L’oroscopo del 28 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

In mattinata con la dissonanza Luna in Scorpione-Marte in Leone, l’atmosfera potrebbe essere tesa ed esserci delle lotte di potere. Tuttavia, visto che avete belle energie, siete motivati, sfruttate questo stato d’animo per portare avanti i progetti lasciati in sospeso così da evitare conflitti inutili. In serata, le relazioni con le persone care potrebbero richiedere la vostra attenzione: ricordate che una buona comunicazione è fondamentale. Amore: in coppia, un disaccordo su un progetto potrebbe farvi sentire frustrati ma sarà d’aiuto a capire la realtà. Soli: una speranza svanisce: durante un appuntamento, potreste rendervi conto che avevate idealizzato una persona che invece ha dei problemi emotivi.

Oroscopo 28 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: è una giornata in cui potreste dover prendere alcune decisioni importanti riguardo alla professione e alle amicizie. La vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere eventuali conflitti, per cui potete esprimere le vostre opinioni. In serata ritagliate dei momenti di relax per riflettere con tranquillità su cosa desiderate dalle vostre relazioni. Amore: in coppia, potreste essere indecisi: volete trascorrere del tempo con la dolce metà ma desiderate anche uscire con gli amici. È difficile dire cosa sceglierete. Soli: non sapete bene cosa volete dunque godetevi il presente senza pensare ad altro.

Oroscopo 28 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui sarete spinti a esplorare nuove idee e progetti e la cosa migliore sarebbe condividerli senza timore che gli altri non li accettino. Se dovessero arrivare delle critiche non ignoratele: è importante ascoltare anche le opinioni altrui. Le relazioni sociali sono al centro della giornata ma con la Luna in Scorpione, è il momento ideale per riflettere sulla vostra vita lavorativa: siete soddisfatti o vi sentite limitati? Amore: in coppia, potreste sentirvi sopraffatti da pensieri negativi. Parlarne con il partner vi farà sentire meglio, sarà in grado di rassicurarvi e confortarvi. Soli: trovare un amico con cui confidarvi permetterà di andare avanti in una situazione bloccata.

Oroscopo 28 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da un punto di vista emotivo sarà una giornata intensa ma al contempo il forte intuito vi permetterà di risolvere qualsiasi situazione delicata. Tenete presente che la creatività rappresenta un ottimo sfogo per le vostre emozioni. Al contempo, prendete cura delle relazioni familiari, alle persone care mostrate affetto e comprensione. In caso di discussione, una conversazione sincera vi metterà in grado di chiarire i malintesi. Amore: in coppia, sarete combattuti tra il desiderio di stare con il partner e quello di uscire con i vostri amici. È semplice: organizzate insieme una serata con gli amici. Soli: è una serata favorevole agli incontri d’amore! Uscite. potrebbe arrivare una sorpresa.

Oroscopo 28 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete belle energie, ovunque attirate l’attenzione di chi vi circonda eppure con la Luna in Scorpione in dissonanza con Marte nel vostro segno e Plutone in Acquario, provate emozioni forti, negative. forse a causa di alcuni dubbi su una relazione personale o di lavoro. Dopo aver esaminato la situazione attentamente, prendete in considerazione la possibilità che ci sia da cambiare qualcosa nel vostro atteggiamento. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di puntare il dito sui difetti del partner. E se invece sottolineaste le sue qualità e di cosa ti piace particolarmente di lui (lei)? Soli: uscite. divertitevi e socializzate! Non è escluso infatti qualche incontro esplosivo (passione).

Oroscopo 28 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Marte in Leone, in mattinata potrebbe far riemergere alcuni problemi irrisolti presenti in una relazione e voi provare frustrazione. In ogni caso, visto che siete parecchio agitati anziché parlare a ruota libera, mantenete la calma. Esprimervi in modo impulsivo potrebbe creare seri problemi con la persona in questione per cui prendete le distanze e riflettete invece sul motivo per cui siete arrabbiati. Amore: in coppia, in serata parlate con la dolce metà di progetti a due o di desideri inespressi per instaurare un clima di complicità così da far evolvere e rafforzare la relazione. Soli: apritevi al mondo circostante, accettate gli inviti e gli appuntamenti!

