Cosa dice l’oroscopo del 28 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste trovarvi di fronte a una scelta ma non è una giornata in cui prendere decisioni affrettate e visto che domani ci sarà la Luna Nuova nel vostro segno, cercate di evitare il più possibile le distrazioni. È meglio rilassarvi e riflettere. Tanto più che con congiunzione Luna-Saturno in Pesci avvertite il bisogno di rimanere dietro le quinte, la voglia di socializzare è pari a zero. Amore: in coppia, il partner vi ama, vi capisce e vi sostiene: cosa chiedere di più? Soli: negli affari di cuore oggi potreste avere la possibilità di conquistare ma non è detto che vi lancerete, lo stato d’animo non è quello giusto.

Oroscopo 28 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Anche se il lavoro vi impegna parecchio, in seguito uscite, allontanatevi dalla solita routine e trovate il modo di rilassarvi. Ogni evento nuovo nella vita sociale – compresi gli inviti degli amici – che si discosta dalle abitudini di sempre. permetterà di ricaricavi di belle energie e nei prossimi giorni andrete dritti al punto, guarderete gli obbiettivi da raggiungere con sicurezza e determinazione! Amore: in coppia: godetevi questa bella giornata, rilassatevi e puntate all’armonia. I sentimenti contano molto. Soli: apritevi a nuove opportunità ed esperienze che accendono le emozioni.

Oroscopo 28 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci, lavoro o vita privata è probabile che non tutti saranno disposti ad ascoltare ciò che avete intenzione di dire, comprese alcune nuove idee. Non significa non dover esprimere ciò che pensate ma tenere conto di chi avete di fronte. Eviterete commenti, critiche, qualsiasi osservazione che potrebbe farvi dubitare della validità delle vostre affermazioni. Amore: in coppia, sono possibili piccole bugie bianche o incomprensioni, ma nulla di grave. Soli: gli affari di cuore sono al centro della vostra attenzione: una persona vi corteggerà e non potrete resistere.

Oroscopo 28 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una buona giornata per aggiungere più colore, brio e fantasia alla vostra vita, contattare gli amici per organizzare un’uscita per la serata o per il fine settimana ma con i passaggi odierni, prima della Luna Nuova di domani in Ariete, potreste avere una gran voglia di rilassarvi. E’ inoltre possibile che abbiate intenzione di stabilire dei limiti alle persone o situazioni che su di voi hanno avuto un effetto negativo. Amore: serata romantica, meravigliosa per condividere con il partner le emozioni più dolci. Soli: in cerca di nuove conoscenze? Sarete accontentati ma ora volete una storia seria, un flirt non vi interessa.

Oroscopo 28 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Chi vi circonda oggi potrebbe giudicarvi irritabili e un po’ scontrosi. Saranno probabilmente infastiditi dal vostro malumore. Guardatevi allo specchio e chiedetevi cosa sta causando il vostro atteggiamento da orsi e fate uno sforzo per correggere il tiro. In serata tornerà la serenità: mostrate dunque l’affetto che provate per le persone care, amici e familiari, e non date per scontato il loro. Amore: in coppia, cercate di ravvivare l’eros. Se vi sentite un po’ bradipi, con l’esercizio fisico tornerà l’energia sensuale. Soli: prima di innamorarvi di una persona dovete amare voi stessi! Fate tutto ciò che vi fa sentire felici.

Oroscopo 28 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Dopo aver riflettuto a lungo, diciamo forse persino in modo ossessivo, sarete decisi a chiudere con un amico e lo direte senza giri di parole. Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci, nel vostro settore delle relazioni, potreste esprimervi con una freddezza polare. Vorrete eliminare la persona dalla vostra vita perché ritenete vi abbia offeso in modo terribile ma non è che state esagerando? Amore: in coppia, provate un po’ di insicurezza per cui fate leva sulla razionalità così da eliminare dubbi infondati! Fiducia nella dolce metà e sarete ricambiati. Soli: l’amore non va cercato, arriverà al momento giusto!

