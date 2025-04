Cosa dice l’oroscopo del 28 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna e il Sole in Toro si abbracciano e accendono il vostro desiderio di comfort, di concedervi qualche gratificazione. Potrebbe trattarsi di un piatto goloso oppure di un momento di relax. Al contempo la Luna è congiunta a Urano e il transito potrebbe far arrivare un’opportunità inaspettata, che vi metterà in grado di guadagnare di più. In questo caso entrate in azione senza pensarci due volte. Amore: in coppia, con il partner parlate di tutto in particolare di questioni importanti. Il legame si rafforza ed è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: darete il via a una storia piena di passione con qualcuno che vi piace da tempo.

Oroscopo 28 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno vi rende molto produttivi, in mente potreste improvvisamente avere un’idea o un progetto. Inizialmente potrebbe sembrare qualcosa che ritenete bizzarro o insolito ma tenete presente che vi permetterà di dare una scossa piacevole alla giornata. Accogliete dunque a braccia aperte l’inedito! E’ un’ottimo lunedì per socializzare, stringere nuove relazioni non ultimo anche di lavoro. Amore: in coppia, serata all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza. Soli: se da qualche tempo una persona vi attrae, oggi è possibile un approccio che darà il via a una bella storia!

Oroscopo 28 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui rallentare il ritmo, entrare in contatto con le vostre emozioni e ridurre al minimo gli impegni nella vita sociale. Il passaggio astrale potrebbe rendervi insicuri riguardo al vostro percorso di lavoro, avete persino timore di credere che tutto andrà per il meglio riguardo un’offerta di lavoro o un contratto. Ma tutto procederà alla grande! Amore: in coppia, nella relazione sono in atto dei cambiamenti, il partner ha bisogno di qualcosa di nuovo nel quotidiano e lo asseconderete. Soli: sfruttate il potere di seduzione per conquistare e fintanto che siete soli, divertirvi.

Oroscopo 28 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Toro transita nel vostro settore della vita sociale e rappresenta un invito a rafforzare le relazioni solide e a mettervi in gioco, uscire dalla vostra zona di comfort per fare nuove amicizie, ampliare la cerchia dei contatti professionali. Tenete presente che in particolare nel corso di un evento potreste conoscere persone molto interessanti. In generale incontri inaspettati daranno vita a momenti magici. Amore: in coppia, le emozioni sono amplificate, potreste essere romantici o nostalgici. In quest’ultimo caso, parlatene con il partner. Soli: potreste fare sogni un po’ illusori riguardo a una persona. Ma alla fine di tanto in tanto è bello sognare.

Oroscopo 28 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Toro sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e accentua la determinazione e la forza. E’ il momento ideale dunque per concentrarvi sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere nel prossimo futuro, così da garantirvi un miglioramento. Più in generale, potreste trarre profitto anche finanziario da una proposta o un’offerta ma prima di accettare fate delle domande mirate. Amore: in coppia, particolarmente inventivi e Marte vi spinge a rendere più piccante la relazione. Non dobbiamo aggiungere altro… Soli: incontri o conversazioni oggi dovete osare, mostrare il vostro lato romantico e passionale!

Oroscopo 28 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Toro per il vostro segno è un aspetto eccellente, vi dota di una splendida forma, un’ottima resistenza mentale e fisica che vi spinge a uscire dal quotidiano, vi mette in grado di realizzare facilmente qualsiasi cosa a cui dedicate particolare attenzione e impegno. Tenete gli occhi aperti per cogliere al volo le opportunità inaspettate che, grazie alla congiunzione Luna-Urano, puntualmente arriveranno. Amore: in coppia, lavorate molto e il tempo da dedicare al partner è poco ma stasera penserete solo a renderlo/a felice. Soli: la congiunzione Luna-Urano amplifica le emozioni, circola un po’di agitazione. Per oggi, vivete l’attimo!

