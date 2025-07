Cosa dice l’oroscopo del 28 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni le conversazioni di tipo personale oggi saranno distese soprattutto se deciderete di abbassare la guardia e parlare sinceramente. Se qualcosa vi turba o avete bisogno di spazio solo per voi non dovete temere di parlare. Mostrare vulnerabilità non significa essere deboli ma esattamente il contrario. Nel lavoro potreste avere la tendenza a riflettere troppo: evitate di analizzare tutto eccessivamente. Amore: in coppia, nei confronti del partner le aspettative sono alte ma per vostra fortuna sarà totalmente disponibile. Soli: Se di recente c’è stato un incontro oggi dimostrerete il vostro interesse in modo concreto: un sms intrigante o lancerete un invito? Le idee non vi mancano.

Oroscopo 28 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Vergine vi rende più flessibili del solito, dunque se nel lavoro avete intenzione di cambiare qualcosa, mentre esaminate i progetti, i piani, gli obbiettivi fatelo con il senso critico di questo segno. Il transito vi consente di mettere a punto il lavoro così da renderlo migliore. Andate oltre le paure, rafforzate la fiducia e la sicurezza in voi stessi mostrando le qualità e il talento che vi distinguono dagli altri. Amore: in coppia, i sentimenti reciproci sono intensi, la complicità è sempre più forte! L’atmosfera profuma di rinnovamento. Soli: una persona che conoscete potrebbe essere segretamente innamorata di voi. Avete capito di chi si tratta? A voi decidere se prenderla in considerazione.

Oroscopo 28 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Vergine siete irrequieti, avete la tendenza a rimuginare e ad analizzare eccessivamente. Anche se può essere stressante rivedere più e più volte i piccoli dettagli di un lavoro o un progetto, tenete presente che non sarà tempo perso. La Luna sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: potreste essere spinti fortemente a portare a termine i progetti personali e le responsabilità domestiche. Amore: in coppia, non siete disposti a fare delle concessioni, del partner vedete solo i lati negativi e potrebbe circolare un po’ di tensione. Riprendetevi! Soli: se capite che un flirt non vi porterà da nessuna parte, forse è arrivato il momento di imboccare una direzione diversa.

Oroscopo 28 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere dei dubbi sul vostro valore, essere esitanti ad agire nonostante abbiate in mano le informazioni che vi occorrono. Preferite l’osservazione alla precipitazione ma è una battuta d’arresto che vi fa perdere tempo. Vi ponete delle domande ma forse è il momento di darvi una mossa: imparerete di più andando avanti… Vi sentirete più sicuri e sarà a quel punto che inizierà la parte migliore della situazione! Amore: in coppia, il partner vi incoraggia, vi aiuta a risolvere un problema o ad affrontare le cose in modo positivo. Soli: incontro con una persona gentile, che sarà disponibile, attenta e soprattutto sarà pronta ad ascoltare. Il suo atteggiamento altruista non vi lascerà indifferenti.

Oroscopo 28 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze: il transito rappresenta un’opportunità per esaminare il budget ed eliminare alcune spese, ad esempio servizi e app a pagamento online che non state più utilizzando. Al contempo, oggi cercate di seguire l’istinto: ci sono momenti in cui può essere utile prendere l’iniziativa e fare qualcosa seguendo l’impulso, la voce del cuore. Avrete tempo di occuparvi dei dettagli in un secondo momento. Amore: in coppia, non a tutti è concesso di vivere momenti intensi con la persona amata. Sfruttate al massimo questa giornata! Soli: i passaggi odierni sono favorevoli agli incontri romantici e uno in particolare sarà pieno di promesse.

Oroscopo 28 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna si avvicina a Marte ed entrambi sostano nel vostro segno: è un lunedì in cui siete molto motivati e che si tratti di lavoro o vita personale, pronti a prendere delle iniziative coraggiose. Al contempo, potreste anche firmare un contratto o impegnarvi in un’attività che vi permetterà di aumentare le entrate. Qualcosa che leggete o ascoltate potrebbe inoltre spingervi a esplorare un nuovo percorso. Amore: in coppia, desiderate dare nuovo slancio alla relazione, riaccendere la passione e farete di tutto! Migliorerete l’immagine: nuovo taglio di capelli, look… Soli: con i passaggi astrali odierni, è in arrivo una storia romantica, ricca di passione. Siete pronti a dare il via, a innamorarvi!

