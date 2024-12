Cosa dice l’oroscopo del 28 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non dovete assolutamente preoccuparvi di ciò che pensano gli altri né seguire ciò che vi dicono, anche se per farlo potreste mettervi sotto pressione. La dissonanza tra Venere in Acquario e Urano in Toro rappresenta invito a fare tutto ciò che vi sembra giusto. Potrebbe mettervi in contrasto con alcune persone della vostra cerchia sociale, ma alla fine conta solo ciò che è meglio per voi. Non dovete scendere a compromessi ma fare di testa vostra. Amore: in coppia, mostrerete pienamente i sentimenti, il che vi consente di evolvere nella reciproca fiducia. E il desiderio è al top! Soli: un nuovo incontro potrebbe avervi destabilizzato. Se il cuore batte forte, fate il primo passo!

Oroscopo 28 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Venere-Urano potreste esserci un conflitto tra le responsabilità e il desiderio di distrarvi. Se potete concedetevi un po’ di tempo libero, prendete cura di voi stessi e coccolatevi. Cercate di rallentare il ritmo, prendere dunque le cose con calma e quando possibile rimandare. Sul fronte lavoro, il transito annuncia che potrebbe accadere qualcosa di inatteso ma positivo: ad esempio avere un riconoscimento per i risultati ottenuti. Amore: in coppia, potete rinnovare la relazione forse un po’ rovinata dalle preoccupazioni familiari e godere di una nuova complicità. Soli: dovete uscire dalla routine: è possibile che una persona sia disposta a seguirvi ovunque!

Oroscopo 28 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La buona volontà c’è tutta e tenterete di andare avanti con un progetto o portarlo a termine ma la vostra immaginazione non è quella di sempre. Potrebbe inoltre essere che ieri sera siate usciti, abbiate fatto tardi, forse bevuto un drink in più e oggi siete un po’ pigri, fiacchi, il che non è d’aiuto… Per oggi, mettete da parte quanto avevate intenzione di fare. E’ una situazione temporanea e domani vi sentirete mentalmente più energici. Amore: in coppia, con il partner non è necessario impegnarvi in grandi discorsi, i vostri sguardi la dicono lunga sul reciproco desiderio… Soli: le conquiste sono possibili a patto che vi muoverete con tatto ed eleganza.

Oroscopo 28 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui più del solito sarete molto protettivi nei confronti di tutti a cui volete bene: figli, familiari, amici, animali domestici. Con la dissonanza Venere-Urano, alcune notizie inaspettate potrebbero farvi riflettete sul futuro ma non lasciatevi abbattere. Tutto andrà bene, dunque rilassatevi e stasera godete della compagnia dei vostri cari, degli amici. Sarà d’aiuto a mollare la tensione interiore e dotarvi di uno stato d’animo positivo. Amore: in coppia, con il partner state vivendo una grande e bellissima storia d’amore appassionata. Soli: cogliete tutte le occasioni per uscire e incontrare. Nella vostra vita potrebbe entrare un amore a prima vista!

Oroscopo 28 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Venere-Urano riaccende la vostra ambizione, come forse non accadeva da un po’ di tempo. Ed è un fatto positivo poiché quando si tratta di fare dei progetti i transiti attuali vi spingeranno a pensare fuori dagli schemi. Tuttavia, se inoltre state riflettendo su alcune idee tenete presente che le persone care potrebbero non condividere il vostro entusiasmo. Non dovete ascoltarle ma andare avanti! Non è il momento di rimandare ma di agire. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere teso. Se non volete che la situazione prenda una piega pericolosa dovrete rispettare nuove regole. Soli: volete incontrare l’anima gemella? Cambiate atteggiamento.

Oroscopo 28 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se non avete impegni di lavoro che non potete rimandare o una lunga lista di cose da fare, pensate prima di tutto a rilassarvi, a godervi la vita e soprattutto a divertirvi in compagnia degli amici, dei familiari. Siete dell’umore giusto per assaporare le cose belle e buone della vita senza sentirvi in colpa ma al contempo con la dissonanza Venere-Urano fate un po’ di attenzione sul fronte finanze poiché per appagare qualche desiderio rischiate di esagerare con le spese. Amore: in coppia, è un sabato molto piacevole, capite al volo il partner che apprezzerà le vostre attenzioni. Soli: se avete iniziato una relazione, esprimerete emozioni e sentimenti. Farete passi avanti.

