L’oroscopo del 28 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella domenica, in cui prendervela comoda e rilassarvi: il vostro buonumore è contagioso e intorno a voi create un’atmosfera piacevole. Che si tratti di un amico, di un familiare esprimete l’affetto che provate, dimostrate quanto volete bene alla persona. Al contempo, attenzione alle spese – anche online – poiché nonostante la promessa fatta a voi stessi di risparmiare, oggi potreste cadere in tentazione. Potete comunque divertirvi senza spendere un occhio della testa. Amore: in coppia, non permettete che piccole seccature del quotidiano incidano sulla relazione. Mostrate tenerezza al partner e sarete ripagati! Soli: con la testa cercate una storia ma non con il cuore. In mente inseguite un ideale ma è ora di smettere e vivere la realtà.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna nel vostro segno per oggi al primo posto dovete mettere voi, cercate di prendere cura di voi stessi e di fare tutto ciò che desiderate senza per questo sentirvi in colpa. Se inoltre nei giorni passati avete trascorso parecchio tempo davanti al pc o telefono, è il momento di mettere uno stop almeno temporaneo e dedicare quel tempo che passereste online a qualcosa di creativo, ad esempio un hobby, e frequentare le persone dal vivo. Amore: in coppia, siete un po’ tesi con la dolce metà, con uno spirito di contraddizione non sempre piacevole. Ma per fortuna riuscirete a mantenere il controllo. Soli: alte aspettative riguardo alle relazioni d’amore per cui se in programma c’è un appuntamento romantico forse fareste meglio a rimandare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui, se volete evitare discussioni di qualsiasi tipo, l’atteggiamento migliore è quello di essere flessibili. Tuttavia non è escluso che sia chi vi circonda a lanciare frecciatine e in questo caso non dovete permettere alla loro negatività di rovinare la giornata. Non dovete cadere nella trappola di chi mette alla prova la vostra pazienza con qualche provocazione. La Luna in Toro rappresenta un invito al relax, a riflettere: arriveranno soluzioni a vecchi problemi. Amore: in coppia, evitate battibecchi o rischiate che sfocino in brutte litigate. Prima di parlare, riflettete. Soli: la solitudine vi pesa e oggi deciderete di forzare il destino. Fate solo attenzione a dire tutto ciò che vi frulla nella mente. Potreste seppure involontariamente offendere una persona.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Toro è una domenica in cui potreste stringere nuove relazioni con più facilità del solito, ampliare la cerchia delle conoscenze con persone che hanno i vostri stessi valori, ideali, interessi od obbiettivi. Tenete presente che le relazioni di lavoro che stabilirete in questo periodo, nel prossimo futuro vi saranno molto utili. Su un altro piano: oggi potreste essere pronti ad affrontare un problema che vi pesa come un macigno e finalmente trovare una soluzione. Amore: in coppia, riuscirete a chiarire una situazione che ritenete negativa. Siate comprensivi e ascoltate, il partner riuscirà a fugare i vostri dubbi. Soli: più lucidi e meno diffidenti nei confronti di una persona che vi attrae e che vi corteggia. Il che vi permetterà di dare il via a una bella storia.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Tenete a mente il vecchio proverbio “chi va piano va sano e va lontano”, ovvero è in questo modo che riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi futuri di lavoro o personali che avete a cuore. Per cui, arrivare al traguardo richiederà pazienza e costanza ma attenzione ciò non vuol dire che il percorso sarà accidentato. Per oggi, evitate di concentrarvi sulle questioni di lavoro e concedetevi il permesso di divertirvi. Ma non solo, mettete dei limiti alle richieste di chi vi circonda. Amore: in coppia, splendida giornata, con il partner trascorrerete momenti d’amore e di passione. Oggi accantonerete la gelosia e vi godrete la pace della mente. Soli: sfruttate il fascino per fare un passo avanti verso relazioni più appaganti e più costruttive. E’ tempo di stare in coppia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna in Toro e Venere in Leone è una domenica in cui è probabile che proverete un’altalena di emozioni ma dovrete tenerle sotto controllo. Un amico o un familiare potrebbe scatenare la vostra irritazione, delle tensioni e scatterà la voglia di fargliela pagare. Attenzione: potrebbe avere il vostro stesso stato d’animo per cui la cosa migliore è rimanere a distanza l’uno dall’altro. Evitate di cadere nella trappola delle discussioni inutili. Amore: in coppia, l’argomento denaro oggi potrebbe essere pericoloso: forse uno di voi due spende troppo ed entrambi rischiate di scatenare una brutta discussione. Soli: darete spazio a un’amicizia romantica che passo dopo passo diventerà amore. Ma cercherete di essere sicuri dei vostri sentimenti .