Oroscopo 28 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: è il lunedì perfetto per eliminare quelle eventuali insicurezze e i fattori di stress che nel lavoro vi state portando dietro da un po’ di tempo. Evitate di essere critici con voi stessi e invece chiedetevi cosa potete modificare così da stare meglio! Esaminate i problemi, valutate le alternative e ancora meglio, spostate l’attenzione su qualcosa che vi appassiona. Amore: in coppia, la dolce metà vi ama, appagherà il vostro bisogno di essere rassicurati. Insieme trascorrerete teneri momenti. Soli: una persona che vi corteggia tenterà di conquistarvi a suon di belle e dolci parole. Cercate tuttavia di distinguere tra complimento e adulazione.

Oroscopo 28 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Vergine siete spinti a dare una mano o sostenere moralmente chi vi circonda, colleghi compresi. In ogni caso, tenete presente che se farete più di quanto è nelle vostre possibilità, rischiate di esaurire le energie. Anche se la vostra generosità è lodevole, ricordate che non potete aiutare gli altri senza prima pensare a voi stessi. È tempo di migliorare il programma quotidiano, introdurre abitudini più sane. Amore: in coppia, più disponibili nei confronti del partner, meno irritati da cose di poco conto e più teneri. Giornata top, proverete uno splendido senso di benessere. Soli: pronti a sfoderare il sex appeal, è un lunedì favorevole alla conquista, a dare il via a un flirt intrigante.

Oroscopo 28 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere delle riserve che impediscono di fare quanto è nelle vostre possibilità per portare avanti i progetti, le idee. La presenza di Marte in Vergine oggi potrebbe spingere a cambiare ritmo consentendovi di affrontare qualsiasi esitazione. Con Mercurio in moto retrogrado, potrebbero esserci alcuni ritardi o blocchi nelle informazioni. Potrebbe essere necessario rivedere, ripetere o ricontrollare il lavoro. Amore: in coppia, se le reciproche aspettative sono molto diverse, evitate di puntare i piedi: il compromesso lo sapete bene, è più costruttivo. Soli: siete inquieti, cercate il grande amore ma per oggi dovete fare leva sulla pazienza. In ogni caso state tranquilli/e, presto arriverà!

Oroscopo 28 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è molto abile a risolvere le situazioni ma oggi nei confronti di una in particolare avete la consapevolezza di non voler andare avanti. Tenete presente che concentrarvi solo sulle difficoltà la fa sembrare una mission impossible. Se fate invece dei piccoli passi, allora potreste smuovere le cose. Iniziate con la parte più semplice del vostro difficile compito e presto scoprirete di aver fatto eccellenti progressi. Amore: in coppia, non prenderete troppo a cuore qualche problema di lavoro. Un’atmosfera sensuale concluderà una giornata ricca di emozioni. Soli: desiderate fare il punto sulla vostra vita amorosa. Gli errori passati vi fanno riflettere e ciò favorirà il cambiamento.

Oroscopo 28 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie ad alcune buone notizie, siete più positivi riguardo a un progetto o un affare che probabilmente ha avuto alti e bassi. Con Mercurio in Leone in moto retrogrado, potrebbero esserci ancora alcune incertezze, dei dubbi, dei ritardi ma nel complesso la situazione tende al positivo. Qualunque cosa accada prendetela senza agitarvi più di tanto: dopo il 12 agosto la questione si risolverà in modo brillante. Amore: in coppia, vi ponete troppe domande e anche su questioni di poco conto siete puntigliosi. A forza di mettere i puntini sulle i, rischiate di irritare il partner, non ne potrà più delle ripetute critiche! Soli: siete combattuti tra impegno e libertà… Ma non è oggi che prenderete una decisione.

Oroscopo 28 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: potreste essere più critici del solito, noterete qualsiasi dettaglio che va storto oppure un errore avrà il potere di irritarvi. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Al contempo se in programma c’è un accordo professionale o state entrando in società con una persona, dare il via a una conversazione vi metterà in grado di apportare dei miglioramenti. Amore: in coppia, nonostante le prove di sincerità e fedeltà del partner, oggi nulla sembra appagarvi. Soli: potreste pensare che una persona incontrata di recente non sia interessata e in molti casi non è così. Forse siete troppo impazienti di ricevere un segnale.