Oroscopo 28 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Venere-Urano, oggi il denaro potrebbe essere motivo di preoccupazione. Potreste pensare di aver speso troppo durante le festività, anche per rendere felici le persone care o forse una somma che doveva entrare è bloccata. In questo secondo caso si tratta di un ritardo e non di una situazione permanente (anche se potrebbe sembrare così). Troppe preoccupazioni potrebbero rovinarvi la giornata, e voi sicuramente non lo volete. Distraetevi! Amore: in coppia, la risata oggi è la vostra arma di conquista! Con il partner va tutto bene. Soli: se una storia nata di recente va avanti, secondo voi, troppo lentamente potreste provare impazienza e frustrazione.

Oroscopo 28 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra Venere in Acquario e Urano in Toro, i familiari avranno difficoltà a capirvi o andare d’accordo su qualsiasi questione di tipo domestico. E’ un aspetto temporaneo ma che tuttavia potrebbe rappresentare un freno ai progetti o a un piano o per prendere una decisione importante. Regna la testardaggine – soprattutto vostra – che può portare a una spiacevole situazione di stallo a meno che voi non siate disposti a trovare un ragionevole compromesso. Amore: in coppia, cercate di evitare discussioni: l’ultima parola oggi non sarebbe vostra. Pensate a vivere momenti di passione. Soli: un incontro significativo vi spingerà a lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 28 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza odierna Venere-Urano potrebbe circolare irrequietezza, nervosismo, la vostra attenzione sarà attratta da tutto ciò che rappresenta una possibilità di spezzare la noia. In poche parole, la voglia sarà quella di uscire e sentirvi liberi. Anziché dedicarvi a questioni impegnative avrete ad esempio il desiderio di vedere un amico per un caffè e una chiacchierata. Sarete inoltre attratti da persone originali, con cui avere uno scambio interessante. Amore: in coppia, la comunicazione con il partner sarà difficile. Incomprensioni e malintesi potrebbero essere all’ordine del giorno. Soli: uscite e incontri non andranno per il verso giusto. Poco male, nel giro di poco vi rifarete…

Oroscopo 28 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è noto per non avere le mani bucate ma con la dissonanza Venere-Urano, il denaro oggi potrebbe scivolarvi tra le dita e non avete nessuna intenzione di negarvi il divertimento, il piacere né tanto meno risparmiare. Se state vivendo una fase complicata, impegnativa, questo transito accende la voglia di coccolarvi. E perché no?! Fate solo attenzione a quegli acquisti impulsivi che sul momento sembrano giusti ma immediatamente dopo perdono lucentezza. Amore: in coppia, avrete difficoltà a gestire le tensioni. Evitate di parlare di argomenti importanti. Soli: metterete tutto in discussione tutto e non saprete cosa fare. Non torturatevi inutilmente.

Oroscopo 28 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra Venere nel vostro segno e Urano in Toro, è allarme rosso nelle relazioni con le persone care. Potreste sentirvi ingabbiati, schiacciati dalle responsabilità, dalle loro continue richieste e vorreste sentirvi liberi come l’aria. Probabilmente è arrivato il momento di stabilire dei chiari e solidi limiti. Per il vostro segno è sempre difficile dire dei “no” ma ora è meglio rifiutare qualcosa, seppure con il dovuto tatto per evitare discussioni accese, anziché covare rancore. Amore: in coppia, evitate di offendervi se il partner dice o fa qualcosa che non vi piace. Siate più tolleranti. Soli: voglia di frequentare persone originali e divertenti. E la giornata vi riserva una sorpresa.

Oroscopo 28 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se da un po’ di tempo un problema è un chiodo fisso, è nei prossimi giorni farete dei passi per trovare una soluzione e metterla in atto. Una conversazione positiva, inoltre, potrebbe essere illuminante, vi metterà in grado di vedere chiaramente il potenziale di un’idea o di un progetto a cui in seguito darete il via. Avete bisogno di risolvere prima le questioni in sospeso? Toglietele di mezzo così da poter progredire! Consiglio astrale: evitate di essere troppo critici con le persone care. Amore: in coppia, accettate la situazione così com’è. È meglio vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Soli: chiudete con il passato e nella vita affettiva c’è una schiarita.