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica piacevole, ideale per trascorrere dei bei momenti con gli amici e i familiari. Il programma è fitto di cose da fare insieme: un gita per recarvi in un posto che non conoscete, un giro in un centro commerciale per qualche acquisto o andare al cinema… Qualsiasi cosa deciderete di fare tenete presente che vi piacerà! Più in generale, siete affascinanti, avete l’effetto calamita per cui ovunque e con chiunque sarete al centro della scena, star della giornata! Amore: in coppia, volete godervi i piaceri della vita con il partner, il vostro ottimismo oggi lo incanterà! Soli: in vista c’è una storia d’amore! Se una persona vi attrae è il momento di mettere le carte in tavola: la conversazione con l’altro/a sarà all’insegna della passione e sentimenti travolgenti.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento forse vi sentite messi sotto pressione ma avete le energie giuste per affrontare qualsiasi sfida! Non solo: dovete mettervi al centro della scena, mostrare soprattutto a chi conta le vostre qualità, le competenze. Potete star certi che non passerete inosservati e arriveranno opportunità molto positive che vi permetteranno di fare passi da gigante! Al contempo è una buona giornata per stabilire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di rinnovamento, siete sulla stessa lunghezza d’onda e insieme supererete qualsiasi ostacolo! Soli: più aperti e disponibili, non avete nessuna difficoltà a comunicare: una persona affascinante sarà attratta dal vostro modo di parlare e vi corteggerà con dolcezza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni vi dotano di grande sicurezza in voi stessi e siete pronti ad abbattere qualsiasi ostacolo dovesse presentarsi sul vostro cammino. Ed è un bene, poiché mantenere questo atteggiamento positivo vi permetterà di risolvere un problema con cui potreste trovarvi alle prese nei prossimi giorni. Ma al contempo sarà importante prendere in considerazione l’idea di chiedere dei consigli da persone di cui vi fidate. Vi permetteranno di progredire più velocemente. Amore: in coppia, privilegiate il compromesso, evitate di imporre le vostre idee. In questo modo non ci saranno discussioni. Soli: i passaggi odierni, come detto sopra vi dotano di grande sicurezza e non avrete vie di mezzo: potreste corteggiare in modo serrato chi vi attrae oppure scappare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni potrebbero spingervi ad affinare un’abilità o portare un hobby a un livello più professionale. Qualcosa a cui vi piace dedicare il tempo libero ora potrebbe diventare un’attività secondaria o addirittura a tempo pieno che in termini finanziari vi darà bei risultati. Se desiderate mostrare qualcosa in cui siete abili, eccellete è il momento di rimboccare le maniche e fare passi avanti. In ogni caso, potete star certi che imboccherete la direzione giusta! Amore: in coppia, il partner oggi potrebbe essere un po’ geloso/a, possessivo/a e l’atteggiamento anziché piacervi vi darà fastidio. Soli: per oggi seguirete il proverbio “meglio soli che male accompagnati”. Potreste avere ragione ma, chissà, il destino potrebbe metterci uno zampino e offrire un incontro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Toro è una domenica in cui potreste aver voglia di riflettere su tutto ciò che riguarda la casa e le finanze: potreste decidere, ad esempio di apportare qualche miglioramento nell’abitazione oppure definire un nuovo budget familiare. Su un altro piano: se nei prossimi giorni per raggiungere un obbiettivo o concretizzare un progetto avrete bisogno di un sostegno concreto, dovrete solo chiedere: alcune persone saranno pronte a correre in vostro soccorso. Amore: in coppia, la dolce presenza del partner vi fa sentire amati e rassicurati. Forse sarete un po’ troppo possessivi… Soli: brillate, siete radiosi, determinati e ovunque vi fate notare. Va da sé che potrebbe esserci un incontro romantico: il cuore di entrambi batterà alla velocità della luce.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui mettere uno stop alla modestia, smettere di pensare che gli altri siano meglio di voi! Dovete essere orgogliosi della vostra genialità tanto più che nessuno penserà il contrario. E’ tempo di mettervi sotto i riflettori e farvi notare da persone influenti. Su un altro piano: oggi avete una mentalità pratica, siete particolarmente concentrati e dunque è il momento ideale per affrontare le questioni, i compiti o eventuali problemi che avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, con il partner prenderete decisioni importanti riguardo al futuro a due. Soli: sul fronte incontri romantici è una giornata tranquilla ma sia chiaro solo perché lo volete voi. Al momento preferite dedicare la vostra attenzione alle attività personali o di lavoro.