che difficilmente potrebbero accadere ma che comunque vi spingono a vedere un futuro cupo, pieno di problemi. Cercate di rilassarvi mentalmente! Al limite potrebbe essere sufficiente telefonare a un amico: vi distrarrete e penserete ad altro. Amore: in coppia, tante dimostrazioni d’amore, esprimerete i sentimenti con slancio! Soli: potrebbe nascere un flirt, tuttavia non è dato sapere quanto andrà avanti. In ogni caso ricordate che è sempre positivo vivere l’attimo!