Oroscopo 28 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze ed è in questo ambito che oggi potreste avere dei dubbi sulla vostra capacità di guadagnare di più, di risparmiare o investire. Fortunatamente dal primo pomeriggio, la Luna sarà in buon aspetto con Saturno e chiedere il sostegno emotivo di colleghi e persone care, vi farà superare questo stato d’animo. Una passeggiata all’aria aperta sarà d’aiuto a chiarire le idee. Amore: in coppia, potreste chiudervi, forse senza volerlo, un po’ troppo nel vostro mondo. Se il partner ve lo farà notare, ascoltatelo, non ha torto. Soli: alcuni Bilancia sfruttano pienamente il loro status, ne vedono il lato positivo. Bene così: distraetevi e flirtate!

Oroscopo 28 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Leone: il transito scatena emozioni intense, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto ed è dunque un buon momento per la meditazione e l’introspezione. Rallentate il ritmo, procedete con calma e ripensate alle situazioni del passato: cercate di trarne insegnamento così in futuro, da non commettere gli stessi errori. Nel pomeriggio tornerà la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, la serata favorisce l’espressione sincera dei vostri sentimenti. Non dovete esagerare ma manifestare l’amore che vi unisce alla dolce metà. Soli: cosa avete imparato dalle relazioni precedenti? Tenetelo presente se oggi ci sarà un incontro.

Oroscopo 28 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per oggi, tenete a freno il lato avventuroso, che vi spinge ad ampliare gli orizzonti. La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Marte: anche se avvertite il bisogno di libertà, è meglio rimanere dietro le quinte e mettere a punto le vostre idee, tenendo presente l’importanza della stabilità. Trascorrere la serata in casa e rilassarvi vi farà un gran bene, ricaricherete le batterie. Amore: in coppia, con la dolce metà pianificate una serata gustate insieme dei bei momenti di tenerezza. Soli: la solitudine vi pesa più del solito, pensate che tutti ce l’abbiano con voi? E’ una serata a cinque stelle per navigare su un’app di incontri online. Conquisterete.

Oroscopo 28 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se siete in competizione con altre persone per fare vostra un’opportunità o un passo avanti nella carriera, la situazione potrebbe diventare parecchio impegnativa. Con la dissonanza Luna-Marte, la tentazione di procedere anche sgomitando, potrebbe essere forte e causare stress. Un approccio più tranquillo e razionale potrebbe farvi ottenere un risultato migliore e avere la possibilità di raggiungere il vostro obbiettivo. Amore: in coppia, placate il nervosismo, ingiustificato, nei confronti del partner, bando ai comportamenti a volte spiacevoli e assecondate la voglia di amare! Soli: grande fascino, magnetismo: incontri o appuntamenti avranno successo, a patto che sorriderete…

Oroscopo 28 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Marte in Leone vi rende ipersensibili e un po’ irascibili: durante la mattinata, un dettaglio forse di poco conto potrebbe comunque scatenare un’arrabbiatura con una persona cara. Prima di reagire, chiedetevi se ne valga veramente la pena. Andrà meglio dal primo pomeriggio: nel lavoro e negli affari avete la possibilità di affermarvi e mostrare di che stoffa siete fatti! Di sicuro sarete vincenti. Amore: in coppia, serata d’amore! Saprete come convincere il partner a seguirvi nei desideri più sfrenati (e non saranno pochi). Soli: volendo, potete sbloccare una situazione che ristagna. Provateci, sarebbe un peccato perdere una bella storia d’amore.

Oroscopo 28 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Marte potreste improvvisamente rendervi conto di aver assunto più responsabilità – peraltro pesanti – di lavoro o personali, di quanto possiate realisticamente gestire. Se avvertite l’urgente bisogno di eludere questi impegni poiché lo stress sta prendendo il sopravvento, non esitate a chiedere una mano o a delegare! Dovete ritagliare dei momenti di tranquillità e ritrovare un equilibrio interiore. Amore: in coppia, con il partner non siete sulla stessa lunghezza d’onda. Seguite l’intuito e ritroverete velocemente il senso della vita a due. Soli: per oggi, visto che avete poco controllo sulle reazioni, accantonate gli affari di cuore, rimandate a domani incontri e appuntamenti.