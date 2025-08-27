Cosa dice l’oroscopo del 28 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Scorpione in buon aspetto con il Sole in Vergine potrebbe spingere a prendere cura di voi stessi, pensare al vostro benessere soprattutto se ultimamente avete trascurato questo aspetto fondamentale della vostra vita. Assecondando questo bisogno, farete il pieno di belle energie! Su un altro piano: con un collega o un amico potrebbero volare parole grosse. Non sprecate le energie nel tentativo di convincere qualcuno che difficilmente cambierà idea. Amore: in coppia, con il partner potreste pensare a dare il via a nuovi progetti. In ogni caso, accertatevi che siano realistici. Soli: c’è aria di imprevisto e forse sarete costetti a rimandare un appuntamento romantico.

Oroscopo 28 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni amplificano le vostre emozioni, siete agitati e un po’ permalosi ma evitate di riversare questo stato d’animo su chi vi circonda e fate il possibile per evitare discussioni, creare un’atmosfera all’insegna della comprensione. Se vi è difficile comunicare con calma, prendete le distanze in modo da risolvere in seguito i problemi nelle relazioni, anche attraverso conversazioni sincere. Il buon aspetto tra Nettuno-Urano in serata rappresenta un invito a godere del tempo libero. Amore: in coppia, il partner si farà in quattro per accontentarvi, vedervi sorridere ma non vi basterà… Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica ma non vi “incanterà”più di tanto.

Oroscopo 28 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Scorpione nel vostro settore dello stile di vita, della forma fisica e del lavoro, è buon momento per risolvere al riguardo eventuali problemi, porre l’attenzione sui dettagli. Al contempo il buon aspetto tra Urano nel vostro segno e Nettuno in Ariete, indica che nel lavoro la chiave per ottenere il successo è aprire il cuore a nuove idee e metodi, lasciare entrare le vibrazioni positive e uscire un po’ dalla vostra zona di comfort. Il desiderio di liberarvi da condizioni limitanti ora è forte. Amore: in coppia, se cambiate idea a ogni batter di ciglia il partner avrà difficoltà a starvi dietro. Datevi una calmata. Soli: in vista c’è un flirt e se qualcosa non vi convincerà cambierete immediatamente obbiettivo.

Oroscopo 28 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Grazie all’armonia tra la Luna in Scorpione e il Sole in Vergine, oggi siete in forma eccellente, sicuri di voi stessi, creativi e un po’ magici… Lavoro o vita personale sfruttate al massimo il vostro fascino, senza timore, soprattutto se pensate che possa essere d’aiuto a ottenere ciò che desiderate. Potrebbe inoltre arrivare un’opportunità inaspettata oppure sarete voi a individuare qualcosa che vi permetterà di progredire. In caso di decisione, fate comunque di testa vostra. Amore: in coppia, ritaglierete dei momenti per stare vicini con tenerezza. Vi sentirete in grado di far fronte a tutto! Soli: tra giochi di seduzione e sguardi intriganti conquisterete un cuore. Sarà l’inizio di una storia.

Oroscopo 28 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della famiglia, della casa ed è proprio nel vostro nido che oggi vorreste rimanere, nel rassicurante comfort che vi offre l’abitazione. Vi sarà difficile trovare le energie necessarie per il lavoro e le responsabilità. A metà giornata, con il buon aspetto Nettuno-Urano potrebbero arrivare eventi inaspettati che accenderanno il vostro entusiasmo. Evitate di pensare che siano troppo belli per essere veri: cogliete l’occasione senza riflettere. Amore: in coppia, con la dolce metà cercate di fare un piccolo sforzo così da stabilire un dialogo sereno. Soli: la voglia di conquistare ci sarebbe ma entrare in azione è un altro paio di maniche…

Oroscopo 28 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e il Sole nel vostro segno, grazie ad alcuni contatti importanti riuscirete a mandare avanti o concludere positivamente una trattativa difficile. Più in generale, il vostro segno riceve vibrazioni astrali positive il che indica un momento eccellente nelle relazioni personali e professionali. Potreste anche discutere di problemi irrisolti ma ciò sarà d’aiuto a chiarire. Una decisione personale o di lavoro, potrebbe rappresentare una svolta. Amore: in coppia, sarete spinti a pianificare un futuro insieme. I progetti saranno al centro delle conversazioni. Soli: stanchi delle avventure passeggere, della situazione affettiva? Prendete una pausa dagli affari di cuore.