Oroscopo 28 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se solitamente preferite i fatti, prove concrete rispetto a ciò che suggerisce l’intuito, oggi nel lavoro vi sarà molto utile ascoltarlo. Se riguardo a qualcosa, ad esempio un contratto, un’offerta o un’opportunità finanziaria, avete una sensazione strana, indefinibile che non riuscite a eliminare, l’atteggiamento migliore è ascoltare e seguire la voce interiore. Farà la differenza nella gestione del lavoro e del denaro. Amore: in coppia, vedete la relazione in una luce più ottimista. Ma fate attenzione a non aspettarvi troppo dal partner. Soli: sicuri di voi stessi ma prendete il tempo necessario per capire se l’altro/a è davvero sulla stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 28 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Toro che sosta nel vostro settore delle relazioni è la giornata giusta per dedicare attenzione su quelle che ritenete siano più importanti. Cercate di prendere in considerazione la sensibilità di chi vi circonda, se c’è una mancanza di equilibrio, anche con le persone care, è indispensabile correggere il tiro. In caso contrario, rischiate di creare un serio disagio e tensioni nei legami. Amore: in coppia, nel partner avete un solido alleato. Il che rafforza il desiderio di stabilità e di un futuro insieme. Soli: state riscoprendo la voglia di piacere e conquistare. Oggi avete l’opportunità di incontrare l’anima gemella durante un’uscita con gli amici.

Oroscopo 28 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Toro continua la sua sosta nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro: rappresenta un’opportunità per osservare le persone, le situazioni e come influiscono sulle vostre energie, ovvero capire chi o cosa nel lavoro o nella vita personale, vi fa sentire rilassati o al contrario stressati. In ogni caso, non dimenticate di praticare un po’ di esercizio fisico, è importante non trascurare la forma. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle tensioni irrisolte e le conversazioni girare a vuoto. Inutile insistere. Soli: negli affari di cuore non una giornata entusiasmante. Gli incontri non sono una priorità oppure siete chiusi a riccio.

Oroscopo 28 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Toro è un lunedì da vivere all’insegna della leggerezza, stemperare la pesantezza di alcune situazioni. Evitate, per quanto vi è possibile di fare le cose di sempre e lanciatevi in esperienze inedite. Che si tratti di praticare un hobby che accende la vostra creatività o di una nuova avventura o semplicemente di un piacevole cambiamento, lasciatevi andare e godetevi il cambio di ritmo. Amore: in coppia, evitate di dare importanza a dettagli di poco conto, soprattutto se la relazione attraversa una fase positiva. Soli: in caso di incontro romantico, non fate troppe domande alla persona. Limitatevi ad assaporare il presente.

Oroscopo 28 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La settimana per il vostro segno si apre con la Luna in Toro che sosta nel vostro settore della casa e della famiglia. In questo momento avete bisogno di tranquillità, dunque concedete a voi stessi le attenzioni, le coccole che con affetto offrite sempre alle persone care: vi sentirete più ottimisti! Stabilire un buon equilibrio interiore è indispensabile per affrontare al meglio anche le situazioni di lavoro o gli affari. Amore: in coppia, potrebbero emergere delle tensioni e trovare un terreno d’intesa è possibile, a patto di chiarire la situazione. Soli: il desiderio di dare il via a una storia si scontra con il ricordo delle delusioni. Prendete tempo.

Oroscopo 28 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione e vi sentite pronti a risolvere quei problemi che vi hanno bloccato grazie al fatto che li esaminate da una prospettiva diversa. Potreste svilupparla grazie a un commento, nel corso di una conversazione, di una persona cara o di un collega oppure mentre vi concedete una piccola pausa. E’ una buona giornata, infine, per arrivare a un accordo. Amore: in coppia, amore e reciproco attaccamento trasformano la giornata in un un momento di massima complicità. Soli: oggi avete l’opportunità di dare il via a una storia tenera: il cuore della persona sarà solo vostro.