Oroscopo 28 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le energie oggi sono a mille ma mentre passate con disinvoltura da un compito all’altro, ricordate di dedicare l’attenzione a ciò che vi dà forza interiore. Ritagliate del tempo per sognare ad occhi aperti, liberarvi dallo stress e trovare un buon equilibrio prendendo cura di voi stessi. E’ una giornata perfetta per mollare ciò di cui non avete più bisogno e per sistemare le questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, emozioni amplificate comportano qualche frustrazione. Se il partner dice “forse” non significa “mai”. Soli: negli affari di cuore se non volete rimanere delusi, per oggi non aspettatevi nulla.

Oroscopo 28 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo una settimana di duro lavoro, potreste sentirvi esausti. Smettete dunque di essere super efficienti come al solito. I passaggi astrali odierni indicano che seppure avreste voglia di rilassarvi potreste pensare di non meritare il giusto riposo. E’ evidentemente un errore: avete bisogno di staccare la spina e ricaricare le batterie. Ciò vi permetterà, in seguito, di lavorare al meglio ed essere più produttivi! Amore: in coppia, atmosfera romantica, dedicherete dolci attenzioni al partner, stasera giurerete amore eterno! Soli: una persona affascinante incrocerà il vostro cammino e cambierà la vostra vita.

Oroscopo 28 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i pianeti in Pesci, nel vostro settore della casa e della famiglia è il momento ideale per dare il via a conversazioni sincere con le persone care. Parlare con dolcezza di ciò che vi ha pesato e che probabilmente non avete mai detto fino a oggi vi regalerà un senso di sollievo e di pace. E i familiari forse si sentiranno anche un po’ in colpa… Non dimenticate, al contempo, di pensare al vostro benessere. Amore: in coppia, Amore: in coppia, bella intesa, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici. Soli: potrebbe esserci un incontro, anche online, ma evitate di lanciarvi a occhi chiusi.

Oroscopo 28 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni vi rendono un po’ severi ed esigenti, potreste giudicare del tutto inopportuno l’atteggiamento di un familiare o di un amico. Sarete contrariati e probabilmente non direte niente ma nel caso aveste intenzione di parlare chiaramente, fate un respiro profondo e riflettete. Adottate lo stesso atteggiamento se le vostre idee o le opinioni si scontreranno con quelle delle persone care. Amore: in coppia, riservate al partner momenti sognanti e amorevoli. Sapete bene che siete in grado di farlo! Soli: dovete uscire dalla tana e accettare gli inviti. Potreste incontrare l’altra metà della mela!

Oroscopo 28 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti in Pesci sostano nel vostro settore delle finanze: è un venerdì in cui rifletterete su come state mettendo in campo le vostre competenze, le vostre qualità così da poter guadagnare di più. Potrebbe essere il momento di tirare fuori quelle abilità che avete chiuso in un cassetto, così da sentirvi pronti a scovare qualche buona opportunità che vi permetta di migliorare lo stile di vita! Amore: in coppia, se per qualche motivo il partner è giù di corda, riuscirete a farlo sorridere. Potreste anche organizzare una cenetta romantica. Soli: se qualcuno vi attrae, flirtate apertamente. Vi ignora? Cambierete obbiettivo.

Oroscopo 28 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno, appesantisce l’atmosfera, probabilmente siete stanchi, forse annoiati e avrete difficoltà a sentirvi in sintonia con chi vi circonda. Desiderate stare in pace, tranquilli ma non tutti la penseranno come voi e vorranno starvi accanto. Tuttavia il vostro segno è educato e gentile, dunque con tatto li inviterete a tornare ciascuno a casa propria. Amore: in coppia, , la passione è latitante ma solo perché volete trascorrere una giornata tranquilla e all’insegna della serenità. Soli: corteggiatissimi, sfrutterete la vostra libertà senza porvi problemi.