Oroscopo 28 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fate attenzione a ciò che direte: non a tutti piace ascoltare la verità. Potreste trovarvi in una situazione in cui sarete in dubbio se esprimere o meno la vostra opinione. La cosa migliore, è ignorare le opinioni altrui e se proprio volete dire la vostra è farlo in modo sensibile. In caso contrario, ovvero parlando con estrema sincerità, c’è la possibilità di scatenare un disaccordo e destabilizzare un’amicizia o un altro tipo di legame. Fate leva sul vostro leggendario lato diplomatico. Amore: in coppia, non parlate di questioni pratiche, date invece spazio alla fantasia, alla passione, al romanticismo. Soli: se siete in cerca di Superman o Wonder Woman, oggi non sarà facile corteggiarvi…

Oroscopo 28 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con il Sole in Vergine: le idee che avete in questo momento potrebbero portarvi al successo. Cercate dunque di concretizzarle nel giro di poco tempo anche attraverso la cerchia dei vostri contatti. Amici, collaboratori e persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda potrebbero offrire spunti pratici o un supporto inaspettato. Su un altro piano: nuove intuizioni su vecchi problemi potrebbero essere entusiasmanti e liberatorie. Amore: in coppia, esprimerete l’amore nei confronti del partner in modo semplice, diretto e autentico. Soli: potrebbe scattare un’attrazione irresistibile per una persona: il cuore batterà a cento all’ora!

Oroscopo 28 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste cambiare idea riguardo a una decisione importante ed è probabile che vi muoverete seguendo l’istinto anziché ascoltare ciò vi dicono gli altri. Sebbene il contributo di chi vi circonda sia importante, entrare in sintonia con il vostro istinto vi aiuterà a capire ciò che è meglio per voi. Vi permetterà di andare avanti e ottenere eccellenti risultati. E’ il momento ideale infatti per brillare nel lavoro e sicuramente imboccherete la direzione migliore. Amore: in coppia, buona intesa, complicità, siete un esempio di coppia perfettamente assortita. E c’è chi vi invidia… Soli: una persona vi attrae da tempo ma per timore che non corrisponda non vi muovete. E se fosse vero il contrario?

Oroscopo 28 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Scorpione è in armonia con il Sole in Vergine: l’aspetto astrale vi rende più estroversi, pronti ad ampliare il giro delle conoscenze e nella vita sociale a entrare in contatto con persone che potrebbero aggiungere qualcosa di speciale alla vostra vita. Conoscete, ad esempio, una persona che potrebbe supportarvi in un progetto oppure a fare passi avanti nel lavoro? Rompete il ghiaccio, contattatela senza timore e il coraggio sarà ricompensato! Amore: in coppia, atmosfera serena, il dialogo è dolce, tenero, avete bisogno della reciproca presenza. Ma quanto vi amate?! Soli: uscite, c’è l’opportunità di parecchi incontri, avrete l’imbarazzo della scelta. Farete una strage di cuori.

Oroscopo 28 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra la Luna e il Sole, nei prossimi giorni potrebbe esserci la possibilità di concludere positivamente un accordo oppure arriverà un’ottima opportunità. Evitate dunque di rimuginare poiché non dovete temere nulla: i passaggi astrali rappresentano un’ottima protezione sia a livello pratico che emotivo. Avete il sostegno di parecchie persone che vi circondano, siete determinati: il tutto contribuisce a garantire che i vostri progetti siano realizzati nelle migliori condizioni. Amore: in coppia, la dolce metà vi ricopre di attenzioni, tenerezza e voi ne chiederete sempre di più. Soli: potere di seduzione al top e lo sfrutterete per catturare l’attenzione di chi vi attrae. Farete centro!

Oroscopo 28 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Gli aspetti astrali odierni vi dotano di buonumore, anche se state affrontando delle difficoltà di lavoro o personali oppure finanziarie, oggi avrete la sensazione che sarete in grado di risolvere. E non sbagliate. Su un altro piano: nelle amicizie rischiate di essere molto possessivi, vorrete l’esclusiva… Occhio perché non tutti hanno necessariamente il vostro stesso stato d’animo e qualcuno potrebbe infastidirsi, provare insofferenza nei confronti del vostro atteggiamento. Amore: in coppia, evitate di pensare che il partner stia facendo le cose in segreto, è solo il lato possessivo che prende il sopravvento. Soli: scambierete messaggi con una persona incontrata di recente: non siete indifferenti alle sue dolci parole.